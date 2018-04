Los neozelandeses, a todo babor en la octava semana del Super Rugby

El Super Rugby es como una de esas series que te atrapan, pero, a diferencia de los tiempos actuales, sin Netflix. Para ver un capítulo nuevo, que en este caso son partidos, uno debe esperar cinco días. Se hacen largos y, en algunos casos, principalmente cuando la próxima oferta trae a dos protagonistas que suelen destacarse, eternos. Y en este fin de semana, como de costumbre, no nos falló. La programación mostró encuentros para todos los gustos, pero los que mayor de miradas acapararon tuvieron a los representativos de la NZRU (en castellano, Unión de Rugby de Nueva Zelanda) en pantalla.

De los seis bloques que tuvo este octavo episodio, el que mayor emoción despertó en el telespectador fue el que interpretaron Chiefs y Blues, con el FMG de Hamilton como recinto elegido para rodarlo. Para los amantes de la escuadra de la región de Waikato, el paso de la tristeza a la felicidad fue instantáneo; para los seguidores del equipo con base en Auckland, a la inversa. Pero de eso se trata de este torneo: de emociones, de alteraciones en el tanteador y, mayormente, de brindar un show inigualable, tanto dentro como fuera de la cancha, in situ o a través de una pantalla. Verdugo y víctima se entregaron al máximo, y eso es lo que terminó convenciendo hasta a los propios fanáticos del conjunto perdedor. El 21-19 en favor del dueño de casa dejó dos conclusiones: para Chiefs, que si sigue jugando así va a tener grandes chances de pisar fuerte en los playoffs; para Blues, que los resultados positivos comenzarán a llegar de inmediato si logra mantener el nivel mostrado en su última actuación.

Además, en el segmento anterior al mencionado en el párrafo anterior, quienes se adueñaron de la escena fueron Sharks, de franca levantada en la Conferencia Sudafricana, y Hurricanes, escolta de Crusaders -NdR: que en esta fecha doblegó a Jaguares, en condición de visitante- en la Neozelandesa. Fue en el McLean Park de Napier, que en esta oportunidad sirvió de hogar para los de Wellington, que terminaron imponiéndose por 38-37 en un dramático enfrentamiento. El try de Ngani Laumape y la posterior conversión de Ihaia West a los cinco minutos de haber sonado la sirena indican cuánto tuvo que trabajar el local para terminar asegurándose los cuatro puntos. Para la visita, que venía de imponerse en el mítico Eden Park de Auckland, tierra de Blues, el balance final dejó más cosas positivas que negativas más allá de haber cedido por la mínima. Y más si uno retrocede dos semanas, cuando el futuro asomaba oscuro tras una dos malas performances en Australia, frente a Brumbies y Rebels, respectivamente.

Octava semana (6 y 7 de abril):

Viernes:

Hurricanes (Nueva Zelanda) 38-37 Sharks (Sudáfrica)

Sábado:

Sunwolves (Japón) 21-50 Waratahs (Australia) Chiefs (Nueva Zelanda) 21-19 Blues (Nueva Zelanda) Brumbies (Australia) 45-21 Reds (Australia) Lions (Sudáfrica) 52-31 Stormers (Sudáfrica) Jaguares (Argentina) 14-40 Crusaders (Nueva Zelanda)

Libres: Bulls (Sudáfrica), Highlanders (Nueva Zelanda) y Rebels (Australia).

Síntesis de los partidos:

Hurricanes 38-37 Sharks:

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Julian Savea; 13- Vince Aso y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Ihaia West y 9- TJ Perenara; 8- Gareth Evans, 7- Sam Henwood y 6- Brad Shields (C); 5- Sam Lousi y 4- Michael Fatialofa; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Chris Eves.

Ingresaron: 16- Asafo Aumua, 17- Fraser Armstrong, 18- Ben May, 19- Vaea Fifita, 20- Reed Prinsep, 21- Jamie Booth, 22- Jackson Garden-Bachop y 23- Wes Goosen.

Entrenador: Chris Boyd.

Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Lwazi Mvovo; 10- Rob du Preez (h) y 9- Louis Schreuder; 8- Tera Mtembu, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Philip van der Walt; 5- Stephan Lewies y 4- Ruan Botha (C); 3- Thomas du Toit, 2- Chiliboy Ralepelle y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Franco Marais, 17- Juan Schoeman, 18- John-Hubert Meyer, 19- Hyron Andrews, 20- Tyler Paul, 21- Cameron Wright, 22- Marius Louw y 23- Kobus van Wyk.

Amonestado: ST 40+1´ Franco Marais.

Entrenador: Rob du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 4´ Penal de Rob du Preez (Hurricanes 0-3 Sharks). 8´ Try de Jordie Barrett (Hurricanes 5-3 Sharks). 16´ Try de Ngani Laumape convertido por Ihaia West (Hurricanes 12-3 Sharks). 20´ y 25´ Tries de Lukhanyo Am y Louis Schreuder convertidos por Rob du Preez (Hurricanes 12-17 Sharks). 30´ Try de Vince Aso convertido por Ihaia West (Hurricanes 19-17 Sharks). 34´ Penal de Rob du Preez (Hurricanes 19-20 Sharks). 36´ Try de Lukhanyo Am convertido por Rob du Preez (Hurricanes 19-27 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ y 11´ Penales de Ihaia West (Hurricanes 25-27 Sharks). 14´ Penal de Rob du Preez (Hurricanes 25-30 Sharks). 31´ Penal de Ihaia West (Hurricanes 28-30 Sharks). 33´ Try de Tyler Paul convertido por Rob du Preez (Hurricanes 28-37 Hurricanes). 38´ Penal de Ihaia West (Hurricanes 31-37 Sharks). 30+4´ Try de Ngani Laumape convertido por Ihaia West (Hurricanes 38-37 Sharks).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: McLean Park (Napier).

Sunwolves 29-50 Waratahs:

Sunwolves: 15- Kotaro Matsushima; 14- Semisi Masirewa; 13- Timothy Lafaele y 12- Michael Little; 11- Lomano Lemeki; 10- Yu Tamura y 9- Yatuka Nagare; 8- Kazuki Himeno, 7- Lappies Labuschagne y 6- Yoshitaka Tokunaga; 5- Sam Wykes y 4- James Moore; 3- Jiwon Koo, 2- Shota Horie (C) y 1- Craig Millar.

Ingresaron: 16- Jaba Bregvadze, 17- Keita Inagaki, 18- Nikoloz Khatiashvili, 19- Wimpie van der Walt, 20- Ed Quirk, 21- Fumiaki Tanaka, 22- Hayden Parker y 23- Hosea Saumaki.

Entrenador: Jamie Joseph.

Waratahs: 15- Bryce Hegarty; 14- Alex Newsome; 13- Curtis Rona y 12- Kurtley Beale; 11- Taqele Naiyaravoro; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Will Miller; 5- Rob Simmons y 4- Ned Hanigan; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Hugh Roach, 17- Harry Johnson-Holmes, 18- Paddy Ryan, 19- Tom Staniforth, 20- Jed Holloway, 21- Mitchell Short, 22- Lalakai Foketi y 23- Cam Clark.

Amonestado: ST 25’ Michael Hooper.

Entrenador: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 6’ Try de Jake Gordon convertido por Bernard Foley (Sunwolves 0-7 Waratahs). 10’ Try de Michael Little convertido por Yu Tamura (Sunwolves 7-7 Waratahs). 14’ Penal de Bernard Foley (Sunwolves 7-10 Waratahs). 16’ y 19’ Tries de Curtis Rona y Will Miller convertidos por Bernard Foley (Sunwolves 7-24 Waratahs). 23’ Try de Sam Wykes convertido por Yu Tamura (Sunwolves 14-24 Waratahs). 28’ Penal de Tu Tamura (Sunwolves 17-24 Waratahs). 35’ y 40’ Tries de Jake Gordon y Bryce Hegarty convertidos por Bernard Foley (Sunwolves 17-38 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 4’ Try de Michael Hooper (Sunwolves 17-43 Waratahs). 12’ Try de Semisi Masirewa (Sunwolves 22-43 Waratahs). 26’ Try de Kaisuke Himeno convertido por Hayden Parker (Sunwolves 29-43 Waratahs). 32’ Try de Taqele Naiyaravoro convertido por Bernard Foley (Sunwolves 29-50 Sunwolves).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Prince Chichibu Memorial (Tokio).

Chiefs 21-19 Blues:

Chiefs: 15- Solomon Alaimalo; 14- Toni Pulu; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Johnny Fa’auli; 11- Sean Wainui; 10- Damian McKenzie y 9- Te Toiroa Tahuriorangi; 8- Pita Gus Sowakula, 7- Sam Cane (C) y 6- Lachlan Boshier; 5- Tyler Ardron y 4- Brodie Retallick; 3- Angus Ta’avao, 2- Nathan Harris y 1- Aidan Ross.

Ingresaron: 16- Liam Polwart, 17- Karl Tu’inukuafe, 18- Jeff Thwaites, 19- Luke Jacobson, 20- Liam Messam, 21- Jonathan Taumateine, 22- Alex Nankivell 23- Marty McKenzie.

Entrenador: Colin Cooper.

Blues: 15- Michael Collins; 14- Matt Duffie/Jordan Hyland; 13- Rieko Ioane y 12- TJ Faiane; 11- George Moala; 10- Stephen Perofeta y 9- Jonathan Ruru; 8- Akira Ioane, 7- Kara Pryor y 6- Jerome Kaino; 5- Josh Goodhue y 4- Patrick Tuipulotu; 3- Ofa Tu’ungafasi, 2- James Parsons (C) y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Matt Moulds, 17- Ross Wright, 18- Mike Tamoaieta, 19- Gerard Cowley-Tuioti, 20- Dalton Papali’i, 22- Bryn Gatland y 23- Dalton Papali'i.

No ingresó: 21- Sam Nock.

Amonestado: ST 27’ Josh Goodhue.

Entrenador: Tana Umaga.

Puntos en el primer tiempo: 1’ y 4’ Penales de Stephen Perofeta (Chiefs 0-6 Blues). 8’ Penal de Damian McKenzie (Chiefs 3-6 Blues). 13’ Try de Sean Wainui (Chiefs 8-6 Blues). 19’ Penal de Damian McKenzie (Chiefs 11-6 Blues). 28’ Penal de Stephen Perofeta (Chiefs 11-9 Blues). 31’ Penal de Damian McKenzie (Chiefs 14-9 Blues). 35’ Try de James Parsons convertido por Stephen Perofeta (Chiefs 14-16 Blues). 40’ Penal de Stephen Perofeta (Chiefs 14-19 Blues).

Puntos en el segundo tiempo: 33’ Try-penal (Chiefs 21-19 Blues).

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Estadio: FMG (Waikato).

Brumbies 45-21 Reds:

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Christian Leali’ifano; 11- Chance Peni; 10- Wharenui Hawera y 9- Matt Lucas; 8- Isi Naisarani, 7- David Pocock y 6- Lachlan McCaffrey; 5- Rory Arnold y 4- Blake Enever; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga’a y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Robbie Abel, 17- Faalelei Sione, 18- Leslie Leulua, 19- Sam Carter, 20- Tom Cusack, 21- Joe Powell, 22- Kyle Godwin y 23- James Verity-Amm.

Entrenador: Dan McKellar.

Reds: 15- Aidan Toua; 14- Filipo Daugunu; 13- Chris Feauai-Sautia y 12- Samu Kerevi; 11- Eto Nabuli; 10- Jono Lance y 9- Ben Lucas; 8- Scott Higginbotham (C), 7- Adam Korczyk y 6- Caleb Timu; 5- Kane Douglas y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- James Slipper.

Ingresaron: 16- Alex Mafi, 17- JP Smith, 18- Ruan Smith, 19- Lukhan Tui, 20- Liam Wright, 21- James Tuttle, 22- Hamish Stewart y 23- Jordan Petaia.

Amonestado: PT 39’ Chris Feauai-Sautia.

Entrenador: Brad Thorn.

Puntos en el primer tiempo: 5’ Try de Taniela Tupou convertido por Jono Lance (Brumbies 0-7 Reds). 17’ Penal de Jono Lance (Brumbies 0-10 Reds). 22’ Try de Chris Feauai-Sautia (Brumbies 0-15 Reds). 27’ Try de Folau Fainga’a convertido por Wharenui Hawera (Brumbies 7-15 Reds). 30’ Penal de Jono Lance (Brumbies 7-18 Reds). 33’ Try de Isi Naisarani (Brumbies 12-18 Reds).

Puntos en el segundo tiempo: 7’ Try de Chance Peni (Brumbies 17-18 Reds). 9’ Try de Rory Arnold convertido por Wharenui Hawera (Brumbies 24-18 Reds). 21’ Penal de Jono Lance (Brumbies 24-21 Reds). 26’, 31’ y 36’ Tries de Sam Carter, Isi Naisarani y David Pocock convertidos por Christian Leali’ifano (Brumbies 45-21 Reds).

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: GIO (Canberra).

Lions 52-31 Stormers:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Ruan Combrinck; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Madosh Tambwe; 10- Elton Jantjies y 9- Dillon Smit; 8- Hacjivah Dayimani, 7- Cyle Brink y 6- Kwagga Smith; 5- Franco Mostert (C) y 4- Marvin Orie; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Dylan Smith.

Ingresaron: 16- Robbie Coetzee, 17- Corne Fourie, 18- Jacques van Rooyen, 19- Lourens Erasmus, 20- Marnus Schoeman, 21- Marco Jansen van Vuuren, 22- Howard Mnisi y 23- Sylvian Mahuza.

Amonestado: ST 37’ Marvin Orie.

Entrenador: Swys de Bruin.

Stormers: 15- SP Marais; 14- Dillyn Leyds; 13- EW Viljoen y 12- Damian de Allende; 11- Raymond Rhule; 10- Damian Willemse y 9- Jano Vermaak; 8- Nizaam Carr, 7- Pieter-Steph du Toit y 6- Siya Kolisi (C); 5- Chris van Zyl y 4- Jan de Klerk; 3- Wilco Louw, 2- Ramone Samuels y 1- Steven Kitshoff.

Ingresaron: 16- Scarra Ntubeni, 17 JC Janse van Rensburg, 18- Carlu Sadie, 19- Kobus van Dyk, 20- Sikhumbuzo Notshe, 21- Jaco Coetzee, 22- Paul de Wet y 23- Craig Barry.

Entrenador: Robbie Fleck.

Puntos en el primer tiempo: 1’ Try de Madosh Tambwe convertido por Elton Jantjies (Lions 7-0 Stormers). 8’ Try de Madosh Tambwe (Lions 12-0 Stormers). 13’ Try de Madosh Tambwe convertido por Elton Jantjies (Lions 19-0 Stormers). 20’ Try de Wilco Louw convertido por SP Marais (Lions 19-7 Stormers). 26’ Try de Lionel Mapoe (Lions 24-7 Stormers). 31’ Penal de SP Marais (Lions 24-10 Stormers). 40+1’ Try de Kwagga Smith convertido por Elton Jantjies (Lions 31-10 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 6’ y 12’ Tries de Franco Mostert y Madosh Tambwe convertidos por Elton Jantjies (Lions 45-10 Stormers). 18’ Try de Damian Willemse convertido por SP Marais (Lions 45-17 Stormers). 21’ Try de Ruan Combrinck convertido por Elton Jantjies (Lions 52-17 Stormers). 32’ Try de Paul de Wet convertido por Damian Willemse (Lions 52-24 Stormers). 40+5’ Try-penal (Lions 52-31 Stormers).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Ellis Park (Johannesburgo).

Jaguares 14-40 Crusaders:

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Emiliano Boffelli; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera (C); 5- Tomás Lavanini y 4- Matías Alemanno; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy y 1- Santiago García Botta.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Javier Díaz, 18- Juan Pablo Zeiss, 19- Guido Petti, 20- Tomás Lezana, 21- Martín Landajo, 22- Santiago González Iglesias y 23- Ramiro Moyano.

Entrenador: Mario Ledesma.

Crusaders: 15- David Havili; 14- Manasa Mataele; 13- Tim Bateman y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Mitchell Hunt y 9- Bryn Hall; 8- Heiden Bedwell-Curtis, 7- Matt Todd y 6- Tom Sanders; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Luke Romano; 3- Michael Alaalatoa, 2- Codie Taylor y 1- Tim Perry.

Ingresaron: 16- Ben Funnell, 17- Donald Brighouse, 18- Chris King, 19- Quinten Strange, 20- Pete Samu, 21- Mitchell Drummond, 22- Mike Delany y 23- Braydon Ennor.

Entrenador: Scott Robertson.

Puntos en el primer tiempo: 6’ Try de George Bridge (Jaguares 0-5 Crusaders). 14’ y 32’ Tries de George Bridge y Manasa Mataele convertidos por Mitchell Hunt (Jaguares 0-19 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: 4’ Try de Joaquín Tuculet convertido por Nicolás Sánchez (Jaguares 7-19 Crusaders). 9’ Try de Mitchell Hunt convertido por él mismo (Jaguares 7-26 Crusaders). 12’ Try de Emiliano Boffelli convertido por Nicolás Sánchez (Jaguares 14-26 Crusaders). 26’ y 28’ Tries de Ryan Crotty y Manasa Mataele convertidos por Mitchell Hunt y Mike Delany (Jaguares 14-40 Crusaders).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Rebels 20 6 +46 2- Waratahs 19 6 +49 3- Brumbies 14 6 0 4- Reds 13 6 -31 5- Sunwolves 2 6 -129

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 24 7 +72 2- Hurricanes 23 6 +82 3- Chiefs 21 6 +55 4- Highlanders 14 5 +11 5- Blues 7 6 -52

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 25 8 +41 2- Sharks 14 7 +4 3- Stormers 13 8 -42 4- Bulls 9 6 -40 5- Jaguares 8 7 -66

Próxima fecha (13 y 14 de abril):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Hurricanes-Chiefs

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 0:05 Sunwolves-Blues 2:15 Rebels-Jaguares 4:35 Highlanders-Brumbies 6:45 Waratahs-Reds 12:15 Sharks-Bulls

Libres: Crusaders (Nueva Zelanda), Lions (Sudáfrica) y Stormers (Sudáfrica).