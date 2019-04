Top 12: la séptima fecha se pone en juego

Se llega a la séptima fecha con una tabla de posiciones, que salgo el primero y el último, se encuentra muy complicada y en constante cambio. Está se encuentra del siguiente modo:



CUBA 26

Newman 18

Hindú. 17

Pucará 17

SIC 15

Alumni 15

Belgrano Athl. 12

Regatas 11

CASI 10

San Luis 9

Atl. del Rosario 7

La Plata 6

Por lo tanto el primer encuentro trasmitido por ESPN hoy a las 14 horas no sólo tiene el condimento de ser entre los dos que disputaron la final del Nacional de Clubes y Top 14, sino que Belgrano necesita seguir sumando y que los de arriba no logren conquistar victorias que lo alejen de recomponerse en la tabla de posiciones. Ambos necesitan reencontrase con un juego sólido y lograr mantenerlo a lo largo de las fechas pero esté no es un partido más para ninguno de los dos ambos desean ganarle al otro golpeando en sus puntos débiles.

Hindú fue uno de los que ganó la fecha anterior con una gran remontada ante CASI (32-29) mientras que en otro encuentro duró los de Virrey del Pino también lograron la victoria por tan sólo la diferencia de un tanto (29-28) ante La Plata, esté equipo en posición de descenso directo con tan sólo seis puntos en la tabla debe encontrar un juego que le duela al rival y al mismo tiempo sea limpio, el Canario recibirá a Regatas de Bella Vista que también perdió su encuentro anterior (ante el SIC), los locales con idea de obtener una alegría mientras que los que actuarán de visitante quieren lograr extender su buena racha en partidos de visitante.

SIC vs Alumni es otro de los encuentros del fin de semana, ambos vienen de ganar y su principal objetivo es seguir con la levantada del equipo y resultados, así poniéndose en zona de semifinales ya que ambos están cerca y esté partido en la zanja tendrá suma relevancia para las fechas que quedan. Un partido entre dos que no lograron la victoria y deberán recomponerse para seguir en la lucha, Atlético del Rosario vs Newman, aunque los locales su lucha es mantenerse ya que peligra su próxima participación de edición 2018 por estar en zona de descenso, y los Bordó quieren aproximarse sin más al primero cómo no logró la fecha anterior (con la posibilidad de sacarle el invicto a CUBA), esté partido tiene un dato interesante y es que Newman no a lograrlo ganar desde 2013.

Por último, en el día de hoy, San Luis vs CASI. Los locales no logran una fecha de final resultados con la localía a su favor por lo tanto en la fecha anterior iba con el objetivo de ganar y poder tener buena racha como visitante cómo lo logró frente al Pucará (23-22) en un reñido partido. Mientras que CASI jugaba cómodo en su cancha y se ilusionaba de ganarle a Hindú que le aguó la fiesta en el segundo tiempo y por lo tanto fue su cuarto partido perdido. San Luis quiere volver a ser un contrincante fuerte en en torneo, mientras que los visitantes por está fecha desean de un modo imperioso cortar la serie negativa que lo sigue desde hace ya unas fechas.

Por último, el domingo a las 15:25, les invictos y líderes del torneo recibirá a Pucará que con garra y corazón no desea perder esté encuentro, y así ser quien logró lo que hasta el momento parece imposible ese es ganarle a CUBA, entre ambos hay un ,algo prontuario pero los rojos no logran una victoria desde 2012, por lo tanto cortarían una racha importante del club.