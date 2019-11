Copa Mundial de Rugby 2015: con el foco puesto en los cuartos de final, Los Pumas golearon a Namibia

Sin haber jugado un gran partido a nivel colectivo, en el cual abundaron los errores de manejo, la Argentina sacó adelante el enfrentamiento ante un duro selectivo de Namibia que, a pesar de no haber contado con Jacques Burger y Renaldo Bothma -sus dos grandes figuras-, tuvo un buen partido y marcó tres ensayos.

En la primera etapa del duelo celebrado en el King Power Stadium de Leicester, recinto en el cual Los Pumas habían superado a Tonga hace siete días, los pupilos de Daniel Hourcade apoyaron cinco tries. Los autores de los mismos fueron Juan Martín Hernández (7'), Matías Moroni (19'), Horacio Agulla (24'), Facundo Isa (36') y Lucas Noguera Paz, a segundos del cierre. Los africanos llegaron al ingoal Puma a través de Johan Tromp, a los 13 minutos.

En la segunda mitad, el elenco capitaneado por Martín Landajo -Agustín Creevy fue suplente- concretó cuatro ensayos más por obra de Matías Alemmano (9'), Leonardo Senatore (24'), Julián Montoya (29') y Tomás Cubelli (34'). El elenco del galés Phil Davies, por su parte, marcó mediante JC Greyling (6') y Eugene Jantjies, en lo que fue la última jugada del cotejo.

El próximo domingo, por los cuartos de final de esta octava edición del trofeo William Webb Ellis, el elenco albiceleste se medirá ante Irlanda, en el Millennium Stadium de Cardiff (Gales). El ganador de éste enfrentamiento se verá las caras en semifinales con Australia o Escocia, quienes estarán frente a frente el mismísimo domingo, pero en el estadio de Twickenham, ubicado en Londres.

Posiciones del Grupo C:

1-Nueva Zelanda 19 (4 PJ) (+125) 2-Argentina 15 (4 PJ) (+109) 3-Georgia 8 (4 PJ) (-70) 4-Tonga 6 (4 PJ) (-60) 5-Namibia 1 (4 PJ) (-104)

Formaciones y datos del encuentro:

Argentina (64): 15-Lucas González Amorosino; 14-Matías Moroni; 13-Santiago González Iglesias y 12-Juan Pablo Socino; 11-Horacio Agulla; 10-Juan Martín Hernández y 9-Martín Landajo (C); 8-Facundo Isa, 7-Javier Ortega Desio y 6-Pablo Matera; 5-Matías Alemanno y 4-Guido Petti; 3-Juan Pablo Orlandi, 2-Julián Montoya y 1-Lucas Noguera Paz.

Ingresaron: 16-Agustín Creevy, 18-Ramiro Herrera, 19-Leonardo Senatore, 20-Juan Martín Fernández Lobbe, 21-Tomás Cubelli, 22-Marcelo Bosch y 23-Juan Imhoff.

Suplente: 17-Marcos Ayerza

Entrenador: Daniel Hourcade

Namibia (19): 15-Crysander Botha; 14-Johan Tromp; 13-JC Greyling y 12-Johan Deysel; 11-Conrad Marais; 10-Theuns Kotzé y 9-Eniell Buitendag; 8-Leneve Damens, 7-Wian Conradie y 6-Rohan Kitshoff (C); 5-Tijuee Uanivi y 4-Janco Venter; 3-Aranos Coetzee, 2-Torsten van Jaarsveld y 1-Jaco Engels.

Ingresaron: 16-Louis van der Westhuizen, 17-Johnny Redelinghuys, 18-AJ de Klerk, 19-PJ van Lill, 20-Tinus du Plessis, 21-Russell van Wyk, 22-Eugene Jantjies y 23-Heinrich Smit.

Entrenador: Phil Davies (Gales)

Puntos en el primer tiempo: 7' try de Juan Martín Hernández convertido por Santiago González Amorosino (Argentina 7-0 Namibia). 10' penal de Santiago González Iglesias (Argentina 10-0 Namibia). 13' try de Johan Tromp convertido por Theuns Kotzé (Argentina 10-7 Namibia). 19 y 24' tries de Matías Moroni y Horacio Agulla convertidos por Santiago González Iglesias (Argentina 24-7 Namibia). 36' try de Facundo Isa (Argentina 29-7 Namibia). 40' try de Lucas Noguera Paz convertido por Santiago González Iglesias (Argentina 36-7 Namibia).

Puntos en el segundo tiempo: 6' try de JC Greyling convertido por Theuns Kotzé (Argentina 36-14 Namibia). 9, 24, 29 y 34' tries de Matías Alemanno, Leonardo Senatore, Julián Montoya y Tomás Cubelli convertidos por Juan Pablo Socino (Argentina 69-14 Namibia). 40' try de Eugene Jantjies (Argentina 64-19 Namibia).

Árbitro: Pascal Gauzére (Francia)

Jueces de touch: Jeróme Garcés (Francia) y Mike Fraser (Nueva Zelanda)

Asistente de video: George Ayoub (Australia)

Estadio: King Power de Leicester