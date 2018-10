Rebels, la gran sorpresa de la decimosexta semana del Super Rugby

En el icónico Eden Park, un estadio en el que soñar con un triunfo parecía inalcanzable para Rebels, finalmente hubo batacazo. Y lo hicieron con justicia. Fueron superiores en todo momento a un rival que careció de amor propio y que jamás tuvo argumentos para llevarse la contienda, pese a tener jugadores como Augustine Pulu, Akira Ioane, Jerome Kaino y Ofa Tu’ungafasi. La visita decantó la balanza en su favor gracias a las labores de Bill Meakes, autor de dos tries, y Amanaki Mafi, la gran figura de los dirigidos por Dave Wessels. Con este resultado, se asientan en la séptima colocación, lo cual les garantiza, al día de hoy, ingresar a los playoffs -NdR: clasifican los ocho mejores-. Blues, por su parte, sigue sin hacer pie. ¡Aún no ganó en Auckland en lo que va del año! Si viaja en el tiempo, imaginar este magro presente era casi imposible para una franquicia que supo levantar el trofeo de campeón en 1996, 1997 y 2003, y que además fue finalista en 1998 y semifinalista en 2007 y 2011. ¿Qué le pasó?

A una hora y media de auto al sur de Auckland (125 kilómetros), el FMG de Hamilton vibró al compás de su equipo, Chiefs, y Crusaders, el líder de la tabla general y actual monarca en el hemisferio sur. Allí, la escuadra con base en Christchurch se impuso por 34-20. Fue el décimo éxito consecutivo para los de la isla Sur, que semana a semana demuestran lo que son: un verdadero equipo de rugby. Si bien en determinadas situaciones pueden llegar a pesar los nombres en sí, Scott Robertson, su mandamás, generó que todos los que porten esa camiseta estén a la altura de las circunstancias. El sistema de juego va más allá de los jugadores. El rugby es un deporte colectivo, y ellos lo dejan en evidencia constantemente. Actualmente, el gran candidato para quedarse con la gloria. Si bien batallan codo a codo con Hurricanes, que tiene más figuras, parecen ser más centrados a la hora de definir cotejos decisivos; Chiefs, que tiene 37 puntos y está sexto en las colocaciones, aún no logra garantizar su presencia en los cuartos de final. Y le quedan tres finales: Highlanders (Suva, Fiji), Brumbies y Hurricanes. Estos dos últimos, en su casa.

Highlanders, con un pie y medio en la clasificación

En el Forsyth Barr de Dunedin, su hogar, los capitaneados por Ben Smith batieron por 30-14 a Hurricanes, que perdió por segunda semana seguida, una cifra poco común para un equipo que está acostumbrado a ganar. Si bien tuvieron serios problemas para desplegar su juego durante la etapa inicial, el elenco ganador se adueñó definitivamente del trámite en los últimos cuarenta minutos, gracias al mismísimo Ben Smith, quien desequilibró cuando tuvo que hacerlo, y Waisake Naholo, su as de espada cuando toca la puerta en el ingoal adversario. Colectivamente, su férrea defensa durante los diez minutos en los que Liam Squire estuvo amonestado fue vital para terminar quedándose con cuatro puntos cruciales de cara a continuidad una vez que se acabe la temporada regular. Hasta aquí, 40 unidades en trece encuentros disputados. Están quintos, solo por detrás de Crusaders, Hurricanes, Waratahs y Lions. ¿Qué les queda? Chiefs (Suva), Crusaders (Christchurch) y Rebels (Dunedin).

Decimosexta semana (1° al 3 de junio):

Viernes:

Higlanders (Nueva Zelanda) 30-14 Hurricanes (Nueva Zelanda)

Sábado:

Blues (Nueva Zelanda) 10-20 Rebels (Australia) Chiefs (Nueva Zelanda) 20-34 Crusaders (Nueva Zelanda) Reds (Australia) 41-52 Waratahs (Australia)

Domingo:

Brumbies (Australia) 41-31 Sunwolves (Japón)

Libres: Bulls (Sudáfrica), Jaguares (Argentina), Lions (Sudáfrica), Sharks (Sudáfrica) y Stormers (Sudáfrica).

Síntesis de los partidos:

Highlanders 30-14 Hurricanes:

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11- Tevita Li; 10- Lima Sopoaga y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- Dillon Hunt y 6- Liam Squire; 5- Tom Franklin y 4- Jackson Hemopo; 3- Kalolo Tuiloma, 2- Ash Dixon y 1- Dan Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Liam Coltman, 17- Aki Seiuli, 18- Tyrel Lomax, 19- Shannon Frizell, 20- Elliot Dixon, 21- Josh Renton, 22- Josh Ioane y 23- Richard Buckman.

Amonestado: PT 36’ Liam Squire.

Entrenador: Aaron Mauger.

Hurricanes: 15- Nehe Milner-Skudder; 14- Julian Savea; 13- Jordie Barrett y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara; 8- Gareth Evans, 7- Ardie Savea y 6- Brad Shields (C); 5- Sam Lousi y 4- Michael Fatialofa; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Toby Smith.

Ingresaron: 16- James O’Reilly, 17- Chris Eves, 18- Ben May, 19- Murray Douglas, 20- Blade Thomson, 21- Finlay Christie, 22- Ihaia West y 23- Wes Goosen.

Entrenador: Chris Boyd.

Puntos en el primer tiempo: 11’ Penal de Lima Sopoaga (Highlanders 3-0 Hurricanes). 23’ Try de Jordie Barrett convertido por Beauden Barrett (Highlanders 3-7 Hurricanes). 40+4’ Try de Tevita Li (Highlanders 8-7 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Try de Aaron Smith (Highlanders 13-7 Hurricanes). 8´ Try de Jeffery Toomaga-Allen convertido por Beauden Barrett (Highlanders 13-14 Hurricanes). 19´ y 27´ Tries de Tyrel Lomax y Waisake Naholo convertidos por Lima Sopoaga (Highlanders 27-14 Hurricanes). 32´ Penal de Lima Sopoaga (Highlanders 30-14 Hurricanes).

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Forsyth Barr (Dunedin).

Blues 10-20 Rebels:

Blues: 15- Michael Collins; 14- Matt Duffie; 13- Orbyn Leger y 12- Terrence Hepetema; 11- Tumua Manu; 10- Stephen Perofeta y 9- Augustine Pulu (C); 8- Akira Ioane, 7- Dalton Papali’i y 6- Jerome Kaino; 5- Matiaha Martin y 4- Gerard Cowley-Tuioti; 3- Ofa Tu’ungafasi, 2- Matt Moulds y 1- Alex Hodgman.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 17- Pauliasi Manu, 18- Sione Mafileo, 19- Ben Nee-Nee, 20- Sione Havili, 21- Jonathan Ruru, 22- Bryn Gatland y 23- TJ Faiane.

Entrenador: Tana Umaga.

Rebels: 15- Dane Haylett-Petty; 14- Jack Maddocks; 13- Tom English y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Reece Hodge y 9- Michael Ruru; 8- Amanaki Mafi, 7- Colby Fainga’a y 6- Angus Cottrell; 5- Adam Coleman (C) y 4- Matt Philip; 3- Jermaine Ainsley, 2- Anaru Rangi y 1- Fereti Sa’aga.

Ingresaron: 16- Jordan Uelese, 17- Ben Daley, 18- Sam Talakai, 19- Geoff Parling, 20- Ross Haylett-Petty, 21- Lopeti Timani, 22- Harrison Goddard y 23- Tayler Adams.

Entrenador: Dave Wessels.

Puntos en el primer tiempo: 5´ Penal de Stephen Perofeta (Blues 3-0 Rebels). 12´ Try de Bill Meakes convertido por Reece Hodge (Blues 3-7 Rebels). 34´ Try de Terrence Hepetema convertido por Stephen Perofeta (Blues 10-7 Rebels). 38´ Try de Dane Haylett-Petty (Blues 10-12 Rebels).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Bill Meakes (Blues 10-17 Rebels). 18´ Penal de Reece Hodge (Blues 10-20 Rebels).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: Eden Park (Auckland).

Chiefs 20-34 Crusaders:

Chiefs: 15- Solomon Alaimalo; 14- Toni Pulu; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Charlie Ngatai (C); 11- Sean Wainui; 10- Damian McKenzie y 9- Brad Weber; 8- Liam Messam, 7- Mitch Karpik y 6- Luke Jacobson; 5- Michael Allardice y 4- Brodie Retallick; 3- Angus Ta’avao, 2- Nathan Harris y 1- Karl Tu’inukuafe.

Ingresaron: 16- Liam Polwart, 17- Sam Prattley, 19- Pita Gus Sowakula, 20- Jesse Parete, 21- Te Toiroa Tahuriorangi y 23- Shaun Stevenson.

No ingresaron: 18- Jeff Thwaites y 22- Marty McKenzie.

Entrenador: Colin Cooper.

Crusaders: 15- Israel Dagg; 14- Jone Macilai; 13- Seta Tamanivalu y 12- David Havili; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Bryn Hall; 8- Heiden Bedwell-Curtis, 7- Matt Todd (C) y 6- Ethan Blackadder; 5- Quinten Strange y 4- Scott Barrett; 3- Michael Alaalatoa, 2- Codie Taylor y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Andrew Makalio, 17- Wyatt Crockett, 18- Donald Brighouse, 19- Luke Romano, 20- Pete Samu, 21- Mitchell Drummond, 22- Mitchell Hunt y 23- Tima Faingaanuku.

Entrenador: Scott Robertson.

Puntos en el primer tiempo: 4´ Try de Heiden Bedwell-Curtis convertido por Richie Mo’unga (Chiefs 0-7 Crusaders). 10´ Penal de Damian McKenzie (Chiefs 3-7 Crusaders). 17´ Penal de Richie Mo’unga (Chiefs 3-10 Crusaders). 20´ Try de Sean Wainui (Chiefs 8-10 Crusaders). 23´ Try de Luke Jacobson (Chiefs 13-10 Crusaders). 35´ Try de Matt Todd convertido por Richie Mo’unga (Chiefs 13-17 Crusaders). 40+1´ Penal de Richie Mo’unga (Chiefs 13-20 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ Try de George Bridge convertido por Richie Mo’unga (Chiefs 13-27 Crusaders). 11´ Try de Luke Jacobson convertido por Damian McKenzie (Chiefs 20-27 Crusaders). 37´ Try de Luke Romano convertido por Richie Mo’unga (Chiefs 20-34 Crusaders).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: FMG (Hamilton).

Reds 41-52 Waratahs:

Reds: 15- Jayden Ngamanu; 14- Izaia Perese; 13- Samu Kerevi y 12- Duncan Paia’aua; 11- Jordan Petaia; 10- Hamish Stewart y 9- Moses Sorovi; 8- Scott Higginbotham (C), 7- George Smith y 6- Angus Scott-Young; 5- Kane Douglas y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- JP Smith.

Ingresaron: 16- Alex Mafi, 17- Sef Fa’agase, 18- Ruan Smith, 19- Harry Hockings, 20- Caleb Timu, 22- Ben Lucas y 23- Aidan Toua.

No ingresó: 21- Liam Wright.

Amonestado: ST 8´ Kane Douglas.

Entrenador: Brad Thorn.

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Cam Clark; 13- Curtis Rona y 12- Kurtley Beale; 11- Taqele Naiyaravoro; 10- Bernard Foley y 9- Nick Phipps; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Will Miller; 5- Rob Simmons y 4- Jed Holloway; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Tolu Latu, 17- Harry Johnson-Holmes, 18- Shambeckler Vui, 19- Tom Staniforth, 20- Brad Wilkin, 21- Jake Gordon, 22- Lalakai Foketi y 23- Bryce Hegarty.

Entrenador: Daryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 1´ Try de Izaia Perese convertido por Hamish Stewart (Reds 7-0 Waratahs). 4´ Try de Curtis Rona convertido por Bernard Foley (Reds 7-7 Waratahs). 13´ Try de Scott Higginbotham (Reds 12-7 Waratahs). 18´ y 30´ Tries de Michael Wells y Taqele Naiyaravoro convertidos por Bernard Foley (Reds 12-21 Waratahs). 32´ Try de Taniela Tupou convertido por Hamish Stewart (Reds 19-21 Waratahs). 40´ Try de Israel Folau convertido por Bernard Foley (Reds 19-28 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Nick Phipps convertido por Bernard Foley (Reds 19-35 Waratahs). 11´ Try de Israel Folau (Reds 19-40 Waratahs). 14´ y 18´ Tries de Alex Mafi y Caleb Timu (Reds 29-40 Waratahs). 22´ Try de Jake Gordon convertido por Bernard Foley (Reds 29-47 Waratahs). 29´ Try de Cam Clark (Reds 29-52 Waratahs). 32´ Try de Jordan Petaia convertido por Ben Lucas (Reds 36-52 Waratahs). 37´ Try de Sef Fa’agase (Reds 41-52 Waratahs).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Suncorp (Brisbane).

Brumbies 41-31 Sunwolves:

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Kyle Godwin; 11- Andy Muirhead; 10- Christian Leali’ifano y 9- Joe Powell; 8- Isi Naisarani, 7- David Pocock y 6- Lachlan McCaffrey; 5- Sam Carter (C) y 4- Blake Enever; 3- Allan Alaalatoa, 2- Connal McInerney y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 17- Nic Mayhew, 18- Ben Alexander, 19- Richie Arnold, 20- Tom Cusack, 21- Matt Lucas, 22- Wharenui Hawera y 23- Andrew Smith.

No ingresó: 16- Robbie Abel.

Amonestado: ST 40’ Matt Lucas.

Entrenador: Stephen Larkham.

Sunwolves: 15- Robbie Robinson; 14- Semisi Masirewa; 13- Jason Emery y 12- Harumichi Tatekawa; 11- Sione Teuapa; 10- Hayden Parker y 9- Keisuke Uchida; 8- Rahboni Warren Vosayaco, 7- Ed Quirk y 6- Will Britz (C); 5- Sam Wykes y 4- James Moore; 3- Hencus van Wyk, 2- Atsushi Sakate y 1- Craig Millar.

Ingresaron: 16- Jaba Bregvadze, 17- Alex Woonton, 18- Nikoloz Khatiashvili, 19- Shunsuke Nunomaki, 20- Fetuani Lautaimi, 21- Kaito Shigeno, 22- Gerhard van der Heever y 23- Kai Ishii.

Entrenador: Jamie Joseph.

Puntos en el primer tiempo: 6’ Try de David Pocock convertido por David Pocock (Brumbies 7-0 Sunwolves). 12’ Try de Lachlan McCaffrey (Brumbies 12-0 Sunwolves). 24’ Penal de Hayden Parker (Brumbies 12-3 Sunwolves). 26’ Try de Tom Banks convertido por Christian Leali'ifano (Brumbies 19-3 Sunwolves). 35’ Try de Jason Emery convertido por Hayden Parker (Brumbies 19-10 Sunwolves).

Puntos en el segundo tiempo: 1’ Try de Gerhard van der Heever convertido por Hayden Parker (Brumbies 19-17 Sunwolves). 4’, 13’ y 18’ Tries de Andy Muirhead, Henry Speight y Tom Cusack (Brumbies 34-17 Sunwolves). 30’ Try de Ed Quirk convertido por Hayden Parker (Brumbies 34-24 Sunwolves). 34’ Try de Henry Speight convertido por Wharenui Hawera (Brumbies 41-24 Sunwolves). 40’ Try de Kai Ishii convertido por Hayden Parker (Brumbies 41-31 Sunwolves).

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Estadio: GIO (Canberra).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Waratahs 35 13 7 +64 2- Rebels 34 13 7 +4 3- Brumbies 25 13 5 -45 4- Reds 19 13 5 -124 5- Sunwolves 12 13 2 -192

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Crusaders 54 14 12 +187 2- Hurricanes 45 13 10 +129 3- Highlanders 40 13 9 +32 4- Chiefs 37 13 8 +63 5- Blues 17 13 3 -99

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Lions 40 14 8 +65 2- Jaguares 34 13 8 -1 3- Sharks 28 13 5 -11 4- Stormers 25 14 5 -33 5- Bulls 24 13 5 -39

Próxima fecha (29 y 30 de junio):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Blues-Reds 6:45 Rebels-Waratahs

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Highlanders-Chiefs 6:45 Brumbies-Hurricanes 8:55 Sunwolves-Bulls 12:15 Sharks-Lions 16:40 Jaguares-Stormers

Libre: Crusaders.