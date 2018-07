La previa de un sueño que se hará realidad

Si bien la cabeza está puesta en lo que sucederá dentro de siete u ocho días (dependiendo de cuándo le toque jugar su primer encuentro de playoffs), el representativo de la UAR no ha dejado cosas libradas al azar de cara al cierre de la fase regular. En el caso de que salgan airosos después del pitazo final del sudafricano Rasta Rasivhenge y que Bulls dé el golpe ante Lions en Johannesburgo, la Conferencia Sudafricana quedará en manos de los argentinos y, por ende, afrontarán el próximo cotejo en el José Amalfitani de Liniers. Esa proyección, al menos por ahora y después de la caída por 43-34 ante Bulls en Pretoria, parece improbable. Lo más tangible es, en los papeles, que todo siga como al día de hoy, con Jaguares en la séptima posición general y a la espera de un rival al cual visitar. Por ahora, antes de que se tiren las últimas cartas, el próximo avión saldrá con destino a Sídney, la casa de los Waratahs. Es, dentro de todo, un buen desafío para el conjunto nacional, debido a que ganó los dos juegos que disputó ante dicho elenco.

En Durban, el hogar de los Sharks, los capitaneados por Pablo Matera tendrán un solo objetivo: ganar. A partir de allí, sin presión, ver qué pasa con Lions, que, hasta esta fecha final, le lleva tres puntos (41 a 38). En el hipotético caso de que lleguen a igualar en unidades, Jaguares será quien ejerza la localía en cuartos de final. Más allá de esta situación, que no deja de ser intrigante y atrapante, la realidad indica que pase lo que pase no habrá demasiados cambios en el horizonte. El acceso a la primera e histórica postemporada de la Argentina en esta competición ya es un hecho. Eso, sea cual sea el resultado, no cambiará. Jugar con el público a favor o no puede cambiar a la hora de jugar el partido, pero, al fin y al cabo, los que ganan y pierden son los jugadores. Los espectadores presentes, los comentarios en las redes sociales y la postura del periodismo puede tener tener cierta influencia, pero las batallas suceden dentro del terreno de juego, no fuera de ella. Así como se los ha criticado cuando los resultados no eran los esperados, también se les ha festejado y felicitado en este tan ansiado y soñado momento, que es pura y exclusivamente obra de ellos, de los que semana a semana trabajaron arduamente para estar entre los ocho mejores de la “NBA del rugby”.

Para este último compromiso antes de los ochenta minutos más importantes en su corta historia, Jaguares tendrá caras nuevas al por mayor. En total, entre tres cuartos y delanteros, diez: en la línea de backs, Bautista Ezcurra, Sebastián Cancelliere, Joaquín Díaz Bonilla y Martín Landajo reemplazarán a Jerónimo de la Fuente, Emiliano Boffelli, Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; por el lado de los forwards, Juan Manuel Leguizamón, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Santiago Medrano, Julián Montoya y Javier Díaz ocuparán los lugares que dejaron vacantes Javier Ortega Desio, Tomás Lezana, Guido Petti, Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Santiago García Botta. El banco de relevos es, por escándalo, el mejor que ha tenido esta franquicia en sus tres años de aventuras por el hemisferio sur.

No queda mucho más por escribir. Llega el momento de disfrutar. Será el primer espectáculo en el que Jaguares juegue como un equipo de playoffs. En 2016 y 2017 esta fecha servía para bajarle el telón a la temporada. En este 2018, en cambio, como previa para los mano a mano entre los mejores equipos de SANZAAR.

Predicción: Jaguares por 3. El trago amargo por el juego evidenciado en gran parte de la parada en Pretoria quedará atrás y los muchachos vestidos de naranja festejarán por primera vez en la región de Natal. Los reservas decantarán la balanza en su favor.

Historial:

- Super Rugby 2018 - Semana 15: Jaguares 29-13 Sharks

- Super Rugby 2017 - Semana 10: Jaguares 25-33 Sharks

- Super Rugby 2017 - Semana 7: Sharks 18-13 Jaguares

- Super Rugby 2016 - Semana 12: Jaguares 22-25 Sharks

- Super Rugby 2016 - Semana 2: Sharks 19-15 Jaguares

Formaciones y datos del partido:

Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- Kobus van Wyk; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Lwazi Mvovo; 10- Robert du Preez y 9- Louis Schreuder; 8- Daniel du Preez, 7- Jacques Vermeulen y 6- Philip van der Walt; 5- Ruan Botha (C) y 4- Tyler Paul; 3- Thomas du Toit, 2- Akker van der Merwe y 1- Tendai Mtawarira.

Reservas: 16- Chiliboy Ralepelle, 17- Juan Schoeman, 18- John-Hubert Meyer, 19- Hyron Andrews, 20- Wian Vosloo, 21- Cameron Wright, 22- Marius Louw y 23- Makazole Mapimpi.

Entrenador: Rob du Preez.

Jaguares: 15- Ramiro Moyano; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Moroni y 12- Bautista Ezcurra; 11- Sebastián Cancelliere; 10- Joaquín Díaz Bonilla y 9- Martín Landajo; 8- Juan Manuel Leguizamón, 7- Marcos Kremer y 6 Pablo Matera (C); 5- Tomás Lavanini y 4- Matías Alemanno; 3- Santiago Medrano, 2- Julián Montoya y 1- Javier Diaz.

Reservas: 16- Agustín Creevy, 17- Santiago García Botta, 18- Nahuel Tetaz Chaparro, 19- Guido Petti, 20- Javier Ortega Desio, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Nicolás Sánchez y 23- Emiliano Boffelli.

Entrenador: Mario Ledesma.

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Jueces de touch: Egon Segonds y Archie Sehlako (Sudáfrica).

Asistente de video: Willie Vos (Sudáfrica).

Estadio: Kings Park (Durban).

Horario: 12:15 (Argentina).

Televisación: ESPN 3.