Super Rugby 2016: Sharks y Highlanders, los dos grandes ganadores de la undécima

Se fue la undécima, y vaya que ha dejado de qué hablar. En el comienzo de la jornada del viernes, Crusaders batió a Reds por 38-5 y trepó a la punta del Grupo Australasia. Los de Christchurch consiguieron octavo éxito consecutivo, mientras que la franquicia con base en Brisbane perdió por séptima vez en lo que va de la competencia. Mientras tanto, en el segundo y último cruce de la jornada inicial, Brumbies, con Tomás Cubelli desde el comienzo, superó 23-6 a Bulls, uno de los principales rivales de Jaguares en la lucha por el tercer y último boleto que otorga el Grupo Sudafricano para acceder a los cuartos de final.

En lo que respecta al súper sábado de acción, todo comenzó en Tokio: allí, Force, que solo había ganado en la segunda semana, ante Reds, venció a Sunwolves por 40-22. A cientos de kilómetros del Prince Chichibu Memorial Stadium, recinto que albergó dicho duelo, Chiefs y Highlanders dirimieron entre sí una nueva edición del derby neozelandés. En Hamilton, la visita, de gran actuación colectiva, dio la sorpresa y se impuso por 26-13. Una vez concluido el fantástico show kiwi, Waratahs, en Sídney, derrotó 21-6 a Cheetahs. Hurricanes, de gran presente, viajó a Durban y no tuvo tanta suerte como el pasado sábado, ante Lions: en el Growthpoint Kings Park, el elenco que conduce Chris Boyd cayó por 32-15 y cerró su travesía por suelo sudafricano. Por último, en Puerto Elizabeth, el ascendente Blues, con Tana Umaga a la cabeza, se impuso por 34-18 ante un alicaído Kings, que marcha último en la tabla general. Jaguares, Lions, Rebels y Stormers no vieron acción.

Undécima semana (6 y 7 de mayo):

Viernes:

Crusaders (Nueva Zelanda) 38-5 Reds (Australia) Brumbies (Australia) 23-6 Bulls (Sudáfrica)

Sábado:

Sunwolves (Japón) 22-40 Force (Australia) Chiefs (Nueva Zelanda) 13-26 Highlanders (Nueva Zelanda) Waratahs (Australia) 21-6 Cheetahs (Sudáfrica) Sharks (Sudáfrica) 32-15 Hurricanes (Nueva Zelanda) Kings (Sudáfrica) 18-34 Blues (Nueva Zelanda)

Libres: Jaguares (Argentina), Lions (Sudáfrica), Rebels (Australia) y Stormers (Sudáfrica)

Formaciones y datos de los encuentros:

Crusaders 38-5 Reds:

Crusaders: 15- Israel Dagg; 14- Johnny McNicholl; 13- Kieron Fonotia y 12- David Havili; 11- Jone Macilai; 10- Richie Mo'unga y 9- Mitchell Drummond; 8- Kieran Read (C), 7- Matt Todd y 6- Jordan Taufua; 5- Sam Whitelock y 4- Scott Barrett; 3- Mike Alaalatoa, 2- Codie Taylor y 1- Wyatt Crockett

Ingresaron: 16- Ben Funnell, 17- Joe Moody, 18- Owen Franks, 19- Luke Romano, 20- Tim Boys, 21- Andy Ellis, 22- Ryan Crotty y 23- Marty McKenzie

Amonestado: 17´ ST Kieran Read

Entrenador en jefe: Todd Blackadder

Reds: 15- Karmichael Hunt; 14- Chris Feauai-Sautia; 13- Campbell Magnay y 12- Anthony Fainga’a; 11- Eto Nabuli; 10- Jake McIntyre y 9- Nick Frisby; 8- Curtis Browning, 7- Liam Gill y 6- Hendrik Tui; 5- Rob Simmons y 4- Ben Matwijow; 3- Greg Holmes, 2- Andrew Ready y 1- James Slipper (C)

Ingresaron: 16- Saia Fainga’a, 17- Sef Fa’agase, 18- Sam Talakai, 19- Cadeyrn Neville, 20- Michael Gunn, 21- James Tuttle, 22- Sam Greene y 23- Junior Laloifi

Entrenador en jefe: Nick Stiles

Puntos en el primer tiempo: 4´ y 7´ tries de Jone Macilai convertidos por Richie Mo'unga (Crusaders 14-0 Reds). 33´ try de Scott Barrett convertido por Richie Mo'unga (Crusaders 21-0 Reds).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ try de Jone Macilai (Crusaders 26-0 Reds). 5´ try de Campbell Magnay (Crusaders 26-5 Reds). 23´ try de Jordan Taufua (Crusaders 31-5 Reds). 35´ try de Codie Taylor convertido por Marty McKenzie (Crusaders 38-5 Reds).

Árbitro: Brandon Pickerill (Nueva Zelanda)

Estadio: AMI de Christchurch

Brumbies 23-6 Bulls:

Brumbies: 15- Aidan Toua; 14- Nigel Ah Wong; 13- Tevita Kuridrani y 12- Robbie Coleman; 11- James Dargaville; 10- Christian Lealiifano y 9- Tomás Cubelli; 8- Jarrad Butler, 7- David Pocock y 6- Scott Fardy; 5- Sam Carter y 4- Rory Arnold; 3- Ben Alexander, 2- Stephen Moore (C) y 1- Scott Sio

Ingresaron: 16- Josh Mann-Rea, 17- Allan Alaalatoa, 18- Ruan Smith, 19- Tom Staniforth, 20- Blake Enever, 21- Jordan Smiler, 22- Joe Powell y 23- Lausii Taliauli

Entrenador en jefe: Stephen Larkham

Bulls: 15- SP Marais; 14- Travis Ismaiel; 13- Jesse Kriel y 12- Jan Serfontein; 11- Bjorn Basson; 10- Francois Brummer y 9- Piet van Zyl; 8- Hanro Liebenberg, 7- Arno Botha y 6- Lappies Labuschagne; 5- RG Snyman y 4- Marvin Orie; 3- Marcel van der Merwe, 2- Adriaan Strauss (C) y 1- Trevor Nyakane

Ingresaron: 16- Bandise Maku, 17- Lizo Gqoboka, 18- Werner Kruger, 19- Jannes Kirsten, 20- Roelof Smit, 21- Rudy Paige, 22- Tian Schoeman y 23- Dan Kriel

Entrenador en jefe: Nollis Marais

Puntos en el primer tiempo: 3´ penal de Francois Brummer (Brumbies 0-3 Bulls). 15´, 17´ y 22´ penales de Christian Leali'ifano (Brumbies 9-3 Bulls).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ penal de Francois Brummer (Brumbies 9-6 Bulls). 4´ y 16´ tries de Nigel Ah Wong y Tomás Cubelli convertidos por Christian Leali'ifano (Brumbies 23-6 Bulls).

Árbitro: Ben O´Keeffe (Nueva Zelanda)

Estadio: GIO de Canberra

Sunwolves 22-40 Force:

Sunwolves: 15- Riaan Viljoen; 14- Ahihito Yamada; 13- Derek Carpenter y 12- Harumichi Tatekawa; 11- John Stewart; 10- Tusi Pisi y 9- Kaito Shigeno; 8- Ed Quirk, 7- Andrew Durutalo y 6- Liaki Moli; 5- Faatiga Lemalu y 4- Hitoshi Ono; 3- Shinnosuke Kakinaga, 2- Shota Horie (C) y 1- Masataka Mikami

Ingresaron: 16- Takeshi Kizu, 17- Ziun Gu, 18- Takuma Asahara, 19- Yoshiya Hosoda, 20- Taiyo Ando, 21- Atsushi Hiwasa, 22- Yu Tamura y 23- Mifiposeti Paea

Entrenador en jefe: Mark Hammett (Nueva Zelanda)

Force: 15- Dane Haylett-Petty; 14- Marcel Brache; 13- Solomoni Rasolea y 12- Kyle Godwin; 11- Luke Morahan; 10- Ian Prior y 9- Alby Mathewson; 8- Ben McCalman, 7- Matt Hodgson (C) y 6- Byrnard Stander; 5- Adam Coleman y 4- Ross Haylett-Petty; 3- Guy Millar, 2- Harry Scoble y 1- Francois van Wyk

Ingresaron: 16- Anaru Rangi, 17- Chris Heiberg, 18- Tetera Faulkner, 19- Stevie Mafi, 20- Angus Cottrell, 21- Ryan Louwrens, 22- Peter Grant y 23- Semisi Masirewa

Entrenador en jefe: Michael Foley

Puntos en el primer tiempo: 3´ try de Akihito Yamada (Sunwolves 5-0 Force). 5´ y 13´ tries de Marcel Brache convertidos por Ian Prior (Sunwolves 5-14 Force). 19´ try de Marcel Brache (Sunwolves 5-19 Force). 26´ try de Brynard Stander convertido por Ian Prior (Sunwolves 5-26 Force).

Puntos en el segundo tiempo: 11´ try de Ben McCalman convertido por Ian Prior (Sunwolves 5-33 Force). 17´ y 29´ tries de Tusi Pisi y Derek Carpenter (Sunwolves 15-33 Force). 34´ try de Angus Cottrell convertido por Peter Grant (Sunwolves 15-40 Force). 38´ try de Akihito Yamada convertido por Ya Tamura (Sunwolves 22-40 Force).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda)

Estadio: Prince Chichibu Memorial de Tokio

Chiefs 13-26 Highlanders:

Chiefs: 15- Damian McKenzie; 14- Toni Pulu; 13- Seta Tamanivalu y 12- Charlie Ngatai; 11- James Lowe; 10- Aaron Cruden (C) y 9- Brad Weber; 8- Michael Leitch, 7- Sam Cane y 6- Tom Sanders; 5- Brodie Retallick y 4- Dominic Bird; 3- Hiroshi Yamashita, 2- Hika Elliot y 1- Mitchell Graham

Ingresaron: 16- Nathan Harris, 17- Siate Tokolahi, 18- Kane Hames, 19- Michael Allardice, 20- Maama Vaipulu, 21- Kayne Hammington, 22- Anton Lienert-Brown y 23- Sam Vaka

Amonestados: 39´ PT Charlie Ngatai y 28´ ST Maama Vaipulu

Entrenador en jefe: Dave Rennie

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Matt Faddes y 12- Malakai Fekitoa; 11- Patrick Osborne; 10- Lima Sopoaga y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- Dan Pryor y 6- Elliot Dixon; 5- Tom Franklin y 4- Alex Ainley; 3- Josh Hohneck, 2- Ash Dixon y 1- Dan Lienert-Brown

Ingresaron: 16- Greg Pleasents-Tate, 17- Aki Seiuli, 18- Siosua Halanukonua, 19- James Lentjes, 20- Gareth Evans, 21- Fumiaki Tanaka, 22- Marty Banks y 23- Teihorangi Walden

Entrenador en jefe: Jamie Joseph

Puntos en el primer tiempo: 4´ penal de Aaron Cruden (Chiefs 3-0 Highlanders). 12´ y 23´ penales de Lima Sopoaga (Chiefs 3-6 Highlanders). 29´ try de Dan Lienert-Brown convertido por Marty Banks (Chiefs 3-13 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 4´ try de Waisake Naholo (Chiefs 3-18 Highlanders). 11´ try de Aaron Cruden (Chiefs 8-18 Highlanders). 21´ try de Waisake Naholo (Chiefs 8-23 Highlanders). 28´ penal de Lima Sopoaga (Chiefs 8-26 Highlanders). 39´ try de Sam Vaka (Chiefs 13-26 Highlanders).

Árbitro: Angus Gardner (Australia)

Estadio: Waikato de Hamilton

Waratahs 21-6 Cheetahs:

Waratahs: 15- Andrew Kellaway; 14- Reece Robinson; 13- Israel Folau y 12- Kurtley Beale; 11- Rob Horne; 10- Bernard Foley y 9- Nick Phipps; 8- Jed Holloway, 7- Michael Hooper (C) y 6- Dean Mumm; 5- Will Skelton y 4- Dave Dennis; 3- Tom Robertson, 2- Tatafu Polota-Nau y 1- Paddy Ryan

Ingresaron: 16- Hugh Roach, 17- Jeremy Tilse, 18- Angus Ta'avao, 19- Sam Lousi, 20- Wycliff Palu, 21- Matt Lucas, 22- David Horwitz y 23- Matt Carraro

Entrenador en jefe: Darryl Gibson

Cheetahs: 15- Clayton Blommetjies; 14- Sergeal Petersen; 13- Nico Lee y 12- Francois Venter (C); 11- Raymond Rhule; 10- Fred Zeilinga y 9- Tian Meyer; 8- Henco Venter, 7- Oupa Mohoje y 6- Willie Britz; 5- Francois Uys y 4- Carl Wegner; 3- Luan de Bruin, 2- Elandre Huggett y 1- Ox Nche

Ingresaron: 16- Torsten van Jaarsveld, 17- Charles Marais, 18- Maks van Dyk, 19- Lood de Jager, 20- Uzair Cassiem, 21- Shaun Venter, 22- Niel Marais y 23- Michael van der Spuy

Entrenador en jefe: Franco Smith

Puntos en el primer tiempo: 3´ penal de Fred Zeilinga (Waratahs 0-3 Cheetahs). 5´ y 13´ penales de Bernard Foley (Waratahs 6-3 Cheetahs). 27´ try de Reece Robinson (Waratahs 11-3 Cheetahs). 31´ penal de Fred Zeilinga (Waratahs 11-6 Cheetahs). 34´ try de Bernard Foley convertido por él mismo (Waratahs 18-6 Cheetahs).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ penal de Bernard Foley (Waratahs 21-6 Cheetahs).

Árbitro: Nic Berry (Australia)

Estadio: Allianz de Sídney

Sharks 32-15 Hurricanes:

Sharks: 15- Willie le Roux; 14- JP Pietersen; 13- Paul Jordaan y 12- Andre Esterhuizen; 11- Lwazi Mvovo; 10- Garth April y 9- Michael Claassens; 8- Daniel du Preez, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Keegan Daniel; 5- Stephan Lewies y 4- Etienne Oosthuizen; 3- Lourens Adriaanse, 2- Franco Marais y 1- Tendai Mtawarira (c)

Ingresaron: 16- Chiliboy Ralepelle, 17- Dale Chadwick, 18- Thomas du Toit, 19- Hyron Andrews, 20- Jean Deysel, 21- Stefan Ungerer, 22- Pat Lambie y 23- Odwa Ndungane

Entrenador en jefe: Gary Gold

Hurricanes: 15- James Marshall; 14- Cory Jane; 13- Matt Proctor y 12- Vince Aso; 11- Julian Savea; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara; 8- Victor Vito, 7- Ardie Savea y 6- Brad Shields; 5- Michael Fatialofa y 4- Vaea Fifita; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Dane Coles y 1- Reggie Goodes

Ingresaron: 16- Motu Matu'u, 17- Chris Eves, 18- Ben May, 19- Mark Abbott, 20- Blade Thomson, 21- Jamison Gibson-Park, 22- Ngani Laumape y 23- Jason Woodward

Entrenador en jefe: Chris Boyd

Puntos en el primer tiempo: 15´ penal de Garth April (Sharks 3-0 Hurricanes). 24´ penal de Beauden Barrett (Sharks 3-3 Hurricanes). 29´ try de Reggie Goodes (Sharks 3-8 Hurricanes). 40´ try de JP Pietersen (Sharks 8-8 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ y 11´ tries de JP Pietersen y Michael Claassens convertidos por Garth April (Sharks 22-8 Hurricanes). 15´ penal de Pat Lambie (Sharks 25-8 Hurricanes). 28´ try de Daniel du Preez convertido por Pat Lambie (Sharks 32-8 Hurricanes). 33´ try de James Marshall convertido por Beauden Barrett (Sharks 32-15 Hurricanes).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica)

Estadio: Growthpoint Kings Park de Durban

Kings 18-34 Blues:

Kings: 15- Jurgen Visser; 14- Lukhanyo Am; 13- Stefan Watermeyer y 12- Shane Gates; 11- Luzuko Vulindlu; 10- Elgar Watts y 9- James Hall; 8- CJ Velleman, 7- Thembelani Bholi y 6- Chris Cloete; 5- JC Astle y 4- Steven Sykes (C); 3- Tom Botha, 2- Edgar Marutlulle y 1- Sit Sithole

Ingresaron: 16- Martin Ferreira, 17- Justin Ackerman, 18- Jacobie Adriaanse, 19- Schalk Oelofse, 20- Stefan Willemse, 21- Ntando Kebe, 22- Louis Fouche y 23- Leighton Eksteen

Entrenador en jefe: Deon Davids

Blues: 15- Lolagi Visinia; 14- Melani Nanai; 13- George Moala y 12- Piers Francis; 11- Tevita Li; 10- Ihaia West y 9- Bryn Hall; 8- Steven Luatua, 7- Tanerau Latimer y 6- Jerome Kaino; 5- Josh Bekhuis y 4- Patrick Tuipulotu; 3- Ofa Tu’ungafasi, 2- James Parsons (C) y 1- Sam Prattley

Ingresaron: 16- Matt Moulds, 17- Nic Mayhew, 18- Charlie Faumuina, 19- Hoani Matenga, 20- Kara Pryor, 21- Billy Guyton, 22- Matt McGahan y 23- Male Sa’u

Entrenador en jefe: Tana Umaga

Puntos en el primer tiempo: 3´ penal de Louis Fouche (Kings 3-0 Blues). 8´ try de James Parsons (Kings 3-5 Blues). 13´ try de James Hall convertido por Louis Fouche (Kings 10-5 Blues). 24´ y 28´ tries de Melani Nanai convertidos por Ihaia West (Kings 10-19 Blues).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ penal de Ihaia West (Kings 10-22 Blues). 13´ try de Edgar Marutlulle (Kings 15-22 Blues). 19´ penal de Jurgen Visser (Kings 18-22 Blues). 29´ try de Billy Guyton convertido por Ihaia West (Kings 18-29 Blues). 40+4´ try de Tevita Li (Kings 18-34 Blues).

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina)

Estadio: Nelson Mandela Bay de Puerto Elizabeth

Posiciones:

Grupo Australasia:

Posición Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 37 9 +137 2- Chiefs 37 10 +104 3- Highlanders 32 10 +82 4- Hurricanes 31 10 +76 5- Waratahs 25 9 +44 6- Brumbies 25 10 +22 7- Blues 25 9 +12 8- Rebels 23 9 -15 9- Reds 12 10 -96 10- Force 10 10 -138

Grupo Sudafricano:

Posición Puntos Partidos Diferencial 1- Stormers 29 9 +90 2- Bulls 28 9 +60 3- Lions 27 9 +33 4- Sharks 22 10 +35 5- Cheetahs 12 10 -14 6- Jaguares 12 9 -17 7- Sunwolves 7 9 -160 8- Kings 4 9 -248

Próxima fecha (13 y 14 de mayo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 04:35 Highlanders-Crusaders 06:45 Rebels-Brumbies

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 04:35 Hurricanes-Reds 06:45 Waratahs-Bulls 08:55 Sunwolves-Stormers 12:05 Cheetahs-Kings 14:15 Lions-Blues 17:40 Jaguares-Sharks

Libres: Chiefs y Force