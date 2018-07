Con los cuartos de final en la mira, Chiefs y Hurricanes encienden la decimonovena semana del Super Rugby

El FMG de Hamilton, ubicado a poco más de 100 kilómetros de Auckland, ha sido el histórico hogar de Chiefs en esta competición. Este viernes, en la tarde-noche kiwi y la madrugada argentina, deberá ser, además, el escenario en el que el conjunto local dé un paso adelante. Si bien ya están clasificados a los playoffs, necesitan superar a Hurricanes con bonus ofensivo y una diferencia de 24 o más puntos para jugar dentro de siete u ocho días en su propia casa. De lo contrario, los dirigidos por Colin Cooper deberán viajar al Estadio Regional de Wellington, el fortín de su rival de turno. ¿Volverán a verse las caras en el inicio de la postemporada? Esa pregunta, por ahora, no tiene una clara respuesta, aunque sí muestra cierta tendencia a que sí se convierta en una realidad. Por lo que se puede leer entre líneas una vez comunicadas las alineaciones de ambos elencos, el staff de Chiefs busca utilizar este encuentro como preparación para la siguiente batalla, que, en caso de perder, será la final en este 2018. Damian McKenzie, que se ha convertido en su as de espada, y Sam Cane, capitán del barco, no serán parte de la contienda; la visita, en cambio, apuesta fuerte e intentará afirmarse como el cuarto mejor clasificado de la tabla general. La noticia destacada es, sin duda alguna, la vuelta de Ben Lam al equipo titular. El tryman del torneo -NdR: con catorce conquistas, comparte el primer lugar con Taqele Naiyaravoro, de Waratahs- no fue de la partida desde que el Super Rugby se reinició a fines del mes pasado. ¿Será con festejo en rodeo ajeno?

En el AMI de Christchurch, propiedad de Crusaders, el óctuple rey del hemisferio sur y vigente poseedor de la corona estará cara a cara con Blues, que, si bien no ha tenido grandes temporadas en los últimos años, no deja ser su máximo oponente en tierra maorí. Hoy, a una década y media de que los de Auckland agreguen una nueva copa a su vitrina, la distancia entre un equipo y otro es abismal. Tal vez no lo sea desde lo estético, pero sí desde el detrás de escena, de los procesos. En Canterbury, una región que vive el rugby casi como una religión, el trabajo no ha cesado y los éxitos, que entre 2009 y 2016 tuvieron una “pequeña” siesta, volvieron a escena en agosto pasado. En esta campaña, para redoblar más aún la apuesta, los capitaneados por Sam Whitelock han dejado en claro que retener la presea es un objetivo sumamente tangible. Hasta aquí, trece triunfos y apenas dos traspiés. Y un dato: no ceden ante su público desde el 2016, cuando fueron víctimas de Hurricanes, que luego terminó quedándose con su primer título. ¿Está claro quién es el favorito?

Decimonovena semana (13 y 14 de julio):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Chiefs (Nueva Zelanda) - Hurricanes (Nueva Zelanda) 6:45 Reds (Australia) - Sunwolves (Japón)

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 2:15 Highlanders (Nueva Zelanda) - Rebels (Australia) 4:35 Crusaders (Nueva Zelanda) - Blues (Nueva Zelanda) 6:45 Waratahs (Australia) - Brumbies (Australia 10:05 Lions (Sudáfrica) - Bulls (Sudáfrica) 12:15 Sharks (Sudáfrica) - Jaguares (Argentina)

Libre: Stormers (Sudáfrica).

Formaciones y datos de los partidos:

Chiefs-Hurricanes:

Chiefs: 15- Solomon Alaimalo; 14- Toni Pulu; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Charlie Ngatai (C); 11- Shaun Stevenson; 10- Marty McKenzie y 9- Brad Weber; 8- Jesse Parete, 7- Mitchell Karpik y 6- Lachlan Boshier; 5- Tyler Ardron y 4- Brodie Retallick; 3- Angus Ta’avao, 2- Liam Polwart y 1- Sam Prattley.

Reservas: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Karl Tu’inukuafe, 18- Jeff Thwaites, 19- Michael Allardice, 20- Liam Messam, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Tiaan Falcon y 23 -Johnny Fa’auli.

Entrenador: Colin Cooper.

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Nehe Milner-Skudder; 13- Wes Goosen y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara; 8- Blade Thomson, 7- Sam Henwood y 6- Brad Shields (C); 5- Sam Lousi y 4- Michael Fatialofa; 3- Jeff Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Toby Smith.

Reservas: 16- James O’Reilly, 17- Chris Eves, 18- Ben May, 19- Gareth Evans, 20- Reed Prinsep, 21- Finlay Christie, 22- Ihaia West y 23- Julian Savea.

Entrenador: Chris Boyd.

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: FMG (Hamilton).

Reds-Sunwolves:

Reds: 15- Jono Lance; 14- Filipo Daugunu; 13- Jordan Petaia y 12- Duncan Paia’aua; 11- Eto Nabuli; 10- Hamish Stewart y 9- Tate McDermott; 8- Scott Higginbotham (C), 7- Liam Wright y 6- Caleb Timu; 5- Lukhan Tui y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- JP Smith.

Reservas: 16- Alex Mafi, 17- Harry Hoopert, 18- Ruan Smith, 19- Angus Blyth, 20- Angus Scott-Young, 21- Adam Korczyk, 22- Moses Sorovi y 23- Teti Tela.

Entrenador: Brad Thorn.

Sunwolves: 15- Jason Emery; 14- Yoshikazu Fujita; 13- Michael Little y 12- Harumichi Tatekawa; 11- Akihito Yamada; 10- Hayden Parker y 9- Yutaka Nagare (C); 8- Willie Britz, 7- Edward Quirk y 6- Michael Leitch; 5- Wimpie van der Walt y 4- James Moore; 3- Takuma Asahara, 2- Yusuke Niwai y 1- Craig Millar.

Reservas: 16- Jaba Bregvadze, 17- Keita Inagaki, 18- Hencus van Wyk, 19- Kazuki Himeno, 20- Rahboni Warren-Vosayaco, 21- Fumiaki Tanaka, 22- Rikiya Matsuda y 23- Ryoto Nakamura.

Entrenador: Jamie Joseph.

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Highlanders-Rebels:

Highlanders: 15- Josh Ioane; 14- Waisake Naholo; 13- Thomas Umaga-Jensen y 12- Teihorangi Walden; 11- Tevita Li; 10- Lima Sopoaga y 9- Kayne Hammington; 8- Liam Squire, 7- James Lentjes (C) y 6- Shannon Frizell; 5- Jackson Hemopo y 4- Alex Ainley; 3- Tyrel Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Aki Seiuli.

Reservas: 16- Greg Pleasants-Tate, 17- Daniel Lienert-Brown, 18- Kalolo Tuiloma, 19- Tom Franklin, 20- Dillon Hunt, 21- Josh Renton, 22- Matt Faddes y 23- Josh McKay.

Entrenador: Aaron Mauger.

Rebels: 15- Jack Maddocks; 14- Sefa Naivalu; 13- Tom English (C) y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Reece Hodge y 9- Michael Ruru; 8- Amanaki Mafi, 7- Colby Fainga’a y 6- Angus Cottrell; 5- Ross Haylett-Petty y 4- Matt Philip; 3- Sam Talakai, 2- Anaru Rangi y 1- Fereti Sa’aga.

Reservas: 16- Nathan Charles, 17- Tetera Faulkner, 18- Jermaine Ainsley, 19- Sam Jeffries, 20- Richard Hardwick, 21- Harrison Goddard, 22- Jack Debreczeni y 23- Lopeti Timani.

Entrenador: Dave Wessels.

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: Forsyth Barr (Dunedin).

Crusaders-Blues:

Crusaders: 15- Israel Dagg; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Mitchell Drummond; 8- Kieran Read, 7- Matt Todd y 6- Jordan Taufua; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Quinten Strange; 3- Michael Alaalatoa, 2- Andrew Makalio y 1- Tim Perry.

Reservas: 16- Sam Anderson-Heather, 17- Wyatt Crockett, 18- Donald Brighouse, 19- Luke Romano, 20- Pete Samu, 21- Bryn Hall, 22- Mitchell Hunt y 23- Manasa Mataele.

Entrenador: Scott Robertson.

Blues: 15- Matt Duffie; 14- Melani Nanai; 13- Michael Collins y 12- Rieko Ioane; 11- Caleb Clarke; 10- Stephen Perofeta y 9- Augustine Pulu (C); 8- Akira Ioane, 7- Blake Gibson y 6- Jerome Kaino; 5- Ben Nee-Nee y 4- Gerard Cowley-Tuioti; 3- Ofa Tuungafasi, 2- Matt Moulds y 1- Alex Hodgman.

Reservas: 16- Ross Wright, 17- Pauliasi Manu, 18- Sione Mafileo, 19- Jacob Pierce, 20- Murphy Taramai, 21- Sam Nock, 22- Bryn Gatland y 23- Tamati Tua.

Entrenador: Tana Umaga.

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina).

Estadio: AMI (Christchurch).

Waratahs-Brumbies:

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Cam Clark; 13- Curtis Rona y 12- Kurtley Beale; 11- Taqele Naiyaravoro; 10- Bernard Foley (C) y 9- Nick Phipps; 8- Michael Wells, 7- Will Miller y 6- Ned Hanigan; 5- Rob Simmons y 4- Jed Holloway; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Tom Robertson.

Reservas: 16- Tolu Latu, 17- Harry Johnson-Holmes, 18- Paddy Ryan, 19- Tom Staniforth, 20- Brad Wilkin, 21- Jake Gordon, 22- Alex Newsome y 23- Bryce Hegarty.

Entrenador: Darryl Gibson.

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Kyle Godwin; 11- Andrew Muirhead; 10- Christian Lealiifano (C) y 9- Joe Powell; 8- Isi Naisarani, 7- David Pocock y 6- Blake Enever; 5- Richie Arnold y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga’a y 1- Scott Sio.

Reservas: 16- Connal McInerney, 17- Nic Mayhew, 18- Leslie Leuluaialii-Makin, 19- Sam Carter, 20- Lachlan McCaffrey, 21- Matt Lucas, 22- Wharenui Hawera y 23- Lausii Taliauli.

Entrenador: Dan McKellar.

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Allianz (Sídney).

Lions-Bulls:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Ruan Combrinck; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Courtnall Skosan; 10- Elton Jantjies y 9- Nic Groom; 8- Warren Whiteley (C), 7- Cyle Brink y 6- Kwagga Smith; 5- Franco Mostert y 4- Marvin Orie; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Jacques van Rooyen.

Reservas: 16- Corne Fourie, 17- Johannes Jonker, 18- Jacobie Adriaanse, 19- Lourens Erasmus, 20- Marnus Schoeman/Hacjivah Dayimani, 21- Ross Cronjé, 22- Aphiwe Dyantyi y 23- Howard Mnisi/Shaun Reynolds.

Entrenador: Swys de Bruin.

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Travis Ismaiel; 13- Jesse Kriel y 12- Johnny Kotzé; 11- Jamba Ulengo; 10- Manie Libbok y 9- Ivan van Zyl; 8- Hanro Liebenberg, 7- Thembelani Bholi y 6- Marco van Staden; 5- RG Snyman (C) y 4- Jannes Kirsten; 3- Conraad van Vuuren, 2- Jaco Visagie y 1- Pierre Schoeman.

Reservas: 16- Johan Grobbelaar, 17- Matthys Basson, 18- Mornay Smit, 19- Ruan Nortje, 20- Nic de Jager, 21- Embrose Papier, 22- Boeta Hamman y 23- Divan Rossouw.

Entrenador: John Mitchell.

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Ellis Park (Johannesburgo).

Sharks-Jaguares:

Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- Kobus van Wyk; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Lwazi Mvovo; 10- Robert du Preez y 9- Louis Schreuder; 8- Daniel du Preez, 7- Jacques Vermeulen y 6- Philip van der Walt; 5- Ruan Botha (C) y 4- Tyler Paul; 3- Thomas du Toit, 2- Akker van der Merwe y 1- Tendai Mtawarira.

Reservas: 16- Chiliboy Ralepelle, 17- Juan Schoeman, 18- John-Hubert Meyer, 19- Hyron Andrews, 20- Wian Vosloo, 21- Cameron Wright, 22- Marius Louw y 23- Makazole Mapimpi.

Entrenador: Rob du Preez.

Jaguares: 15- Ramiro Moyano; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Moroni y 12- Bautista Ezcurra; 11- Sebastián Cancelliere; 10- Joaquín Díaz Bonilla y 9- Martín Landajo; 8- Juan Manuel Leguizamón, 7- Marcos Kremer y 6 Pablo Matera (C); 5- Tomás Lavanini y 4- Matías Alemanno; 3- Santiago Medrano, 2- Julián Montoya y 1- Javier Diaz.

Reservas: 16- Agustín Creevy, 17- Santiago García Botta, 18- Nahuel Tetaz Chaparro, 19- Guido Petti, 20- Javier Ortega Desio, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Nicolás Sánchez y 23- Emiliano Boffelli.

Entrenador: Mario Ledesma.

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Estadio: Kings Park (Durban).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Waratahs (C) 44 15 9 +121 2- Rebels 35 15 7 -15 3- Brumbies (E) 30 15 6 -38 4- Reds (E) 23 15 5 -133 5- Sunwolves (E) 14 15 3 -239

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Crusaders (C) 58 15 13 +210 2- Hurricanes (C) 50 15 11 +135 3- Chiefs (C) 45 15 10 +91 4- Highlanders (C) 40 15 9 -44 5- Blues (E) 22 15 4 -94

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Lions (C) 41 15 8 +58 2- Jaguares (C) 38 15 9 +1 3- Sharks 32 15 6 -15 4- Stormers 29 16 6 -33 5- Bulls 29 15 6 -35

Referencias:

(C): clasificado a cuartos de final.

(E): eliminado de la contienda por los playoffs.