Blues dio el zarpazo en esta cuarta fecha del Super Rugby

Tal vez, el mayor cimbronazo en este amanecer de esta temporada 2018. No tanto por la diferencia entre un equipo y otro, sino por cómo venía cada uno, principalmente desde lo psicológico. Además, en el histórico Ellis Park, Lions, el dueño de casa, convierte su hogar en un fortín. Pero este fin de semana no fue la ocasión: del otro lado estuvo un alicaído Blues, que venía de jugar bien ante Highlanders, en Dunedin, y frente a Chiefs, en Auckland, pero que había sido doblegado en ambos cotejos. Hoy, en la Ciudad de Oro, la franquicia neozelandesa dio un paso al frente en lo actitudinal y terminó llevándose cuatro puntos que, de tomar este éxito como punto de partida, puede resultar crucial para su futuro en esta edición del campeonato. A diferencia de otros juegos en los que se fueron abatidos por pequeños detalles, ante el último finalista -NdR: en 2016, con caída ante Hurricanes, en tierra maorí; en 2017, también con resultado adverso, frente a Crusaders, en casa-, los dirigidos por Tana Umaga tuvieron cabeza fría en los momentos decisivos. Por eso, y más allá de la toma de decisiones a lo largo de setenta minutos, salieron airosos en el comienzo de su travesía por Sudáfrica.

El próximo sábado, en lo que será el cierre de su gira por la casa de los Springboks, Blues visitará a Stormers en el bullicioso estadio de Newlands, en Ciudad del Cabo. Será otro desafío de altísimo voltaje para los capitaneados por James Parsons, que tuvo que ponerse el brazalete debido a la lesión de Augustine Pulu; Lions, por su parte, volverá a jugar ante su público. Será dentro de siete días, con Sunwolves como adversario. Más allá de lo endeble que asoma su rival de turno, Swys de Bruin y su tropa deberán afrontar dicho cruce con la seriedad que lo amerita. El objetivo, volver a sumar de a cinco y liderar con tranquilidad la Conferencia Sudafricana.

A miles de kilómetros de Johannesburgo, en Wellington, la capital de Nueva Zelanda, se esperaba un gran partido. Era, para muchos, el más esperado de la fase regular: en el estadio Regional de la capital neozelandesa, los Canes, con un inspirado TJ Perenara y una mejor versión de Julian Savea, doblegó al elenco de Canterbury, el último campeón del certamen que año a año organiza SANZAAR.

Durante la primera mitad, el local impuso condiciones y en un abrir y cerrar de ojos se puso 26-5. Luego, con el correr de los minutos, la visita fue aclimatándose al juego de su adversario y terminó sellando un resultado que no terminó siendo positivo para ellos, pero que sin duda alguna fue mejor de lo que se esperaba luego de una primera mitad en la que las cosas no salieron como esperaban. Además, también sufrieron las bajas de Ryan Crotty y su capitán, Sam Whitelock, dos de los hombres decisivos en la estructura de juego que lleva adelante Scott Robertson.

Con este éxito, los de la isla Norte, que venían de superar a Jaguares en Buenos Aires, llega a las diez unidades y alcanza la cima en la Conferencia Neozelandesa, aunque la comparte con su víctima de turno. Un punto por detrás, Highlanders, que en el inicio de la fecha le ganó por 38-15 a Stormers, en el Forsyth Barr de Dunedin.

Cuarta semana (9 y 10 de marzo):

Viernes:

Highlanders (Nueva Zelanda) 38-15 Stormers (Sudáfrica) Rebels (Australia) 33-10 Brumbies (Australia)

Sábado:

Hurricanes (Nueva Zelanda) 29-19 Crusaders (Nueva Zelanda) Reds (Australia) 20-14 Bulls (Sudáfrica) Sharks (Sudáfrica) 50-22 Sunwolves (Japón) Lions (Sudáfrica) 35-38 Blues (Nueva Zelanda) Jaguares (Argentina) 38-28 Waratahs (Australia)

Libre: Chiefs (Nueva Zelanda).

Síntesis de los partidos:

Highlanders 38-15 Stormers:

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11- Tevita Nabura; 10- Lima Sopoaga y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- Dillon Hunt y 6- Liam Squire; 5- Tom Franklin y 4- Jackson Hemopo; 3- Siate Tokolahi, 2- Liam Coltman y 1- Daniel Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Greg Pleasants-Tate, 17- Aki Seiuli, 18- Tyrel Lomax, 19- Shannon Frizell, 20- Marino Mikaele Tu’u y 23- Matt Faddes.

No ingresaron: 21- Josh Renton y 22- Fletcher Smith.

Entrenador: Aaron Mauger.

Stormers: 15- SP Marais; 14- Dillyn Leyds; 13- EW Viljoen y 12- Damian de Allende; 11- Raymond Rhule; 10- Damian Willemse y 9- Dewaldt Duvenage; 8- Nizaam Carr, 7- Kobus van Dyk y 6- Siya Kolisi (C); 5- Chris van Zyl y 4- Jan de Klerk; 3- Wilco Louw, 2- Ramone Samuels y 1- Steven Kitshoff.

Ingresaron: 16- Dean Muir, 17- JC Janse van Rensburg, 18- Carlu Sadie, 19- Salmaan Moerat, 20- Sikhumbuzo Notshe, 21- Justin Phillips y 23- JJ Engelbrecht.

No ingresó: 22- George Whitehead.

Entrenador: Robbie Fleck.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Try de Liam Squire (Highlanders 5-0 Stormers). 10´ Try de Chris van Zyl (Highlanders 5-5 Stormers). 15´ Try de Damian Willemse convertido por SP Marais (Highlanders 5-12 Stormers). 19´ Try de Aaron Smith convertido por Lima Sopoaga (Highlanders 12-12 Stormers). 31’ Penal de SP Marais (Highlanders 12-15 Stormers). 32’ Try de Waisake Naholo convertido por Lima Sopoaga (Highlanders 19-15 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 8´ y 38´ Tries de Luke Whitelock y Aaron Smith convertidos por Lima Sopoaga (Highlanders 33-15 Stormers).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: Forsyth Barr (Dunedin).

Rebels 33-10 Brumbies:

Rebels: 15- Dane Haylett-Petty; 14- Jack Maddocks; 13- Tom English (C) y 12- Reece Hodge; 11- Sefanaia Naivalu; 10- Jack Debreczeni y 9- Will Genia; 8- Amanaki Mafi, 7- Angus Cottrell y 6- Lopeti Timani; 5- Ross Haylett-Petty y 4- Matt Philip; 3- Jermaine Ainsley, 2- Jordan Uelese y 1- Tetera Faulkner.

Ingresaron: 16- Anaru Rangi, 17- Ben Daley, 18- Sam Talakai, 19- Colby Fainga’a, 20- Richard Hardwick, 21- Michael Ruru, 22- Bill Meakes y 23- Marika Koroibete.

Entrenador: Dave Wessels.

Amonestado: PT 8´ Jordan Uelese.

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Kyle Godwin; 11- Chance Peni; 10- Christian Leali’ifano y 9- Joe Powell; 8- Isi Naisarani, 7- Lolo Fakaosilea y 6- Lachlan McCaffrey; 5- Sam Carter (C) y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Josh Mann-Rea y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Folau Fainga’a, 17- Faalelei Sione, 18- Leslie Leulua, 19- Richie Arnold, 20- Tom Cusack, 21- Matt Lucas, 22- Wharenui Hawera y 23- Andrew Muirhead.

Amonestado: ST 22´ Leslie Leulua.

Entrenador: Dan McKellar.

Puntos en el primer tiempo: 9´ Try de Chance Peni (Rebels 0-5 Brumbies). 28´ Try de Amanaki Mafi convertido por Reece Hodge (Rebels 7-5 Brumbies). 32´ Try de Reece Hodge convertido por él mismo (Rebels 14-5 Brumbies).

Puntos en el segundo tiempo: 15´ Try de Henry Speight (Rebels 14-10 Brumbies). 24´ Try de Reece Hodge convertido por él mismo (Rebels 21-10 Brumbies). 27´ Try de Jack Maddocks convertido por Reece Hodge (Rebels 28-10 Brumbies). 31´ Try de Michael Ruru (Rebels 33-10 Brumbies).

Árbitro: Will Houston (Australia).

Estadio: AAMI Park (Melbourne).

Hurricanes 29-19 Crusaders:

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Julian Savea; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara; 8- Gareth Evans, 7- Ardie Savea y 6- Brad Shields (C); 5- Sam Lousi y 4- Vaea Fifita; 3- Ben May, 2- Ricky Riccitelli y 1- Chris Eves.

Ingresaron: 16- Asafo Aumua, 17- Fraser Armstrong, 18- Marcel Renata, 19- Michael Fatialofa, 20- Blade Thomson, 21- Richard Judd y 23- Vince Aso.

No ingresó: 22- Ihaia West.

Entrenador: Chris Boyd.

Crusaders: 15- David Havili; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Mitchell Hunt y 9- Bryn Hall; 8- Jordan Taufua, 7- Matt Todd y 6- Heiden Bedwell-Curtis; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Scott Barrett; 3- Michael Alaalatoa, 2- Codie Taylor y 1- Wyatt Crockett.

Ingresaron: 16- Ben Funnell, 17- Chris King, 18- Oliver Jager, 19- Luke Romano, 20- Billy Harmon, 21- Mitchell Drummond, 22- Mike Delany y 23- Manasa Mataele.

Entrenador: Scott Robertson.

Puntos en el primer tiempo: 4´, 12´ y 21´ Tries de Chris Eves, TJ Perenara y Ben Lam convertidos por Beauden Barrett (Hurricanes 21-0 Crusaders). 29´ Try de Manasa Mataele (Hurricanes 21-5 Crusaders). 31´ Try de Matt Proctor (Hurricanes 26-5 Crusaders). 36´ Try de Jordan Taufua convertido por Mitchell Hunt (Hurricanes 26-12 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: 15´ Try de Michael Alaalatoa convertido por Mitchell Hunt (Hurricanes 26-19 Crusaders). 27´ Penal de Jordie Barrett (Hurricanes 29-19 Crusaders).

Árbitro: Brendon Pickerill (Nueva Zelanda).

Estadio: Regional (Wellington).

Reds 20-14 Bulls:

Reds: 15- Aidan Toua; 14- Filipo Daugunu; 13- Chris Feauai-Sautia y 12- Samu Kerevi; 11- Eto Nabuli; 10- Jono Lance y 9- James Tuttle; 8- Caleb Timu, 7- Liam Wright y 6- Adam Korczyk; 5- Kane Douglas y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- James Slipper (C).

Ingresaron: 16- Alex Mafi, 17- JP Smith, 18- Sef Fa’agase, 19- Harry Hockings, 20- Angus Scott-Young y 21- Tate McDermott.

No ingresaron: 22- Hamish Stewart y 23- Duncan Paia’aua.

Entrenador: Brad Thorn.

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Travis Ismaiel; 13- Jesse Kriel y 12- Johnny Kotzé; 11- Duncan Matthews; 10- Handré Pollard (C) y 9- Andre Warner; 8- Nick de Jager, 7- Hanro Liebenberg y 6- Roelof Smit; 5- Lood de Jager y 4- RG Snyman; 3- Frans van Wyk, 2- Jaco Visagie y 1- Pierre Schoeman.

Ingresaron: 16- Adriaan Strauss, 17- Lizo Gqoboka, 18- Trevor Nyakane, 19- Jason Jenkins, 20- Marco van Staden, 21- Embrose Papier y 22- Marnitz Boshoff.

No ingresó: 23- Divan Roussow.

Entrenador: John Mitchell.

Puntos en el primer tiempo: 4’ Try de Warrick Gelant convertido por Handré Pollard (Reds 0-7 Bulls). 24’ Penal de James Tuttle (Reds 3-7 Bulls). 25’ Try de André Warner convertido por Handré Pollard (Reds 3-14 Bulls). 36’ Try de Caleb Timu convertido por James Tuttle (Reds 10-14 Bulls).

Puntos en el segundo tiempo: 5’ Try de Aidan Toua convertido por James Tuttle (Reds 17-14 Bulls). 35’ Penal de Jono Lance (Reds 20-14 Bulls).

Árbitro: Jamie Nutbrown (Nueva Zelanda).

Estadio: Suncorp (Brisbane).

Sharks 50-22 Sunwolves:

Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Makazole Mapimpi; 10- Rob du Preez (h) y 9- Louis Schreuder; 8- Tera Mtembu, 7- Jacques Vermeulen y 6- Wian Vosloo; 5- Stephan Lewies y 4- Ruan Botha (C); 3- John-Hubert Meyer, 2- Akker van der Merwe y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Chiliboy Ralepelle, 17- Juan Schoeman, 18- Ross Geldenhuys, 19- Gideon Koegelenberg, 20- Keegan Daniel, 21- Cameron Wright, 22- Marius Louw y 23- Lwazi Mvovo.

Entrenador: Rob du Preez.

Sunwolves: 15- Kotaro Matsushima; 14- Lomano Lemeki; 13- Sione Teaupa y 12- Michael Little; 11- William Tupou; 10- Harumichi Tatekawa y 9- Keisuke Uchida; 8- Willie Britz, 7- Yoshitaka Tokunaga y 6- Michael Leitch (C); 5- Grant Hattingh y 4- Kazuki Himeno; 3- Takuma Asahara, 2- Yusuke Niwai y 1- Craig Millar.

Ingresaron: 16- Atsushi Sakate, 17- Shintaro Ishihara, 18- Hencus van Wyk, 19- Wimpie van der Valt, 20- Lappies Labuschagné, 21- Yutaka Nagare, 22- Ryoto Nakamura y 23- Robbie Robinson.

Entrenador: Jamie Joseph.

Puntos en el primer tiempo: 2’ Penal de Rob du Preez (Sharks 3-0 Sunwolves). 8’ Try de Makazole Mapimpi convertido por Rob du Preez (Sharks 10-0 Sunwolves). 24´ Penal de Harumichi Tatekawa (Sharks 10-3 Sunwolves). 28´ y 35´ Tries de Akker van der Merwe y Tera Mtembu convertidos por Rob du Preez (Sharks 24-8 Sunwolves).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ Try de Lomano Lemeki (Sharks 24-8 Sunwolves). 9´ Try de Makazole Mapimpi (Sharks 29-8 Sunwolves). 14´ Try de Jacques Vermeulen convertido por Rob du Preez (Sharks 36-8 Sunwolves). 19´ Try de Wimpie van der Walt convertido por Kotaro Matsushima (Sharks 36-15 Sunwolves). 27´ y 34´ Tries de Sbu Nkosi y Cameron Wright convertidos por Rob du Preez (Sharks 50-15 Sunwolves). 37´ Try de William Tupou convertido por Ryoto Nakamura (Sharks 50-22 Sunwolves).

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina).

Estadio: Growthpoint Kings Park (Durban).

Lions 35-38 Blues:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Sylvian Mahuza; 13- Lionel Mapoe y 12- Rohan Janse van Rensburg; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Warren Whiteley (C), 7- Franco Mostert y 6- Cyle Brink; 5- Marvin Orie y 4- Andries Ferreira; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Jacques van Rooyen.

Ingresaron: 16- Robbie Coetzee, 17- Dylan Smith, 18- Jacobie Adriaanse, 19- Lourens Erasmus, 20- Kwagga Smith, 21- Hacjivah Dayimani, 22- Ashlon Davids y 23- Harold Vorster.

Entrenador: Swys de Bruin.

Blues: 15- Michael Collins; 14- Matt Duffie; 13- Rieko Ioane y 12- Sonny Bill Williams; 11- Melani Nanai; 10- Bryn Gatland y 9- Sam Nock; 8- Akira Ioane, 7- Antonio Kiri Kiri y 6- Jerome Kaino; 5- Gerard Cowley-Tuioti y 4- Patrick Tuipulotu; 3- Ofa Tu’ungafasi, 2- James Parsons (C) y 1- Alex Hodgman.

Ingresaron: 16- Ross Wright, 17- Pauliasi Manu, 18- Michael Tamoaieta, 19- Scott Scrafton, 20- Jimmy Tupou, 21- Murphy Taramai, 22- Jonathan Ruru y 23- Stephen Perofeta.

Entrenador: Tana Umaga.

Puntos en el primer tiempo: 1´ y 14´ Tries de Sylvian Mahuza y Rohan Janse van Rensburg convertidos por Elton Jantjies (Lions 14-0 Blues). 21´ Penal de Bryn Gatland (Lions 14-3 Blues). 36´ Try de Elton Jantjies convertido por él mismo (Lions 21-3 Blues). 38´ Try de Akira Ioane convertido por Bryn Gatland (Lions 21-10 Blues).

Puntos en el segundo tiempo: 15´ Try de Aphiwe Dyantyi convertido por Elton Jantjies (Lions 28-10 Blues). 22´ y 28´ Tries de Rieko Ioane convertidos por Stephen Perofeta (Lions 28-24 Blues). 32´ Try de Dylan Smith convertido por Elton Jantjies (Lions 35-24 Blues). 34´ y 39´ Tries de Jimmy Tupou y Murphy Taramai convertidos por Stephen Perofeta (Lions 35-38 Blues).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: Ellis Park (Johannesburgo).

Jaguares - Waratahs:

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Orlando y 12- Santiago González Iglesias; 11- Emiliano Boffelli; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera (C); 5- Tomás Lavanini y 4- Matías Alemanno; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy, 1- Felipe Arregui.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Santiago García Botta, 18- Juan Pablo Zeiss, 19- Guido Petti, 20- Juan Martín Leguizamón, 21- Felipe Ezcurra, 22- Joaquín Díaz Bonilla y 23- Sebastián Cancelliere.

Entrenador: Mario Ledesma.

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Alex Newsome; 13- Lalakai Foketi y 12- Kurtley Beale; 11- Curtis Rona; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Jed Holloway, 7- Michael Hooper (C) y 6- Michael Wells; 5- Tom Staniforth y 4- Ned Hanigan; 3- Paddy Ryan, 2- Damian Fitzpatrick y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Tolu Latu, 17- Harry Jackson-Holmes, 18- Kalivati Tawake, 19- Nick Palmer, 20- Will Miller, 21- Nick Duffy, 22- Bryce Hegarty y 23- Taqele Naiyaravoro.

Entrenador: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 0’ y 10’ Tries de Emiliano Boffelli convertidos por Nicolás Sánchez (Jaguares 14-0 Waratahs). 15’ Try de Joaquín Tuculet convertido por Nicolás Sánchez (Jaguares 21-0 Waratahs). 18’ Try de Nicolás Sánchez (Jaguares 26-0 Waratahs). 35’ Try de Jed Holloway convertido por Bernard Foley (Jaguares 26-7 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 6’ Try de Curtis Rona convertido por Bernard Foley (Jaguares 33-14 Waratahs). 32’ Try de Matías Orlando (Jaguares 38-14 Waratahs). 39’ Tries de Nick Palmer e Israel Folau convertidos por Bernard Foley (Jaguares 38-28 Waratahs).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Rebels 15 3 +69 2- Reds 8 3 -12 3- Waratahs 6 3 -3 4- Brumbies 4 3 -24 5- Sunwolves 1 3 -55

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Hurricanes 10 3 +33 2- Crusaders 10 3 +29 3- Highlanders 9 2 +25 4- Blues 6 3 -10 5- Chiefs 4 3 -16

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 15 4 +38 2- Sharks 8 3 +21 3- Bulls 5 3 -18 4- Stormers 5 4 -34 5- Jaguares 4 4 -43

Próxima fecha (16, 17 y 18 de marzo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 3:35 Chiefs-Bulls

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 3:35 Highlanders-Crusaders 5:45 Brumbies-Sharks 10:05 Stormers-Blues 12:15 Lions-Sunwolves 18:40 Jaguares-Reds

Domingo:

Horario (Argentina) Partido 3:05 Waratahs-Rebels

Libre: Hurricanes.