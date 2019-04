Super Rugby 2015: resumen de la undécima semana

Semana 11 (24-25-26 de Abril):

Viernes: Chiefs (Nueva Zelanda) 35-27 Force (Australia)

Brumbies (Australia) 31-18 Highlanders (Nueva Zelanda)

Sábado: Crusaders (Nueva Zelanda) 29-15 Blues (Nueva Zelanda)

Waratahs (Australia) 18-16 Rebels (Australia)

Lions (Sudáfrica) 34-29 Cheetahs (Sudáfrica)

Stormers (Sudáfrica) 15-13 Bulls (Sudáfrica)

Domingo: Reds (Australia) 19-35 Hurricanes (Nueva Zelanda)

Libre: Sharks (Sudáfrica)

No hubo presencia nacional en esta nueva fecha del Super Rugby, ya que Manuel Carizza, segunda línea de Stormers, no fue convocado para enfrentar a Bulls. El oriundo de Rosario podría regresar la semana próxima, en condición de visitante, frente a Cheetahs.

Formaciones y datos de los encuentros:

Chiefs 35-27 Force:

Chiefs: 15-Tom Marshall; 14-Bryce Heem; 13-Charlie Ngatai y 12-Sonny Bill Williams; 11-Tim Nanai-Williams; 10-Marty McKenzie y 9-Brad Weber; 8-Michael Leitch, 7-Sam Cane y 6-Johan Bardoul; 5-Brodie Retallick y 4-Matt Symons (c); 3-Siate Tokolahi, 2-Hika Elliot y 1-Mitchell Graham.

Suplentes: 16-Quentin MacDonald, 17-Pauliasi Manu, 18-Ben Tameifuna, 19-Michael Fitzgerald, 20-Liam Squire, 21-Augustine Pulu, 22-Damian McKenzie y 23-Andrew Horrell.

Force: 15-Dane Haylett-Petty; 14-Luke Morahan; 13-Kyle Godwin y 12-Luke Burton; 11-Nick Cummins; 10-Sias Ebersohn y 9-Ian Prior; 8-Ben McCalman, 7-Matt Hodgson (c) y 6-Angus Cottrell; 5-Adam Coleman y 4-Steve Mafi; 3-Tetera Faulkner, 2-Nathan Charles y 1-Pekahou Cowan.

Suplentes: 16-Heath Tessmann, 17-Chris Heiberg, 18-Oliver Hoskins, 19-Wilhelm Steenkamp, 20-Kane Koteka, 21-Ryan Louwrens, 22-Junior Rasolea y 23-Marcel Brache.

Puntos en el primer tiempo: 7´ penal de Marty McKenzie (Chiefs 3-0 Force). 10' penal de Luke Burton (Chiefs 3-3 Force). 15' try de Angus Cottrell (Chiefs 3-8 Force). 18' penal de Marty McKenzie (Chiefs 6-8 Force). 19' try de Charlie Ngatai convertido por Marty McKenzie (Chiefs 13-8 Force). 24' penal de Marty McKenzie (Chiefs 16-8 Force). 39' try de Hika Elliot convertido por Marty McKenzie (Chiefs 23-8 Force).

Puntos en el segundo tiempo: 6' try-penal convertido por Marty McKenzie (Chiefs 30-8 Force). 16 y 22' tries de Luke Morahan y Matt Hodgson convertidos por Luke Burton (Chiefs 30-22 Force). 26' try de Tim Nanai-Williams (Chiefs 35-22 Force). 37' try de Heath Tessmann (Chiefs 35-27 Force).

Expulsado: 28' Ian Prior (Force)

Árbitro: Angus Gardner (Australia)

Estadio: Waikato de Hamilton

Brumbies 31-18 Highlanders:

Brumbies: 15-Jesse Mogg; 14-Henry Speight; 13-Tevita Kuridrani y 12-Robbie Coleman; 11-Joe Tomane; 10-Christian Lealiifano y 9-Michael Dowsett; 8-Ita Vaea, 7-David Pocock y 6-Scott Fardy; 5-Blake Enever y 4-Jordan Smiler; 3-Ruan Smith, 2-Stephen Moore (c) y 1-JP Smith.

Suplentes: 16-Josh Mann-Rea, 17-Allan Alaalatoa, 18-Ben Alexander, 19-Rory Arnold, 20-Jarrad Butler, 21-Joe Powell, 22-Rod Iona y 23-Nigel Ah Wong.

Highlanders: 15- Trent Renata; 14-Waisake Naholo; 13-Richard Buckman y 12-Shaun Treeby; 11-Patrick Osborne; 10-Lima Sopoaga y 9-Fumiaki Tanaka; 8-Nasi Manu (c), 7-James Lentjes y 6-Elliot Dixon; 5-Joe Wheeler y 4-Tom Franklin; 3-Pingi Tala'apitaga, 2-Liam Coltman y 1-Kane Hames.

Suplentes: 16-Ash Dixon, 17-Brendon Edmonds, 18-Josh Hohneck, 19-Joe Latta, 20-Gareth Evans, 21-Dan Pryor, 22-Josh Renton y 23-Jason Emery.

Puntos en el primer tiempo: 5´try de Henry Speight convertido por Christian Leali'ifano (Brumbies 7-0 Highlanders). 9' penal de Christian Leali'ifano (Brumbies 10-0 Highlanders). 14' try de David Pocock convertido por Christian Leali'ifano (Brumbies 17-0 Highlanders). 18' y 23' penales de Lima Sopoaga (Brumbies 17-6 Highlanders). 28 y 35' tries de David Pocock convertidos por Christian Leali'ifano (Brumbies 31-6 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 4' try de Shaun Treeby convertido por Lima Sopoaga (Brumbies 31-13 Highlanders). 17´try de Dan Pryor (Brumbies 31-18 Highlanders).

Árbitro: Matt O'Brien (Australia)

Estadio: GIO de Canberra

Crusaders 29-15 Blues:

Crusaders: 15-Tom Taylor; 14-David Havili; 13-Ryan Crotty y 12-Dan Carter; 11-Nemani Nadolo; 10-Colin Slade y 9-Mitchell Drummond; 8-Kieran Read (c), 7-Richie McCaw y 6-Jordan Taufua; 5-Sam Whitelock y 4-Luke Romano; 3-Owen Franks, 2-Codie Taylor y 1-Wyatt Crockett.

Suplentes: 16-Ben Funnell, 17-Joe Moody, 18-Nepo Laulala, 19-Jimmy Tupou, 20-Matt Todd, 21-Andy Ellis, 22-Kieron Fonotia y 23-Nafi Tuitavake.

Blues: 15-Lolagi Visinia; 14-Frank Halai; 13-Francis Saili y 12-George Moala; 11-Melani Nanai; 10-Dan Bowden y 9-Jimmy Cowan; 8-Steven Luatua, 7-Brendon O’Connor y 6-Akira Ioane; 5-Hayden Triggs y 4-Josh Bekhuis; 3-Charlie Faumuina, 2-Keven Mealamu (c) y 1-Tony Woodcock.

Suplentes: 16-Matt Moulds, 17-Ofa Tu’ungafasi, 18-Angus Ta’avao, 19-Culum Retallick, 20-Blake Gibson, 21-Jamison Gibson-Park, 22-Ihaia West y 23-Tevita Li.

Árbitro: Chris Pollock (Nueva Zelanda)

Estadio: AMI de Christchurch

Waratahs 18-16 Rebels:

Waratahs: 15-Israel Folau; 14-Peter Betham; 13-Adam Ashley-Cooper y 12-Kurtley Beale; 11-Rob Horne; 10-Bernard Foley y 9-Nick Phipps; 8-Dave Dennis (c), 7-Michael Hooper y 6-Jacques Potgieter; 5-Mitch Chapman y 4-Will Skelton; 3-Sekope Kepu, 2-Tatafu Polota-Nau y 1-Benn Robinson.

Suplentes: 16-Tolu Latu, 17-Jeremy Tilse, 18-Paddy Ryan, 19-Wycliff Palu, 20-Stephen Hoiles, 21-Brendan McKibbin, 22-Matt Carraro y 23-Taqele Naiyaravoro.

Rebels: 15-Mike Harris; 14-Dom Shipperley; 13-Tamati Ellison y 12-Mitch Inman; 11-Sefanaia Naivalu; 10-Jack Debreczeni y 9-Nic Stirzaker; 8-Scott Higginbotham, 7-Scott Fuglistaller y 6-Sean McMahon; 5-Lopeti Timani y 4-Cadeyrn Neville; 3-Paul Alo-Emile, 2-Pat Leafa y 1-Toby Smith.

Suplentes: 16-Tom Sexton, 17-Cruze Ah-Nau, 18-Tim Metcher, 19-Sam Jeffries, 20-Colby Fainga’a, 21-Luke Burgess, 22-Jordy Reid y 23-Bryce Hegarty.

Puntos en el primer tiempo: 9' try de Michael Hooper (Waratahs 5-0 Rebels). 16' penal de Bernard Foley (Waratahs 8-0 Rebels). 20' try de Adam Ashley-Cooper (Waratahs 13-0 Rebels). 40' penal de Jack Debreczeni (Waratahs 13-3 Rebels).

Puntos en el segundo tiempo: 50 y 58' penales de Jack Debreczeni (Waratahs 13-9 Rebels). 20' try de Rob Horne (Waratahs 18-9 Rebels). 34' try de Bryce Hegarty convertido por Jack Debreczeni (Waratahs 18-16 Rebels).

Árbitro: Rohan Hoffman (Australia)

Estadio: ANZ de Sydney

Lions 34-29 Cheetahs:

Lions: 15-Andries Coetzee; 14-Ruan Combrinck; 13-Lionel Mapoe y 12-Harold Vorster; 11-Courtnall Skosan; 10-Elton Jantjies y 9-Faf de Klerk; 8-Warren Whiteley (c), 7-Warwick Tecklenburg y 6-Jaco Kriel; 5-Franco Mostert y 4-Andries Ferreira; 3-Ruan Dreyer, 2-Armand van der Merwe y 1-Jacques van Rooyen.

Suplentes: 16-Robbie Coetzee, 17-Corne Fourie, 18-Julian Redelinghuys, 19-MB Lusaseni, 20-Robert Kruger, 21-Ross Cronje, 22-Marnitz Boshoff y 23-Howard Mnisi.

Cheetahs: 15-Joe Pietersen; 14-Cornal Hendricks; 13-Johann Sadie y 12-Francois Venter; 11-Rayno Benjamin; 10-Willie du Plessis y 9-Sarel Pretorius; 8-Willie Britz, 7-Boom Prinsloo y 6-Tienie Burger; 5-Francois Uys y 4-Carl Wegner; 3-Maks van Dyk, 2-Torsten van Jaarsveld y 1-Danie Minnie.

Suplentes: 16-Stephan Coetzee, 17-Caylib Oosthuizen, 18-Ewald van der Westhuizen, 19-Steven Sykes, 20-Carel Greeff, 21-Tian Meyer, 22-Michael van der Spuy y 23-Clayton Blommetjies.

Puntos en el primer tiempo: 3' try de Warwick Tecklenburg convertido por Elton Jantjies (Lions 7-0 Cheetahs). 24' try de Cornal Hendricks convertido por Joe Pietersen (Lions 7-7 Cheetahs). 38' drop de Joe Pietersen (Lions 7-10 Cheetahs).

Puntos en el segundo tiempo: 2 y 3' tries de Ruan Combrinck y Lionel Mapoe convertidos por Elton Jantjies (Lions 21-10 Cheetahs). 48' penal de Elton Jantjies (Lions 24-10 Cheetahs). 18 y 22' tries de Francois Venter y Johann Sadie convertidos por Joe Pietersen (Lions 24-24 Cheetahs). 31' penal de Elton Jantjies (Lions 27-24 Cheetahs). 34' try de Faf de Klerk convertido por Elton Jantjies (Lions 34-24 Cheetahs). 37' try de Carel Greff (Lions 34-29 Cheetahs).

Árbitro: Jaco van der Heerden (Sudáfrica)

Estadio: Ellis Park de Johannesburgo

Stormers 15-13 Bulls:

Stormers: 15-Cheslin Kolbe; 14-Johnny Kotze; 13-Juan de Jongh y 12-Damian de Allende; 11-Pat Howard; 10-Demetri Catrakilis y 9-Nic Groom; 8-Duane Vermeulen, 7-Siya Kolisi y 6-Schalk Burger; 5-Ruan Botha y 4-Eben Etzebeth; 3-Frans Malherbe, 2-Bongi Mbonambi y 1-Steven Kitshoff.

Suplentes: 16-Scarra Ntubeni, 17-Oli Kebble, 18-Vincent Koch, 19-Jean Kleyn, 20-Nizaam Carr, 21-Louis Schreuder, 22-Kurt Coleman y 23-Huw Jones.

Bulls: 15-Jesse Kriel; 14-Francois Hougaard; 13-JJ Engelbrecht y 12-Burger Odendaal; 11-Bjorn Basson; 10-Handré Pollard y 9-Piet van Zyl; 8-Pierre Spies (c), 7-Jacques du Plessis y 6-Deon Stegmann; 5-Grant Hattingh y 4-Flip van der Merwe; 3-Marcel van der Merwe, 2-Adriaan Strauss y 1-Dean Greyling.

Suplentes: 16-Callie Visagie, 17-Morné Mellett, 18-Trevor Nyakane, 19-Arno Botha, 20-Lappies Labuschagne, 21-Akona Ndungane, 22-Tian Schoeman y 23-Jurgen Visser.

Puntos en el primer tiempo: 6, 13 y 20' penales de Demetri Catrakilis (Stormers 9-0 Bulls). 25' penal de Handré Pollard (Stormers 9-3 Bulls). 40' penal de Demetri Catrakilis (Stormers 12-3 Bulls).

Puntos en el segundo tiempo: 2' try de Bjorn Basson convertido por Handré Pollard (Stormers 12-10 Bulls). 6' penal de Demetri Catrakilis (Stormers 15-10 Bulls). 15' penal de Handré Pollard (Stormers 15-13 Bulls).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)

Estadio: Newlands de Ciudad del Cabo

Reds 19-35 Hurricanes:

Reds: 15-Lachie Turner; 14-Chris Feauai-Sautia; 13-Samu Kerevi y 12-Anthony Fainga'a; 11-James O'Connor; 10-Nick Frisby y 9-Will Genia; 8-Adam Thomson, 7-Liam Gill y 6-Adam Korczyk; 5-James Horwill y 4-Rob Simmons; 3-Greg Holmes, 2-James Hanson y 1-James Slipper (c).

Suplentes: 16-Andrew Ready, 17-Sef Faagase, 18-Sam Talakai, 19-Marco Kotze, 20-Lolo Fakaosilea, 21-Scott Gale, 22-Campbell Magnay y 23-Chris Kuridrani.

Hurricanes: 15-James Marshall; 14-Matt Proctor; 13-Conrad Smith y 12-Ma’a Nonu; 11-Julian Savea; 10-Beauden Barrett y 9-TJ Perenara; 8-Brad Shields, 7-Ardie Savea y 6-Callum Gibbins; 5-James Broadhurst y 4-Jeremy Thrush; 3-Ben Franks, 2-Motu Matu’u y 1-Reggie Goodes.

Suplentes: 16-Brayden Mitchell, 17-Jeffery Toomaga-Allen, 18-Chris Eves, 19-Mark Abbott, 20-Adam Hill, 21-Chris Smylie, 22-Rey Lee-Lo y 23-Cory Jane.

Puntos en el primer tiempo: 3' penal de Beauden Barrett (Reds 0-3 Hurricanes). 14' try de Samu Kerevi (Reds 5-3 Hurricanes). 22' try de Samu Kerevi convertido por James O'Connor (Reds 12-3 Hurricanes). 28' penal de Beauden Barrett (Reds 12-6 Hurricanes). 34 y 37' tries de TJ Perenara y Callum Gibbins convertidos por Beauden Barrett (Reds 12-20 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 2' penal de Beuaden Barrett (Reds 14-23 Hurricanes). 6' try de Liam Gill convertido por James O'Connor (Reds 19-23 Hurricanes). 23' try de Julian Savea (Reds 19-28 Hurricanes). 27' try de TJ Perenara convertido por Beauden Barrett (Reds 19-35 Hurricanes).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda)

Estadio: Suncorp de Brisbane

Posiciones:

Conferencia australiana Conferencia neozelandesa Conferencia sudafricana 1-Brumbies 31 pts 1-Hurricanes 38 pts (-1) 1-Bulls 28 pts (-1) 2-Waratahs 27 pts (-1) 2-Chiefs 37 pts 2-Stormers 26 pts (-1) 3-Rebels 20 pts (-1) 3-Highlanders 28 pts (-1) 3-Lions 26 pts 4-Reds 11 pts 4-Crusaders 25 pts 4-Sharks 21 pts 5-Force 10 pts 5-Blues 11 pts 5-Cheetahs 16 pts

Próxima semana (1 y 2 de Mayo):

Viernes: Highlanders (Nueva Zelanda) - Sharks (Sudáfrica)

Brumbies (Australia) - Waratahs (Australia)

Sábado: Blues (Nueva Zelanda) - Force (Australia)

Hurricanes (Nueva Zelanda) - Crusaders (Nueva Zelanda)

Rebels (Australia) - Chiefs (Nueva Zelanda)

Cheetahs (Sudáfrica) - Stormers (Sudáfrica)

Bulls (Sudáfrica) - Lions (Sudáfrica)

Libre: Reds (Australia)