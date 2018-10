Sunwolves, la caja de Pandora en la décima tercera semana del Super Rugby

El Prince Chichibu Memorial, un ícono del rugby nipón, fue un hervidero. Y hubo razones para que lo fuera: allí, en lo que fue el último partido de su franquicia en tierra propia -NdR: frente a Stormers y Bulls jugarán en Hong Kong y Singapur, respectivamente-, los dirigidos por Jamie Joseph tuvieron una descomunal actuación integral. Apabullaron a un rival que, en los papeles, era claro candidato para llevarse la victoria. ¿Cómo se explica el “porqué” de este resultado? En primer lugar, por lo endeble que se mostró la defensa rival, que permitió seis tries del que actualmente es el peor equipo en el certamen que organiza SANZAAR. Eso, únicamente desde lo rugbístico. Si uno analiza minuciosamente, todo se reduce al pésimo presente del juego de XV en Australia. El deporte perdió popularidad y, por ende, menor cantidad de adeptos. Y se notó en tierra asiática: un conjunto sin brújula, sin tackle y, por momentos, sin cabeza ni corazón. Desganados, así se la vio a la escuadra que tiene al neozelandés Brad Thorn como entrenador. Del otro lado, todas sonrisas: hattrick de Hosea Saumaki, un try-penal y ¡36! puntos de Hayden Parker. Historia pura ante el campeón del 2011.

A más de 8.800 kilómetros del sushi, en el AMI de Christchurch, Crusaders, con un punto justo entre el corazón y la inteligencia, consiguió una verdadera hazaña: la máxima remontada en la historia del Super Rugby. De perder 29-0 ante Waratahs, a ganar 31-29. Fue, tal vez, la peor primera media hora del ocho veces ganador de esta competición. Y no solamente de esta temporada, sino de su historia. Mal en el juego de manos, peor aún en la actitud para defender. En una palabra, desatento. Pero fue todo lo contrario a partir del try de Joe Moody, cuando faltaban solamente seis minutos para el descanso. A partir de allí, los capitaneados por Sam Whitelock volvieron a ser los de siempre: clínicos en ataque y, para remendar lo hecho en gran parte de la etapa inicial, también a la hora de taclear. Mentalidad ganadora y alma para los de Canterbury.

Bulls, el próximo escollo de Jaguares, sonrió en su hogar

En el Loftus Versfeld de Pretoria, el tricampeón sudafricano le ganó por 39-33 a Sharks, en un cruce entre rivales directos de la franquicia argentina. De hecho, el ganador de esta contienda ahora tendrá que viajar a la Argentina. El próximo sábado, en Vélez, encuentro clave para ambos y, seguramente, el más importante en la corta historia del representativo de la UAR. Los playoffs, al alcance de la mano.

Décima tercera semana (11 y 12 de mayo):

Viernes:

Blues (Nueva Zelanda) 15-36 Hurricanes (Nueva Zelanda)

Sábado:

Sunwolves (Japón) 63-28 Reds (Australia) Crusaders (Nueva Zelanda) 31-29 Waratahs (Australia) Highlanders (Nueva Zelanda) 39-27 Lions (Sudáfrica) Brumbies (Australia) 24-27 Rebels (Australia) Stormers (Sudáfrica) 9-15 Chiefs (Nueva Zelanda) Bulls (Sudáfrica) 39-33 Sharks (Sudáfrica)

Libre: Jaguares (Argentina).

Síntesis de los partidos:

Blues 15-36 Hurricanes:

Blues: 15- Matt Duffie; 14- Rieko Ioane; 13- Orbyn Leger y 12- Sonny Bill Williams; 11- Caleb Clarke; 10- Stephen Perofeta y 9- Augustine Pulu (C); 8- Akira Ioane, 7- Murphy Taramai y 6- Jerome Kaino; 5- Gerard Cowley-Tuioti y 4- Patrick Tuipulotu; 3- Ofa Tu’ungafasi, 2- James Parsons y 1- Ross Wright.

Ingresaron: 16- Matt Moulds, 17- Pauliasi Manu, 18- Sione Mafileo, 19- Ben Nee-Nee, 20- Mitchell Dunshea, 21- Jonathan Ruru, 22- Dan Kirkpatrick y 23- Melani Nanai.

Entrenador: Tana Umaga.

Hurricanes: 15- Nehe Milner-Skudder; 14- Julian Savea; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- Finlay Christie; 8- Gareth Evans, 7- Ardie Savea y 6- Brad Shields (C); 5- Sam Lousi y 4- Vaea Fifita; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Toby Smith.

Ingresaron: 16- James O’Reilly, 17- Chris Eves, 18- Ben May, 19- Michael Fatialofa, 20- Blade Thomson, 21- TJ Perenara, 22- Ihaia West y 23- Jordie Barrett.

Entrenador: Chris Boyd.

Puntos en el primer tiempo: 5´ Try de Ricky Riccitelli convertido por Beauden Barrett (Blues 0-7 Hurricanes). 14´ Penal de Stephen Perofeta (Blues 3-7 Hurricanes). 25´ Try de Orbyn Leger (Blues 8-7 Hurricanes). 31´ Try de Gareth Evans convertido por Beauden Barrett (Blues 8-14 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 8´ Try de Ofa Tu’ungafasi convertido por Stephen Perofeta (Blues 15-14 Hurricanes). 12´ y 20´ Tries de Nehe Milner-Skudder y Sam Lousi convertidos por Beauden Barrett (Blues 15-28 Hurricanes). 30´ Penal de Beauden Barrett (Blues 15-31 Hurricanes). 39´ Try de Matt Proctor (Blues 15-36 Hurricanes).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica). Reemplazado por Paul Williams (Nueva Zelanda) en el segundo tiempo.

Estadio: Eden Park (Auckland).

Sunwolves 63-28 Reds:

Sunwolves: 15- Semisi Masirewa; 14- Kenki Fukuoka; 13- Timothy Lafaele y 12- Michael Little; 11- Hosea Saumaki; 10- Hayden Parker y 9- Yutaka Nagare; 8- Kazuki Himeno, 7- Ed Quirk (C) y 6- Michael Leitch; 5- Grant Hattingh y 4- Wimpie van der Walt; 3- Takuma Asahara, 2- Shota Horie y 1- Craig Millar.

Ingresaron: 16- Yusuke Niwai, 17- Shintaro Ishihara, 18- Hencus van Wyk, 19- Uwe Helu, 20- Yoshitaka Tokunaga, 21- Fumiaki Tanaka, 22- Yu Tamura y 23- Jason Emery.

Entrenador: Jamie Joseph.

Reds: 15- Hamish Stewart; 14- Filipo Daugunu; 13- Chris Feauai-Sautia y 12- Samu Kerevi; 11- Jordan Petaia; 10- Jono Lance y 9- Ben Lucas; 8- Angus Scott-Young, 7- George Smith y 6- Adam Korczyk; 5- Kane Douglas y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- James Slipper (C).

Ingresaron: 16- Alex Mafi, 17- Harry Hoopert, 18- Sef Fa’agase, 19- Harry Hockings, 20- Liam Wright, 21- Moses Sorovi, 22- Duncan Paia’aua y 23- Aidan Toua.

Amonestado: ST 27´ Duncan Paia’aua.

Entrenador: Brad Thorn.

Puntos en el primer tiempo: 1´ y 6´ Penales de Hayden Parker (Sunwolves 6-0 Reds). 9´ Try de Brandon Paenga-Amosa convertido por Jono Lance (Sunwolves 6-7 Reds). 13´ Penal de Hayden Parker (Sunwolves 9-7 Reds). 20´ Try de Ben Lucas convertido por Jono Lance (Sunwolves 9-14 Reds). 26´ Penal de Hayden Parker (Sunwolves 12-14 Reds). 28´ Try de Grant Hattingh convertido por Hayden Parker (Sunwolves 19-14 Reds). 33´ Try de Hayden Parker convertido por él mismo (Sunwolves 26-14 Reds). 40´ Penal de Hayden Parker (Sunwolves 29-14 Reds).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Penal de Hayden Parker (Sunwolves 32-14 Reds). 13´ Try de Hosea Saumaki convertido por Hayden Parker (Sunwolves 39-14 Reds). 20´ Penal de Hayden Parker (Sunwolves 42-14 Reds). 25´ Try de Angus Scott-Young convertido por Jono Lance (Sunwolves 42-21 Reds). 27´ Try-penal (Sunwolves 49-21 Reds). 33´ Try de Filipo Daugunu convertido por Jono Lance (Sunwolves 49-28 Reds). 38´ y 40´ Tries de Hosea Saumaki convertidos por Hayden Parker (Sunwolves 63-28 Reds).

Árbitro: Egon Segonds (Sudáfrica).

Estadio: Prince Chichibu Memorial (Tokio).

Crusaders 31-29 Waratahs:

Crusaders: 15- George Bridge; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Tim Bateman; 11- Manasa Mataele; 10- Richie Mo’unga y 9- Bryn Hall; 8- Jordan Taufua, 7- Matt Todd y 6- Pete Samu; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Scott Barrett; 3- Michael Alaalatoa, 2- Codie Taylor y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Andrew Makalio, 17- Wyatt Crockett, 18- Donald Brighouse, 20- Heiden Bedwell-Curtis, 21- Mitchell Drummond, 22- Mitchell Hunt y 23- Braydon Ennor.

No ingresó: 19- Mitchell Dunshea.

Entrenador: Scott Robertson.

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Cam Clark; 13- Curtis Rona y 12- Kurtley Beale; 11- Taqele Naiyaravoro; 10- Bernard Foley y 9- Nick Phipps; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Will Miller; 5- Rob Simmons y 4- Ned Hanigan; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Hugh Roach, 17- Harry Johnson-Holmes, 19- Tom Staniforth, 20- Jed Holloway, 21- Jake Gordon, 22- Lalakai Foketi y 23- Bryce Hegarty.

No ingresó: 18- Shambeckler Vui.

Amonestados: PT 40+1´ Nick Phipps y ST 12´ Taqele Naiyaravoro.

Entrenador: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Try de Cam Clark (Crusaders 0-5 Waratahs). 12´ Penal de Bernard Foley (Crusaders 0-8 Waratahs). 16´, 22´ y 27´ Tries de Taqele Naiyaravoro, Israel Folau y Curtis Rona convertidos por Bernard Foley (Crusaders 0-29 Waratahs). 34´ Try de Joe Moody convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 7-29 Waratahs). 38´ Try de Codie Taylor (Crusaders 12-29 Waratahs). 40+2´ Try de Seta Tamanivalu convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 19-29 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 15´ Try de Braydon Ennor (Crusaders 24-29 Waratahs). 27´ Try-penal (Crusaders 31-29 Waratahs).

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: AMI (Christchurch).

Highlanders 39-27 Lions:

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11- Tevita Nabura; 10- Lima Sopoaga y 9- Kayne Hammington; 8- Luke Whitelock, 7- James Lentjes y 6- Elliot Dixon; 5- Tom Franklin y 4- Alex Ainley; 3- Tyrel Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Daniel Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Aki Seuili, 18- Kalolo Tuiloma, 19- Josh Dickson, 20- Marino Mikaele-Tu’u, 21- Josh Renton, 22- Josh Ioane y 23- Patelesio Tomkinson.

Entrenador: Aaron Mauger.

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Ruan Combrinck; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Elton Jantjies y 9- Nic Groom; 8- Kwagga Smith, 7- Franco Mostert (C) y 6- Cyle Brink; 5- Marvin Orie y 4- Andries Ferreira; 3- Johannes Jonker, 2- Robbie Coetzee y 1- Dylan Smith.

Ingresaron: 16- Jacques Van Rooyen, 17- Ruan Dreyer, 18- Jacobie Adriaanse, 19- Lourens Erasmus, 20- Marnus Schoeman, 21- Dillon Smit, 22- Rohan Janse Van Rensburg y 23- Sylvian Mahuza.

Entrenador: Swys de Bruin.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Try de Lima Sopoaga convertido por él mismo (Highlanders 7-0 Lions). 9´ Penal de Elton Jantjies (Highlanders 7-3 Lions). 13´ Try de Liam Coltman convertido por Lima Sopoaga (Highlanders 14-3 Lions). 33´ Try de Luke Whitelock (Highlanders 19-3 Lions). 38´ Try de Harold Vorster convertido por Elton Jantjies (Highlanders 19-10 Lions). 40+3´ Try de Robbie Coetzee (Highlanders 19-15 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Try de Waisake Naholo convertido por Lima Sopoaga (Highlanders 26-15 Lions). 8´ Try de Robbie Coetzee (Highlanders 26-20 Lions). 23´ Try de Teihorangi Walden convertido por Lima Sopoaga (Highlanders 33-20 Lions). 32´ Try de Marnus Schoeman convertido por Elton Jantjies (Highlanders 33-27 Lions). 36´ Penal de Lima Sopoaga (Highlanders 36-27 Lions). 40´ Penal de Lima Sopoaga (Highlanders 39-27 Lions).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Forsyth Barr (Dunedin).

Brumbies 24-27 Rebels:

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Christian Lealiifano; 11- Andy Muirhead; 10- Wharenui Hawera y 9- Joe Powell; 8- Rob Valetini, 7- Tom Cusack y 6- Lachlan McCaffrey; 5- Sam Carter y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga’a y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Robbie Abel, 17- Faalelei Sione, 18- Ben Alexander, 19- Blake Enever, 20- Lolo Fakaosilea, 21- Matt Lucas, 22- Jordan Jackson-Hope y 23- Lausii Taliauli.

Entrenador: Dan McKellar.

Rebels: 15- Jack Maddocks; 14- Semisi Tupou; 13- Tom English y 12- Reece Hodge; 11- Marika Koroibete; 10- Jack Debreczeni y 9- Michael Ruru; 8- Amanaki Mafi, 7- Colby Fainga’a y 6- Angus Cottrell; 5- Adam Coleman (C) y 4- Geoff Parling; 3- Sam Talakai, 2- Anaru Rangi y 1- Fereti Sa’aga.

Ingresaron: 17- Tetera Faulkner, 18- Jermaine Ainsley, 19- Matt Philip, 20- Sam Jeffries, 21- Lopeti Timani y 23- Bill Meakes.

No ingresaron: 16- Nathan Charles y 22- Harrison Goddard.

Amonestado: PT 22´ Amanaki Mafi.

Entrenador: Dave Wessels.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Try de Tom English (Brumbies 0-5 Rebels). 16´, 23´ y 30´ Tries de Tom Cusack, Faalelei Sione y Rob Valetini convertidos por Wharenui Hawera (Brumbies 21-5 Rebels). 40´ Try de Tom English (Brumbies 21-10 Rebels).

Puntos en el segundo tiempo: 15´ Penal de Wharenui Hawera (Brumbies 24-10 Rebels). 21´ y 25´ Tries de Jack Maddocks y Semisi Tupou convertidos por Reece Hodge (Brumbies 24-24 Rebels). 38´ Penal de Reece Hodge (Brumbies 24-27 Rebels).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: GIO (Canberra).

Stormers 9-15 Chiefs:

Stormers: 15- SP Marais; 14- Dillyn Leyds; 13- JJ Engelbrecht y 12- Damian de Allende; 11- Raymond Rhule; 10- Damian Willemse y 9- Dewaldt Duvenage; 8- Sikhumbuzo Notshe, 7- Kobus van Dyk y 6- Siya Kolisi (C); 5- Pieter-Steph du Toit y 4- Chris van Zyl; 3- Wilco Louw, 2- Ramone Samuels y 1- Steven Kitshoff.

Ingresaron: 16- Scarra Ntubeni, 17- JC Janse van Rensburg, 18- Frans Malherbe, 19- Cobus Wiese, 20- Nizaam Carr, 21- Paul de Wet, 22- Jean-Luc du Plessis y 23- Seabelo Senatla.

Entrenador: Robbie Fleck.

Chiefs: 15- Charlie Ngatai (C); 14- Toni Pulu; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Johnny Fa’auli; 11- Solomon Alaimalo; 10- Damian McKenzie y 9- Brad Weber; 8- Tyler Ardron, 7- Liam Messam y 6- Luke Jacobson; 5- Michael Allardice y 4- Brodie Retallick; 3- Angus Ta’avao, 2- Nathan Harris y 1- Karl Tu’inukuafe.

Ingresaron: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Sam Prattley, 18- Jeff Thwaites, 19- Jesse Parete, 20- Pita Gus Sowakula, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Marty McKenzie y 23- Shaun Stevenson.

Entrenador: Colin Cooper.

Puntos en el primer tiempo: 15´ Penal de Damian Willemse (Stormers 3-0 Chiefs). 21´ Try de Anton Lienert-Brown (Stormers 3-5 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 13´ Penal de Damian Willemse (Stormers 6-5 Chiefs). 25´ Try-penal (Stormers 6-12 Chiefs). 35´ Penal de Damian McKenzie (Stormers 6-15 Chiefs). 38´ Penal de SP Marais (Stormers 9-15 Chiefs).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: Newlands (Ciudad del Cabo).

Bulls 39-33 Sharks:

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Travis Ismaiel; 13- Jesse Kriel y 12- Burger Odendaal (C); 11- Johnny Kotzé; 10- Handre Pollard y 9- Ivan van Zyl; 8- Marco van Staden, 7- Jason Jenkins y 6- Roelof Smit; 5- Lood de Jager y 4- RG Snyman; 3- Trevor Nyakane, 2- Adriaan Strauss y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Jaco Visagie, 17- Frans van Wyk, 18- Conraad van Vuuren, 19- Thembalani Bholi, 20- Nic de Jager y 21- André Warner.

No ingresaron: 22- Manie Libbok y 23- Divan Rossouw.

Amonestado: PT 33´ RG Snyman.

Entrenador: John Mitchell.

Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- Andre Esterhuizen; 11- Makazole Mapimpi; 10- Rob du Preez (h) y 9- Cameron Wright; 8- Daniel du Preez, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Jacques Vermeulen; 5- Ruan Botha (C) y 4- Tyler Paul; 3- Thomas du Toit, 2- Akker van der Merwe y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Chiliboy Ralepelle, 17- Juan Schoeman, 18- Ross Geldenhuys, 19- Stephan Lewies, 20- Wian Vosloo, 21- Louis Schreuder, 22- Marius Louw y 23- Lwazi Mvovo.

Amonestado: ST 28´ Lukhanyo Am.

Entrenador: Rob du Preez.

Amonestado: PT 9´ Curwin Bosch.

Puntos en el primer tiempo: 10´ Try de Warrick Gelant (Bulls 5-0 Sharks). 14´ Try de Jesse Kriel convertido por Handré Pollard (Bulls 12-0 Sharks). 22´ Try de Curwin Bosch convertido por Rob du Preez (Bulls 12-7 Sharks). 25´ Try de Roelof Smit convertido por Handré Pollard (Bulls 19-7 Sharks). 33´ Try de Jacques Vermeulen convertido por Rob du Preez (Bulls 19-14 Sharks). 37´ Penal de Handré Pollard (Bulls 22-14 Sharks). 40+1´ Penal de Curwin Bosch (Bulls 22-17 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ y 11´ Penales de Rob du Preez (Bulls 22-23 Sharks). 14´ y 25´ Tries de Johnny Kotzé y Lood de Jager convertidos por Handré Pollard (Bulls 36-23 Sharks). 28´ Penal de Handré Pollard (Bulls 39-23 Sharks). 29´ Try de Jean-Luc du Preez (Bulls 39-30 Sharks). 40+1´ Penal de Rob du Preez (Bulls 39-33 Sharks).

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Estadio: Loftus Versfeld (Pretoria).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Waratahs 26 10 5 +36 2- Rebels 25 11 5 -33 3- Reds 17 10 4 -106 4- Brumbies 16 10 3 -47 5- Sunwolves 6 10 1 -158

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Crusaders 42 11 9 +154 2- Hurricanes 41 10 9 +152 3- Highlanders 32 10 7 +42 4- Chiefs 31 10 7 +69 5- Blues 17 11 3 -81

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Lions 31 12 6 +44 2- Jaguares 24 11 6 -47 3- Bulls 24 11 5 +1 4- Sharks 24 11 4 +1 5- Stormers 23 12 5 -27

Próxima fecha (18 y 19 de mayo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Hurricanes-Reds

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 2:05 Sunwolves-Stormers 4:35 Blues-Crusaders 6:45 Waratahs-Highlanders 10:05 Sharks-Chiefs 12:15 Lions-Brumbies 18:40 Jaguares-Bulls

Libre: Rebels.