Posibilidad de quiebre

La franquicia argentina comenzó abajo. Le rompieron en varias oportunidades. Primero, en Sudáfrica, con Lions y Stormers del otro lado de la red. Luego, de regreso en la Argentina, Hurricanes le volvió a propinar un nuevo mazazo. Un juego después, recuperó terreno ante Waratahs, también con el público de su lado. Posteriormente, frente a Reds y Lions, ambos en Vélez, dos rompimientos consecutivos. El primero, en contra. El segundo, a favor. Por último, en rodeo ajeno ante Rebels y Brumbies, dos roturas consecutivas.

Si uno se basa en el primer párrafo, el artículo parece estar fuera de contexto, y de deporte. Sería acorde para un comentario de Juan Martín del Potro, pero no para la ovalada. Pero ese, en definitiva, no era el mensaje inicial, sino qué habrá en juego en el inicio de la gira por Nueva Zelanda para el representativo de la UAR. Enfrente estará un adversario golpeado y con más dudas que certezas, pero con una cantidad de recursos inagotables y capaz de vencer con cierta facilidad a cualquier elenco que no sea de su país, claro. Y que tiene trofeos bajo el brazo.

Para la visita, que de ganar puede llegar en zona de clasificación a playoffs, una contienda plagada de incógnitas: ¿Podrán mantener el nivel mostrado en Australia? ¿Con qué Blues se encontrará? ¿Tendrá la chance de producir el primer gran cimbronazo en la historia de esta franquicia? Hasta aquí, doblegar a una escuadra kiwi sigue siendo una de las cuentas pendientes. ¿Y existirá alguna mejor oportunidad en el corto plazo? Por lo pronto, no, debido a que el próximo viernes estarán cara a cara con Chiefs, tercero en la Conferencia Neozelandesa, y rival directo de Crusaders y Hurricanes, los dos grandes candidatos al título.

Más allá de la incertidumbre que gira en torno a este cotejo, Jaguares sabe que sus posibilidades pasará más ellos que por el oponente, que en esta campaña ha sufrido muchísimas lesiones en su XV inicial -NdR: el capitán Augustine Pulu, que estará entre los reservas, junto a Blake Gibson, Sonny Bill Williams, George Moala, Otere Black, Jerome Kaino, Melani Nanai y Alex Hodgman, entre otros-. En la comparación entre alineaciones titulares, existe una leve ventaja en favor de los argentinos. En la banca, aún mayor. Esta diferencia, al final y al cabo, puede terminar siendo determinante tras el pitazo de Paul Williams.

Para hacer valer el presente y producir un nuevo sisma en historia de nuestro rugby, Ledesma y su grupo de trabajo modificaron tres nombres en la formación titular: entre los backs, Bautista Delguy, una de las gestas apariciones en este 2018 y autor de cinco tries, y Martín Landajo, de buen rendimiento en la primera mitad de la travesía por Oceanía, reemplazarán a Ramiro Moyano, quien debe cumplir con el protocolo de contusión -NdR: si el staff lo dispone, estará listo para el cruce con Chiefs en Rotorua-, y Gonzalo Bertranou, que en esta oportunidad aguardará su chance detrás de la línea de cal; por el lado de los forwards, otro cambio obligado, el de Leonardo Senatore, clave en los dos triunfos en la tierra de los Wallabies, por el capitán Pablo Matera, quien estaría fuera de las canchas entre dos y tres meses por la lesión sufrida en uno de sus hombros frente a Brumbies, y el retorno de Matías Alemanno en lugar de Tomás Lavanini, otra de las opciones en el banquillo.

Se avecinan ochenta minutos complejos para Jaguares, pero más desde lo emocional que desde lo rugbístico. Ganarle a una organización kiwi fue, hasta hace poco, una utopía. Hoy, con el correr de los partidos y la experiencia en la élite cosechada en el Rugby Championship y en el mismísimo Super Rugby, la llama se encendió, y el sueño aún está latente. ¿Cuál será la llave del éxito? Aprovechar la posibilidad de quiebre. Ni más ni menos que eso. Complejo, pero alcanzable. Que Blues sea el inicio de algo grande, de un nuevo sisma.

Predicción: Jaguares por 3. Por la cantidad inusual de jugador averiados en el local y por la fortaleza mental actual del visitante, los cuatro o cinco puntos volverán a la Argentina. El resultado no será más abultado por la barrera mental que existe en este momento. Nombre a nombre, salvo excepciones como las de los hermanos Rieko y Akira Ioane, Stephen Perofeta, James Parsons, Pauliasi Manu y Pulu, un océano de distancia entre uno y otro.

Historial:

Super Rugby 2016 - Semana 6: Blues 24-16 Jaguares (North Shore Stadium, Auckland, Nueva Zelanda).

Formaciones y datos del partido:

Blues: 15- Matt Duffie; 14- Jordan Hyland; 13- Orbyn Leger y 12- Rieko Ioane; 11- Tumua Manu; 10- Stephen Perofeta y 9- Jonathan Ruru; 8- Akira Ioane, 7- Kara Pryor y 6- Dalton Papali’i; 5- Josh Goodhue y 4- Gerard Cowley-Tuioti; 3- Sione Mafileo, 2- James Parsons (C) y 1- Pauliasi Manu.

Reservas: 16- Leni Apisai, 17- Ross Wright, 18- Mike Tamoaieta, 19- Ben Nee-Nee, 20- Lyndon Dunshea, 21- Augustine Pulu, 22- Dan Kirkpatrick y 23- Terrence Hepetema.

Entrenador: Tana Umaga.

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet (C); 14- Bautista Delguy; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Emiliano Boffelli; 10- Nicolás Sánchez y 9- Martín Landajo; 8- Leonardo Senatore, 7- Marcos Kremer y 6- Javier Ortega Desio; 5- Matías Alemanno y 4- Guido Petti; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy y 1- Santiago García Botta.

Reservas: 16- Julián Montoya, 17- Javier Díaz, 18- Juan Pablo Zeiss, 19- Tomás Lavanini, 20- Tomás Lezana, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Bautista Ezcurra y 23- Sebastián Cancelliere.

Entrenador: Mario Ledesma.

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Jueces de touch: Brendon Pickerill y Cam Stone (Nueva Zelanda).

Asistente de video: Ben Skeen (Nueva Zelanda).

Estadio: Eden Park (Auckland).

Horario: 4:35.

Televisación: ESPN 2 y ESPN 2 HD.