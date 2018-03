Hurricanes y Chiefs, a paso firme en la sexta fecha del Super Rugby

En un encuentro sumamente parejo más allá del 29-12 con el que se bajó la persiana, Hurricanes logró deshacerse del elenco de Otago, que recién se entregó en el último cuarto de hora. La clave fue, en este caso, la insistencia del dueño de casa para ir en búsqueda del triunfo. Ben Lam, una de las gratas revelaciones en este 2018, aportó dos tries. También se destacaron los hermanos Beauden y Jordie Barrett, que entre los dos le dieron 14 puntos a su equipo. Con este festejo, el tercero en lo que va de la temporada, el ganador del 2016 se posiciona como segundo mejor de la Conferencia Neozelandesa, con un punto menos que el vigente campeón, Crusaders, que tiene quince unidades en su haber. Dentro de seis días, en Melbourne, los comandados por Chris Boyd se cruzarán con Rebels, que por el momento es la mejor escuadra que tiene Australia en el torneo; los de la isla Sur, por su parte viajarán al estadio FMG de Hamilton, la casa de Chiefs.

Además, en el Prince Chichibu Memorial de Tokio, Chiefs debutó con éxito en tierra nipona: los dirigidos por Colin Cooper no tuvieron que esforzarse al máximo para vencer por 61-10 a Sunwolves, que fue una sombra del equipo que hace siete días perdió por 40-38 frente a Lions, en Johannesburgo. Para la visita, lo mejor llegó gracias a Solomona Alaimalo y Damian McKenzie, quienes aterrizaron en el ingoal rival por duplicado. Fueron constantes durante los ochenta minutos y con eso les bastó para volver a la región de Waikato con cinco puntos en el bolsillo. Los japones, en cambio, no pudieron hacer pie en ningún momento del encuentro. Fueron superados ampliamente por un oponente que no le faltó el respeto y trató de conseguir el resultado más holgado posible. Ahora, a descansar y retornar al terreno de juego dentro de dos semanas, cuando reciban a Waratahs.

Sexta semana (23 y 24 de marzo):

Viernes:

Crusaders (Nueva Zelanda) 33-14 Bulls (Sudáfrica) Rebels (Australia) 46-14 Sharks (Sudáfrica)

Sábado:

Sunwolves (Japón) 10-61 Chiefs (Nueva Zelanda) Hurricanes (Nueva Zelanda) 29-12 Highlanders (Nueva Zelanda) Stormers (Sudáfrica) 25-19 Reds (Australia) Jaguares (Argentina) 49-35 Lions (Sudáfrica)

Libres: Blues (Nueva Zelanda), Brumbies (Australia) y Waratahs (Australia).

Síntesis de los partidos:

Crusaders 33-14 Bulls:

Crusaders: 15- David Havili; 14- Manasa Mataele; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Mitchell Hunt y 9- Mitchell Drummond; 8- Jordan Taufua, 7- Billy Harmon y 6- Heiden Bedwell-Curtis; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Scott Barrett; 3- Michael Alaalatoa, 2- Codie Taylor y 1- Tim Perry.

Ingresaron: 16- Ben Funnell, 17- Wyatt Crockett, 18- Oliver Jager, 19- Quinten Strange, 20- Tom Sanders, 21- Bryn Hall, 22- Brett Cameron y 23- Braydon Ennor.

Amonestado: ST 25´ Tim Perry.

Entrenador: Scott Robertson.

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Travis Ismaiel; 13- Jesse Kriel y 12- Burger Odendaal (C); 11- Divan Rossouw; 10- Handré Pollard y 9- Embrose Papier; 8- Tim Agaba, 7- Hanro Liebenberg y 6- Roelof Smit; 5- Lood de Jager y 4- Jason Jenkins; 3- Trevor Nyakane, 2- Jaco Visagie y 1- Pierre Schoeman.

Ingresaron: 16- Adriaan Strauss, 17- Lizo Gqoboka, 18- Frans van Wyk, 19- Hendre Stassen, 20- Marco van Staden, 21- Ivan van Zyl, 22- Manie Libbok y 23- Johnny Kotzé.

Entrenador: John Mitchell.

Puntos en el primer tiempo: 15´ y 27´ Tries de Scott Barrett y Codie Taylor convertidos por Mitchell Hunt (Crusaders 14-0 Bulls). 31´ Try de Travis Ismaiel convertido por Handré Pollard (Crusaders 14-7 Bulls). 38´ Try de Jack Goodhue convertido por Mitchell Hunt (Crusaders 21-7 Bulls).

Puntos en el segundo tiempo: 8´ Try de Jack Goodhue convertido por Mitchell Hunt (Crusaders 28-7 Bulls). 28´ Try de Marco van Staden convertido por Handré Pollard (Crusaders 28-14 Bulls). 33´ Try de George Bridge (Crusaders 33-14 Bulls).

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina).

Estadio: AMI (Christchurch).

Rebels 46-14 Sharks:

Rebels: 15- Jack Maddocks; 14- Sefanaia Naivalu; 13- Reece Hodge y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Jack Debreczeni y 9- Will Genia; 8- Amanaki Mafi, 7- Colby Fainga’a y 6- Angus Cottrell; 5- Adam Coleman (C) y 4- Geoff Parling; 3- Jermaine Ainsley, 2- Anaru Rangi y 1- Tetera Faulkner.

Ingresaron: 16- Mahe Vailanu, 17- Fereti Sa’aga, 18- Sam Talakai, 19- Matt Philip, 20- Ross Haylett-Petty, 21- Richard Hardwick, 22- Michael Ruru y 23- Tom English.

Amonestado: ST 32´ Jack Maddocks.

Entrenador: Dave Wessels.

Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- Marius Louw; 11- Lwazi Mvovo; 10- Rob du Preez (h) y 9- Louis Schreuder; 8- Tera Mtembu, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Jacques Vermeulen; 5- Stephan Lewies y 4- Ruan Botha (C); 3- Thomas du Toit, 2- Akker van der Merwe y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Franco Marais, 17- Juan Schoeman, 18- John-Hubert Meyer, 19- Hyron Andrews, 20- Wian Vosloo, 21- Cameron Wright, 22- Kobus van Wyk y 23- Garth April.

Amonestado: PT 17´ Curwin Bosch.

Entrenador: Rob du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Penal de Reece Hodge (Rebels 3-0 Sharks). 10´ Try de Anaru Rangi convertido por Reece Hodge (Rebels 10-0 Sharks). 28´ Try de Lwazi Mvovo convertido por Rob du Preez (Rebels 10-7 Sharks). 38´ Try de Amanaki Mafi (Rebels 15-7 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 4´ Penal de Jack Debreczeni (Rebels 18-7 Sharks). 16´, 23´ y 28´ Tries de Will Genia, Bill Meakes y Ross Haylett-Petty convertidos por Jack Debreczeni (Rebels 39-7 Sharks). 37´ Try de Marius Louw convertido por Curwin Bosch (Rebels 39-14 Sharks). 40´ Try de Fereti Sa’aga convertido por Jack Debreczeni (Rebels 46-14 Sharks).

Árbitro: Shuhei Kubo (Japón).

Estadio: AAMI Park (Melbourne).

Sunwolves 10-61 Chiefs:

Sunwolves: 15- Ryuji Noguchi; 14- Semisi Masirewa; 13- Timothy Lafaele y 12- Michael Little; 11- Hosea Saumaki; 10- Yu Tamura y 9- Fumiaki Tanaka; 8- Will Britz (C), 7- Edward Quirk y 6- Michael Leitch; 5- Uwe Helu y 4- Kazuki Himeno; 3- Hencus van Wyk, 2- Shota Horie y 1- Keita Inagaki.

Ingresaron: 16- Yusuke Niwai, 17- Craig Millar, 18- Jiwon Koo, 19- Wimpie van der Walt, 20- Yoshitaka Tokunaga, 21- Yutaka Nagare, 22- Robbie Robinson y 23- Lomano Lemeki.

Entrenador: Jamie Joseph.

Chiefs: 15- Marty McKenzie; 14- Toni Pulu; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Johnny Fa’auli; 11- Solomon Alaimalo; 10- Damian McKenzie y 9- Te Toiroa Tahuriorangi; 8- Taleni Seu, 7- Sam Cane y 6- Lachlan Boshier; 5- Tyler Ardron y 4- Brodie Retallick; 3- Angus Ta’avao, 2- Nathan Harris y 1- Aidan Ross.

Ingresaron: 16- Liam Polwart, 17- Karl Tu’inukaufe, 18- Jeff Thwaites, 19- Michael Allardice, 20- Mitchell Karpik, 21- Brad Weber, 22- Sean Wainui y 23- Bailyn Sullivan.

Entrenador: Colin Cooper.

Puntos en el primer tiempo: 5´, 13´, 18´ y 19´ Tries de Tyler Ardron, Brodie Retallick, Nathan Harris y Solomon Alaimalo convertidos por Damian McKenzie (Sunwolves 0-28 Chiefs). 36´ Try de Semisi Masirewa (Sunwolves 5-28 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Try de Hosea Saumaki (Sunwolves 10-28 Chiefs). 4´ Try de Damian McKenzie (Sunwolves 10-33 Chiefs). 12´ Try de Solomon Alaimalo convertido por Damian McKenzie (Sunwolves 10-40 Chiefs). 25´ Try de Damian McKenzie convertido por él mismo (Sunwolves 10-47 Chiefs). 34´ y 38´ Tries de Liam Polwart y Sean Wainui convertidos por Damian McKenzie (Sunwolves 10-61 Chiefs):

Árbitro: Will Houston (Australia).

Estadio: Prince Chichibu Memorial (Tokio):

Hurricanes 29-12 Highlanders:

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Julian Savea; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara; 8- Gareth Evans, 7- Ardie Savea y 6- Brad Shields (C); 5- Sam Lousi y 4- Murray Douglas; 3- Ben May, 2- Ricky Riccitelli y 1- Chris Eves.

Ingresaron: 16- Asafo Aumua, 17- Fraser Armstrong, 18- Jeff Toomaga-Allen, 19- Michael Fatialofa, 20- Reed Prinsep, 21- Richard Judd, 22- Ihaia West y 23- Vince Aso.

Entrenador: Chris Boyd.

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11- Tevita Li; 10- Lima Sopoaga y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- Dillon Hunt y 6- Elliot Dixon; 5- Tom Franklin y 4- Jackson Hemopo; 3- Tyrel Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Daniel Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Aki Seiuli, 18- Siate Tokolahi, 19- Shannon Fizzell, 20- Marino Mikaele-Tu'u, 21- Kayne Hammington, 22- Josh Ioane y 23- Matt Faddes.

Entrenador: Aaron Mauger.

Puntos en el primer tiempo: 5´ Try de Beauden Barrett convertido por él mismo (Hurricanes 7-0 Highlanders). 19´ Try de Waisake Naholo (Hurricanes 7-5 Highlanders). 37´ Try de Ben Lam (Hurricanes 12-5 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Waisake Naholo convertido por Lima Sopoaga (Hurricanes 12-12 Highlanders). 8´ Penal de Jordie Barrett (Hurricanes 15-12 Highlanders). 24´ y 32´ Tries de Vince Aso y Ben Lam convertidos por Beauden Barrett (Hurricanes 29-12 Highlanders).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: Regional de Wellington.

Stormers 25-19 Reds:

Stormers: 15- George Whitehead; 14- Craig Barry; 13- EW Viljoen y 12- Damian De Allende; 11- Raymond Rhule; 10- Damian Willemse y 9- Dewaldt Duvenage; 8- Nizaam Carr, 7- Cobus Wiese y 6- Siya Kolisi (C); 5- Pieter-Steph du Toit y 4- Jan de Klerk; 3- Wilco Louw, 2- Ramone Samuels y 1- JC Janse van Rensburg.

Ingresaron: 16- Dean Muir, 17- Steven Kitshoff, 18- Carlu Sadie, 19- Chris van Zyl, 20- Kobus van Dyk, 21- Sikhumbuzo Notshe, 22- Justin Phillips y 23- Joshua Stander.

Entrenador: Robbie Fleck.

Reds: 15- Aidan Toua; 14- Filipo Daugunu; 13- Samu Kerevi y 12- Duncan Paia’aua; 11- Chris Feauai-Sautia; 10- Jono Lance y 9- Ben Lucas; 8- Caleb Timu, 7- Adam Korczyk y 6- Angus Scott-Young; 5- Kane Douglas y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Alex Mafi y 1- James Slipper (C).

Ingresaron: 16- Brandon Paenga-Amosa, 17- JP Smith, 18- Sef Fa’agase, 19- Harry Hockings, 20- Scott Higginbotham, 21- Tate McDermott, 22- Hamish Stewart y 23- Eto Nabuli.

Entrenador: Brad Thorn.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Penal de Damian Willemse (Stormers 3-0 Reds). 14´ Try de Dewaldt Duvenage (Stormers 8-0 Reds). 25´ Try de Wilco Louw convertido por Damian Willemse (Stormers 15-0 Reds). 31´ Penal de Damian Willemse (Stormers 18-0 Reds).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Try de Alex Mafi convertido por Jono Lance (Stormers 18-14 Reds). 12´ Try de Raymond Rhule convertido por Damian Willemse (Stormers 25-14 Reds). 39´ Try de Filipo Daugunu (Stormers 25-19 Reds).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Newlands (Ciudad del Cabo).

Jaguares 49-35 Lions:

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Orlando y 12- Bautista Ezcurra; 11- Emiliano Boffelli; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera (C); 5- Tomás Lavanini y 4- Matías Alemanno; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy y 1- Santiago García Botta.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Felipe Arregui, 18- Juan Pablo Zeiss, 19- Guido Petti, 20- Juan Manuel Leguizamón, 21- Martín Landajo, 22- Jerónimo de la Fuente y 23- Ramiro Moyano.

Entrenador: Mario Ledesma.

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Sylvian Mahuza; 13- Lionel Mapoe y 12- Rohan Janse van Rensburg; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Elton Jantjies y 9- Marco Jansen van Vuuren; 8- Kwagga Smith, 7- Robert Kruger y 6- Cyle Brink; 5- Franco Mostert y 4- Marvin Orie; 3- Ruan Dreyer, 2- Robbie Coetzee y 1- Jacques Van Rooyen.

Ingresaron: 16- Malcolm Marx, 17- Dylan Smith, 18- Johannes Jonker, 19- Lourens Erasmus, 20- Len Massyn, 21- Dillon Smit, 22- Howard Mnisi y 23- Shaun Reynolds.

Entrenador: Swys de Bruin.

Puntos en el primer tiempo: 1’ Try de Bautista Delguy convertido por Nicolás Sánchez (Jaguares 7-0 Lions). 10’ Penal de Nicolás Sánchez (Jaguares 10-0 Lions). 16’ y 22’ Tries de Marvin Orie y Sylvian Mahuza convertidos por Elton Jantjies (Jaguares 10-14 Lions). 27’ Try de Emiliano Boffelli (Jaguares 15-14 Lions). 37’ Penal de Nicolás Sánchez (Jaguares 18-14 Lions). 40’ Try de Javier Ortega Desio convertido por Nicolás Sánchez (Jaguares 25-14 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 7’ Try de Emiliano Boffelli convertido por Nicolás Sánchez (Jaguares 32-14 Lions). 16’ y 22’ Tries de Lourens Erasmus y Malcolm Marx convertidos por Elton Jantjies (Jaguares 32-28 Lions). 25’ Try de Bautista Ezcurra convertido por Nicolás Sánchez (Jaguares 39-28 Lions). 27’ Try de Malcolm Marx convertido por Elton Jantjies (Jaguares 39-35 Lions). 31’ Try de Javier Ortega Desio convertido por Nicolás Sánchez (Jaguares 46-35 Lions). 34’ Penal de Nicolás Sánchez (Jaguares 49-35 Lions).

Árbitro: Jamie Nutbrown (Nueva Zelanda).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Rebels 20 5 +77 2- Reds 13 5 -7 3- Waratahs 10 4 +21 4- Brumbies 8 4 -17 5- Sunwolves 2 5 -108

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 15 5 +40 2- Hurricanes 14 4 +50 3- Chiefs 13 4 +48 4- Highlanders 13 4 +16 5- Blues 6 4 -27

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 19 6 +26 2- Stormers 13 6 -11 3- Sharks 9 5 -18 4- Jaguares 8 6 -40 5- Bulls 5 5 -50

Próxima fecha (del 30 de abril al 1° de mayo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 3:35 Chiefs-Highlanders 5:45 Rebels-Hurricanes

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 3:35 Blues-Sharks 5:45 Brumbies-Waratahs 12:15 Bulls-Stormers

Domingo:

Horario (Argentina) Partido 9:30 Lions-Crusaders

Libres: Jaguares, Reds y Sunwolves.