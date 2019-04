Lo único rescatable fue la victoria en sí. Nada más. Lo hecho en el día de hoy rozó lo vergonzoso y, por momentos, hasta pareció una falta de respeto para el espectador. Esta tarde, una vez más, lo psicológico jugó un papel clave, aunque el resultado final no lo haya demostrado.

La caída ante Sharks, sufrida siete días atrás, golpeó de lleno en un plantel que juega de acuerdo a cómo se sienten. Todavía no logran encontrar una identidad de juego. ¿Es posible que hayan ganado tres partidos consecutivos mostrando su mejor cara y tan solo un mes después tener cuatro desazones sobre sus hombros? En este equipo de Jaguares, sí. Y eso también cuenta para los Pumas. Lo cierto es que los conducidos por el rosarino Raúl Pérez (a quien se le empieza a agotar el crédito como mandamás) no pueden hallar la fórmula para ser regulares. Del triunfo por 22-10 ante Reds y el 46-39 sobre Sunwolves pasó poco más de un mes, pero las diferencias entre lo hecho en aquella oportunidad y en esta son abismales, y en gran parte por lo actitudinal.

Quien les escribe afirmó al comienzo de este artículo que lo único positivo fue haber conseguido los cuatro puntos. Y sí. En lo colectivo, nada más. Individualmente, en cambio, sí hubo jugadores que aprobaron el examen: Tomás Lezana, Rodrigo Báez, Martín Landajo y el mismísimo Creevy, cuatro de ellos. Joaquín Díaz Bonilla, que jugó menos quince minutos, dejó entrever parte de su talento, y cabe destacar que fue clave en el try decisivo que apoyó Matías Moroni. ¿Quiénes fueron los otros que lograron aterrizar en el ingoal nipón? Leonardo Senatore, Emiliano Boffelli, Matías Alemanno y Creevy, quien lo consiguió en dos oportunidades.

Ganar siempre bien para la cabeza. El problema es que Jaguares aprende a fuego lento, y en algunas ocasiones vuelve a repetir errores que se han vuelto sistemáticos. Ahora habrá una nueva semana de trabajo. En el horizonte asoma Force, que en esta fecha sucumbió ante Sharks (37-12), rival directo de los contratados por la UAR. ¿Podrán crecer rugbísticamente? Ojalá, pero por el bien de este grupo de jugadores, quienes ya han vivido situaciones alarmantes. Esta tarde, con casi siete mil personas en Vélez, a los periodistas nos sirvieron platos amargos. ¿Dentro de siete días serán dulces?

Síntesis del partido:

Jaguares (46): 15- Joaquín Tuculet; 14- Santiago Cordero; 13- Matías Orlando y 12- Santiago González Iglesias; 11- Emiliano Boffelli; 10- Juan Martín Hernández y 9- Felipe Ezcurra; 8- Leonardo Senatore, 7- Rodrigo Báez y 6- Tomás Lezana; 5- Marcos Kremer y 4- Guido Petti; 3- Ramiro Herrera, 2- Agustín Creevy y 1- Santiago García Botta.

Ingresaron: 17- Lucas Noguera Paz, 18- Enrique Pieretto, 19- Matías Alemanno, 20- Juan Manuel Leguizamón, 21- Martín Landajo, 22- Nicolás Sánchez y 23- Matías Moroni.

No ingresó: 16- Roberto Tejerizo.

Entrenador en jefe: Raúl Pérez.

Sunwolves (39): 15- Kotaro Matsushima; 14- Shota Emi; 13- William Tupou y 12- Timothy Lafaele; 11- Kenki Fukuoka; 10- Yu Tamura y 9- Yuki Yatomi; 8- Willie Britz, 7- Shunsuke Nunomaki y 6- Rahboni Warren Voyasaco; 5- Uwe Helu y 4- Sam Wykes; 3- Yusuo Yamaji, 2- Yusuke Niwai y 1- Koki Yamamoto.

Ingresaron: 16- Takeshi Hino, 17- Keita Inagaki, 18- Takuma Asahara, 19- Shinya Makabe, 20- Ed Quirk, 21- Keisuke Uchida, 22- Jumpei Ogura y 23- Ryohei Yamanaka.

Entrenador en jefe: Filo Tiatia.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Try de William Tupou convertido por Yu Tamura (Jaguares 0-7 Sunwolves). 6´ Penal de Juan Martín Hernández (Jaguares 3-7 Sunwolves). 8´ Try de Leonardo Senatore convertido por Juan Martín Hernández (Jaguares 10-7 Sunwolves). 17´ Try de Shota Emi (Jaguares 10-12 Sunwolves). 21´ Penal de Yu Tamura (Jaguares 10-15 Sunwolves). 24´ Try de Emiliano Boffelli (Jaguares 15-15 Sunwolves). 30´ Penal de Yu Tamura (Jaguares 15-18 Sunwolves). 37´ Try de Yu Tamura convertido por él mismo (Jaguares 15-25 Sunwolves). 40+2´ Try-penal (Jaguares 22-25 Sunwolves).

Puntos en el segundo tiempo: 10´ Try de Agustín Creevy (Jaguares 27-25 Sunwolves). 13´ Try de Yu Tamura convertido por él mismo (Jaguares 27-32 Sunwolves). 26´ Try de Matías Alemanno convertido por Juan Martín Hernández (Jaguares 34-39 Sunwolves). 31´ Try de Agustín Creevy (Jaguares 39-39 Sunwolves). 34´ Try de Matías Moroni convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 46-39 Sunwolves).

Árbitro: Jaco van Heerden (Sudáfrica).

Jueces de touch: Jaco Peyper (Sudáfrica) y Damián Schneider (Argentina).

Asistente de video: Santiago Borsani (Argentina).

Estadio: José Amalfitani de Liniers.