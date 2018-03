Revitalizado

El título de la previa de este encuentro fue “El objetivo es revitalizarse”. Y se cumplió. Ayer, en el estadio José Amalfitani, el representativo de la UAR tuvo una tarde-noche brillante desde la patada de salida hasta que se bajó el telón. Y ni siquiera importó el hecho de haber perdido el bonus ofensivo. Si bien no es un hecho menor, primó cómo jugó el equipo y todos los aspectos en los que evolucionaron durante los ochenta minutos.

Si bien la lógica diría que Boffelli fue el mejor de la cancha, o Nicolás Sánchez, como segunda opción, la realidad indica que todo el plantel ha aprobado su cuarto examen en este 2018. Estuvieron con las luces prendidas desde el inicio, literalmente, ya que a los veinte segundos inauguraron el tanteador.

Lo mejor de Jaguares se vio durante la primera mitad de la etapa inicial, en la que aterrizaron en el ingoal de los de Nueva Gales del Sur en cuatro oportunidades. Pero no fue solo ataque para los capitaneados por Pablo Matera. La defensa y las formaciones fijas, dos de sus principales defectos, se convirtieron en virtudes. Y aún más: dominaron en ambas facetas, principalmente en el scrum, con el cual obtuvieron sus nueve pelotas en disputa y varias infracciones con la puesta en juego del adversario. El lineout, con el que consiguieron diez de doce lanzamientos, también creció, aunque en pocas ocasiones sirvió como plataforma de lanzamiento. En cuanto al tackle, 80 % de efectividad. Teniendo en cuenta los números de los encuentros anteriores, que rondaban entre el 60 % y el 70 %, el avance fue notable e importante de cara a lo que se avecina.

Más allá de la estadísticas, que no dejan de ser eso, estadísticas, la clave en el éxito de Jaguares fue la actitud con la que afrontaron este nuevo desafío. Lograron sobreponerse a los contratiempos de las últimas semanas y desplegaron un rugby de alta calidad. A partir de ahora, la premisa será mantener el nivel y constituir a partir de allí. En seis días, otra vez en suelo porteño, enfrente estará Reds. Posteriormente, Lions y Crusaders, los dos últimos finalistas, en la previa de la gira por Australia y Nueva Zelanda, la segunda del año. Paso a paso, pero hoy se vio un grupo de jugadores revitalizado.

Síntesis del partido:

Jaguares (38): 15- Joaquín Tuculet; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Orlando y 12- Santiago González Iglesias; 11- Emiliano Boffelli; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera (C); 5- Tomás Lavanini y 4- Matías Alemanno; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy, 1- Felipe Arregui.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Santiago García Botta, 18- Juan Pablo Zeiss, 19- Guido Petti, 20- Juan Martín Leguizamón, 21- Felipe Ezcurra, 22- Joaquín Díaz Bonilla y 23- Sebastián Cancelliere.

Entrenador: Mario Ledesma.

Waratahs (28): 15- Israel Folau; 14- Alex Newsome; 13- Lalakai Foketi y 12- Kurtley Beale; 11- Curtis Rona; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Jed Holloway, 7- Michael Hooper (C) y 6- Michael Wells; 5- Tom Staniforth y 4- Ned Hanigan; 3- Paddy Ryan, 2- Damian Fitzpatrick y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Tolu Latu, 17- Harry Jackson-Holmes, 18- Kalivati Tawake, 19- Nick Palmer, 20- Will Miller, 21- Nick Duffy, 22- Bryce Hegarty y 23- Taqele Naiyaravoro.

Entrenador: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 0’ y 10’ Tries de Emiliano Boffelli convertidos por Nicolás Sánchez (Jaguares 14-0 Waratahs). 15’ Try de Joaquín Tuculet convertido por Nicolás Sánchez (Jaguares 21-0 Waratahs). 18’ Try de Nicolás Sánchez (Jaguares 26-0 Waratahs). 35’ Try de Jed Holloway convertido por Bernard Foley (Jaguares 26-7 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 6’ Try de Curtis Rona convertido por Bernard Foley (Jaguares 33-14 Waratahs). 32’ Try de Matías Orlando (Jaguares 38-14 Waratahs). 39’ Tries de Nick Palmer e Israel Folau convertidos por Bernard Foley (Jaguares 38-28 Waratahs).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Jueces de touch: Nick Briant (Nueva Zelanda) y Pablo Deluca (Argentina).

Asistente de video: Santiago Borsani (Argentina).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).