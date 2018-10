Crusaders, amo y señor en la décima quinta semana del Super Rugby

En el cotejo que tal vez haya decidido quién será el primer sembrado de cara a los playoffs, Crusaders dio el paso adelante y le ganó a Hurricanes por 24-13, en un partido en el que lo fueron trabajando de a poco, pero que pudieron destrabar. Su oficio, clave para mantenerse en lo más alto de la tabla general. Manejaron a la perfección los tiempos del encuentro. Organizados en defensa y clínicos en ataque, una fórmula casi invencible, y que a los de Canterbury les sigue dando resultados. Individualmente, uno de los más destacados fue Heiden Bedwell-Curtis, autor de uno de los tres tries que apoyó su equipo. El octavo logró que Scott Robertson, su entrenador, no extrañe ni a Kieran Read ni a Jordan Taufua, sus dos principales opciones para el puesto; la visita, por su parte, tuvo una floja actuación que fue más allá del resultado adverso. Nunca pudieron dominar a su oponente. Los hermanos Beauden y Jordie Barrett, dos de los mejores jugadores que tiene el rugby profesional en la actualidad, pasaron desapercibidos. A olvidar rápidamente su travesía por la isla Sur…

Además, en el Loftus Versfeld de Pretoria, Brumbies dio el gran batacazo del fin de semana: con uno menos durante casi veinte minutos por la expulsión a Folau Fainga’a, uno de los cinco jugadores que logró aterrizar en el ingoal local. Fue 38-28 para los de Canberra, quienes ganaron esta competición en 2001 y 2004. De todas maneras, ya están fuera de la contienda por los cuartos de final; para el dueño de casa, que necesitaba sumar de a cuatro o cinco puntos para no perderle pisada a sus rivales de la Conferencia Sudafricana en la lucha por la clasificación, hoy sentenció su deceso en la presente edición del certamen organizado por SANZAAR. Con este resultado, se mantienen con 24 unidades, a once de Jaguares y a dieciséis de Lions, los dos que por ahora están metiéndose entre los ocho mejores.

Para Jaguares, un resultado agridulce: Lions festejó en Ciudad del Cabo

En el bullicioso Newlands, la escuadra de Johannesburgo batió por 26-23 a Stormers, que terminó con catorce debido a la roja que le mostró el neozelandés Nick Briant a Raymond Rhule. En el trámite, ninguno de los dos parecía tener demasiadas ganas de celebrar. Los de Western Province, por su indisciplina, que también le costó dos amarillas (JJ Engelbrecht y Jaco Coetzee); el líder de la Conferencia Sudafricana, por su inoperancia para aprovechar los momentos. Recién a cinco minutos del final, cuando parecía que la balanza se decantaba en favor de Robbie Fleck y sus conducidos, apareció Madosh Tambwe para dar vuelta el tanteador. De paso, a los dirigidos por Swys de Bruin también les sirve para tomar aire en la puja palmo a palmo con Jaguares por el primer lugar del escalafón.

Décima quinta semana (25 y 26 de mayo):

Viernes:

Crusaders (Nueva Zelanda) 24-13 Hurricanes (Nueva Zelanda) Rebels (Australia) 40-13 Sunwolves (Japón) Jaguares (Argentina) 29-13 Sharks (Sudáfrica)

Sábado:

Chiefs (Nueva Zelanda) 39-27 Waratahs (Australia) Reds (Australia) 15-18 Highlanders (Nueva Zelanda) Bulls (Sudáfrica) 28-38 Brumbies (Australia) Stormers (Sudáfrica) 23-26 Lions (Sudáfrica)

Libre: Blues (Nueva Zelanda).

Síntesis de los partidos:

Crusaders 24-13 Hurricanes:

Crusaders: 15- David Havili; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Tim Bateman; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Bryn Hall; 8- Heiden Bedwell-Curtis, 7- Matt Todd y 6- Pete Samu; 5- Quinten Strange y 4- Scott Barrett; 3- Michael Alaalatoa, 2- Codie Taylor y 1- Wyatt Crockett.

Ingresaron: 16- Andrew Makalio, 17- Chris King, 18- Donald Brighouse, 19- Luke Romano, 20- Ethan Blackadder, 21- Mitchell Drummond, 22- Mitchell Hunt y 23- Braydon Ennor.

Entrenador: Scott Robertson.

Hurricanes: 15- Nehe Milner-Skudder; 14- Julian Savea; 13- Jordie Barrett y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara; 8- Blade Thomson, 7- Ardie Savea y 6- Brad Shields (C); 5- Sam Lousi y 4- Michael Fatialofa; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Toby Smith.

Ingresaron: 16- Nathan Vella, 17- Chris Eves, 18- Ben May, 19- Murray Douglas, 20- Reed Prinsep, 21- Finlay Christie, 22- Ihaia West y 23- Jonah Lowe.

Entrenador: Chris Boyd.

Puntos en el primer tiempo: 24’ Try de Scott Barrett convertido por Richie Mo'unga (Crusaders 7-0 Hurricanes). 27’ Penal de Jordie Barrett (Crusaders 7-3 Hurricanes). 38’ Penal de Beauden Barrett (Crusaders 7-6 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 8’ Penal de Richie Mo'unga (Crusaders 10-6 Hurricanes). 12’ y 24’ Tries de Michael Alaalatoa y Heiden Bedwell-Curtis convertidos por Richie Mo'unga (Crusaders 24-6 Hurricanes). 31’ Try de Reed Prinsep convertido por Beauden Barrett (Crusaders 24-13 Hurricanes).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: AMI (Christchurch).

Rebels 40-13 Sunwolves:

Rebels: 15- Dane Haylett-Petty; 14- Jack Maddocks; 13- Tom English y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Reece Hodge y 9- Michael Ruru; 8- Amanaki Mafi, 7- Colby Fainga’a y 6- Angus Cottrell; 5- Adam Coleman y 4- Matt Phillip; 3- Sam Talakai, 2- Anaru Rangi y 1- Fereti Sa’aga.

Ingresaron: 16- Jordan Uelese, 17- Ben Daley, 18- Pone Fa’amuasili, 19- Geoff Parling, 20- Lopeti Timani, 21- Harrison Goddard, 22- Tayler Adams y 23- Sefanaia Naivalu.

Entrenador: Dave Wessels.

Sunwolves: 15- Jason Emery; 14- Lomano Lemeki; 13- Michael Little y 12- Ryoto Nakamura; 11- Hosea Saumaki; 10- Hayden Parker y 9- Yutaka Nagare; 8- Ed Quirk, 7- Shunsuke Nunomaki y 6- Grant Hattingh; 5- Shinya Makabe y 4- James Moore; 3- Jiwon Koo, 2- Jaba Bregvadze y 1- Craig Millar (C).

Ingresaron: 16- Atsushi Sakate, 17- Keita Inagaki, 18- Hencus van Wyk, 19- Sam Wykes, 20- Rahboni Warren Voyasaco, 21- Kaito Shigeno, 22- Harumichi Tatekawa y 23- Semisi Masirewa.

Amonestado: ST 22’ Hosea Saumaki.

Entrenador: Jamie Joseph.

Puntos en el primer tiempo: 2’ Try de Lomano Lemeki convertido por Hayden Parker (Rebels 0-7 Sunwolves). 5’, 16’ y 20’ Tries de Marika Koroibete, Jack Maddocks y Amanaki Mafi convertidos por Reece Hodge (Rebels 21-7 Sunwolves). 31’ y 38’ Penales de Hayden Parker (Rebels 21-13 Sunwolves).

Puntos en el segundo tiempo: 7’ Try de Jack Maddocks convertido por Reece Hodge (Rebels 28-13 Sunwolves). 27’ Try de Marika Koroibete (Rebels 33-13 Sunwolves). 30’ Try de Marika Koroibete convertido por Reece Hodge (Rebels 40-13 Sunwolves).

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina).

Jaguares 29-13 Sharks:

Jaguares: 15- Emiliano Boffelli; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Ramiro Moyano; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Tomás Lezana (C); 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy y 1- Santiago García Botta.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Javier Díaz, 18- Santiago Medrano, 19- Matías Alemanno, 20- Juan Manuel Leguizamón, 21- Martín Landajo, 22- Bautista Ezcurra y 23- Juan Cruz Mallía.

Entrenador: Mario Ledesma.

Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Lwazi Mvovo; 10- Rob du Preez (h) y 9- Louis Schreuder; 8- Dan du Preez, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Philip van der Walt; 5- Ruan Botha (C) y 4- Tyler Paul; 3- Thomas du Toit, 2- Akker van der Merwe y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Franco Marais, 17- Juan Schoeman, 18- Ross Geldenhuys, 19- Stephan Lewies, 20- Jacques Vermeulen, 21- Cameron Wright, 22- Marius Louw y 23- Makazole Mapimpi.

Expulsado: ST 33’ Ruan Botha.

Entrenador: Rob du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 12’ Penal de Nicolás Sánchez (Jaguares 3-0 Sharks). 28’ y 32’ Tries de Ramiro Moyano convertidos por Nicolás Sánchez (Jaguares 17-0 Sharks). 39’ Try de Ruan Botha convertido por Rob du Preez (Jaguares 17-7 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 10’ y 14’ Penales de Rob du Preez (Jaguares 17-13 Sharks). 30’ Try de Bautista Delguy convertido por Nicolás Sánchez (Jaguares 24-13 Sharks). 40’ Try de Ramiro Moyano (Jaguares 29-13 Sharks).

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).

Chiefs 39-27 Waratahs:

Chiefs: 15- Solomon Alaimalo; 14- Toni Pulu; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Charlie Ngatai (C); 11- Sean Wainui; 10- Damian McKenzie y 9- Brad Weber; 8- Liam Messam, 7- Mitch Karpik y 6- Luke Jacobson; 5- Michael Allardice y 4- Brodie Retallick; 3- Angus Ta’avao, 2- Nathan Harris y 1- Karl Tu’inukuafe.

Ingresaron: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Sam Prattley, 18- Jeff Thwaites, 19- Jesse Parete, 20- Matt Matich, 21- Te Toiroa Tahuriorangi y 23- Shaun Stevenson.

No ingresó: 22- Marty McKenzie.

Entrenador: Colin Cooper.

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Cam Clark; 13- Curtis Rona y 12- Kurtley Beale; 11- Taqele Naiyaravoro; 10- Bernard Foley y 9- Nick Phipps; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Will Miller; 5- Rob Simmons y 4- Tom Staniforth; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Tolu Latu, 17- Harry Jackson-Holmes, 18- Paddy Ryan, 19- Jed Holloway, 20- Brad Wilkin, 21- Jake Gordon, 22- Lalakai Foketi y 23- Bryce Hegarty.

Entrenador: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 4´ y 12´ Tries de Cam Clark y Curtis Rona convertidos por Bernard Foley (Chiefs 0-14 Waratahs). 16´ Try de Brodie Retallick convertido por Damian McKenzie (Chiefs 7-14 Waratahs). 28´ Try de Nathan Harris (Chiefs 12-14 Waratahs). 33´ Try de Damian McKenzie convertido por él mismo (Chiefs 19-14 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 6´ Penal de Bernard Foley (Chiefs 19-17 Waratahs). 8´ Try de Toni Pulu (Chiefs 24-17 Waratahs). 12´ Try de Kurtley Beale convertido por Bernard Foley (Chiefs 24-24 Waratahs). 17´ Try de Toni Pulu (Chiefs 29-24 Waratahs). 24´ Penal de Bernard Foley (Chiefs 29-27 Waratahs). 34´ Penal de Damian McKenzie (Chiefs 32-27 Waratahs). 40+1´ Try de Damian McKenzie convertido por él mismo (Chiefs 39-27 Waratahs).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: FMG (Hamilton).

Reds 15-18 Highlanders:

Reds: 15- Hamish Stewart; 14- Izaia Perese; 13- Samu Kerevi y 12- Duncan Paia’aua; 11- Jordan Petaia; 10- Jono Lance y 9- Ben Lucas; 8- Scott Higginbotham (C), 7- George Smith y 6- Angus Scott-Young; 5- Harry Hockings y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- JP Smith.

Ingresaron: 16- Andrew Ready, 17- Sef Fa’agase, 18- Ruan Smith, 19- Kane Douglas, 20- Caleb Timu, 21- Liam Wright y 22- Moses Sorovi.

No ingresó: 23- Aidan Toua.

Entrenador: Brad Thorn.

Highlanders: 15- Josh McKay; 14- Waisake Naholo; 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11- Tevita Li; 10- Lima Sopoaga y 9- Kayne Hammington; 8- Marino Mikaele-Tu’u, 7- Dillon Hunt y 6- James Lentjes; 5- Tom Franklin y 4- Jackson Hemopo; 3- Tyrel Lomax, 2- Ash Dixon (C) y 1- Dan Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Greg Pleasants-Tate, 17- Aki Seiuli, 18- Kalolo Tuiloma, 19- Josh Dickson, 20- Liam Squire, 21- Aaron Smith y 23- Richard Buckman.

No ingresó: 22- Josh Ioane.

Entrenador: Tony Brown.

Puntos en el primer tiempo: 19´ Penal de Lima Sopoaga (Reds 0-3 Highlanders). 23´ Penal de Jono Lance (Reds 3-3 Highlanders). 27´ Try de Tevita Li (Reds 3-8 Highlanders). 38´ Try de Brandon Paenga-Amosa convertido por Jono Lance (Reds 10-8 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 4´ Try de Hamish Stewart (Reds 15-8 Highlanders). 17´ Try de Liam Squire convertido por Lima Sopoaga (Reds 15-15 Highlanders). 37´ Penal de Lima Sopoaga (Reds 15-18 Highlanders).

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Estadio: Suncorp (Brisbane).

Bulls 28-38 Brumbies:

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Travis Ismaiel; 13- Jesse Kriel y 12- Burger Odendaal (C); 11- Johnny Kotzé; 10- Handré Pollard y 9- Ivan van Zyl; 8- Marco van Staden, 7- Nic de Jager y 6- Roelof Smit; 5- RG Snyman y 4- Jason Jenkins; 3- Conrad van Vuuren, 2- Jaco Visagie y 1- Trevor Nyakane.

Ingresaron: 16- Adriaan Strauss, 17- Mox Mxoli, 18- Matthys Basson, 19- Ruben van Heerden, 20- Thembelani Bholi, 21- André Warner, 22- Manie Libbok y 23- Divan Rossouw.

Entrenador: John Mitchell.

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Kyle Godwin; 11- Andy Muirhead; 10- Christian Leali’ifano y 9- Joe Powell; 8- Isi Naisarani, 7- David Pocock y 6- Lachlan McCaffrey; 5- Sam Carter (C) y 4- Blake Enever; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga’a y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Connal McInerney, 17- Nic Mayhew, 18- Leslie Leulua, 19- Richie Arnold, 20- Tom Cusack, 21- Ben Lucas, 22- Wharenui Hawera y 23- Andrew Smith.

Expulsado: ST 22´ Folau Fainga’a.

Entrenador: Dan McKellar.

Puntos en el primer tiempo: 4´ Try de Handré Pollard convertido por él mismo (Bulls 7-0 Brumbies). 6´ Try de Kyle Godwin convertido por Christian Leali’ifano (Bulls 7-7 Brumbies). 17´ Penal de Christian Leali’ifano (Bulls 7-10 Brumbies). 19´ Try de Roelof Smit convertido por Handré Pollard (Bulls 14-10 Brumbies).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Try de Lachlan McCaffrey convertido por Christian Leali’ifano (Bulls 14-17 Brumbies). 7´ Penal de Handré Pollard (Bulls 17-17 Brumbies). 10´ Try de Johnny Kotzé (Bulls 22-17 Brumbies). 14´ Penal de Handré Pollard (Bulls 25-17 Brumbies). 16´ Try de Folau Fainga’a convertido por Christian Leali’ifano (Bulls 25-24 Brumbies). 24´ Penal de Handré Pollard (Bulls 28-24 Brumbies). 31´ y 35´ Tries de Tom Banks y Andy Muirhead convertidos por Wharenui Hawera (Bulls 28-38 Brumbies).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Loftus Versfeld (Pretoria).

Stormers 23-26 Lions:

Stormers: 15- Dillyn Leyds; 14- Craig Barry; 13- JJ Engelbrecht y 12- Damian de Allende; 11- Raymond Rhule; 10- Jean-Luc du Plessis y 9- Dewaldt Duvenage; 8- Sikhumbuzo Notshe, 7- Kobus van Dyk y 6- Siya Kolisi (C); 5- Chris van Zyl y 4- Jan de Klerk; 3- Wilco Louw, 2- Ramone Samuels y 1- JC Janse van Rensburg.

Ingresaron: 16- Bongi Mbonambi, 17- Steven Kitshoff, 18- Frans Malherbe, 19- Cobus Wiese, 20- Nizaam Carr, 21- Jaco Coetzee, 22- Paul de Wet y 23- EW Viljoen.

Amonestados: PT 36´ JJ Engelbrecht y ST 19´ Jaco Coetzee.

Expulsado: ST 10´ Raymond Rhule.

Entrenador: Robbie Fleck.

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Ruan Combrinck; 13- Rohan Janse van Rensburg y 12- Harold Vorster; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Elton Jantjies y 9- Nic Groom; 8- Kwagga Smith, 7- Franco Mostert (C) y 6- Marnus Schoeman; 5- Marvin Orie y 4- Lourens Erasmus; 3- Ruan Dreyer, 2- Robbie Coetzee y 1- Jacques van Rooyen.

Ingresaron: 16- Corne Fourie, 17- Dylan Smith, 18- Jacobie Adriaanse, 19- Rhyno Herbst, 20- Hacjivah Dayimani, 21- Ross Cronjé, 22- Madosh Tambwe y 23- Sylvian Mahuza.

Entrenador: Swys de Bruin.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Try de Dewaldt Duvenage convertido por Jean-Luc du Plessis (Stormers 7-0 Lions). 17´ Penal de Jean-Luc du Plessis (Stormers 10-0 Lions). 20´ Try de Nic Groom convertido por Elton Jantjies (Stormers 10-7 Lions). 29´ Try de Raymond Rhule convertido por Jean-Luc du Plessis (Stormers 17-7 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 13´ Try de Corne Fourie (Stormers 17-12 Lions). 19´ Try de Corne Fourie convertido por Elton Janties (Stormers 17-19 Lions). 25´ y 30´ Penales de Jean-Luc du Plessis (Stormers 23-19 Lions). 35´ Try de Madosh Tambwe convertido por Elton Jantjies (Stormers 23-26 Lions).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: Newlands (Ciudad del Cabo).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Waratahs 31 12 6 +53 2- Rebels 30 12 6 -6 3- Brumbies 20 12 4 -55 4- Reds 19 12 4 -113 5- Sunwolves 10 12 2 -182

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Crusaders 50 13 11 +173 2- Hurricanes 45 12 10 +145 3- Chiefs 37 12 8 +77 4- Highlanders 36 12 8 +16 5- Blues 17 12 3 -89

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Lions 40 14 8 +65 2- Jaguares 34 13 8 -1 3- Sharks 28 13 5 -11 4- Stormers 25 14 5 -33 5- Bulls 24 13 5 -39

Próxima fecha (1° y 2 de junio):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Highlanders-Hurricanes

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 2:15 Blues-Rebels 4:35 Chiefs-Crusaders 6:45 Reds-Waratahs

Domingo:

Horario (Argentina) Partido 3:05 Brumbies-Sunwolves

Libres: Bulls, Jaguares, Lions, Sharks y Stormers.