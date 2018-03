Chiefs, el gran ganador en la tercera fecha del Super Rugby

En la llamada Battle of Bombays, el que salió victorioso fue el elenco visitante. Chiefs, sin Brodie Retallick ni Charlie Ngatai, se quedó con un triunfo que vale oro dentro de la Conferencia Neozelandesa: terminó imponiéndose ante su acérrimo rival luego de estar en desventaja durante gran parte del encuentro. En la capital financiera de Nueva Zelanda, los dirigidos por Colin Cooper tuvieron cinco minutos brillantes que, a la hora de hacer del balance, acabaron siendo fundamentales para salir airosos del hogar del tricampeón (1996, 1997 y 2003). De todos modos, el dueño de casa volvió a demostrar que, más allá de este inicio tambaleante, tiene armas para luchar por un lugar en los cuartos de final. Hasta aquí le ha fallado lo más importante: el pulso en los momentos cruciales, cuando las papas queman.

Mientras tanto, en Pretoria, la capital administrativa de Sudáfrica, Lions festejó a domicilio: con bonus ofensivo incluido, fue 49-35 frente a Bulls, que perdió los estribos durante una ráfaga de minutos y cedió 21 puntos, que además le costó haber perdido por diez minutos a dos de sus jugadores. Más allá de la indisciplina del local, la visita justificó los cinco puntos obtenidos en rodeo ajeno gracias al poderío de su pack de forwards y el dominio en las formaciones fijas. Al parecer, en Johannesburgo parecen no haberse dado cuenta de que Swys de Bruin ha reemplazado a Johan Ackermann como cabecilla del plantel, debido a que las victorias continúan siendo moneda corriente para el finalista de las dos últimas ediciones.

En el AMI de Christchurch, Crusaders le ganó por 45-28 a Stormers. Al elenco de Canterbury le bastó con tener unos primeros veinte minutos furiosos, en los cuales aterrizaron en el ingoal de los de Ciudad del Cabo en cuatro ocasiones. Luego, el trámite se emparejó, pero ya era demasiado tarde para los conducidos por Robbie Fleck. George Bridge, una de las grandes promesas del rugby kiwi, se lució con dos tries para el vigente campeón.

Tercera semana (2 y 3 de marzo):

Viernes:

Blues (Nueva Zelanda) 21-27 Chiefs (Nueva Zelanda) Reds (Australia) 18-10 Brumbies (Australia)

Sábado:

Sunwolves (Japón) 17-37 Rebels (Australia) Crusaders (Nueva Zelanda) 45-28 Stormers (Sudáfrica) Sharks (Sudáfrica) 24-24 Waratahs (Australia) Bulls (Sudáfrica) 35-49 Lions (Sudáfrica) Jaguares (Argentina) 9-34 Hurricanes (Nueva Zelanda)

Libre: Highlanders (Nueva Zelanda).

Blues 21-27 Chiefs:

Blues: 15- Melani Nanai; 14- Matt Duffie; 13- George Moala y 12- TJ Faiane; 11- Rieko Ioane; 10- Bryn Gatland y 9- Augustine Pulu (C); 8- Akira Ioane, 7- Murphy Taramai y 6- Jimmy Tupou; 5- Scott Scrafton y 4- Patrick Tuipulotu; 3- Ofa Tu'ungafasi, 2- James Parsons y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 17- Alex Hodgman, 18- Michael Tamoaieta, 19- Gerard Cowley-Tuioti, 20- Jerome Kaino, 21- Sam Nock y 23- Michael Collins.

No ingresó: 22- Daniel Kirkpatrick.

Entrenador: Tana Umaga.

Chiefs: 15- Tiaan Falcon; 14- Sean Wainui; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Johnny Fa’auli; 11- Solomon Alaimalo; 10- Damian McKenzie y 9- Brad Weber; 8- Taleni Seu, 7- Sam Cane (C) y 6- Liam Messam; 5- Michael Allardice y 4- Brodie Retallick; 3- Nepo Laulala, 2- Nathan Harris y 1- Aidan Ross.

Ingresaron: 16- Liam Polwart, 17- Karl Tu’inukuafe, 18- Angus Ta’avao, 19- Tyler Ardron, 20- Lachlan Boshier, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Luke Jacobson y 23- Declan O’Donnell.

Entrenador: Colin Cooper.

Puntos en el primer tiempo: 7´ Try de Augustine Pulu convertido por Bryn Gatland (Blues 7-0 Chiefs). 12´ Try de Taleni Seu (Blues 7-5 Chiefs). 22´ Try de Akira Ioane convertido por Bryn Gatland (Blues 14-5 Chiefs). 25´ Try de Sean Wainui (Blues 14-10 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 7´ y 9´ Tries de Sam Cane y Brad Weber convertidos por Damian McKenzie (Blues 14-24 Chiefs). 15´ Penal de Damian McKenzie (Blues 14-27 Chiefs). 20´ Try de Bryn Gatland convertido por él mismo (Blues 21-27 Chiefs).

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Eden Park (Auckland).

Reds 18-10 Brumbies:

Reds: 15- Aidan Toua; 14- Chris Feauai-Sautia; 13- Samu Kerevi y 12- Duncan Paia’aua; 11- Eto Nabuli; 10- Jono Lance y 9- James Tuttle; 8- Caleb Timu, 7- Liam Wright y 6- Adam Korczyk; 5- Kane Douglas y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- James Slipper (C).

Ingresaron: 16- Alex Mafi, 17- JP Smith, 18- Sef Fa’agase, 19- Harry Hockings, 20- Angus Scott-Young, 21- Tate McDermott y 23- Filipo Daugunu.

No ingresó: 22- Hamish Stewart.

Amonestado: PT 35´ Caleb Timu.

Entrenador: Brad Thorn.

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Kyle Godwin; 11- Chance Peni; 10- Christian Leali’ifano (C) y 9- Joe Powell; 8- Isi Naisarani, 7- Tom Cusack y 6- Lachlan Mccaffrey; 5- Sam Carter y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Josh Mann-Rea y 1- Ben Alexander.

Ingresaron: 16- Robbie Abel, 17- Nic Mayhew, 18- Leslie Leulua, 19- Blake Enever, 20- Lolo Fakaosilea, 21- Matt Lucas, 22- Wharenui Hawera y 23- Lausii Taliauli.

Entrenador: Dan McKellar.

Puntos en el primer tiempo: 10´ y 24´ Penales de Jono Lance (Reds 6-0 Brumbies). 30´ Try de Joe Powell (Reds 6-5 Brumbies).

Puntos en el segundo tiempo: 17´, 25´ y 31´ Penales de Jono Lance (Reds 15-5 Brumbies). 35´ Try de Isi Naisarani (Reds 15-10 Brumbies). 39´ Penal de Jono Lance (Reds 18-10 Brumbies).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Suncorp (Brisbane).

Sunwolves 17-37 Rebels:

Sunwolves: 15- Robbie Robinson; 14- Akihito Yamada; 13- Timothy Lafaele y 12- Ryoto Nakamura; 11- William Tupou; 10- Hayden Parker y 9- Yatuka Nagare; 8- Ed Quirk, 7- Lappies Labuschagne y 6- Michael Leitch (C); 5- Willie Britz y 4- Sam Wykes; 3- Jiwon Koo, 2- Shota Horie y 1- Craig Millar.

Ingresaron: 16- Atsushi Sakate, 17- Keita Inagaki, 18- Asaeli Ai Valu, 19- James Moore, 20- Yoshitaka Tokunaga, 21- Fumiaki Tanaka, 22- Harumichi Tatekawa y 23- Ryoji Noguchi.

Amonestado: ST 40´ Ed Quirk.

Entrenador: Jamie Joseph.

Rebels: 15- Dane Haylett-Petty; 14- Jack Maddocks; 13- Tom English y 12- Reece Hodge; 11- Sefanaia Naivalu; 10- Jack Debreczeni y 9- Will Genia; 8- Amanaki Mafi, 7- Angus Cottrell y 6- Lopeti Timani; 5- Adam Coleman (C) y 4- Matt Philip; 3- Jermaine Ainsley, 2- Jordan Uelese y 1- Tetera Faulkner.

Ingresaron: 16- Anaru Rangi, 17- Fereti Sa’aga, 18- Sam Talakai, 19- Geoff Parling, 20- Ross Haylett-Petty, 21- Colby Fainga’a, 22- Michael Ruru y 23- Bill Meakes.

Amonestado: ST 34´ Dane Haylett-Petty.

Entrenador: Dave Wessels.

Puntos en el primer tiempo: 9´ y 12´ Tries de Jack Maddocks y Amanaki Mafi (Sunwolves 0-10 Rebels). 25´ Penal de Ryoto Nakamura (Sunwolves 3-10 Rebels). 34´ Try de William Tupou convertido por Ryoto Nakamura (Sunwolves 10-10 Rebels).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Penal de Jack Debreczeni (Sunwolves 10-13 Rebels). 4´ Try de Sefa Naivalu (Sunwolves 10-18 Rebels). 7´ Try de Jack Maddocks convertido por Reece Hodge (Sunwolves 10-25 Rebels). 13´ Try de Jack Maddocks (Sunwolves 10-30 Rebels). 37´ Try de Ed Quirk convertido por Ryoto Nakamura (Sunwolves 17-30 Rebels). 40´ Try-penal (Sunwolves 17-37 Rebels).

Árbitro: Egon Segonds (Sudáfrica).

Estadio: Prince Chichibu Memorial (Tokio).

Crusaders 45-28 Stormers:

Crusaders: 15- David Havili; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo'unga y 9- Bryn Hall; 8- Jordan Taufua, 7- Billy Harmon y 6- Pete Samu; 5- Samuel Whitelock (C) y 4-Scott Barrett; 3- Michael Alaalatoa, 2- Codie Taylor y 1- Wyatt Crockett.

Ingresaron: 16- Andrew Makalio, 17- Chris King, 18- Oliver Jager, 19- Luke Romano, 20- Heiden Bedwell-Curtis, 21- Mitchell Drummond, 22- Mitchell Hunt y 23 Manasa Mataele

Amonestado: ST 40+1’ Billy Harmon.

Entrenador: Scott Robertson.

Stormers: 15- SP Marais; 14- Seabelo Senatla; 13- EW Viljoen y 12- Damian de Allende; 11- Raymond Rhule; 10- Dillyn Leyds y 9- Dewaldt Duvenage; 8- Nizaam Carr, 7- Cobus Wiese y 6- Siya Kolisi (C); 5- Pieter-Steph du Toit y 4- JD Schickerling; 3- Wilco Louw, 2- Ramone Samuels y 1- JC Janse van Rensburg.

Ingresaron: 16- Dean Muir, 17- Steven Kitshoff, 18- Carlu Sadie, 19- Jan de Klerk, 20- Sikhumbuzo Notshe, 21- Kobus van Dyk, 22- Justin Phillips y 23- George Whitehead.

Entrenador en jefe: Robbie Fleck.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Try de George Bridge (Crusaders 5-0 Stormers). 10, 16´ y 19´ Tries de Codie Taylor, Billy Harmon y Bryn Hall convertidos por Richie Mo’unga (Crusaders 26-0 Stormers). 32´ Try de JC Janse van Rensburg convertido por SP Marais (Crusaders 26-7 Stormers). 39´ Try de George Bridge (Crusaders 31-7 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 0´ y 13´ Tries de Wilco Louw y JD Schickerling convertidos por SP Marais (Crusaders 31-21 Stormers). 21’ Try de Seta Tamanivalu convertido por Richie Mo'unga (Crusaders 38-21 Stormers). 28’ Try de Richie Mo'unga convertido por él mismo (Crusaders 45-21 Stormers). 36’ Try de Steven Kitshoff convertido por George Whitehead (Crusaders 45-28 Stormers).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: AMI (Christchurch).

Sharks 24-24 Waratahs:

Sharks: 15- Lwazi Mvovo; 14- Kobus van Wyk; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Sbu’ Nkosi; 10- Robert du Preez y 9- Louis Schreuder; 8- Keegan Daniel, 7- Tyler Paul y 6- Jacques Vermeulen; 5- Stephan Lewies y 4- Ruan Botha (C); 3- Thomas du Toit, 2- Franco Marais y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Akker van der Merwe, 17- Juan Schoeman, 18- John-Hubert Meyer, 19- Hyron Andrews, 20- Tera Mtembu, 21- Cameron Wright, 22- Marius Louw y 23- Curwin Bosch.

Entrenador: Rob du Preez.

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Andrew Kellaway; 13- Lalakai Foketi y 12- Kurtley Beale; 11- Curtis Rona; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Jed Holloway, 7- Michael Hooper (C) y 6- Michael Wells; 5- Tom Staniforth y 4- Ned Hanigan; 3- Paddy Ryan, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Hugh Roach, 17- Harry Johnson-Holmes, 18- Kalivati Tawake, 19- Nick Palmer, 20- Will Miller, 21- Mitch Short, 22- Bryce Hegarty y 23- Alex Newsome.

Entrenador: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 4’ Try de Jake Gordon convertido por Bernard Foley (Sharks 0-7 Waratahs). 12’ Penal de Rob du Preez (Sharks 3-7 Waratahs). 17’ Try de Lukhanyo Am convertido por Rob du Preez (Sharks 10-7 Waratahs). 31’ Penal de Bernard Foley (Sharks 10-10 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 6’ Try de Lukhanyo Am convertido por Rob du Preez (Sharks 17-10 Waratahs). 15’ Try de Michael Hooper convertido por Bernard Foley (Sharks 17-17 Waratahs). 31’ Try de Rob du Preez convertido por él mismo (Sharks 24-17 Waratahs). 35’ Try de Mitch Short convertido por Bernard Foley (Sharks 24-24 Waratahs).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Growthpoint Kings Park (Durban).

Bulls 35-49 Lions:

Bulls: 15- Divan Rossouw; 14- Travis Ismaiel; 13- Jesse Kriel y 12- Handré Pollard (C); 11- Johnny Kotze; 10- Marnitz Boshoff y 9- André Warner; 8- Hanro Liebenberg, 7- Thembelani Bholi y 6- Roelof Smit; 5- Lood de Jager y 4- RG Snyman; 3- Frans van Wyk, 2- Jaco Visagie y 1- Pierre Schoeman.

Ingresaron: 16- Adriaan Strauss, 17- Lizo Gqoboka, 18- Conraad van Vuuren, 19- Nic de Jager, 20- Marco van Staden, 21- Embrose Papier, 22- Francois Brummer y 23- Warrick Gelant.

Amonestados: ST 13´ y 14´ Conrad van Vuuren y Nic de Jager.

Entrenador: John Mitchell.

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Sylvian Mahuza; 13- Lionel Mapoe y 12- Rohan Janse van Rensburg; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Warren Whiteley (C), 7- Franco Mostert y 6- Cyle Brink; 5- Marvin Orie y 4- Andries Ferreira; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Jacques van Rooyen.

Ingresaron: 16- Robbie Coetzee, 17- Dylan Smith, 18- Jacobie Adriaanse, 19- Lourens Erasmus, 20- Marnus Schoeman, 21- Marco Janse van Vuuren, 22- Harold Vorster y 23- Madosh Tambwe.

Entrenador: Swys de Bruin.

Puntos en el primer tiempo: 5´ Penal de Marnitz Boshoff (Bulls 3-0 Lions). 13’ y 17’ Tries de Ruan Dreyer y Jacques van Rooyen convertidos por Elton Jantjies (Bulls 3-14 Lions). 23’ y 28’ Penales de Marnitz Boshoff (Bulls 9-14 Lions). 31’ Try de Marvin Orie convertido por Elton Jantjies (Bulls 9-21 Lions). 34’ Try de Johnny Kotze (Bulls 14-21 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Handré Pollard convertido por Marnitz Boshoff (Bulls 21-21 Lions). 10´ Try de Malcolm Marx convertido por Elton Jantjies (Bulls 21-28 Lions). 14´ Try-penal (Bulls 21-35 Lions). 15´ y 30´ Tries de Sylvian Mahuza y Ross Cronjé convertidos por Elton Jantjies (Bulls 21-49 Lions). 35´ y 37´ Tries de Lizo Gqoboka y Travis Ismaiel convertidos por Francois Brummer (Bulls 35-49 Lions).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Loftus Versfeld (Pretoria).

Jaguares 9-34 Hurricanes:

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Orlando y 12- Bautista Ezcurra; 11- Emiliano Boffelli; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Tomás Lezana, 7- Javier Ortega Desio y 6- Pablo Matera (C); 5- Matías Alemanno y 4- Marcos Kremer; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy y 1- Felipe Arregui.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Javier Díaz, 18- Juan Pablo Zeiss, 19- Guido Petti, 20- Juan Martín Leguizamón, 21- Martín Landajo, 22- Juan Martín Hernández y 23- Sebastián Cancelliere.

Entrenador: Mario Ledesma.

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Julian Savea; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara; 8- Gareth Evans, 7- Ardie Savea y 6- Brad Shields (C); 5- Sam Lousi y 4- Vaea Fifita; 3- Ben May, 2- Ricky Riccitelli y 1- Chris Eves.

Ingresaron: 16- James O'Reilly, 17- Fraser Armstrong, 18- Alex Fidow, 19- Michael Fatialofa, 20- Blade Thomson, 21- Jamie Booth, 22- Jackson Garden-Bachop y 23- Vince Aso.

Amonestado: ST 16’ Ben May.

Entrenador en jefe: Chris Boyd.

Puntos en el primer tiempo: 8’ Try de Ben Lam convertido por Beauden Barrett (Jaguares 0-7 Hurricanes). 16’ Penal de Nicolás Sánchez (Jaguares 3-7 Hurricanes). 26’ Try de Ngani Laumape (Jaguares 3-12 Hurricanes). 40+1’ Penal de Nicolás Sánchez (Jaguares 6-12 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 7’ Penal de Nicolás Sánchez (Jaguares 9-12 Hurricanes). 13’ y 24’ Tries de Matt Proctor y Vince Aso convertidos por Beauden Barrett (Jaguares 9-26 Hurricanes). 38’ Penal de Jackson Garden-Bachop (Jaguares 9-29 Hurricanes). 39’ Try de Blade Thomson (Jaguares 9-34 Hurricanes).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).

Posiciones:

Confrencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Rebels 10 2 +46 2- Waratahs 6 2 +7 3- Brumbies 4 2 -1 4- Reds 4 2 -18 5- Sunwolves 1 2 -29

Confrencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 10 2 +39 2- Hurricanes 5 2 +23 3- Highlanders 4 1 +7 4- Chiefs 4 2 -16 5- Blues 2 2 -13

Confrencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 14 3 +41 2- Stormers 5 3 -16 3- Bulls 4 2 -12 4- Sharks 3 2 -7 5- Jaguares 0 3 -53

Próxima fecha (9 y 10 de marzo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 3:35 Highlanders-Stormers 5:45 Rebels-Brumbies

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 3:35 Hurricanes-Crusaders 5:45 Reds-Bulls 10:05 Sharks-Sunwolves 12:15 Lions-Blues 18:40 Jaguares-Waratahs

Libre: Chiefs (Nueva Zelanda).