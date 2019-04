Super Rugby 2017: ¡Se comieron la docena!

¡Vaya sorpresa en Puerto Elizabeth! En el estadio Nelson Mandela Bay, Kings, un equipo limitado pero en crecimiento, dio el golpe tras vencer por 35-32 a Sharks, rival directo de los argentinos en la lucha por la clasificación a cuartos de final.

Además de lo que aconteció entre los dos elencos sudafricanos, lo cierto es que hubo más acción a lo largo y ancho del hemisferio sur. En el estadio AMI de Christchurch, que en esta ocasión estuvo repleto, Crusaders extendió su magnífico presente tras doblegar por 20-12 a Hurricanes, el último campeón de esta competición y principal adversario de cara a los playoffs.

Mientras tanto, en Pretoria, Highlanders, que lucha palmo a palmo con Blues por un lugar entre los ocho mejores del torneo, le ganó a Bulls por 17-10 con un try de Malakai Fekitoa sobre el ocaso de la contienda. Al igual que el cotejo que tuvo a Cheetahs como oponente, el elenco con base en Dunedin fue de menor a mayor y terminó llevándose cuatro puntos de oro pensando en los cruces eliminatorios.

Duodécima semana (12 y 13 de mayo):

Viernes:

Blues (Nueva Zelanda) 50-32 Cheetahs (Sudáfrica) Brumbies (Australia) 6-13 Lions (Sudáfrica)

Sábado:

Crusaders (Nueva Zelanda) 20-12 Hurricanes (Nueva Zelanda) Rebels (Australia) 24-29 Reds (Australia) Bulls (Sudáfrica) 10-17 Highlanders (Nueva Zelanda) Kings (Sudáfrica) 35-32 Sharks (Sudáfrica) Jaguares (Argentina) 6-16 Force (Australia)

Libres: Chiefs (Nueva Zelanda), Sunwolves (Japón), Stormers (Sudáfrica) y Waratahs (Australia).

Síntesis de los partidos:

Blues 50-32 Cheetahs:

Blues: 15- Melani Nanai; 14- Declan O’Donnell; 13- George Moala y 12- TJ Faiane; 11- Rieko Ioane; 10- Piers Francis y 9- Augustine Pulu; 8- Akira Ioane, 7- Blake Gibson y 6- Steven Luatua; 5- Scott Scrafton y 4- Patrick Tuipulotu; 3- Charlie Faumuina, 2- James Parsons (C) y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Epalahame Faiva, 17- Alex Hodgman, 18- Ofa Tu’ungafasi, 19- Gerard Cowley-Tuioti, 20- Kara Pryor, 21- Sam Nock y 22- Ihaia West.

No ingresó: 23- Michael Collins.

Entrenador en jefe: Tana Umaga.

Cheetahs: 15- Clayton Blommetjies; 14- Sergeal Petersen; 13- Francois Venter (C) y 12- William Small-Smith; 11- Raymond Rhule; 10- Fred Zeilinga y 9- Tian Meyer; 8- Henco Venter, 7- Oupa Mohojé y 6- Niell Jordaan; 5- Francois Uys y 4- Carl Wegner; 3- Tom Botha, 2- Torsten van Jaarsveld y 1- Charles Marais.

Ingresaron: 16- Elandre Huggett, 17- Ox Nché, 18- Johan Coetzee, 20- Uzair Cassiem, 21- Shaun Venter, 22- Niel Marais y 23- Clinton Swart.

No ingresó: 19- Armandt Koster.

Entrenador en jefe: Franco Smith.

Puntos en el primer tiempo: 7´ Try de Francois Venter (Blues 0-5 Cheetahs). 10´ Try de Rieko Ioane convertido por Piers Francis (Blues 7-5 Cheetahs). 13´ Try de Torsten van Jaarsveld convertido por Fred Zeilinga (Blues 7-12 Cheetahs). 17´ Try de Scott Scrafton convertido por Piers Francis (Blues 14-12 Cheetahs). 22´ y 33´ Tries de Akira Ioane y Patrick Tuipulotu (Blues 24-12 Cheetahs). 37´ y 40+2´ Penales de Fred Zeilinga (Blues 24-18 Cheetahs).

Puntos en el segundo tiempo: 6´, 10´ y 12´ Tries de Steven Luatua, Augustine Pulu y Rieko Ioane convertidos por Ihaia West (Blues 45-18 Cheetahs). 16´ Try de Elandre Huggett convertido por Fred Zeilinga (Blues 45-25 Cheetahs). 27´ Try de Melani Nanai (Blues 50-25 Cheetahs). 36´ Try de Elandre Huggett convertido por Fred Zeilinga (Blues 50-32 Cheetahs).

Árbitro: Brendon Pickerill (Nueva Zelanda).

Estadio: Eden Park de Auckland.

Brumbies 6-13 Lions:

Brumbies: 15- Aidan Toua; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Kyle Godwin; 11- James Dargaville; 10- Wharenui Hawera y 9- Joe Powell; 8- Jordan Smiler, 7- Jarrad Butler y 6- Scott Fardy; 5- Sam Carter (C) y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Josh Mann-Rea y 1- Ben Alexander.

Ingresaron: 16- Robbie Abel, 17- Nic Mayhew, 18* Leslie Leulua, 19- Blake Enever, 20- Ben Hyne y 23- Tom Banks.

No ingresaron: 21- De Wet Roos, 22- Jordan Jackson-Hope.

Entrenador en jefe: Stephen Larkham.

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Sylvian Mahuza; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Courtnal Skosan; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Warren Whiteley (C), 7- Ruan Ackermann y 6- Kwagga Smith; 5- Francois Mostert y 4- Andries Ferreira; 3- Johannes Jonker, 2- Robbie Coetzee y 1- Corné Fourie.

Ingresaron: 16- Malcolm Marx, 17- Jacques van Rooyen, 18- Ruan Dreyer, 19- Lourens Erasmus, 20- Robert Kruger/Cyle Brink, 21- Dillon Smit, 22- Jacques Nel y 23- Anthony Volmink.

Entrenador en jefe: Johan Ackermann.

Puntos en el primer tiempo: 18´ Penal de Wharenui Hawera (Brumbies 3-0 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 11´ Penal de Elton Jantjies (Brumbies 3-3 Lions). 13´ Try de Kwagga Smith convertido por Elton Jantjies (Brumbies 3-10 Lions). 20´ Penal de Wharenui Hawera (Brumbies 6-10 Lions). 40´ Penal de Andries Coetzee (Brumbies 6-13 Lions).

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Crusaders 20-12 Hurricanes:

Crusaders: 15- David Havili; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Mitchell Drummond; 8- Jordan Taufua, 7- Matt Todd (C) y 6- Pete Samu; 5- Scott Barrett y 4- Luke Romano; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Ben Funnell, 17- Wyatt Crockett, 18- Mike Alaalatoa, 19- Quinten Strange, 20- Heiden Bedwell-Curtis, 21- Bryn Hall y 22- Mitchell Hunt.

No ingresó: 23- Manasa Mataele.

Entrenador en jefe: Scott Robertson.

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Cory Jane; 13- Vince Aso y 12- Ngani Laumape; 11- Julian Savea; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara (C); 8- Brad Shields, 7- Ardie Savea y 6- Reed Prinsep; 5- Vaea Fifita y 4- Mark Abbott; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Chris Eves.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 17- Ben May, 18- Loni Uhila, 19- Sam Lousi, 20- Toa Halafihi, 22- Otere Black y 23- Wes Goosen.

No ingresó: 21- Te Toiroa Tahuriorangi.

Entrenador en jefe: Chris Boyd.

Puntos en el primer tiempo: 11’ Penal de Richie Mo’unga (Crusaders 3-0 Hurricanes). 14’ y 18’ Penales de Jordie Barrett (Crusaders 3-6 Hurricanes). 21’ y 30’ Penales de Richie Mo'unga (Crusaders 9-6 Hurricanes). 40’ Penal de Jordie Barrett (Crusaders 9-9 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 10’ Try de Matt Todd (Crusaders 14-9 Hurricanes). 18’ Penal de Richie Mo’unga (Crusaders 17-9 Hurricanes). 20’ Penal de Jordie Barrett (Crusaders 17-12 Hurricanes). 34’ Penal de Richie Mo'unga (Crusaders 20-12 Hurricanes).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: AMI de Christchurch.

Rebels 24-29 Reds:

Rebels: 15- Reece Hodge (C); 14- Sefa Naivalu; 13- Tom English y 12- Mitch Inman; 11- Marika Koroibete; 10- Ben Volavola y 9- Ben Meehan; 8- Amanaki Mafi, 7- Will Miller y 6- Hugh Sinclair; 5- Dominic Day y 4- Steve Cummins; 3- Laurie Weeks, 2- James Hanson y 1- Toby Smith.

Ingresaron: 16- Siliva Siliva, 18- Tyrel Lomax, 19- Culum Retallick, 21- Sean McMahon y 23- Jack Maddocks.

No ingresaron: 17- Fereti Sa’aga, 20- Esei Ha’angana y 22- Harrison Goddard.

Entrenador en jefe: Tony McGahan.

Reds: 15- Karmichael Hunt; 14- Campbell Magnay; 13- Samu Kerevi (C) y 12- Duncan Paia’aua; 11- Eto Nabuli; 10- Quade Cooper y 9- Nick Frisby; 8- Scott Higginbotham, 7- George Smith y 6- Hendrik Tui; 5- Lukhan Tui y 4- Rob Simmons; 3- Sam Talakai, 2- Stephen Moore y 1- Sef Fa’agase.

Ingresaron: 17- Kirwan Sanday, 18- Taniela Tupou, 19- Izack Rodda, 20- Adam Korczyk y 23- Izaia Perese.

No ingresaron: 16- Alex Mafi, 21- Moses Sorovi y 22- Hamish Stewart.

Amonestado: PT 18’ Karmichael Hunt.

Entrenador en jefe: Nick Stiles.

Puntos en el primer tiempo: 1’ Penal de Reece Hodge (Rebels 3-0 Reds). 5’ Try de Samu Kerevi (Rebels 3-5 Reds). 9’ Penal de Reece Hodge (Rebels 6-5 Reds). 26’ Try de Eto Nabuli convertido por Quade Cooper (Rebels 6-19 Reds). 39’ Try de Stephen Moore (Rebels 6-17 Reds). 40’ Penal de Reece Hodge (Rebels 9-17 Reds).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Penal de Reece Hodge (Rebels 12-17 Reds). 8´ Try de Scott Higginbotham convertido por Quade Cooper (Rebels 12-24 Reds). 14´ Try de Will Miller convertido por Reece Hodge (Rebels 19-24 Reds). 29´ Try de Marika Koroibete (Rebels 24-24 Reds). 38´ Try de Samu Kerevi (Rebels 24-29 Reds).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: AAMI Park de Melbourne.

Bulls 10-17 Highlanders:

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Jade Stighling; 13- Jesse Kriel y 12- Burger Odendaal; 11- Jamba Ulengo; 10- Tian Schoeman y 9- Piet van Zyl; 8- Hanro Liebenberg (C), 7- Jannes Kirsten y 6- Ruan Steenkamp; 5- RG Snyman y 4- Jason Jenkins; 3- Trevor Nyakane, 2- Jaco Visagie y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Edgar Marutlulle, 17- Pierre Schoeman, 18- Coenraad van Vuuren, 19- Lood de Jager, 20- Nic de Jager, 21- Rudy Paige, 22- Tony Jantjies y 23- Jan Serfontein.

Entrenador en jefe: Nollis Marais.

Highlanders: 15- Matt Faddes; 14- Waisake Naholo; 13- Malakai Fekitoa y 12- Richard Buckman; 11- Patrick Osborne; 10- Marty Banks y 9- Aaron Smith; 8- Gareth Evans, 7- Dillon Hunt y 6- Elliot Dixon; 5- Tom Franklin y 4- Alex Ainley; 3- Siosiua Halanukonuka, 2- Ash Dixon (C) y 1- Aki Seiuli.

Ingresaron: 16- Greg Pleasants-Tate, 17- Dan Lienert-Brown, 18- Siate Tokolahi, 19- Joe Wheeler, 20- Jackson Hemopo, 22- Fletcher Smith y 23- Teihorangi Walden.

No ingresó: 21- Kayne Hammington.

Entrenador en jefe: Tony Brown.

Puntos en el primer tiempo: 4’ Penal de Tian Schoeman (Bulls 3-0 Highlanders). 17´ Try de Matt Faddes convertido por Fletcher Smith (Bulls 3-7 Highlanders). 22´ Penal de Fletcher Smith (Bulls 3-10 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 6´ Try de Warrick Gelant convertido por Tian Schoeman (Bulls 10-10 HIghlanders). 35´ Try de Malakai Fekitoa convertido por Fletcher Smith (Bulls 10-17 Highlanders).

Árbitro: Jaco van Heerden (Sudáfrica).

Estadio: Loftus Versfeld de Pretoria.

Kings 35-32 Sharks:

Kings: 15- Masixole Banda; 14- Wandile Mjekevu; 13- Berton Klaasen y 12- Luzuko Vulindlu; 11- Makazole Mapimpi; 10- Lionel Cronjé (C) y 9- Louis Schreuder; 8- Andisa Ntsila, 7- Tyler Paul y 6- Chris Cloete; 5- Wilhelm van der Sluys y 4- Irné Herbst; 3- Ross Geldenhuys, 2- Martin Bezuidenhout y 1- Schalk van der Merwe.

Ingresaron: 16- Kurt Haupt, 17- Chris Heiberg, 18- Dayan van der Westhuizen, 19- Lubabalo Mtyanda, 20- Stefaan Willemse, 21- Johan Steyn, 22- Stokkies Hanekom y 23- Pieter-Steyn de Wet.

Amonestado: ST 13´ Ross Geldenhuys.

Entrenador en jefe: Deon Davids.

Sharks: 15- Rhyno Smith; 14- Kobus van Wyk; 13- Lukhanyo Am y 12- Jeremy Ward; 11- Lwazi Mvovo; 10- Patrick Lambie (C) y 9- Michael Claassens; 8- Daniel du Preez, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Philip van der Walt; 5- Ruan Botha y 4- Etienne Oosthuizen; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Franco Marais y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Chiliboy Ralepelle, 17- Thomas du Toit, 18- Lourens Adriaanse, 19- Stephan Lewies, 20- Tera Mtembu, 21- Cobus Reinach, 22- Garth April y 23- Sbu Nkosi.

Amonestado: PT 37´ Rhyno Smith.

Entrenador en jefe: Rob du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Penal de Lionel Cronjé (Kings 3-0 Sharks). 4´ Try de Alshaun Bock (Kings 8-0 Sharks). 12´ y 17´ Penales de Patrick Lambie (Kings 8-6 Sharks). 22´ Try de Daniel du Preez convertido por Patrick Lambie (Kings 8-13 Sharks). 31´ Drop de Lionel Cronjé (Kings 11-13 Sharks). 37´ Penal de Garth April (Kings 11-16 Sharks). 38´ Try de Lionel Cronjé convertido por él mismo (Kings 18-16 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 0´ Try de Alshaun Bock convertido por Patrick Lambie (Kings 25-16 Sharks). 14´ Penal de Garth April (Kings 25-19 Sharks). 18´ Try de Lwazi Mvovo convertido por Garth April (Kings 25-26 Sharks). 22´ Penal de Lionel Cronjé (Kings 28-26 Sharks). 28´ y 34´ Penales de Garth April (Kings 28-32 Sharks). 38´ Try de Pieter-Steyn de Wet convertido por Lionel Cronjé (Kings 35-32 Sharks).

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina).

Estadio: Nelson Mandela Bay de Puerto Elizabeth.

Jaguares 6-16 Force:

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Santiago Cordero; 13- Matías Moroni y 12- Santiago González Iglesias; 11- Batista Ezcurra; 10- Juan Martín Hernández y 9- Martín Landajo; 8- Benjamín Macome, 7- Juan Manuel Leguizamón y 6- Tomás Lezana; 5- Matías Alemanno y 4- Guido Petti; 3- Ramiro Herrera, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Santiago García Botta.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Lucas Noguera Paz, 18-Felipe Arregui, 19- Tomás Lavanini, 20- Leonardo Senatore, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Joaquín Díaz Bonilla y 23- Manuel Montero.

Entrenador en jefe: Raúl Pérez

Force: 15- Peter Grant; 14- Semisi Masirewa; 13- Curtis Rona y 12- Bill Meakes; 11- Alex Newsome; 10- Jono Lance y 9- Ian Prior; 8- Richard Hardwick, 7- Onehunga Havili y 6- Ross Haylett-Petty; 5- Adam Coleman y 4- Richie Arnold; 3- Tetera Faulkner, 2- Heath Tessmann (C) 1 Francois van Wyk.

Ingresaron: 16- Anaru Rangi, 17- Pekahou Cowan, 18- Shambeckler Vui, 19- Lewis Carmichael, 20- Brynard Stander, 21- Isi Naisarani, 22- Mitchell Short y 23 James Verity-Amm.

Amonestado: PT 27´ Richie Arnold.

Entrenador en jefe: Dave Wessels.

Puntos en el primer tiempo: 35´ Penal de Ian Prior (Jaguares 0-3 Force).

Puntos en el segundo tiempo: 8´ Penal de Juan Martín Hernández (Jaguares 3-3 Force). 20´ Penal de Ian Prior (Jaguares 3-6 Force). 23´ Penal de Juan Martín Hernández (Jaguares 6-6 Force). 28´ y 34´ Tries de Alex Newsome e Isi Naisarani (Jaguares 6-16 Force).

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: José Amalfitani de Liniers.

Posiciones:

Grupo Australasia:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 50 11 +218 2- Chiefs 42 10 +112 3- Hurricanes 38 10 +228 4- Highlanders 36 11 +95 5- Blues 31 11 +64 6- Brumbies 19 10 -7 7- Reds 16 11 -117 8- Waratahs 14 10 -80 9- Force 13 10 -72 10- Rebels 8 10 -243

Grupo Sudafricano:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 46 11 +137 2- Sharks 33 11 +66 3- Stormers 26 10 +7 4- Jaguares 24 11 +27 5- Kings 19 10 -27 6- Bulls 15 10 -73 7- Cheetahs 11 11 -137 8- Sunwolves 7 10 -198

Próxima fecha (19 al 21 de mayo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Chiefs-Crusaders 14 Stormers-Blues

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Huricannes-Cheetahs 6:45 Force-Highlanders 8:55 Sunwolves-Sharks 12:15 Lions-Bulls 14:30 Kings-Brumbies

Domingo:

Horario (Argentina) Partido 3:05 Waratahs-Rebels

Libres: Jaguares y Reds.