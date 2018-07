Ngani Laumape y Waratahs, los protagonistas de la decimoctava semana del Super Rugby

En el Estadio Regional de Wellington, el derbi neozelandés entre el elenco de la capital y el de Auckland quedó en casa: los campeones del 2016, con un gran sprint final, terminaron imponiéndose por 42-24 en un encuentro que fue más parejo y atractivo que lo evidenciado en el resultado final. El gran atractivo de la tarde-noche kiwi, más allá del muy buen espectáculo que ofrecieron ambos conjuntos, fue la producción individual de Ngani Laumape, quien aterrizó en el ingoal de los de Auckland en cuatro ocasiones. La clave para inclinar la balanza, además del potente back que también suele ser titular en los All Blacks, fue haber exprimido al máximo cada situación en ataque, principalmente a partir de la utilización de las formaciones fijas como plataformas de lanzamientos de jugadas preestablecidas. Beauden Barrett, quien también sumó de a cinco en una ocasión, otra de las caras sobresalientes; la visita, por su parte, no vence a un adversario de su país desde febrero del 2016, cuando se deshizo de Highlanders, en el Eden Park. Ya son 19 juegos en los que no celebra ante un clásico rival. El sábado próximo, en Christchurch, su última posibilidad del año, pero nada menos que frente a Crusaders, líder de la clasificación general y vigente rey del hemisferio sur.

A más de 2220 kilómetros del Parlamento neozelandés, llovieron tries en el Allianz de Sídney, la casa de Waratahs. El local, con dos conquistas de Taqele Naiyaravoro (llegó a 14 y es, junto a Ben Lam, de Hurricanes, el que más veces marcó en la temporada), pulverizó a Sunwolves: fue 77-25 para el ganador de esta competición en el 2014. La expulsión de Semisi Masirewa sobre el cierre de la etapa inicial, cuando el trámite era parejo, acabó con las esperanzas de los nipones, que a partir de allí no hizo pie y padeció mazazos en serie por parte del representativo de Nueva Gales del Sur.

Decimoctava semana (6 y 7 de julio):

Viernes:

Crusaders (Nueva Zelanda) 45-22 Highlanders (Nueva Zelanda) Reds (Australia) 37-23 Rebels (Australia

Sábado:

Chiefs (Nueva Zelanda) 24-19 Brumbies (Australia) Hurricanes (Nueva Zelanda) 42-24 Blues (Nueva Zelanda) Waratahs (Australia) 77-25 Sunwolves (Japón) Bulls (Sudáfrica) 43-34 Jaguares (Argentina) Stormers (Sudáfrica) 24-16 Sharks (Sudáfrica)

Libre: Lions (Sudáfrica).

Síntesis de los partidos:

Crusaders 45-22 Highlanders:

Crusaders: 15- David Havili; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Bryn Hall; 8- Kieran Read (C), 7- Matt Todd y 6-Heiden Bedwell-Curtis; 5- Sam Whitelock y 4- Scott Barrett; 3- Owen Franks, 2- Andrew Makalio y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Codie Taylor, 17- Wyatt Crockett, 18- Mike Alaalatoa, 19- Quinten Strange, 20- Jordan Taufua, 21- Mitchell Drummond, 22- Mitch Hunt y 23- Manasa Mataele.

Entrenador: Scott Robertson.

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11- Richard Buckman; 10- Lima Sopoaga y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- James Lentjes y 6- Liam Squire; 5- Tom Franklin y 4- Pari Pari Parkinson; 3- Tyrel Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Aki Seiuli.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Dan Lienert-Brown, 18- Guy Millar, 19- Jackson Hemopo, 20- Shannon Frizell, 21-Elliot Dixon, 22- Kayne Hammington y 23- Josh Ioane.

Entrenador: Aaron Mauger.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Try de George Bridge (Crusaders 5-0 Highlanders). 13´ Try de David Havili convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 12-0 Highlanders). 18´ Try de Tyrel Lomax convertido por Lima Sopoaga (Crusaders 12-7 Highlanders). 20´ Penal de Richie Mo’unga (Crusaders 15-7 Highlanders). 23´ Penal de Lima Sopoaga (Crusaders 15-10 Highlanders). 29´ Penal de Richie Mo’unga (Crusaders 18-10 Highlanders). 35´ Try de Ben Smith convertido por Lima Sopoaga (Crusaders 18-17 Highlanders). 40+1´ Try de Scott Barrett convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 25-17 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Richie Mo’unga convertido por él mismo (Crusaders 32-17 Highlanders). 5´ Try de Waisake Naholo (Crusaders 32-22 Highlanders). 22´ Penal de Richie Mo’unga (Crusaders 35-22 Highlanders). 28´ Try de George Bridge convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 42-22 Highlanders). 33´ Penal de Richie Mo’unga (Crusaders 45-22 Highlanders).

Árbitro: Brendon Pickerill (Nueva Zelanda).

Estadio: AMI (Christchurch).

Reds 37-23 Rebels:

Reds: 15- Jono Lance; 14- Filipo Daugunu; 13- Jordan Petaia y 12- Duncan Paia’aua; 11- Eto Nabuli; 10- Hamish Stewart y 9- Moses Sorovi; 8- Scott Higginbotham (C), 7- Liam Wright y 6- Caleb Timu; 5- Kane Douglas y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- JP Smith.

Ingresaron: 16- Alex Mafi, 17- Harry Hoopert, 18- JP Smith, 19- Lukhan Tui, 20- Angus Scott-Young y 21- Tate McDermott.

No ingresaron: 22- Teti Tela y 23- Jayden Ngamanu.

Amonestado: ST 16´ Duncan Paia’aua.

Entrenador: Dave Wessels.

Rebels: 15- Dane Haylett-Petty; 14- Jack Maddocks; 13- Tom English y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Reece Hodge y 9- Michael Ruru; 8- Amanaki Mafi, 7- Colby Fainga’a y 6- Angus Cottrell; 5- Geoff Parling y 4- Matt Philip; 3- Jermaine Ainsley, 2- Anaru Rangi y 1- Tetera Faulkner.

Ingresaron: 16- Nathan Charles, 17- Fereti Sa’aga, 18- Sam Talakai, 19- Ross Haylett-Petty, 20- Richard Hardwick y 23- Sefanaia Naivalu.

No ingresaron: 21- Harrison Goddard y 22- Jack Debreczeni.

Amonestado: PT 40+4´ Tetera Faulkner.

Entrenador: Brad Thorn.

Puntos en el primer tiempo: 9´ Penal de Reece Hodge (Reds 0-3 Rebels). 13´ Penal de Jono Lance (Reds 3-3 Rebels). 25´ Try-penal (Reds 10-3 Rebels). 27´ y 31´ Tries de Angus Cottrell y Jack Maddocks convertidos por Reece Hodge (Reds 10-17 Rebels). 38´ Try de Izack Rodda convertido por Jono Lance (Reds 17-17 Rebels). 40+5´ Try de Filipo Daugunu convertido por Jono Lance (Reds 24-17 Rebels).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ y 7´ Penales de Reece Hodge (Reds 24-23 Rebels). 30´ Penal de Jono Lance (Reds 27-23 Rebels). 33´ Try de Jono Lance convertido por él mismo (Reds 34-23 Rebels). 39´ Penal de Jono Lance (Reds 37-23 Rebels).

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Estadio: Suncorp (Brisbane).

Chiefs 24-19 Brumbies:

Chiefs: 15- Solomon Alaimalo; 14- Toni Pulu; 13- Sean Wainui y 12- Charlie Ngatai; 11- Shaun Stevenson; 10- Damian McKenzie y 9- Brad Weber; 8- Liam Messam, 7- Sam Cane (C) y 6- Luke Jacobson; 5- Tyler Ardron y 4- Michael Allardice; 3- Angus Ta’avao, 2- Nathan Harris y 1- Karl Tu'inukuafe.

Ingresaron: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Sam Prattley, 18- Jeff Thwaites, 19- Jesse Parete, 20- Lachlan Boshier, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Marty McKenzie y 23- Johnny Fa’auli.

Amonestado: ST 24´ Jesse Parete.

Entrenador: Colin Cooper.

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Kyle Godwin; 11- Andy Muirhead; 10- Christian Leali'ifano (C) y 9- Joe Powell; 8- Isi Naisarani, 7- David Pocock y 6- Tom Cusack; 5- Blake Enever y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga'a y 1- Nic Mayhew.

Ingresaron: 16- Connal McInerney, 17- Ben Alexander, 18- Leslie Leulua, 19- Richie Arnold, 20- Lachlan McCaffrey, 21- Ben Lucas, 22- Wharenui Hawera y 23- Lausii Taliauli.

Entrenador: Dan McKellar.

Puntos en el primer tiempo: 12´ Penal de Damian McKenzie (Chiefs 3-0 Brumbies). 23´ Try de Nathan Harris convertido por Damian McKenzie (Chiefs 10-0 Brumbies). 31´ Try de Damian McKenzie convertido por él mismo (Chiefs 17-0 Brumbies).

Puntos en el segundo tiempo: 14´ Try de Henry Speight (Chiefs 17-5 Brumbies). 21´ Try de Johnny Fa’auli convertido por Damian McKenzie (Chiefs 24-5 Brumbies). 30´ y 33´ Tries de Tom Banks y Henry Speight convertidos por Wharenui Hawera (Chiefs 24-19 Brumbies).

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Estadio: FMG (Hamilton).

Hurricanes 42-24 Blues:

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Nehe Milner-Skudder; 13- Wes Goosen y 12- Ngani Laumape; 11- Julian Savea; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara; 8- Blade Thomson, 7- Sam Henwood y 6- Brad Shields (C); 5- Sam Lousi y 4- Vaea Fifita; 3- Ben May, 2- Ricky Riccitelli y 1- Toby Smith.

Ingresaron: 16- James O’Reilly, 17- Fraser Armstrong, 18- Jeffery Toomaga-Allen, 19- Michael Fatialofa, 20- Gareth Evans, 21- Jamie Booth, 22- Ihaia West y 23- Ben Lam.

Entrenador: Chris Boyd.

Blues: 15- Matt Duffie; 14- Melani Nanai; 13- Michael Collins y 12- Rieko Ioane; 11- Caleb Clarke; 10- Stephen Perofeta y 9- Augustine Pulu (C); 8- Akira Ioane, 7- Blake Gibson y 6- Jerome Kaino; 5- Matiaha Martin y 4- Gerard Cowley-Tuioti; 3- Ofa Tu’ungafasi, 2- Matt Moulds y 1- Alex Hodgman.

Ingresaron: 16- Ross Wright, 17- Pauliasi Manu, 18- Sione Mafileo, 19- Ben Nee-Nee, 20- Murphy Taramai, 21- Sam Nock, 22- Bryn Gatland y 23- TJ Faiane.

Entrenador: Tana Umaga.

Puntos en el primer tiempo: 7´ Penal de Stephen Perofeta (Hurricanes 0-3 Blues). 12´ y 22´ Tries de Julian Savea y Ngani Laumape convertidos por Jordie Barrett (Hurricanes 14-3 Blues). 35´ Try de Ngani Laumape convertido por Jordie Barrett (Hurricanes 21-3 Blues). 37´ Try de Rieko Ioane convertido por Stephen Perofeta (Hurricanes 21-10 Blues).

Puntos en el segundo tiempo: 6´ Try de Rieko Ioane convertido por Stephen Perofeta (Hurricanes 21-17 Blues). 13´ Try de Beauden Barrett convertido por Jordie Barrett (Hurricanes 28-17 Blues). 25´ Try de Michael Collins convertido por Stephen Perofeta (Hurricanes 28-24 Blues). 28 ´ y 31´ Tries de Ngani Laumape convertidos por Jordie Barrett (Hurricanes 42-24 Blues).

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Regional de Wellington.

Waratahs 77-25 Sunwolves:

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Cam Clark; 13- Curtis Rona y 12- Kurtley Beale; 11- Taqele Naiyaravoro; 10- Bernard Foley (C) y 9- Nick Phipps; 8- Michael Wells, 7- Will Miller y 6- Ned Hanigan; 5- Rob Simmons y 4- Jed Holloway; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Tolu Latu, 17- Harry Johnson-Holmes, 18- Paddy Ryan, 19- Tom Staniforth, 20- Brad Wilkin, 21- Jake Gordon, 22- Bryce Hegarty y 23- Alex Newsome.

Entrenador: Darryl Gibson.

Sunwolves: 15- Ryuji Noguchi; 14- Semisi Masirewa; 13- Jason Emery y 12- Michael Little; 11- Akihito Yamada; 10- Hayden Parker y 9- Yutaka Nagare; 8- Kazuki Himeno, 7- Ed Quirk (C) y 6- Michael Leitch; 5- Grant Hattingh y 4- James Moore; 3- Takuma Asahara, 2- Jaba Bregvadze y 1- Craig Millar.

Ingresaron: 16- Yusuke Niwai, 17- Keita Inagaki, 18- Frans van Wyk, 19- Wimpie van der Walt, 20- Rahboni Warren-Vosayaco, 21- Fumiaki Tanaka, 22- Rikiya Matsuda y 23- Ryoto Nakamura.

Amonestado: ST 29´ Fumiaki Tanaka.

Expulsado: PT 38´ Semisi Masirewa.

Entrenador: Jamie Joseph.

Puntos en el primer tiempo: 9´ Penal de Hayden Parker (Waratahs 0-3 Sunwolves). 10´ Try de Sekope Kepu convertido por Bernard Foley (Waratahs 7-3 Sunwolves). 19´ Penal de Hayden Parker (Waratahs 7-6 Sunwolves). 21´ Try de Akihito Yamada convertido por Hayden Parker (Waratahs 7-13 Sunwolves). 24´ Try de Israel Folau (Waratahs 12-13 Sunwolves). 27´ Try de Michael Leitch (Waratahs 12-18 Sunwolves). 33´ Try de Kurtley Beale convertido por Bernard Foley (Waratahs 19-18 Sunwolves). 38´ Try de Israel Folau (Waratahs 24-18 Sunwolves).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Penal de Bernard Foley (Waratahs 27-18 Sunwolves). 3´ Try de Ned Hanigan (Waratahs 32-18 Sunwolves). 6´ y 11´ Tries de Nick Phipps y Taqele Naiyaravoro convertidos por Bernard Foley (Waratahs 46-18 Sunwolves). 14´ Try de Akihito Yamada convertido por Hayden Parker (Waratahs 46-25 Sunwolves). 20´, 24´ y 32´ Tries de Curtis Rona, Michael Wells y Taqele Naiyaravoro convertidos por Bernard Foley (Waratahs 67-25 Sunwolves). 34´ y 39´ Tries de Alex Newsome (Waratahs 77-25 Sunwolves).

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina).

Estadio: Allianz (Sídney).

Bulls 43-34 Jaguares:

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Jamba Ulengo; 13- Jesse Kriel y 12- Johnny Kotzé; 11- Divan Rossouw; 10- Handré Pollard y 9- Embrose Papier; 8- Hanro Liebenberg, 7- Jannes Kirsten y 6- Marco van Staden; 5- RG Snyman y 4- Ruben van Heerden; 3- Conrad van Vuuren, 2- Jaco Visagie y 1- Pierre Schoeman.

Ingresaron: 16- Edgar Marutlulle, 18- Morne Smith, 19- Thembelani Bholi, 20- Nic de Jager, 21- Ivan van Zyl y 22- Manie Libbok.

No ingresaron: 17- Matthys Basson y 23- Dries Swanepoel.

Entrenador: John Mitchell.

Jaguares: 15- Emiliano Boffelli; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Moroni y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Ramiro Moyano; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Javier Ortega Desio, 7- Tomás Lezana y 6- Pablo Matera (C); 5- Matías Alemanno y 4- Guido Petti; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy y 1- Santiago García Botta.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Javier Díaz, 18- Santiago Medrano, 19- Tomás Lavanini, 20- Marcos Kremer, 21- Martín Landajo, 22- Matías Orlando y 23- Sebastián Cancelliere.

Entrenador: Mario Ledesma.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Try de Nicolás Sánchez (Bulls 0-5 Jaguares). 4´ y 18´ Tries de Pablo Matera y Gonzalo Bertranou convertidos por Nicolás Sánchez (Bulls 0-19 Jaguares). 21´, 34´ y 40´ Tries de Johnny Kotzé, Embrose Papier y Jesse Kriel convertidos por Handré Pollard (Bulls 21-19 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Penal de Handré Pollard (Bulls 24-19 Jaguares). 5´ Try de Gonzalo Bertranou convertido por Nicolás Sánchez (Bulls 24-26 Jaguares). 11´ Try de Jamba Ulengo (Bulls 29-26 Jaguares). 16´ Try de Marco van Staden convertido por Handré Pollard (Bulls 36-26 Jaguares). 22´ Penal de Emiliano Boffelli (Bulls 36-29 Jaguares). 24´ Try de Jamba Ulengo convertido por Handré Pollard (Bulls 43-29 Jaguares). 80+1´ Try de Pablo Matera (Bulls 43-34 Jaguares).

Árbitro: Egon Segonds (Sudáfrica).

Estadio: Loftus Versfeld (Pretoria).

Stormers 24-16 Sharks:

Stormers: 15- Dillyn Leyds; 14- JJ Engelbrecht; 13- EW Viljoen y 12- Damian de Allende; 11- Raymond Rhule; 10- Josh Stander y 9- Dewaldt Duvenage; 8- Sikhumbuzo Notshe, 7- Pieter-Steph du Toit (C) y 6- Kobus van Dyk; 5- Jan de Klerk y 4- Cobus Wiese; 3- Frans Malherbe, 2- Bongi Mbonambi y 1- JC Janse van Rensburg.

Ingresaron: 16- Ramone Samuels, 17- Steven Kitshoff, 18- Wilco Louw, 19- JD Schickerling, 20- Juarno Augustus, 21-Johan du Toit, 22- Herschel Jantjies y 23- Craig Barry.

Entrenador: Robbie Fleck.

Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- S’bu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Lwazi Mvovo; 10- Rob du Preez y 9- Louis Schreuder; 8- Dan du Preez, 7- Jacques Vermeulen y 6- Phillip van der Walt; 5- Ruan Botha (C) y 4- Tyler Paul; 3- Thomas du Toit, 2- Akker van der Merwe y 1- Juan Schoeman.

Ingresaron: 16- Chiliboy Ralepelle, 17- Tendai Mtawarira, 18- John-Hubert Meyer, 19- Hyron Andrews, 20- Wian Vosloo, 21- Cameron Wright, 22- Marius Louw y 23- Kobus van Wyk.

Entrenador: Rob du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 4´ Penal de Rob du Preez (Stormers 0-3 Sharks). 6´ Try de Cobus Wiese convertido por Josh Stander (Stormers 7-3 Sharks). 9´ y 18´ Penales de Rob du Preez (Stormers 7-9 Sharks). 29´ y 36´ Tries de EW Viljoen y Raymond Rhule convertidos por Josh Stander (Stormers 21-9 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Kobus van Wyk convertido por Rob du Preez (Stormers 21-16 Sharks). 25´ y 38´ Penales de Josh Stander (Stormers 27-16 Sharks).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Newlands (Ciudad del Cabo).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Waratahs (C) 44 15 9 +121 2- Rebels 35 15 7 -15 3- Brumbies (E) 30 15 6 -38 4- Reds (E) 23 15 5 -133 5- Sunwolves (E) 14 15 3 -239

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Crusaders (C) 58 15 13 +210 2- Hurricanes (C) 50 15 11 +135 3- Chiefs (C) 45 15 10 +91 4- Highlanders (C) 40 15 9 -44 5- Blues (E) 22 15 4 -94

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Lions (C) 41 15 8 +58 2- Jaguares (C) 38 15 9 +1 3- Sharks 32 15 6 -15 4- Stormers (E) 29 16 6 -33 5- Bulls (E) 29 15 6 -35

Referencias:

(C): clasificado a cuartos de final.

(E): eliminado de la clasificación a los playoffs.

Próxima fecha (13 y 14 de julio):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Chiefs-Hurricanes 6:45 Reds-Sunwolves

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 2:15 Highlanders-Rebels 4:35 Crusaders-Blues 6:45 Waratahs-Brumbies 10:05 Lions-Bulls 12:15 Sharks-Jaguares

Libre: Stormers.