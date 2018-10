Los derbis kiwis encienden la décima sexta semana del Super Rugby

Con una agenda acotada, el certamen de SANZAAR ofrece sus últimos espectáculos antes de la aparición de los seleccionados nacionales en los terrenos de juego. Y Nueva Zelanda, tierra en la que el deporte ovalado es casi una religión, ya se apronta para albergar los dos mejores juegos del fin de semana. El primero de ellos, que servirá como tercera escena en este decimosexto episodio, tendrá como actor principal al dueño del set, Chiefs, que busca un éxito para volver a tomar confianza de cara a los playoffs, y al líder Crusaders, que el pasado viernes doblegó a Hurricanes, su principal perseguidor en la tabla general. Por el lado del dueño de casa, Damian McKenzie, Anton Lienert-Brown, Brodie Retallick y Sam Cane, que se reinsertará tras casi un mes y medio fuera del verde césped por culpa de una lesión abdominal; en la visita, Richie Mo’unga, Jordan Taufua, Codie Taylor e Israel Dagg, ausente desde el 28 de abril, en el 21-8 favorable ante Brumbies, en Canberra. ¡Qué batalla se avecina en la región de Waikato, el territorio de los Jefes, dueños del hemisferio sur entre 2012 y 2013! Con el público como jugador número dieciséis, ¿Chiefs podrá dar el golpe ante el ocho veces ganador de esta competición y vigente campeón? ¿Prevalecerá el gran momento del representativo de Canterbury? El misterio se develará con el pitazo final de Ben O’Keeffe.

Previamente, en lo que será el primer pantallazo del frenesí rugbístico que tendremos durante poco más de cuarenta y ocho horas, en el Forsyth Barr de Dunedin estarán cara a cara Highlanders, que contará con el retorno de varios de sus All Blacks, y Hurricanes, que en Christchurch, ante Crusaders, perdió su segundo partido del año y busca retomar la senda triunfal. El local, con Aaron Mauger como mandamás, aún no encuentra estabilidad. Si bien están entre los ocho mejores, la escuadra con base en la región de Otago tiene como urgencia posicionarse de buena manera de cara a los cuartos de final. Evitar empezar con un derbi local, clave para sus aspiraciones; los de la capital, por su parte, querrán no perderle la pisada a Crusaders, que, pese a que la distancia es de cinco puntos, tiene un partido más. El bonus ofensivo, que a principios de temporada no parece ser vital, ahora sí juega un rol primordial. ¿Qué equipo alzará las manos una vez consumados los ochenta minutos?

Décima sexta semana (1° al 3 de junio):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Highlanders (Nueva Zelanda) - Hurricanes (Nueva Zelanda)

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 2:15 Blues (Nueva Zelanda) - Rebels (Nueva Zelanda) 4:35 Chiefs (Nueva Zelanda) - Crusaders (Nueva Zelanda) 6:45 Reds (Australia) - Waratahs (Australia)

Domingo:

Horario (Argentina) Partido 3:05 Brumbies (Australia) - Sunwolves (Japón)

Libres: Bulls (Sudáfrica), Jaguares (Argentina), Lions (Sudáfrica), Sharks (Sudáfrica) y Stormers (Sudáfrica).

Formaciones y datos de los partidos:

Highlanders-Hurricanes:

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11- Tevita Li; 10- Lima Sopoaga y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- Dillon Hunt y 6- Liam Squire; 5- Tom Franklin y 4- Jackson Hemopo; 3- Kalolo Tuiloma, 2- Ash Dixon y 1- Dan Lienert-Brown.

Reservas: 16- Liam Coltman, 17- Aki Seiuli, 18- Tyrel Lomax, 19- Shannon Frizell, 20- Elliot Dixon, 21- Josh Renton, 22- Josh Ioane y 23- Richard Buckman.

Entrenador: Aaron Mauger.

Hurricanes: 15- Nehe Milner-Skudder; 14- Julian Savea; 13- Jordie Barrett y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara; 8- Gareth Evans, 7- Ardie Savea y 6- Brad Shields (C); 5- Sam Lousi y 4- Michael Fatialofa; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Toby Smith.

Reservas: 16- James O’Reilly, 17- Chris Eves, 18- Ben May, 19- Vaea Fifita/Murray Douglas, 20- Blade Thomson, 21- Finlay Christie, 22- Ihaia West y 23- Wes Goosen.

Entrenador: Chris Boyd.

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Forsyth Barr (Dunedin).

Blues-Rebels:

Blues: 15- Michael Collins; 14- Matt Duffie; 13- Orbyn Leger y 12- Terrence Hepetema; 11- Tumua Manu; 10- Stephen Perofeta y 9- Augustine Pulu (C); 8- Akira Ioane, 7- Dalton Papali’i y 6- Jerome Kaino; 5- Matiaha Martin y 4- Gerard Cowley-Tuioti; 3- Ofa Tu’ungafasi, 2- Matt Moulds y 1- Alex Hodgman.

Reservas: 16- Leni Apisai, 17- Pauliasi Manu, 18- Sione Mafileo, 19- Ben Nee-Nee, 20- Sione Havili, 21- Jonathan Ruru, 22- Bryn Gatland y 23- TJ Faiane.

Entrenador: Tana Umaga.

Rebels: 15- Dane Haylett-Petty; 14- Jack Maddocks; 13- Tom English y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Reece Hodge y 9- Michael Ruru; 8- Amanaki Mafi, 7- Colby Fainga’a y 6- Angus Cottrell; 5- Adam Coleman (C) y 4- Matt Philip; 3- Jermaine Ainsley, 2- Anaru Rangi y 1- Fereti Sa’aga.

Reservas: 16- Jordan Uelese, 17- Ben Daley, 18- Sam Talakai, 19- Geoff Parling, 20- Ross Haylett-Petty, 21- Lopeti Timani, 22- Harrison Goddard y 23- Tayler Adams.

Entrenador: Dave Wessels.

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: Eden Park (Auckland).

Chiefs-Crusaders:

Chiefs: 15- Solomon Alaimalo; 14- Toni Pulu; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Charlie Ngatai (C); 11- Sean Wainui; 10- Damian McKenzie y 9- Brad Weber; 8- Liam Messam, 7- Mitch Karpik y 6- Luke Jacobson; 5- Michael Allardice y 4- Brodie Retallick; 3- Angus Ta’avao, 2- Nathan Harris y 1- Karl Tu’inukuafe.

Reservas: 16- Liam Polwart, 17- Sam Prattley, 18- Jeff Thwaites, 19- Jesse Parete, 20- Sam Cane, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Marty McKenzie y 23- Shaun Stevenson.

Entrenador: Colin Cooper.

Crusaders: 15- David Havili; 14- Israel Dagg; 13- Seta Tamanivalu y 12- Jack Goodhue; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Bryn Hall; 8- Jordan Taufua, 7- Matt Todd (C) y 6- Heiden Bedwell-Curtis; 5- Quinten Strange y 4- Scott Barrett; 3- Michael Alaalatoa, 2- Codie Taylor y 1- Joe Moody.

Reservas: 16- Andrew Makalio, 17- Wyatt Crockett, 18- Donald Brighouse, 19- Luke Romano, 20- Ethan Blackadder, 21- Mitchell Drummond, 22- Mitchell Hunt y 23- Jone Macilai.

Entrenador: Scott Robertson.

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: FMG (Hamilton).

Reds-Waratahs:

Reds: 15- Jono Lance; 14- Izaia Perese; 13- Samu Kerevi y 12- Duncan Paia’aua; 11- Jordan Petaia; 10- Hamish Stewart y 9- Moses Sorovi; 8- Scott Higginbotham (C), 7- George Smith y 6- Angus Scott-Young; 5- Kane Douglas y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- JP Smith.

Reservas: 16- Alex Mafi, 17- Sef Fa’agase, 18- Ruan Smith, 19- Harry Hockings, 20- Caleb Timu, 21- Liam Wright, 22- Ben Lucas y 23- Jayden Ngamanu.

Entrenador: Brad Thorn.

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Cam Clark; 13- Curtis Rona y 12- Kurtley Beale; 11- Taqele Naiyaravoro; 10- Bernard Foley y 9- Nick Phipps; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Will Miller; 5- Rob Simmons y 4- Jed Holloway; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Tom Robertson.

Reservas: 16- Tolu Latu, 17- Harry Johnson-Holmes, 18- Shambeckler Vui, 19- Tom Staniforth, 20- Brad Wilkin, 21- Jake Gordon, 22- Lalakai Foketi y 23- Bryce Hegarty.

Entrenador: Daryl Gibson.

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Suncorp (Brisbane).

Brumbies-Sunwolves:

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Kyle Godwin; 11- Andy Muirhead; 10- Christian Leali’ifano y 9- Joe Powell; 8- Isi Naisarani, 7- David Pocock y 6- Lachlan McCaffrey; 5- Sam Carter (C) y 4- Blake Enever; 3- Allan Alaalatoa, 2- Connal McInerney y 1- Scott Sio.

Reservas: 16- Sin decisión; 17- Nic Mayhew, 18- Ben Alexander, 19- Richie Arnold, 20- Tom Cusack, 21- Matt Lucas, 22- Wharenui Hawera y 23- Andrew Smith.

Entrenador: Stephen Larkham.

Sunwolves: 15- Robbie Robinson; 14- Semisi Masirewa; 13- Jason Emery y 12- Harumichi Tatekawa; 11- Sione Teuapa; 10- Hayden Parker y 9- Keisuke Uchida; 8- Rahboni Warren Vosayaco, 7- Ed Quirk y 6- Will Britz (C); 5- Sam Wykes y 4- James Moore; 3- Hencus van Wyk, 2- Atsushi Sakate y 1- Craig Millar.

Reservas: 16- Jaba Bregvadze, 17- Alex Woonton, 18- Nikoloz Khatiashvili, 19- Shunsuke Nunomaki, 20- Fetuani Lautaimi, 21- Kaito Shigeno, 22- Gerhard van der Heever y 23- Kai Ishii.

Entrenador: Jamie Joseph.

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Estadio: GIO (Canberra).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Waratahs 31 12 6 +53 2- Rebels 30 12 6 -6 3- Brumbies 20 12 4 -55 4- Reds 19 12 4 -113 5- Sunwolves 10 12 2 -182

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Crusaders (C) 50 13 11 +173 2- Hurricanes (C) 45 12 10 +145 3- Chiefs 37 12 8 +77 4- Highlanders 36 12 8 +16 5- Blues 17 12 3 -89

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Lions 40 14 8 +65 2- Jaguares 34 13 8 -1 3- Sharks 28 13 5 -11 4- Stormers 25 14 5 -33 5- Bulls 14 13 5 -39

* (C): clasificados a cuartos de final.