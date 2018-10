Blues-Highlanders, el gran espectáculo de la décima semana del Super Rugby

En Aotearoa -traducción de Nueva Zelanda al maorí-, la tierra de la gran nube blanca, el primetime televisivo de la tarde-noche del viernes (19:35 en dicho país) estará centrado en una pelota ovalada, debido a que dos de sus cinco representativos en SANZAAR estarán cara a cara. En esta ocasión, Blues, que viene de obtener su segundo éxito luego de superar a Sunwolves en Tokio y con la posibilidad de prenderse en la Conferencia Neozelandesa, y Highlanders, reciente verdugo de Brumbies y con grandes chances de dar paso gigante a los playoffs en caso de salir airoso de la isla Norte. Individualmente, el gran duelo estará en una de las puntas: para el local, Rieko Ioane, presente y futuro del rugby neozelandés y, principalmente, de los All Blacks; en el representativo de Otago, Waisake Naholo, la máxima amenaza para el ingoal rival. Será una contienda de ochenta minutos… de verdaderos ochenta minutos. Para ambos, cruciales. ¿El festejo se quedará en la “Ciudad de los veleros” o se trasladará a Dunedin?

A miles de kilómetros de la metrópoli oceánica, el Kings Park de Durban vibrará al ritmo de uno de los clásicos sudafricanos: Sharks-Stormers. A priori, una batalla que se definirá por pequeños detalles. El juego físico, las formaciones fijas y la efectividad en los envíos a las haches, tres de las claves. Vital para los dos en la búsqueda de acortar la brecha que existe con Lions, el líder de la Conferencia Sudafricana. ¿Natal o Western Province?

Owen Franks e Israel Dagg, de regreso en Crusaders

El pilar derecho y el polifuncional back retornarán a un campo de juego profesional después de varios meses alejados de la acción. Ninguno de los dos ha tenido participación en este Super Rugby. El sábado, a las 4:35 de nuestro país, la organización con base en Christchurch, Canterbury, recibirá en el AMI a Sunwolves, el único participante que hasta aquí no ha obtenido victorias en este 2018. Por la abismal diferencia que existe entre una escuadra y la otra, este juego representa una gran oportunidad para que ambos miembros de los All Blacks empiecen a calentar el motor de cara a la etapa decisiva del certamen.

Décima semana (20 al 22 de abril):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Blues (Nueva Zelanda) - Highlanders (Nueva Zelanda) 6:45 Waratahs (Australia) - Lions (Sudáfrica)

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Crusaders (Nueva Zelanda) - Sunwolves (Japón) 6:45 Reds (Australia) - Chiefs (Nueva Zelanda) 10:05 Bulls (Sudáfrica) - Rebels (Australia) 12:15 Sharks (Sudáfrica) - Stormers (Sudáfrica)

Domingo:

Horario (Argentina) Partido 3:05 Brumbies (Australia) - Jaguares (Argentina)

Libre: Hurricanes (Nueva Zelanda).

Datos de los partidos:

Blues-Highlanders:

Blues: 15- Stephen Perofeta; 14- Jordan Hyland; 13- Orbyn Leger y 12- TJ Faiane; 11- Rieko Ioane; 10- Bryn Gatland y 9- Jonathan Ruru; 8- Akira Ioane, 7- Kara Pryor y 6- Dalton Papalii; 5- Jimmy Tupou y 4- Patrick Tuipulotu; 3- Ofa Tuungafasi/Mike Tamoaieta, 2- James Parsons (C) y 1- Pauliasi Manu.

Reservas: 16- Matt Moulds/Leni Apisai, 17- Ross Wright, 18- Mike Tamoaieta/Sione Mafileo, 19- Ben Neenee, 20- Murphy Taramai, 21- Sam Nock, 22- Tumua Manu y 23- Matt Duffie.

Entrenador: Tana Umaga.

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11- Tevita Li; 10- Lima Sopoaga y 9- Kayne Hammington; 8- Luke Whitelock, 7- Dillon Hunt y 6- Shannon Frizell; 5- Tom Franklin y 4- Jackson Hemopo; 3- Siate Tokolahi, 2- Ash Dixon y 1- Daniel Lienert-Brown.

Reservas: 16- Liam Coltman, 17- Aki Seiuli, 18- Tyrel Lomax, 19- Alex Ainley, 20- Elliot Dixon, 21- Aaron Smith, 22- Fletcher Smith y 23- Matt Faddes.

Entrenador: Aaron Mauger.

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Eden Park (Auckland).

Waratahs-Lions:

Waratahs: 15- Bryce Hegarty; 14- Alex Newsome; 13- Curtis Rona y 12- Kurtley Beale; 11- Taqele Naiyaravoro; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Ned Hanigan; 5- Rob Simmons y 4- Tom Staniforth; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Tom Robertson.

Reservas: 16- Hugh Roach 17- Harry Johnson-Holmes, 18- Paddy Ryan, 19- Nick Palmer, 20- Jed Holloway, 21- Will Miller, 22- Nick Phipps y 23- Lalakai Foketi.

Entrenador: Darryl Gibson.

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Ruan Combrinck; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Madosh Tambwe; 10- Elton Jantjies y 9- Dillon Smit; 8- Hacjivah Dayimani, 7- Franco Mostert (C) y 6- Kwagga Smith; 5- Marvin Orie y 4- Andries Ferreira; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Jacques van Rooyen.

Reservas: 16- Robbie Coetzee, 17- Dylan Smith, 18- Jacobie Adriaanse, 19- Lourens Erasmus, 20- Marnus Schoeman, 21- Nic Groom, 22- Rohan Janse van Rensburg y 23- Sylvian Mahuza.

Entrenador: Swys de Bruin.

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: Allianz (Sídney).

Crusaders-Sunwolves:

Crusaders: 15- George Bridge; 14- Israel Dagg; 13- Tim Bateman y 12- Ryan Crotty; 11- Manasa Mataele; 10- Mike Delany y 9- Mitchell Drummond; 8- Tom Sanders, 7- Matt Todd (C) y 6- Ethan Blackadder; 5- Quinten Strange y 4- Scott Barrett; 3- Owen Franks, 2- Ben Funnell y 1- Tim Perry.

Reservas: 16- Andrew Makalio, 17- Wyatt Crockett, 18- Chris King, 19- Luke Romano, 20- Pete Samu, 21- Jack Stratton, 22- Mitchell Hunt y 23- Seta Tamanivalu.

Entrenador: Scott Robertson.

Sunwolves: 15- Will Tupou; 14- Hosea Saumaki; 13- Timothy Lafaele y 12- Michael Little; 11- Kenki Fukuoka; 10- Hayden Parker y 9- Fumiaki Tanaka; 8- Kazuki Himeno, 7- Lappies Labuschagne (C) y 6- Yoshitaka Tokunaga; 5- Grant Hattingh y 4- James Moore; 3- Jiwon Koo, 2- Jaba Bregvadze y 1- Craig Millar.

Reservas: 16- Yusuke Niwai, 17- Shintaro Ishihara, 18- Takuma Asahara, 19- Sam Wykes, 20- Edward Quirk, 21- Yutaka Nagare, 22- Ryoto Nakamura y 23- Semisi Masirewa.

Entrenador: Jamie Joseph.

Árbitro: Brendon Pickerill (Nueva Zelanda).

Estadio: AMI (Christchurch).

Reds-Chiefs:

Reds: 15- Aidan Toua; 14- Filipo Daugunu; 13- Chris Feauai-Sautia y 12- Samu Kerevi; 11- Izaia Perese; 10- Jono Lance y 9- Ben Lucas; 8- Caleb Timu, 7- Liam Wright y 6- Angus Scott-Young; 5- Kane Douglas y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- James Slipper (C).

Reservas: 16- Alex Mafi, 17- JP Smith, 18- Ruan Smith, 19- Harry Hockings, 20- George Smith, 21- Moses Sorovi, 22- Hamish Stewart y 23- Jordan Petaia.

Entrenador: Brad Thorn.

Chiefs: 15- Charlie Ngatai; 14- Sean Wainui; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Johnny Fa'auli; 11- Solomon Alaimalo; 10- Damian McKenzie y 9- Te Toiroa Tahuriorangi; 8- Pita Gus Sowakula, 7- Sam Cane (C) y 6- Lachlan Boshier; 5- Tyler Ardron y 4- Brodie Retallick; 3- Angus Ta’avao, 2- Liam Polwart y 1- Karl Tu’inukuafe.

Reservas: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Sam Prattley, 18- Jeff Thwaites, 19- Luke Jacobson, 20- Liam Messam, 21- Brad Weber, 22- Marty McKenzie y 23- Alex Nankivell.

Entrenador: Colin Cooper.

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Suncorp (Brisbane).

Bulls-Rebels:

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Johnny Kotzé; 13- Jesse Kriel y 12- Burger Odendaal (C); 11- Divan Rossouw; 10- Handré Pollard y 9- Ivan van Zyl; 8- Marco van Staden, 7- Thembelani Bholi y 6- Roelof Smit; 5- Lood de Jager y 4- RG Snyman; 3- Trevor Nyakane, 2- Adriaan Strauss y 1- Pierre Schoeman.

Reservas: 16- Jaco Visagie, 17- Lizo Gqoboka, 18- Frans van Wyk, 19- Jason Jenkins, 20- Shaun Adendorff, 21- Andre Warner, 22- Manie Libbok y 23- Duncan Matthews.

Entrenador: John Mitchell.

Rebels: 15- Dane Haylett-Petty; 14- Jack Maddocks; 13- Tom English y 12- Reece Hodge; 11- Marika Koroibete; 10- Jack Debreczeni, y 9- Michael Ruru; 8- Amanaki Mafi, 7- Angus Cottrell y 6- Ross Haylett-Petty; 5- Adam Coleman (C) y 4- Matt Philip; 3- Sam Talakai, 2- Anaru Rangi y 1- Tetera Faulkner.

Reservas: 16- Jordan Uelese, 17- Fereti Sa’aga, 18- Jermaine Ainsley, 19- Geoff Parling, 20- Richard Hardwick, 21- Harrison Goddard, 22- Bill Meakes y 23- Sefa Naivalu.

Entrenador: Dave Wessels.

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Loftus Versfeld (Pretoria).

Sharks-Stormers:

Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Makazole Mapimpi; 10- Robert du Preez y 9- Cameron Wright; 8- Daniel du Preez, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Philip van der Walt; 5- Stephan Lewies y 4- Ruan Botha (C); 3- Thomas du Toit, 2- Chiliboy Ralepelle y 1- Juan Schoeman.

Reservas: 16- Akker van der Merwe, 17- Mzamo Majola, 18- Ross Geldenhuys, 19- Tyler Paul, 20- Jacques Vermeulen, 21- Louis Schreuder, 22- Marius Louw y 23- Lwazi Mvovo.

Entrenador: Rob du Preez.

Stormers: 15- Dillyn Leyds; 14- Craig Barry; 13- EW Viljoen y 12- Damian De Allende; 11- Raymond Rhule; 10- Damian Willemse y 9- Dewaldt Duvenage; 8- Sikhumbuzo Notshe, 7- Pieter-Steph du Toit y 6- Siya Kolisi (C); 5- Chris van Zyl y 4- Jan de Klerk; 3- Wilco Louw, 2- Ramone Samuels y 1- Steven Kitshoff.

Reservas: 16- Scarra Ntubeni, 17- JC Janse van Rensburg, 18- Carlu Sadie, 19- Kobus van Dyk, 20- Nizaam Carr, 21- Paul de Wet, 22- SP Marais y 23- JJ Engelbrecht.

Entrenador: Robbie Fleck.

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: Kings Park (Durban).

Brumbies-Jaguares:

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Kyle Godwin; 11- Chance Peni; 10- Wharenui Hawera y 9- Joe Powell; 8- Isi Naisarani, 7- David Pocock y 6- Tom Cusack; 5- Sam Carter (C) y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga'a y 1- Scott Sio.

Reservas: 16- Robbie Abel, 17- Nic Mayhew, 18- Mees Erasmus, 19- Darcy Swain, 20- Michael Oakman-Hunt, 21- Matt Lucas, 22- Jordan Jackson-Hope y 23- Andrew Smith.

Entrenador: Dan McKellar.

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Ramiro Moyano; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Emiliano Boffelli; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera (C); 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy y 1- Santiago García Botta.

Reservas: 16- Julián Montoya, 17- Javier Díaz, 18- Juan Pablo Zeiss, 19- Matías Alemanno, 20- Leonardo Senatore, 21- Martín Landajo, 22- Bautista Ezcurra y 23- Bautista Delguy.

Entrenador: Mario Ledesma.

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: GIO (Canberra).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Waratahs 24 7 +70 2- Rebels 21 7 +43 3- Brumbies 14 7 -26 4- Reds 13 7 -52 5- Sunwolves 2 7 -143

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Hurricanes 27 7 +94 2- Crusaders 24 7 +72 3- Chiefs 21 7 +43 4- Highlanders 19 6 +37 5- Blues 12 7 -38

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 25 8 +41 2- Bulls 14 7 -10 3- Sharks 14 8 -26 4- Stormers 13 8 -42 5- Jaguares 12 8 -63