Para extender su estadía

Pese a que será un sábado marcado territorialmente por la Copa Mundial de la FIFA, y con el cruce entre Argentina e Islandia como plato principal y motivo del fervor popular en estos lares, también habrá espacio para la ovalada, ya que los Pumas jugarán su segundo partido del año. Después de la decepcionante caída por 23-10 en suelo cuyano, los dirigidos por Daniel Hourcade saben que no hay motivos para estar distraídos: no deben sumarse al clamor del público que gira en torno a la redonda, sino que simplemente deben estar enfocados en lo que acontecerá en el estadio de Colón de Santa Fe.

Más allá del rival, que en el primer test sorprendió al dominar con contundencia, el máximo representativo de la UAR tendrá que lidiar con un otro escollo, y que a esta altura de las circunstancias no es menor: la continuidad de Hourcade y de su grupo de trabajo. Ya son 18 resultados adversos consecutivos ante adversarios del tier uno. Desde el cuarto puesto en la Copa Mundial celebrada entre septiembre y octubre del 2015, en Inglaterra, solo siete victorias: la primera, extraoficial, ante Barbarians, en lo que fue, tal vez, una de las mejores producciones de los albicelestes post trofeo William Webb Ellis. Y fue en diciembre del 2015... Luego, entre 2016 y 2017, éxitos frente a Francia, Sudáfrica, Japón, Georgia e Italia. A este último, por duplicado -NdR: el primer festejo, en el mismísimo “Cementerio de los Elefantes; posteriormente, en Florencia-.

Esta situación, desagradable, pudo haberse evitado de dos maneras: la primera, y más sencilla, mediante la propia dirigencia de la UAR, que decidió extender, sin aviso público, el contrato de Hourcade. La labor del exentrenador de Portugal finalizaba en diciembre del año pasado, pero al día de hoy sigue siendo el mandamás de los Pumas. ¿Lo hará sin contrato? ¿Se le habrá extendido el convenio? La unión, que antes comandaba Carlos Araujo y ahora tiene como cabecilla a Marcelo Rodríguez, expresidente de Sudamérica Rugby, sigue sin informar asuntos importantes, aunque sí abunda el cotillón; por otro lado, el mismísimo seleccionador, que jamás supo dar un paso al costado.

Estratégicamente, no hay mucho por analizar de cara a este segundo episodio. Al día de hoy, simples manotazos de ahogado por parte de quien, en su momento, supo guiar a los Pumas a un rugby dinámico, revolucionario, y que en el 2015 tuvo su punto de ebullición, pero que luego fue sepultándose partido a partido, con algunas excepciones en los que pudo tomar algo de aire, pero no más que eso. ¿Cuál es el objetivo para este sábado? Para el grupo de jugadores, que tiene a Pablo Matera, Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez entre algodones, aún no se sabe. Según el criterio de quien escribe este artículo, que dichas molestias no deriven en lesionen, ni que haya más lesionados; Para Hourcade y su staff, extender su estadía.

Cinco modificaciones en el XV de Warren Gatland

El neozelandés, un ícono de este deporte, decidió modificar cinco piezas en su alineación: por el lado de los backs, Owen Watkin y Aled Davies ingresarán en los lugares que dejaron vacantes Hadleigh Parkes y Gareth Davies; entre los forwards, Ellis Jenkins, Tomas Francis y Ryan Elias por Seb Davies, Dillon Lewis y Elliot Dee. Además, entre los relevos, aparecen Bradley Davies, Tomos Williams y Tom Prydie.

Predicción: Gales por 7. Por el amor propio que tienen los Pumas, la contienda será más disputada que la del sábado anterior, pero no servirá para evitar que el Dragón termine ganando la serie. ¿Eso significa que el conjunto superior sea europeo? No, simplemente que los jugadores entienden mejor la idea que tiene el entrenador, algo de lo que al día de hoy (y que ocurre desde comienzos del 2016) carece la Argentina. Entre Jaguares y Pumas, aún con los mismos nombres, gigantescas diferencias…

Formaciones y datos del partido:

Argentina: 15- Joaquín Tuculet; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Ramiro Moyano; 10- Nicolás Sánchez y 9- Martín Landajo; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Santiago García Botta.

Reservas: 16- Julián Montoya, 17- Javier Díaz, 18- Santiago Medrano, 19- Matías Alemanno, 20- Tomás Lezana, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Santiago González Iglesias y 23- Sebastián Cancelliere.

Entrenador: Daniel Hourcade.

Gales: 15- Hallam Amos; 14- Josh Adams; 13- Scott Williams y 12- Owen Watkin; 11- George North; 10- Rhys Patchell y 9- Aled Davies; 8- Ross Moriarty, 7- James Davies y 6- Ellis Jenkins; 5- Cory Hill (C) y 4- Adam Beard; 3- Tomas Francis, 2- Ryan Elias y 1- Rob Evans.

Reservas: 16- Elliot Dee, 17- Nicky Smith, 18- Dillon Lewis, 19- Bradley Davies, 20- Josh Turnbull, 21- Tomos Williams, 22- Gareth Anscombe y 23- Tom Prydie.

Entrenador: Warren Gatland.

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Jueces de touch: Mathieu Raynal (Francia) y Andrew Brace (Irlanda).

Asistente de video: Marius Jonker (Sudáfrica).

Estadio: Brigadier Gral. Estanislao López (Santa Fe).

Horario: 16:40.

Televisación: ESPN y ESPN HD.