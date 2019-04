Super Rugby 2016: ¡Se fue la decimoquinta!

Dos días que sirvieron para aclarar el panorama cuando el certamen ya ingresó de lleno en su etapa de definición. Unos, con la mirada puesta en los puestos de clasificación. Otros, en cambio, a la espera de concluir su participación con una sonrisa, más allá de estar matemáticamente fuera de la pelea por el ingreso a los cuartos de final.

Brumbies, con veinte minutos brillantes del argentino Tomás Cubelli -autor de un try y asistidor en el ensayo de Christian Leali’ifano-, superó por 43-24 a Reds, que contó con el retorno de Leroy Houston, de último paso por Bath, en la Premiership de Inglaterra. Con el triunfo ante los de Queensland, la escuadra que conduce Stephen Larkham, ídolo en Australia, se mantuvo en la primera colocación, que comparte junto a Waratahs. Justamente, el elenco con base en Sídney se presentó en Tokio, Japón, y fue victoria por 57-12 ante Sunwolves, que no tuvo a Tomás Leonardi entre los 23 convocados.

Con respecto a la Conferencia Neozelandesa, la más candente del torneo, Chiefs y Crusaders, las dos escuadras más fuertes a nivel global, se robaron la atención de la Prensa y el público y dirimieron entre sí un partido de altísimo voltaje en Suva, Fiji. Allí, los de Waikato, bajo la conducción táctica y técnica de Dave Rennie, se impusieron por 23-13. En Wellington, Hurricanes, finalista de la edición 2015, se sacó chispas con Blues, una franquicia que, de la mano de Tana Umaga, se encuentra en plena etapa de reconstrucción. El local, cuarto en la tabla general, triunfó por 37-27. Highlanders, el campeón defensor, goleó por 48-18 al débil Kings, aunque el desarrollo del partido fue más complejo de lo que realmente muestra la estadística.

Por el lado del Grupo Sudafricano, Jaguares, que sólo había ganado dos partidos en esta primera incursión en el campeonato que organiza SANZAAR, le ganó 29-11 a Bulls, que, de esta manera, comenzó a despedirse de los playoffs. Lions, líder de la tabla general con 47 unidades, vapuleó a Sharks por 37-10. Con este resultado, los de Johannesburgo aseguraron su boleto en postemporada y, como frutilla de postre, la localía en su primer cotejo. A Stormers, que visitó Australia, le alcanzó con tan sólo veinte minutos explosivos para batir a Rebels por 57-31. Por su parte, Cheetahs, en Bloemfontein, derrotó a Force por un ajustado 30-29.

La ronda siguiente, la anteúltima de la fase regular, será decisiva, tanto para el Grupo Australia como para el Grupo Sudafricano. Lo mejor está por venir. El show, listo para salir a escena. Y ustedes, del otro lado, ¿están preparados para un fin de semana de súper acción?

Decimoquinta semana (1 y 2 de julio):

Viernes:

Chiefs (Nueva Zelanda) 23-13 Crusaders (Nueva Zelanda) Brumbies (Australia) 43-24 Reds (Australia)

Sábado:

Sunwolves (Japón) 12-57 Waratahs (Australia) Hurricanes (Nueva Zelanda) 37-27 Blues (Nueva Zelanda) Rebels (Australia) 31-57 Stormers (Sudáfrica) Cheetahs (Sudáfrica) 30-29 Force (Australia) Lions (Sudáfrica) 37-10 Sharks (Sudáfrica) Kings (Sudáfrica) 18-48 Highlanders (Nueva Zelanda) Jaguares (Argentina) 29-11 Bulls (Sudáfrica)

Síntesis de los partidos:

Chiefs 23-13 Crusaders:

Chiefs: 15- Damian McKenzie; 14- Toni Pulu; 13- Seta Tamanivalu y 12- Anton Lienert-Brown; 11- James Lowe; 10- Stephen Donald y 9- Brad Weber; 8- Tom Sanders, 7- Sam Cane (C) y 6- Taleni Seu; 5- Brodie Retallick y 4- Dominic Bird; 3- Hiroshi Yamashita, 2- Hika Elliot y 1- Kane Hames

Ingresaron: 16- Nathan Harris, 18- Atu Moli, 19- Mitchell Brown, 20- Lachlan Boshier, 21- Tawera Kerr-Barlow, 22- Aaron Cruden y 23- Sam McNicol

Suplente: 17- Siegfried Fisi'ihoi

Entrenador en jefe: Dave Rennie

Crusaders: 15- Israel Dagg; 14- Jone Macilai; 13- Kieron Fonotia y 12- David Havili; 11- Nemani Nadolo; 10- Richie Mo'unga y 9- Andy Ellis; 8- Kieran Read (C), 7- Matt Todd y 6- Jordan Taufua; 5- Sam Whitelock y 4- Scott Barrett; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Wyatt Crockett

Ingresaron: 17- Joe Moody, 18- Mike Alaalatoa, 19- Jimmy Tupou, 21- Mitchell Drummond y 23- Sean Wainui

Suplentes: 16- Ben Funnell, 20- Jed Brown y 22- Mitchell Hunt

Entrenador en jefe: Todd Blackadder

Puntos en el primer tiempo: 18´ Penal de Richie Mo'unga (Chiefs 0-3 Crusaders). 21´ Try de James Lowe convertido por Damian McKenzie (Chiefs 7-3 Crusaders). 29´ Penal de Damian McKenzie (Chiefs 10-3 Crusaders). 32´ Try de Brad Weber convertido por Damian McKenzie (Chiefs 17-3 Crusaders). 40+1´ Try de Jone-Macilai convertido por Richie Moúnga (Chiefs 17-10 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: 17´ Penal de Damian McKenzie (Chiefs 20-10 Crusaders). 33´ Penal de Richie Mo'unga (Chiefs 20-13 Crusaders). 40´ Penal de Damian McKenzie (Chiefs 23-13 Crusaders).

Árbitro: Andrew Lees (Australia)

Estadio: ANZ de Suva, Fiji

Brumbies 43-24 Reds:

Brumbies: 15- Aidan Toua; 14- Nigel Ah-Wong; 13- Tevita Kuridrani y 12- Matt Toomua; 11- James Dargaville; 10- Christian Leali'ifano y 9- Joe Powell; 8- Ben Hyne, 7- Jarrad Butler y 6- Scott Fardy; 5- Sam Carter y 4- Rory Arnold; 3- Ben Alexander, 2- Stephen Moore (C) y 1- Scott Sio

Ingresaron: 16- Josh Mann-Rea, 17- Allan Alaalatoa, 18- Ruan Smith, 19- Blake Enever, 20- Michael Wells, 21- Tomás Cubelli, 22- Andrew Smith y 23- Lausii Taliauli

Entrenador en jefe: Stephan Larkham

Reds: 15- Jack Tuttle; 14- Chris Kuridrani; 13- Sumu Kerevi y 12- Henry Taefu; 11- Eto Nabuli; 10- Jake McIntyre y 9- Nick Frisby; 8- Curtis Browning, 7- Liam Gill y 6- Hendrik Tui; 5- Lukhan Tui y 4- Caderyn Neville; 3- Greg Holmes, 2- Andrew Ready y 1- James Slipper (C)

Ingresaron: 17- Sef Fa'agase, 18- Taniela Tupou, 19- Kane Douglas, 20- Leroy Houston, 22- Duncan Paia'aua y 23- Campbell Magnay

Suplentes: 16- Mathew Mafi y 21- James Tuttle

Entrenador en jefe: Nick Stiles

Puntos en el primer tiempo: 6´ Penal de Henry Taefu (Brumbies 0-3 Reds). 15´ Try de Andrew Ready convertido por Henry Taefu (Brumbies 0-10 Reds). 25´ Penal de Christian Leali'ifano (Brumbies 3-10 Reds). 35´ Try de Stephen Moore convertido por Christian Leali'ifano (Brumbies 10-10 Reds). 40+1´ Try de Ben Alexander (Brumbies 15-10 Reds).

Puntos en el segundo tiempo: 8´ Try de Stephen Moore convertido por Christian Leali'ifano (Brumbies 22-10 Reds). 13´ Try de Dunca Paia'aua convertido por Henry Taefu (Brumbies 22-17 Reds). 20´ Try de Christian Leali'ifano convertido por él mismo (Brumbies 29-17 Reds). 30´ y 34´ Tries de Tomás Cubelli y Lausii Taliauli convertidos por Christian Leali'ifano (Brumbies 43-17 Reds). 38´ Try de Taniela Tupou convertido por Henry Taefu (Brumbies 43-24 Reds).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda)

Estadio: GIO de Canberra

Sunwolves 12-57 Waratahs:

Sunwolves: 15- Riaan Viljoen; 14- Mifiposeti Paea; 13- Derek Carpenter y 12- Harumichi Tatekawa (C); 11- Yasutaka Sasakura; 10- Yu Tamura y 9- Kaito Shigeno; 8- Ed Quirk, 7- Taiyo Ando y 6- Liaki Moli; 5- Naohiro Kotaki y 4- Fa’atiga Lemalu; 3- Shinnosuke Kakinaga, 2- Takeshi Kizu y 1- Masataka Mikami

Ingresaron: 16- Futoshi Mori, 17- Keita Inagaki, 18- Takuma Asahara, 19- Yoshiya Hosoda, 20- Shokel Kin, 21- Yuki Yatomi y 23- Hajime Yamashita

Suplente: 22- Ryohei Yamanaka

Entrenador en jefe: Mark Hammett (Nueva Zelanda)

Waratahs: 15- Andrew Kellaway; 14- Reece Robinson; 13- Israel Folau y 12- Rob Horne; 11- Taqele Naiyaravoro; 10- Bernard Foley y 9- Matt Lucas; 8- Dave Dennis, 7- Michael Hooper (C) y 6- Jack Dempsey; 5- Will Skelton y 4- Dean Mumm; 3- Tom Robertson, 2- Tatafu Polota-Nau y 1- Paddy Ryan

Ingresaron: 16- Hugh Roach, 17- Jeremy Tilse, 18- Angus Ta'avao, 19- Sam Lousi, 20- Ned Hanigan, 21- Nick Phipps, 22- David Horwitz y 23- Matt Carraro

Amonestado: 23´ PT Taqele Naiyaravoro

Entrenador en jefe: Darryl Gibson

Puntos en el primer tiempo: 10´ Try de Matt Lucas convertido por Bernard Foley (Sunwolves 0-7 Waratahs). 20´ Penal de Yu Tamura (Sunwolves 3-7 Waratahs). 22´ Penal de Riaan Viljoen (Sunwolves 6-7 Waratahs). 25´ Penal de Yu Tamura (Sunwolves 9-7 Waratahs). 27´ Try de Jack Dempsey convertido por Bernard Foley (Sunwolves 9-14 Waratahs). 31´ Penal de Yu Tamura (Sunwolves 12-14 Waratahs). 35´ Try de Israel Folau convertido por Bernard Foley (Sunwolves 12-21 Waratahs). 39´ Try de Andrew Kellaway (Sunwolves 12-26 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 4´ y 7´ Tries de Reece Robinson convertidos por Bernard Foley (Sunwolves 12-40 Waratahs). 17´ Try de Matt Lucas convertido por David Horwitz (Sunwolves 12-47 Waratahs). 20´ y 31´ Tries de Matt Carraro y Taqele Naiyaravoro (Sunwolves 12-57 Waratahs).

Árbitro: Brendon Pickerill (Nueva Zelanda)

Estadio: Prince Chichibu Memorial de Tokio

Hurricanes 37-27 Blues:

Hurricanes: 15- James Marshall; 14- Cory Jane; 13- Matt Proctor y 12- Vince Aso; 11- Julian Savea; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara; 8- Victor Vito, 7- Ardie Savea y 6- Brad Shields; 5- Michael Fatialofa y 4- Vaea Fifita; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Dane Coles (C) y 1- Reggie Goodes

Ingresaron: 17- Chris Eves, 18- Loni Uhila, 19- Mark Abbott, 20- Tony Lamborn, 21- Jamison Gibson-Park, 22- Willis Halaholo y 23- Jason Woodward

Suplente: 16- Ricky Riccitelli

Entrenador en jefe: Chris Boyd

Blues: 15- Lolagi Visinia; 14- Matt Duffie; 13- Male Sa’u y 12- Piers Francis; 11- Tevita Li; 10- Ihaia West y 9- Bryn Hall; 8- Steven Luatua, 7- Kara Pryor y 6- Jerome Kaino; 5- Josh Bekhuis y 4- Patrick Tuipulotu; 3- Ofa Tu’ungafasi, 2- James Parsons (C) y 1- Sam Prattley

Ingresaron: 16- Quentin MacDonald, 17- Namatahi Waa, 18- Sione Mafileo, 19- Hoani Matenga, 20- Blake Gibson, 21- Billy Guyton y 22- Matt McGahan

Suplente: 23- Matt Vaega

Entrenador en jefe: Tana Umaga

Puntos en el primer tiempo: 2´ Penal de Beauden Barrett (Hurricanes 3-0 Blues). 5´ Penal de Piers Francis (Hurricanes 3-3 Blues). 10´ Try de Kara Pryor convertido por Piers Francis (Hurricanes 3-10 Blues). 15´ Try de Reggie Goodes convertido por Beauden Barrett (Hurricanes 10-10 Blues). 18´ Try de Jerome Kaino convertido por Piers Francis (Hurricanes 10-17 Blues). 21´ Try de Dane Coles convertido por Beauden Barrett (Hurricanes 17-17 Blues). 23´ Try de Jerome Kaino convertido por Piers Francis (Hurricanes 17-24 Blues).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Penal de Piers Francis (Hurricanes 17-27 Blues). 6´ y 11´ Penales de Beauden Barrett (Hurricanes 23-27 Blues). 14´ y 30´ Tries de Vaea Fifita convertidos por Beauden Barrett (Hurricanes 37-27 Blues).

Árbitro: Chris Pollock (Nueva Zelanda)

Estadio: Regional de Wellington

Rebels 31-57 Stormers:

Rebels: 15- Mike Harris; 14- Jonah Placid; 13- Sefanaia Naivalu y 12- Reece Hodge; 11- Tom English; 10- Jack Debreczeni y 9- Ben Meehan; 8- Colby Fainga’a, 7- Sean McMahon (C) y 6- Jordy Reid; 5- Lopeti Timani y 4- Luke Jones; 3- Toby Smith, 2- James Hanson y 1- Cruze Ah Nau

Ingresaron: 16- Pat Leafa, 17- Tom Moloney, 18- Laurie Weeks, 19- Culum Retallick, 20- Scott Fuglistaller, 21- Mick Snowden, 22- Mitch Inman y 23- Paul Asquith

Amonestado: 21´ ST Scott Fuglistaller

Entrenador en jefe: Tony McGahan

Stormers: 15- Jaco Taute; 14- Kobus van Wyk; 13- Daniel du Plessis y 12- Damian de Allende; 11- Leolin Zas; 10- Jean-Luc du Plessis y 9- Nic Groom; 8- Schalk Burger (C), 7- Siya Kolisi y 6- Nizaam Carr; 5- Pieter-Steph du Toit y 4- Eben Etzebeth; 3- Vincent Koch, 2- Bongi Mbonambi y 1- Oli Kebble

Ingresaron: 16- Scarra Ntubeni, 17- Alistair Vermaak, 18- JP Smith, 19- JD Schickerling, 20- Rynhardt Elstadt, 21- Sikhumbuzo Notshe, 22- Louis Schreuder y 23- Scott van Breda

Entrenador en jefe: Robbie Fleck

Puntos en el primer tiempo: 1´ Penal de Jean-Luc du Plessis (Rebels 0-3 Stormers). 8´ Try de Sefanaia Naivalu convertido por Jack Debreczeni (Rebels 7-3 Stormers). 11´ Penal de Jean-Luc du Plessis (Rebels 7-6 Stormers). 15´ Try de Ben Meehan convertido por Jack Debreczeni (Rebels 14-6 Stormers). 20´ Try de Jean-Luc du Plessis convertido por él mismo (Rebels 14-13 Stormers). 27´ Penal de Jean-Luc du Plessis (Rebels 14-16 Stormers). 33´ Try de Vincent Koch convertido por Jean-Luc du Plessis (Rebels 14-23 Stormers). 37´ Penal de Jack Debreczeni (Rebels 17-23 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 11´ Try de Jonah Placid convertido por Jack Debreczeni (Rebels 24-23 Stormers). 13´ Penal de Jean-Luc du Plessis (Rebels 24-26 Stormers). 15´ Try de Eben Etzebeth (Rebels 24-31 Stormers). 17´ Try de Jack Debreczeni convertido por él mismo (Rebels 31-31 Stormers). 24´ Try de Nic Groom (Rebels 31-36 Stormers). 27´, 34´ y 40´ Tries de Damian de Allende, Leolin Zas y Scarra Ntubeni convertidos por Jean-Luc du Plessis (Rebels 31-57 Stormers).

Árbitro: Angus Gardner (Australia)

Estadio: AAMI Park de Melbourne

Cheetahs 30-29 Force:

Cheetahs: 15- Clayton Blommetjies; 14- Sergeal Petersen; 13- Francois Venter (C) y 12- Michael van der Spuy; 11- Raymond Rhule; 10- Fred Zeilinga y 9- Tian Meyer; 8- Uzair Cassiem, 7- Oupa Mohoje y 6- Paul Schoeman; 5- Francois Uys y 4- Carl Wegner; 3- Maks van Dyk, 2- Torsten van Jaarsveld y 1- Ox Nche

Ingresaron: 16- Joseph Dweba, 17- Luan de Bruin, 19- Reniel Hugo, 20- Henco Venter, 21- Shaun Venter, 22- George Whitehead y 23- William Small-Smith

Suplente: 18- Johan Coetzee

Entrenador en jefe: Franco Smith

Force: 15- Dane Haylett-Petty; 14- Luke Morahan; 13- Junior Rasolea y 12- Kyle Godwin; 11- Marcel Brache; 10- Jono Lance y 9- Ian Prior; 8- Angus Cottrell, 7- Chris Alcock y 6- Brynard Stander; 5- Rory Walton y 4- Ross Haylett-Petty; 3- Tetera Faulkner, 2- Harry Scoble y 1 Pekahou Cowan (C)

Ingresaron: 16- Anaru Rangi, 17- Francois van Wyk, 18- Guy Millar, 19- Matt Philip, 20- Richard Hardwick, 21- Ryan Louwrens, 22- Peter Grant y 23- Semisi Masirewa

Entrenador en jefe: Michael Foley

Puntos en el primer tiempo: 8´ Penal de Ian Prior (Cheetahs 0-3 Force). 13´ Try de Paul Schoeman convertido por Fred Zeilinga (Cheetahs 7-3 Force). 22´ Try de Uzair Cassiem (Cheetahs 12-3 Force). 26´ Try de Kyle Godwin convertido por Ian Prior (Cheetahs 12-10 Force). 29´ Try de Clayton Bloometjies (Cheetahs 17-10 Force). 32´ Try de Sergeal Petersen convertido por Fred Zeilinga (Cheetahs 24-10 Force) 40+1´ Penal de Fred Zeilinga (Cheetahs 27-10 Force).

Puntos en el segundo tiempo: 9´ Try de Dane Haylett-Petty (Cheetahs 27-15 Force). 14´ Penal de Ian Prior (Cheetahs 27-18 Force). 23´ Try de Dane Haylett-Petty (Cheetahs 27-23 Force). 30´ y 32´ Penales de Peter Grant (Cheetahs 27-29 Force). 36´ Penal de Fred Zeilinga (Cheetahs 30-29 Force).

Árbitro: Shuhei Kubo (Japón)

Estadio: Free State de Bloemfontein

Lions 37-10 Sharks:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Ruan Combrinck; 13- Lionel Mapoe y 12- Rohan Janse van Rensburg; 11- Courtnall Skosan; 10- Elton Jantjies y 9- Faf de Klerk; 8- Ruan Ackermann, 7- Warwick Tecklenburg y 6- Jaco Kriel; 5- Franco Mostert y 4- Andries Ferreira; 3- Julian Redelinghuys, 2- Malcolm Marx y 1- Dylan Smith

Ingresaron: 16- Armand Van Der Merwe, 17- Corne Fourie, 18- Jacques van Rooyen, 19- Lourens Erasmus, 20- Cyle Brink, 21- Ross Cronje, 22- Howard Mnisi y 23- Sylvian Mahuza

Entrenador en jefe: Johan Ackermann

Sharks: 15- Odwa Ndungane; 14- S´bura Sithole; 13- JP Pietersen y 12- Paul Jordaan; 11- Lwazi Mvovo; 10- Garth April y 9- Michael Claassens; 8- Philip van der Walt, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Keegan Daniel; 5- Stephan Lewies y 4- Etienne Oosthuizen; 3- Lourens Adriaanse, 2- Franco Marais y 1- Tendai Mtawarira (C)

Ingresaron: 16- Chiliboy Ralepelle, 17- Thomas du Toit, 18- Coenie Oosthuizen, 19- Ruan Botha, 20- Tera Mtembu, 21- Stefan Ungerer, 22- Rhyno Smith y 23- Heimar Williams

Entrenador en jefe: Gary Gold

Puntos en el primer tiempo: 7´ Penal de Elton Jantjies (Lions 3-0 Sharks). 14´ y 25´ Tries de Ruan Combrinck y Rohan Janse van Rensburg (Lions 13-0 Sharks). 30´ y 39´ Tries de Malcolm Marx y Ruan Ackermann convertidos por Elton Jantjies (Lions 27-0 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Penal de Elton Jantjies (Lions 30-0 Sharks). 17´ Try de Jaco Kriel convertido por Elton Jantjies (Lions 37-0 Sharks). 21´ y 28´ Tries de Lwazi Mvovo y Chiliboy Ralepelle (Lions 37-10 Sharks).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)

Estadio: Ellis Park de Johannesburgo

Kings 18-48 Highlanders:

Kings: 15- Malcolm Jaer; 14- Lukhanyo Am; 13- Stefan Watermeyer y 12- Shane Gates; 11- Wandile Mjekevu; 10- Elgar Watts y 9- Ntando Kebe; 8- Aidon Davis, 7- Stefan Willemse y 6- CJ Velleman; 5- JC Astle y 4- Steven Sykes (C); 3- Tom Botha, 2- Edgar Marutlulle y 1- Schalk Ferreira

Ingresaron: 16- Martin Bezuidenhout, 17- Sti Sithole, 18- Justin Ackerman, 19- Schalk Oelofse, 20- Jacques Engelbrecht, 21- Kevin Luiters, 22- Louis Fouche y 23- Luzuko Vulindlu

Amonestado: 16´ PT Shane Gates

Entrenador en jefe: Deon Davids

Highlanders: 15- Matt Faddes; 14- Jack Wilson; 13- Jason Emery y 12- Rob Thompson; 11- Ryan Tongia; 10- Lima Sopoaga y 9- Te Aihe Toma; 8- Luke Whitelock, 7- Shane Christie (C) y 6- Gareth Evans; 5- Tom Franklin y 4- Mark Reddish; 3- Josh Hohneck, 2- Ash Dixon y 1- Daniel Lienert-Brown

Ingresaron: 16- Greg Pleasants-Tate, 17- Aki Seiuli, 18- Siosuia Halanukonuka, 19- Liam Squire, 20- Dan Pryor, 21- Jamie Booth, 22- Fletcher Smith y 23- Patrick Osborne

Entrenador en jefe: Jamie Joseph

Puntos en el primer tiempo: 13´ Penal de Lima Sopoaga (Kings 0-3 Highlanders). 22´ Try de Matt Faddes convertido por Lima Sopoaga (Kings 0-10 Highlanders). 26´ Penal de Elgar Watts (Kings 3-10 Highlanders). 38´ Try de Waindie Mjekevu (Kings 8-10 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ y 14´ Tries de Matt Faddes y Dan Pryor (Kings 8-20 Highlanders). 17´ Penal de Louis Fouche (Kings 11-20 Highlanders). 22´ Try de Steven Sykes convertido por Louis Fouche (Kings 18-20 Highlanders). 28´, 35´ y 38´ Tries de Jack Wilson, Patrick Osborne y Matt Faddes convertidos por Lima Sopoaga (Kings 18-41 Highlanders). 40´ Try de Aki Seiuli convertido por Fletcher Smith (Kings 18-48 Highlanders).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica)

Estadio: Nelson Mandela Bay de Puerto Elizabeth

Jaguares 29-11 Bulls:

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Santiago Cordero; 13- Matías Moroni y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Manuel Montero; 10- Nicolás Sánchez y 9- Martín Landajo; 8- Facundo Isa, 7- Juan Manuel Leguizamón y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Ramiro Herrera, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Nahuel Tetaz Chaparro

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Santiago García Botta, 18- Enrique Pieretto, 19- Ignacio Larrague, 20- Javier Ortega Desio, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Matías Orlando y 23- Lucas González Amorosino

Entrenador en jefe: Raúl Pérez

Bulls: 15- SP Marais; 14- Travis Ismaiel; 13- Jesse Kriel y 12- Burger Odendaal; 11- Jamba Ulengo; 10- Francois Brummer y 9- Rudy Paige; 8- Arno Botha, 7- Lappies Labuschagne (C) y 6- Roelof Smit; 5- Marvin Orie y 4- Jason Jenkins; 3- Marcel van der Merwe, 2- Bandise Maku y 1- Lizo Gqoboka

Ingresaron: 16- Jaco Visagie, 17- Pierre Schoeman, 18- Werner Kruger, 19- Jannes Kirsten, 20- Renaldo Bothma, 21- Piet van Zyl, 22- Tian Schoeman y 23- Dries Swanepoel

Entrenador en jefe: Nollis Marais

Puntos en el primer tiempo: 8´ Penal de Francois Brummer (Jaguares 0-3 Bulls). 11´ Penal de Nicolás Sánchez (Jaguares 3-3 Bulls). 13´ Try de Pablo Matera convertido por Nicolás Sánchez (Jaguares 10-3 Bulls). 21´ Try de Agustín Creevy (Jaguares 15-3 Bulls). 33´ Penal de Francois Brummer (Jaguares 15-6 Bulls)

Puntos en el segundo tiempo: 6´ Penal de Nicolás Sánchez (Jaguares 18-6 Bulls). 14´ Try de Agustín Creevy (Jaguares 23-6 Bulls). 19´ Try de Piet van Zyl (Jaguares 23-11 Bulls). 23´ y 27´ Penales de Nicolás Sánchez (Jaguares 29-11 Bulls)

Árbitro: Craig Joubert (Sudáfrica)

Estadio: José Amalfitani de Liniers

Posiciones:

Grupo Australasia:

Posición Puntos Partidos Diferencial 1- Chiefs 46 13 +115 2- Crusaders 45 13 +136 3- Hurricanes 44 13 +108 4- Highlanders 43 13 +113 5- Waratahs 39 13 +113 6- Brumbies 39 13 +110 7- Blues 30 13 -37 8- Rebels 27 13 -65 9- Reds 16 13 -120 10- Force 13 13 -148

Grupo Sudafricano:

Posición Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 47 13 +162 2- Stormers 41 13 +119 3- Sharks 35 13 +64 4- Bulls 32 13 -13 5- Cheetahs 21 13 -6 6- Jaguares 18 13 -37 7- Sunwolves 9 13 -276 8- Kings 9 13 -338

Próxima fecha (8 y 9 de julio):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 04:35 Blues-Brumbies 06:45 Reds-Chiefs 14:00 Lions-Kings

Sábado: