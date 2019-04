Voces Jaguares tras la derrota ante Chiefs

Santiago Cordero: "Tenemos que aprender a jugar nosotros con la pelota, acostumbrarnos a eso y entrenar los errores pero seguir animándonos.” Además, el wing surgido en Regatas Bella Vista expresó lo siguiente: “Le jugamos de igual a igual y algunas veces hasta mejor. Tenemos que mejorar los errores básicos que venimos haciendo y que nos cuestan tries, cuidar más la pelota y cuando cortamos tratar de que termine en try y facturar para volvernos con puntos arriba y no siempre a medias. Con relación a la previa del partido, que incluyó entretenimiento para todos los presentes, el back dijo que el show en el estadio es algo nuevo pero está bueno para que la gente la pase bien, que cuando se van al vestuario haya un poco de show y no se aburra. Además, contó que sintieron el aliento de la gente.

Juan Manuel Leguizamón, máximo exponente de la tercera línea Jaguar, se refirió, en primera instancia, al resultado adverso frente a la franquicia con base en Waikato: “Fue un partido tal cual como lo imaginábamos, muy intenso. Sabemos que ellos juegan los 80 minutos al mismo ritmo, al mismo nivel. Es un típico equipo neozelandés, parecido a lo que juegan los All Blacks. Igualmente por momentos estuvimos al frente, podríamos haberlo llevado pero por algunos detalles y errores hicieron que ellos terminen haciendo diferencia.”. El santiagueño, ex jugador de Lyon y London Irish, entre otros, profundizó más aun sobre el rendimiento del equipo que pertenece a la Unión Argentina de Rugby: “Hicimos cosas muy buenas, pero nos siguen faltando detalles que hacen que no terminemos de consolidar nuestro juego, que no logremos terminar de imponernos ante el otro equipo. Pero bueno esto empezó hace poco, así que tenemos que seguir trabajando en la semana para pulir esos errores, estar mas concentrados todavía y terminar los partidos como lo hicimos de a ratos en el partido.”. El Estadio José Amalfitani, sede del duelo entre Jaguares y Chiefs, tampocó quedó fuera de su órbita: “Fue impresionante el apoyo de la gente y el marco en general. Estamos muy contentos de volver a jugar en Velez, lo disfrutamos mucho, lástima el resultada, nos hubiese encantado ganar para que la gente se vaya aún más contenta.”.

Por su parte, Emiliano Boffelli, el polifuncional back oriundo de Rosario, hizo hincapié en la inexperiencia de la escuadra conducida por Raúl Pérez: “Creo que seguimos aprendiendo. Falta de experiencia para cerrarlo. Hicimos mucho para ganarlo y nos faltó un poco de picardía. Ellos fueron los que hicieron penales, los que hicieron el juego en el piso complicado, los que demoraron cada acción, pero de todas formas, el sabor amargo de saber que pudimos haber ganado y no pudimos hacerlo en casa nos deja tristes”. “Nos habíamos puesto como objetivo mejorar la conducta y eso pudimos hacerlo. Los atacamos con y sin la pelota, fuimos agresivos en defensa, pero no se nos dio por pequeños detalles. Tenemos que seguir ajustándolos”, concluyó el jugador que creció en Duendes, uno de los clubes más reconocidos en toda la Argentina.

Declaraciones: Comunicación Jaguares