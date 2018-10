Sharks, el mejor de la duodécima semana del Super Rugby

En el Kings Park de Durban, los dirigidos por Rob du Preez, padre del trío mágico con el que cuenta el representativo de Natal, tuvieron su actuación descollante. Fueron completamente superiores a un rival que nunca pudo desplegar su habitual rugby. Borraron del campo de juego a estrellas como Aaron y Ben Smith, Lima Sopoaga y Waisake Naholo. Simplemente no los dejaron jugar. Trabajaron arduamente para imponerse en el contacto, además de haberse fortalecido en las formaciones fijas. ¿Quiénes fueron sus figuras? Además de los mencionados Du Preez, Thomas du Toit, Lukhanyo Am y Makazole Mapimpi, quien apoyó uno de los cinco tries, siendo una amenaza constante para el ingoal del selectivo de Otago. De esta manera, los sudafricanos, con 23 unidades bajo el brazo, se colocan terceros en la Conferencia Sudafricana, a tan solo punto de Jaguares, de gran gira por Australia y Nueva Zelanda. Lo bueno para los capitaneados por Ruan Botha es que tienen un partido menos. Lo malo, la visita del próximo sábado a Pretoria, el hogar de Bulls, que tiene 20 y todavía se mantiene en vilo.

Mientras tanto, ante las más de 30 mil personas que colmaron Newlands, Stormers obtuvo su segundo éxito de manera consecutiva en Ciudad del Cabo, su tierra: allí, la escuadra que tiene como entrenador en jefe a Robbie Fleck, doblegó por 29-17 al mencionado Bulls. El elenco de Western Province tuvo como figura a SP Marais, quien aportó un try y un penal de larga distancia, además de seguridad en el fondo de la cancha. Con los cuatro puntos de hoy, el dueño de casa llegó a los 22. Dentro de siete días, en busca de seguir acercándose a los playoffs, recibirán a Chiefs, que viene de sucumbir ante Jaguares en Rotorua, pero que de todas formas sigue en puestos de clasificación.

37 y contando…

En un abarrotado Brookvale Oval, con aproximadamente 23 mil espectadores que vibraron al ritmo de Waratahs y Blues, los de Auckland, uno de los dos tricampeones que tiene el hemisferio sur -NdR: el otro es Bulls. El más ganador, Crusaders, con ocho coronas-, batió al vencedor del 2014 por 24-21, con tries de Rieko Ioane y Tumua Manu festejó por tercera vez en este 2018 plagado de lesiones y resultados adversos. Y todavía siguen soñando con meterse entre los ocho mejores…; los australianos, en cambio, más preocupados de lo que ya estaban. No baten a sus vecinos desde el 2016, cuando la mismísima nómina de Sídney le ganó a Chiefs. Tan preocupante como la baja de la popularidad de la ovalada en un país que respira deportes...

Duodécima semana (4 y 5 de mayo):

Viernes:

Chiefs (Nueva Zelanda) 19-23 Jaguares (Argentina) Rebels (Australia) 10-55 Crusaders (Nueva Zelanda)

Sábado:

Hurricanes (Nueva Zelanda) 28-19 Lions (Sudáfrica) Waratahs (Australia) 21-24 Blues (Nueva Zelanda) Stormers (Sudáfrica) 29-17 Bulls (Sudáfrica) Sharks (Sudáfrica) 38-12 Highlanders (Nueva Zelanda)

Libres: Brumbies (Australia), Reds (Australia) y Sunwolves (Japón).

Síntesis de los partidos:

Chiefs 19-23 Jaguares:

Chiefs: 15- Charlie Ngatai (C); 14- Toni Pulu; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Alex Nankivell; 11- Solomon Alaimalo; 10- Damian McKenzie y 9- Te Toiroa Tahuriorangi; 8- Pita Gus Sowakula, 7- Luke Jacobson y 6- Liam Messam; 5- Tyler Ardron y 4- Michael Allardice; 3- Angus Ta’avao, 2- Liam Polwart y 1- Karl Tu’inukuafe.

Ingresaron: 16- Nathan Harris, 17- Sam Prattley, 18- Jeff Thwaites, 19- Brodie Retallick, 20- Jesse Parete y 21- Brad Weber.

No ingresaron: 22- Marty McKenzie y 23- Levi Aumua.

Amonestados: ST 9’ y 11’ Michael Allardice y Liam Messam.

Entrenador: Colin Cooper.

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet (C); 14- Ramiro Moyano; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Emiliano Boffelli; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Tomás Lezana; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Julián Montoya y 1- Santiago García Botta.

Ingresaron: 16- Agustín Creevy, 17- Javier Díaz, 18- Santiago Medrano, 19- Matías Alemanno, 20- Leonardo Senatore, 22- Santiago González Iglesias y 23- Juan Cruz Mallía.

No ingresó: 21- Martín Landajo.

Entrenador: Mario Ledesma.

Puntos en el primer tiempo: 8’ Penal de Damian McKenzie (Chiefs 3-0 Jaguares). 20’ Penal de Emiliano Boffelli (Chiefs 3-3 Jaguares). 23’ Penal de Damian McKenzie (Chiefs 6-3 Jaguares). 26’ Try de Ramiro Moyano convertido por Nicolás Sánchez (Chiefs 6-10 Jaguares). 39’ y 40’ Penales de Damian McKenzie (Chiefs 12-10 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 3’ Penal de Nicolás Sánchez (Chiefs 12-13 Jaguares). 10’ Try-penal (Chiefs 12-20 Jaguares). 31’ Penal de Nicolás Sánchez (Chiefs 12-23 Jaguares). 40’ Try de Jesse Parete convertido por Damian McKenzie (Chiefs 19-23 Jaguares).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: Internacional de Rotorua.

Rebels 10-55 Crusaders:

Rebels: 15- Jack Maddocks; 14- Sefa Naivalu; 13- Reece Hodge y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Jack Debreczeni y 9- Will Genia; 8- Amanaki Mafi, 7- Colby Fainga’a y 6- Angus Cottrell; 5- Adam Coleman (C) y 4- Geoff Parling; 3- Sam Talakai, 2- Anaru Rangi y 1- Fereti Sa’aga.

Ingresaron: 16- Nathan Charles, 17- Tetera Faulkner, 18- Jermaine Ainsley, 19- Matt Philip, 20- Lopeti Timani, 21- Michael Ruru, 22- Tom English y 23- Semisi Tupou.

Amonestado: PT 15’ Reece Hodge.

Entrenador: Dave Wessels.

Crusaders: 15- David Havili; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Mitchell Drummond; 8- Jordan Taufua, 7- Matt Todd y 6- Pete Samu; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Scott Barrett; 3- Owen Franks, 2- Andrew Makalio y 1- Wyatt Crockett.

Ingresaron: 16- Codie Taylor, 17- Harry Allan, 18- Michael Alaalatoa, 19- Mitchell Dunshea, 20- Heiden Bedwell-Curtis, 21- Bryn Hall, 22- Mitch Hunt y 23- Manasa Mataele.

Amonestados: PT 23’ y 34’ Matt Todd y David Havili.

Entrenador: Scott Robertson.

Puntos en el primer tiempo: 3’ Penal de Jack Debreczeni (Rebels 3-0 Crusaders). 7’ y 18’ Tries de Seta Tamanivalu y Andrew Makalio (Rebels 3-10 Crusaders). 32’ Try de Reece Hodge convertido por Jack Debreczeni (Rebels 10-10 Crusaders). 40+1’ Penal de Richie Mo'unga (Rebels 10-13 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: 4’ y 12’ Tries de Jack Goodhue y Andrew Makalio convertidos por Richie Mo’unga (Rebels 10-27 Crusaders). 23’, 38’ y 40+1’ Tries de Pete Samu, Wyatt Crockett y Manasa Mataele convertidos por Mitchell Hunt (Rebels 10-55 Crusaders).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: AAMI Park (Melbourne).

Hurricanes 28-19 Lions:

Hurricanes: 15- Nehe Milner-Skudder; 14- Julian Savea; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- Finlay Christie; 8- Gareth Evans, 7- Ardie Savea y 6- Brad Shields (C); 5- Vaea Fifita y 4- Michael Fatialofa; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Toby Smith.

Ingresaron: 16- James O’Reilly, 17- Chris Eves, 18- Ben May, 19- Sam Lousi, 20- Reed Prinsep, 21- Jamie Booth, 22- Ihaia West y 23- Vince Aso.

Entrenador: Chris Boyd.

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Ruan Combrink; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Elton Jantjies y 9- Nic Groom; 8- Kwagga Smith, 7- Cyle Brink y 6- Marnus Schoeman; 5- Franco Mostert (C) y 4- Lourens Erasmus; 3- Jacobie Adriaanse, 2- Malcolm Marx y 1- Dylan Smith.

Ingresaron: 16- Robbie Coetzee, 17- Ruan Dreyer, 18- Johannes Jonker, 19- Marvin Orie, 20- Hacjivah Dayimani, 21- Ashlon Davids, 22- Rohan Janse van Rensburg y 23- Sylvian Mahuza.

Entrenador: Swys de Bruin.

Puntos en el primer tiempo: 7´ y 24´ Tries de Ben Lam y Ardie Savea convertidos por Beauden Barrett (Hurricanes 14-0 Lions). 39´ Try de Nic Groom convertido por Elton Jantjies (Hurricanes 14-7 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 4´ y 13´ Tries de Ben Lam convertidos por Beauden Barrett (Hurricanes 28-7 Lions). 16´ Try de Marnus Schoeman (Hurricanes 28-12 Lions). 34´ Try de Sylvian Mahuza convertido por Elton Jantjies (Hurricanes 28-19 Lions).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: Regional de Wellington.

Waratahs 21-24 Blues:

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Cam Clark; 13- Lalakai Foketi y 12- Kurtley Beale; 11- Taqele Naiyaravoro; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Will Miller; 5- Rob Simmons y 4- Ned Hanigan; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Hugh Roach, 17- Harry Johnson-Holmes, 18- Paddy Ryan, 19- Tom Staniforth, 20- Jed Holloway, 21- Nick Phipps, 22- Curtis Rona y 23- Bryce Hegarty.

Entrenador: Darryl Gibson.

Blues: 15- Matt Duffie; 14- Tumua Manu; 13- Orbyn Leger y 12- Rieko Ioane; 11- Caleb Clarke; 10- Stephen Perofeta y 9- Augustine Pulu (C); 8- Akira Ioane, 7- Dalton Papali’i y 6- Jerome Kaino; 5- Patrick Tuipulotu y 4- Gerard Cowley-Tuioti; 3- Sione Mafileo, 2- James Parsons y 1- Ross Wright.

Ingresaron: 16- Matt Moulds, 17- Pauliasi Manu, 18- Mike Tamoaieta, 20- Murphy Taramai, 21- Jonathan Ruru y 22- Dan Kirkpatrick.

No ingresaron: 19- Lyndon Dunshea y 23- Terrence Hepetema.

Amonestado: PT 23´ Dalton Papali’i.

Entrenador: Tana Umaga.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Try de Rieko Ioane convertido por Stephen Perofeta (Waratahs 0-7 Blues). 17´ Penal de Stephen Perofeta (Waratahs 0-10 Blues). 24´ Try de Damien Fitzpatrick convertido por Bernard Foley (Waratahs 7-10 Blues). 29´ Try de Tumua Manu (Waratahs 7-15 Blues). 32´ Try de Sekope Kepu convertido por Bernard Foley (Waratahs 14-15 Blues). 38´ Penal de Stephen Perofeta (Waratahs 14-18 Blues).

Puntos en el segundo tiempo: 21´ y 28´ Penales de Stephen Perofeta (Waratahs 14-24 Blues). 30´ Try de Michael Hooper convertido por Bernard Foley (Waratahs 21-24 Blues).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Brookvale Oval (Sídney).

Stormers 29-17 Bulls:

Stormers: 15- SP Marais; 14- Dillyn Leyds; 13- JJ Engelbrecht y 12- Damian de Allende; 11- Raymond Rhule; 10- Damian Willemse y 9- Dewaldt Duvenage; 8- Sikhumbuzo Notshe, 7- Kobus van Dyk y 6- Siya Kolisi (C); 5- Pieter-Steph du Toit y 4- Chris van Zyl; 3- Wilco Louw, 2- Ramone Samuels y 1- Steven Kitshoff.

Ingresaron: 16- Scarra Ntubeni, 17- JC Janse van Rensburg, 18- Frans Malherbe, 19- Cobus Wiese, 20- Nizaam Carr y 22- Jean-Luc du Plessis.

No ingresaron: 21- Paul de Wet y 23- Seabelo Senatla.

Amonestado: PT 31´ Ramone Samuels.

Entrenador: Robbie Fleck.

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Johnny Kotzé; 13- Jesse Kriel y 12- Burger Odendaal (C); 11- Divan Rossouw; 10- Handré Pollard Y 9- André Warner; 8- Thembelani Bholi, 7- Jason Jenkins y 6- Marco van Staden; 5- Lood de Jager y 4- RG Snyman; 3- Conrad van Vuuren, 2- Adriaan Strauss y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Jaco Visagie, 17- Nqobisiwe Mxoli, 18- Frans van Wyk, 19- Nic de Jager, 20- Roelof Smit, 21- Ivan van Zyl, 22- Mannie Libbok y 23- Travis Ismaiel.

Entrenador: John Mitchell.

Puntos en el primer tiempo: 5´ Try de Damian Willemse convertido por él mismo (Stormers 7-0 Bulls). 11´ Try de Wilco Louw (Stormers 12-0 Bulls). 20´ Try de Lood de Jager convertido por Handré Pollard (Stormers 12-7 Bulls). 33´ Penal de Handré Pollard (Stormers 12-10 Bulls).

Puntos en el segundo tiempo: 7´ Try de Jason Jenkins convertido por Handré Pollard (Stormers 12-17 Bulls). 9´ Try de SP Marais convertido por Damian Willemse (Stormers 19-17 Bulls). 12´ Penal de SP Marais (Stormers 22-17 Bulls). 22´ Try de Ramone Samuels convertido por Damian Willemse (Stormers 29-17 Bulls).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: Newlands (Ciudad del Cabo).

Sharks 38-12 Highlanders:

Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Makazole Mapimpi; 10- Rob du Preez y 9- Cameron Wright; 8- Dan du Preez, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Philip van der Walt; 5- Ruan Botha (C) y 4- Tyler Paul; 3- Thomas du Toit, 2- Akker van der Merwe y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Franco Marais, 17- Juan Schoeman, 18- Ross Geldenhuys, 19- Stephan Lewies, 20- Jacques Vermeulen, 21- Louis Schreuder, 22- Marius Louw y 23- Lwazi Mvovo.

Entrenador: Rob du Preez.

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11 Paletasio Tomkinson; 10- Lima Sopoaga y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- Dillon Hunt y 6- Shannon Frizell; 5- Tom Franklin y 4- Alex Ainley; 3- Tyrel Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Aki Seiuli.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Daniel Lienert-Brown, 18- Kalolo Tuiloma, 19- Jackson Hemopo, 20- Elliot Dixon, 21- Kayne Hammington, 22- Josh Ioane y 23- Matt Faddes.

Entrenador: Aaron Mauger.

Puntos en el primer tiempo: 0´ y 6´ Tries de Akker van der Merwe y Makazole Mapimpi convertidos por Rob du Preez (Sharks 14-0 Highlanders). 26´ Try de Dillon Hunt convertido por Lima Sopoaga (Sharks 14-7 Highlanders). 32´ Penal de Rob du Preez (Sharks 17-7 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 4´ y 21´ Tries de Dan du Preez y Sbu Nkosi convertidos por Rob du Preez (Sharks 31-7 Highlanders). 27´ Try de Rob du Preez convertido por él mismo (Sharks 38-7 Highlanders). 33´ Try de Teihorangi Walden (Sharks 38-12 Highlanders).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Kings Park (Durban).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Waratahs 25 9 +38 2- Rebels 21 10 -36 3- Reds 17 9 -71 4- Brumbies 15 9 -44 5- Sunwolves 2 9 -193

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 38 10 +152 2- Hurricanes 36 9 +131 3- Highlanders 28 9 +30 4- Chiefs 27 9 +63 5- Blues 17 10 -60

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 31 11 +56 2- Jaguares 24 11 -47 3- Sharks 23 10 +7 4- Stormers 22 11 -21 5- Bulls 20 10 -5

Próxima fecha (11 y 12 de mayo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Blues-Hurricanes

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 0:05 Sunwolves-Reds 2:15 Crusaders-Waratahs 4:35 Highlanders-Lions 6:45 Brumbies-Rebels 10:05 Stormers-Chiefs 12:15 Bulls-Sharks

Libre: Jaguares.