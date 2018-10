Highlanders, el dueño de todos los flashes en la undécima semana del Super Rugby

Minuto 79. El Loftus Versfeld deliraba. Bulls, su orgullo, estaba imponiéndose ante Highlanders por 28-26, en uno de los partidos más difíciles en el calendario de los dirigidos por John Mitchell. El éxito estaba al alcance de la mano. El público, que ya había sufrido y vibrado al compás del ritmo que le imprimieron ambos elencos, ya comenzaba a celebrar una victoria importantísima teniendo en cuenta la puja a mano con Jaguares, Stormers y Sharks en la Conferencia Sudafricana. Pero no ocurrió. Cuando uno menos lo piensa, los kiwis sacan a relucir su repertorio. Y lo hicieron desde sus propios 22 metros. Lima Sopoaga, que a partir de la próxima temporada jugará en el Wasps de la Premiership inglesa, el héroe de la tarde-noche en la tierra de los Springboks. Y no importó el 4-2 en tries en favor del dueño de casa, que tuvo que conformarse con un bonus defensivo. El próximo sábado, en Ciudad del Cabo, cruce de altísimo voltaje con Stormers; la visita, que venía de obtener cinco puntos en su paso por el Eden Park de Auckland, la casa de Blues, trepó a la tercera posición dentro de los representativos de la NZRU -en castellano, Unión de Rugby de Nueva Zelanda- con 28 unidades bajo el brazo. El próximo sábado, en Durban, estará cara a cara con Sharks, en lo que marcará el fin de su travesía por Sudáfrica.

En el Suncorp de Brisbane, también conocido como Lang Park, Reds, que con Brad Thorn como entrenador en jefe aún sigue tambaleante, sorprendió al vencer por 27-22 a Lions, que venía de ganar por primera vez en Sídney, la ciudad de los Waratahs. Para los de Queensland, la clave fue haberse ido 24-0 al descanso. Esta diferencia, que parecía irremontable, terminó siendo contraproducente para ellos. Se relajaron y la organización con base en Johannesburgo estuvo a tiro de dar el vuelta el tanteador. El trabajo del veterano George Smith y el potente Caleb Timu, determinantes para el éxito de los australianos. Ahora, a exprimir al máximo la semana libre y retornar con energías al juego con Sunwolves, en Tokio, dentro de catorce días; los saffas, líderes de la Sudafricana con 31 puntos, tuvieron como figura a Malcolm Marx, quien tal vez sea el mejor hooker en la actualidad. En una semana, ni más ni menos que Hurricanes, y en Wellington.

Undécima semana (27 y 28 de abril):

Viernes:

Hurricanes (Nueva Zelanda) 43-15 Sunwolves (Japón) Stormers (Sudáfrica) 34-18 Rebels (Australia)

Sábado:

Reds (Australia) 27-22 Lions (Sudáfrica) Blues (Nueva Zelanda) 13-20 Jaguares (Argentina) Brumbies (Australia) 8-21 Crusaders (Nueva Zelanda) Bulls (Sudáfrica) 28-29 Highlanders (Nueva Zelanda)

Libres: Chiefs (Nueva Zelanda), Sharks (Sudáfrica) y Waratahs (Australia).

Síntesis de los partidos:

Hurricanes 43-15 Sunwolves:

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Julian Savea; 13- Matt Proctor y 12- Vince Aso; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- Finlay Christie; 8- Brad Shields (C), 7- Ardie Savea y 6- Reed Prinsep; 5- Murray Douglas y 4- Michael Fatialofa; 3- Ben May, 2- Ricky Riccitelli y 1- Toby Smith.

Ingresaron: 16- James O’Reilly, 17- Chris Eves, 18- Jeffery Toomaga-Allen, 19- Sam Lousi, 20- Gareth Evans, 21- Jamie Booth, 22- Jackson Garden-Bachop y 23- Nehe Milner-Skudder.

Entrenador: Chris Boyd.

Sunwolves: 15- William Tupou; 14- Hosea Saumaki; 13- Timothy Lafaele y 12- Michael Little; 11- Kenki Fukuoka; 10- Hayden Parker y 9- Fumiaka Tanaka; 8- Kazuki Himeno, 7- Lappies Labuschagne (C) y 6- Yoshitaka Tokunaga; 5- Grant Hattingh y 4- James Moore; 3- Takuma Asahara, 2- Shota Horie y 1- Craig Millar.

Ingresaron: 16- Jaba Bregvadze, 17- Shintaro Ishihara, 18- Nikoloz Khataishvili, 19- Wimpie van der Walt, 20- Edward Quirk, 21- Yutaka Nagare, 22- Yu Tamura y 23- Semisi Masirewa.

Entrenador: Jamie Joseph.

Puntos en el primer tiempo: 8’ Try de Lappies Labuschagne convertido por Hayden Parker (Hurricanes 0-7 Sunwolves). 14’ Try de Julian Savea convertido por Beauden Barrett (Hurricanes 7-7 Sunwolves). 18’ Penal de Hayden Parker (Hurricanes 7-10 Sunwolves). 27’ y 39’ Tries de Finlay Christie y Reed Prinsep convertidos por Beauden Barrett (Hurricanes 21-10 Sunwolves).

Puntos en el segundo tiempo: 2’ Try de Jordie Barrett (Hurricanes 26-10 Sunwolves). 29’ Try de Kenki Fukuoka (Hurricanes 26-15 Sunwolves). 34’ Try de Vince Aso (Hurricanes 31-15 Sunwolves). 36’ Try de Brad Shields convertido por Jordie Barrett (Hurricanes 38-15 Sunwolves). 39’ Try de Vince Aso (Hurricanes 43-15 Sunwolves).

Árbitro: Jamie Nutbrown (Nueva Zelanda).

Estadio: Regional de Wellington.

Stormers 34-18 Rebels:

Stormers: 15- Dillyn Leyds; 14- Craig Barry; 13- EW Viljoen y 12- Damian de Allende; 11- JJ Engelbrecht; 10- Damian Willemse y 9- Dewaldt Duvenage; 8- Sikhumbuzo Notshe, 7- Kobus van Dyk y 6- Siya Kolisi (C); 5- Pieter-Steph du Toit y 4- Chris van Zyl; 3- Wilco Louw, 2- Ramone Samuels y 1- Steven Kitshoff.

Ingresaron: 16- Scarra Ntubeni, 17- JC Janse van Rensburg, 18- Carlu Sadie, 19- Cobus Wiese, 20- Nizaam Carr, 22- SP Marais y 23- Seabelo Senatla.

No ingresó: 21- Paul de Wet.

Entrenador: Robbie Fleck.

Rebels: 15- Reece Hodge; 14- Sefanaia Naivalu; 13- Tom English y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Jack Debreczeni y 9- Michael Ruru; 8- Amanaki Mafi, 7- Angus Cottrell y 6- Lopeti Timani; 5- Adam Coleman (C) y 4- Matt Philip; 3- Jermaine Ainsley, 2- Anaru Rangi y 1- Tetera Faulkner.

Ingresaron: 16- Sama Malolo, 17- Fereti Sa’aga, 18- Sam Talakai, 19- Geoff Parling, 20- Colby Fainga’a, 21- Harrison Goddard y 23- Semisi Tupou.

No ingresó: 22- Tayler Adams.

Entrenador: Dave Wessels.

Puntos en el primer tiempo: 6’ Penal de Jack Debreczeni (Stormers 0-3 Rebels). 10’ Penal de Damian Willemse (Stormers 3-3 Rebels). 13’ Penal de Jack Debreczeni (Stormers 3-6 Rebels). 16’ Try de Damian de Allende convertido por Damian Willemse (Stormers 10-6 Rebels). 33’ Try de JJ Engelbrecht convertido por Damian Willemse (Stormers 17-6 Rebels).

Puntos en el segundo tiempo: 4´ Try de Dillyn Leyds convertido por Damian Willemse (Stormers 24-6 Rebels). 12´ Try de Sefanaia Naivalu convertido por Jack Debreczeni (Stormers 24-13 Rebels). 16´ Penal de Damian Willemse (Stormers 27-13 Rebels). 35´ Try de Sefanaia Naivalu (Stormers 27-18 Rebels). 40´ Try de JJ Engelbrecht convertido por Damian Willemse (Stormers 34-18 Rebels).

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Newlands (Ciudad del Cabo).

Reds 27-22 Lions:

Reds: 15- Aidan Toua; 14- Filipo Daugunu; 13- Chris Feauai-Sautia y 12- Samu Kerevi (C); 11- Jordan Petaia; 10- Hamish Stewart y 9- Ben Lucas; 8- Caleb Timu, 7- George Smith y 6- Angus Scott-Young; 5- Kane Douglas y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- JP Smith.

Ingresaron: 16- Alex Mafi, 17- Harry Hoopert, 18- Ruan Smith, 19- Harry Hockings, 20- Adam Korczyk, 21- Moses Sorovi y 22- Duncan Paia'aua.

No ingresó: 23- Izaia Perese.

Entrenador: Brad Thorn.

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Ruan Combrinck; 13- Harold Vorster y 12- Rohan Janse van Rensburg; 11- Madosh Tambwe; 10- Elton Jantjies y 9- Dillon Smit; 8- Hacjivah Dayimani, 7- Franco Mostert (C) y 6- Kwagga Smith; 5- Marvin Orie y 4- Andries Ferreira; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Jacques van Rooyen.

Ingresaron: 16- Robbie Coetzee, 17- Dylan Smith, 18- Johannes Jonker, 19- Lourens Erasmus, 20- Cyle Brink, 21- Marnus Schoeman, 22- Nic Groom y 23- Ashlon Davids.

Entrenador: Syws de Bruin.

Puntos en el primer tiempo: 1´ y 10´ Tries de JP Smith y Caleb Timu (Reds 10-0 Lions). 27´ Try de Brandon Paenga-Amosa convertido por Filipo Daugunu (Reds 17-0 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Try de George Smith convertido por Filipo Daugunu (Reds 24-0 Lions). 8´ Penal de Filipo Daugunu (Reds 27-0 Lions). 14´ Try de Malcolm Marx (Reds 27-5 Lions). 20´ Try de Malcolm Marx convertido por Elton Jantjies (Reds 27-12 Lions). 39´ y 40+1´ Tries de Marnus Schoeman (Reds 27-22 Lions).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Suncorp (Brisbane).

Blues 13-20 Jaguares:

Blues: 15- Matt Duffie; 14- Jordan Hyland; 13- Orbyn Leger y 12- Rieko Ioane; 11- Tumua Manu; 10- Stephen Perofeta y 9- Jonathan Ruru; 8- Akira Ioane, 7- Kara Pryor y 6- Dalton Papali’i; 5- Josh Goodhue y 4- Gerard Cowley-Tuioti; 3- Sione Mafileo, 2- James Parsons (C) y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 17- Ross Wright, 18- Mike Tamoaieta, 19- Ben Nee-Nee, 20- Lyndon Dunshea, 21- Augustine Pulu y 22- Dan Kirkpatrick.

No ingresó: 23- Terrence Hepetema.

Amonestado: PT 12´ Akira Ioane.

Entrenador: Tana Umaga.

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet (C); 14- Bautista Delguy; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Emiliano Boffelli; 10- Nicolás Sánchez y 9- Martín Landajo; 8- Leonardo Senatore, 7- Marcos Kremer y 6- Javier Ortega Desio; 5- Matías Alemanno y 4- Guido Petti; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy y 1- Santiago García Botta.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Javier Díaz, 18- Juan Pablo Zeiss, 19- Tomás Lavanini, 20- Tomás Lezana, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Bautista Ezcurra y 23- Sebastián Cancelliere.

Entrenador: Mario Ledesma.

Puntos en el primer tiempo: 13´ Try de Agustín Creevy (Blues 0-5 Jaguares). 17´ y 27´ Tries de Tumua Manu y Matt Duffie (Blues 10-5 Jaguares). 35´ Penal de Stephen Perofeta (Blues 13-5 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 14´ Try de Emiliano Boffelli (Blues 13-10 Jaguares). 22´ Try de Tomás Lezana convertido por Nicolás Sánchez (Blues 13-17 Jaguares). 27´ Penal de Nicolás Sánchez (Blues 13-20 Jaguares).

Àrbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Estadio: Eden Park (Auckland).

Brumbies 8-21 Crusaders:

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Andrew Smith; 11- Chance Peni; 10- Wharenui Hawera y 9- Joe Powell; 8- Isi Naisarani, 7- Tom Cusack y 6- Blake Enever; 5- Sam Carter (C) y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga’a y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Robbie Abel, 18- Ben Alexander, 20- Lolo Fakaosilea, 21- Matt Lucas, 22- Jordan Jackson-Hope y 23- Andy Muirhead.

No ingresaron: 17- Faalelei Sione y 19- Darcy Swain.

Entrenador: Dan McKellar.

Crusaders: 15- David Havili; 14- Israel Dagg; 13- Tim Bateman y 12- Ryan Crotty; 11- Seta Tamanivalu; 10- Mike Delany y 9- Bryn Hall; 8- Jordan Taufua, 7- Matt Todd y 6- Heiden Bedwell-Curtis; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Scott Barrett; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Tim Perry.

Ingresaron: 16- Andrew Makalio, 17- Wyatt Crockett, 18- Michael Alaalatoa, 19- Luke Romano, 20- Pete Samu, 21- Mitchell Drummond, 22- Mitchell Hunt y 23- Manasa Mataele.

Amonestados: ST 19’ y 21’ Scott Barrett y Ryan Crotty.

Entrenador: Scott Robertson.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Try de Henry Speight (Brumbies 5-0 Crusaders). 17´ Try de Tim Bateman convertido por Mike Delany (Brumbies 5-7 Crusaders). 25´ y 31´ Tries de Manasa Mataele convertidos por Mike Delany (Brumbies 5-21 Crusaders). 36´ Penal de Wharenui Hawera (Brumbies 8-21 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: no hubo.

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: GIO (Canberra).

Bulls 28-29 Highlanders:

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Divan Rossouw; 13- Jesse Kriel y 12- Burger Odendaal (C); 11- Johnny Kotzé; 10- Handré Pollard y 9- Ivan van Zyl; 8- Thembelani Bholi, 7- Jason Jenkins y 6- Marco van Staden; 5- Lood de Jager y 4- RG Snyman; 3- Trevor Nyakane, 2- Adriaan Strauss y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Jaco Visagie, 18- Conraad van Vuuren, 20- Nick de Jager, 21- Embrose Papier y 23- Travis Ismaiel.

No ingresaron: 17- Frans van Wyk, 19- Hendre Stessen y 22- Manie Libbok.

Entrenador: John Mitchell.

Highlanders: 15- Fletcher Smith; 14- Ben Smith (C); 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11- Tevita Li; 10- Lima Sopoaga y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- Dillon Hunt y 6- Elliot Dixon; 5- Tom Franklin y 4- Jackson Hemopo; 3- Tyrel Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Daniel Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Aki Seiuli, 18- Kalolo Tuiloma, 19- Alex Ainley, 20 Shannon Frizell, 21- James Lentjes, 22- Kayne Hammington y 23- Paletasio Tomkinson.

Amonestado: PT 21´ Fletcher Smith.

Entrenador: Aaron Mauger.

Puntos en el primer tiempo: 4’ Try de Aaron Smith convertido por Lima Sopoaga (Bulls 0-7 Highlanders). 21´ Try-penal (Bulls 7-7 Highlanders). 29´ Try de Handré Pollard convertido por él mismo (Bulls 14-7 Highlanders). 33´ Penal de Lima Sopoaga (Bulls 14-10 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Penal de Lima Sopoaga (Bulls 14-13 Highlanders). 3´ Try de Fletcher Smith convertido por Lima Sopoaga (Bulls 14-20 Highlanders). 13´ Penal de Lima Sopoaga (Bulls 14-23 Highlanders). 16´ Try de Jason Jenkins convertido por Handré Pollard (Bulls 21-23 Highlanders). 22´ Penal de Lima Sopoaga (Bulls 21-26 Highlanders). 34´ Try de Jesse Kriel convertido por Handré Pollard (Bulls 28-26 Highlanders). 40+1´ Penal de Lima Sopoaga (Bulls 28-29 Highlanders).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: Loftus Versfeld (Pretoria).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Waratahs 24 8 +41 2- Rebels 21 9 +9 3- Reds 17 9 -71 4- Brumbies 15 9 -44 5- Sunwolves 2 9 -193

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 33 9 +107 2- Hurricanes 32 8 +122 3- Highlanders 28 8 +56 4- Chiefs 26 8 +67 5- Blues 13 9 -63

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 31 10 +65 2- Bulls 20 9 +7 3- Jaguares 20 10 -51 4- Sharks 18 9 -19 5- Stormers 18 10 -33

Próxima fecha (3 y 4 de mayo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Chiefs-Jaguares 6:45 Rebels-Crusaders

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Hurricanes-Lions 6:45 Waratahs-Blues 10:05 Stormers-Bulls 12:15 Sharks-Highlanders

Libres: Brumbies (Australia), Reds (Australia) y Sunwolves (Japón).