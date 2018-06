Google Plus

Atrás quedó la pésima ventana internacional de junio de los Pumas. Atrás quedó la renuncia de Daniel Hourcade como entrenador del seleccionado nacional. Hoy, en un día en el que el ánimo de la sociedad estaba por el piso tras la eliminación de la selección de fútbol en la Copa Mundial de la FIFA que se desarrolla en Rusia, los Jaguares, que hace siete días, pero con la indumentaria del seleccionado nacional, habían sufrido un estrepitoso 44-15 frente a Escocia, en Resistencia, hoy se repusieron frente a un rival que siempre le había causado problemas. Es más, este sábado 1° de julio del 2018 quedará en la historia de la franquicia por haberle ganado a los de Ciudad del Cabo por primera vez. Habían tenido tres oportunidades de doblegarlos, pero, hasta aquí, siempre con yerros.

Ante más de 16 mil espectadores, los capitaneados por Pablo Matera sobresalieron, en esta ocasión, por el pragmatismo para ejecutar los movimientos en terreno contrario, pero también por su férrea defensa en campo propio. También fueron prácticos en las formaciones fijas: en la hilera, nueve de nueve con lanzamientos propios, pero, más importante aún, cuatro pelotas robadas cuando los visitantes se encargaron de reanudar el juego; en el scrum, ocho de nueve. Aquí, a diferencia de lo que ocurrió en los Pumas, también se notó la impronta de los entrenadores. Otra de las grandes diferencias fue, sin duda alguna, el aspecto psicológico: en las tres últimas semanas, cuando debieron enfrentar al Cardo y, previamente, a Gales, este plantel parecía desmoronado, cabizbajo, sin fuerzas. En esta tarde, al igual que en abril y mayo, que incluyó el 4-0 memorable por Oceanía y los bonus ofensivos frente a Bulls y Sharks en Vélez, Matera y compañía volvieron a jugar como lo que son: jugadores de rugby profesional y, por ende, un verdadero equipo. Se notó desde el inicio. La actitud, que desapareció en la despedida de Hourcade, hoy fue una de las banderas.

Individualmente, Agustín Creevy, Gonzalo Bertranou y Petti se ganaron con justicia sus lugares en el podio. Pero también podrían haber sido Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Tomás Lezana, o cualquiera de sus compañeros. Desde el banco, buenos aportes de Matías Alemanno y, por más que hayan tenido pocos minutos, también de Martín Landajo, Joaquín Díaz Bonilla y Matías Moroni. En el debe, según el criterio de quien escribe este artículo, la intensidad. Por momentos se tendió a cederle el protagonismo a Stormers y, a diferencia de otros cotejos, los lapsos no fueron de cinco o diez minutos, sino que duraron, en el caso del primer tiempo, la mitad del mismo.

Ahora, con las revoluciones más bajas tras cuatro puntos vitales, Jaguares deberá recuperar energías y partir desde Ezeiza rumbo a la tierra de los Springboks. Allí, el próximo sábado, en el Loftus Versfeld de Pretoria, estará cara a cara con Bulls; luego, una semana después, ya para bajarle el telón a la temporada regular, intentará batir a Sharks, en el Kings Park de Durban, un escenario que le trae muy buenos recuerdos a los miembros del elenco -NdR: en agosto del 2015, por el cierre del Rugby Championship, primer resultado positivo de la historia ante Sudáfrica, y nada menos que con los Pumas del ‘65 en la tribuna-. Con 38 puntos y a tan solo dos de Lions, el líder de la Conferencia Sudafricana, afrontar los playoffs en casa se ha vuelto algo tan tangible como simplemente acceder a ellos.

¿Cómo quedó el escenario en la Conferencia Sudafricana?

Hasta aquí, como figura en el comentario, Lions lidera con 40 unidades. Por debajo, Jaguares, con 38, está segundo, aunque los argentinos tienen un juego menos. Por ahora, ambos están metiéndose entre los ocho mejores del certamen que año a año organiza SANZAAR; aún en la puja, pero actualmente fuera de la postemporada, Sharks, con 32. Sin chances, Bulls y Stormers, ambos con 25. A ganar, Jaguares. Dependen de ustedes, solo de ustedes.

Síntesis del partido:

Jaguares (25): 15- Emiliano Boffelli; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Ramiro Moyano; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Javier Ortega Desio, 7- Tomás Lezana y 6- Pablo Matera (C); 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy y 1- Santiago García Botta.

Ingresaron: 16- Diego Fortuny, 17- Javier Díaz, 18- Santiago Medrano, 19- Matias Alemanno, 20- Juan Manuel Leguizamón, 21- Martín Landajo, 22- Joaquín Díaz Bonilla y 23- Matías Moroni.

Entrenador: Mario Ledesma.

Stormers (14): 15- Dillyn Leyds; 14- Craig Barry; 13- JJ Engelbrecht y 12- Damian de Allende; 11- Raymond Rhule; 10- Jean-Luc du Plessis y 9- Dewaldt Duvenage; 8- Sikhumbuzo Notshe, 7- Pieter-Steph du Toit y 6- Siya Kolisi (C); 5- Jan de Klerk y 4- Cobus Wiese; 3- Wilco Louw, 2- Bongi Mbonambi y 1- Steven Kitshoff.

Ingresaron: 16- Ramone Samuels, 17- JC Janse van Rensburg, 18- Frans Malherbe, 19- Salmaan Moerat, 20- Nizaam Carr, 21- Kobus van Dyk, 22- Justin Phillips y 23- EW Viljoen.

Entrenador: Robbie Fleck.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Penal de Nicolás Sánchez (Jaguares 3-0 Stormers). 11´ Try de Bautista Delguy convertido por Nicolás Sánchez (Jaguares 10-0 Stormers). 15´ Try de Guido Petti (Jaguares 15-0 Stormers). 24´ Try de Sikhumbuzo Notshe convertido por Jean-Luc du Plessis (Jaguares 15-7 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 0´ Try de Matías Orlando convertido por Nicolás Sánchez (Jaguares 22-7 Stormers). 19´ Try de Dillyn Leyds convertido por Jean-Luc du Plessis (Jaguares 22-14 Stormers). 32´ Penal de Nicolás Sánchez (Jaguares 25-14 Stormers).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Jueces de touch: Pablo Deluca y José Covassi (Argentina).

Asistente de video: Santiago Borsani (Argentina).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).