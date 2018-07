Crusaders marcó diferencias en el inicio de los playoffs del Super Rugby

En el AMI de Christchurch, su hogar, el ocho veces ganador de este torneo impuso su condición de favorito y doblegó sin complicaciones a un Sharks que fue de mayor a menor. Si bien el dueño de casa apoyó dos tries en el primer cuarto de hora, luego, hasta el tramo final, siempre se mantuvo en partido. Al menos desde lo estadístico, claro. No así en lo rugbístico, debido a que Crusaders, que en este año solo perdió dos encuentros -NdR: Highlanders y Hurricanes, en Dunedin y Wellington, respectivamente-, fue ampliamente superior durante los ochenta minutos. Por creación de juego, los más destacados fueron David Havili, Jack Goodhue y Ryan Crotty, aunque también sobresalió la pareja de medios compuesta por Bryn Hall y Richie Mo’unga. Por el lado de los delanteros, Matt Todd, silencioso pero influyente en el balance final.

El próximo adversario de los conducidos por Scott Robertson será Hurricanes, que en el inicio de los cuartos de final le ganó a Chiefs por 32-31. Si bien el resultado muestra que solo hubo un punto de distancia entre uno y otro, esto no se condice con el desarrollo. A la hora de analizar quién tuvo una mejor actuación, pese a los números, los de la capital neozelandesa fueron mejores que su rival, que recién pudo acercarse a pocos minutos de que se baje el telón. Apoyaron por duplicado en menos de 120 segundos, pero ya era tarde para dar vuelta el tanteador. TJ Perenara, uno de las piezas fundamentales para Chris Boyd, fue, con dos zambullidas al ingoal de por medio, uno de los factores decisivos para decantar la balanza en favor del campeón del 2016.

Pero también hubo acción en el Allianz de Sídney. Allí, Waratahs, uno de los máximos orgullos deportivos de Nueva Gales del Sur, remontó diecisiete puntos de desventaja y terminó ganándole por 30-23 a Highlanders, que padeció la amarilla a Waisake Naholo. En ese lapso en el que jugaron con catorce jugadores, los de Otago recibieron tres tries. Pasaron del 23-6 al 30-23 con el que se bajó la persiana. En pocas palabras, una acción te puede arruinar una temporada. Y no fue culpa de Naholo en sí, sino por cómo se dieron los sucesos desde que Angus Gardner lo sancionó. Bernard Foley, as de espada de los ‘Tahs, fue determinante gracias a sus 25 puntos. En siete días, Lions, el verdugo de Jaguares, pero en el Ellis Park de Johannesburgo. ¿Podrán aclimatarse a los más de 1700 metros de altura?

Cuartos de final (20 y 21 de julio):

Viernes:

Hurricanes (Nueva Zelanda) 32-31 Chiefs (Nueva Zelanda)

Sábado:

Crusaders (Nueva Zelanda) 40-10 Sharks (Sudáfrica) Waratahs (Australia) 30-23 Highlanders (Nueva Zelanda) Lions (Sudáfrica) 40-23 Jaguares (Argentina)

Síntesis de los partidos:

Hurricanes 32-31 Chiefs:

Hurricanes: 15- Nehe Milner-Skudder; 14- Julian Savea; 13- Jordie Barrett y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara; 8- Blade Thomson, 7- Gareth Evans y 6- Brad Shields (C)/Reed Prinsep; 5- Sam Lousi y 4- Michael Fatialofa; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Toby Smith.

Ingresaron: 16- James O’Reilly, 17- Chris Eves, 18- Ben May, 19- Vaea Fifita, 20- Reed Prinsep, 21- Jamie Booth, 22- Ihaia West y 23- Wes Goosen.

Amonestado: ST 40´ Vaea Fifita.

Entrenador: Chris Boyd.

Chiefs: 15- Solomon Alaimalo; 14- Sean Wainui; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Charlie Ngatai; 11- Shaun Stevenson; 10- Damian McKenzie y 9- Brad Weber; 8- Liam Messam, 7- Sam Cane (C) y 6- Lachlan Boshier; 5- Michael Allardice y 4- Brodie Retallick; 3- Angus Ta’avao, 2- Nathan Harris y 1- Karl Tu’inukuafe.

Ingresaron: 16- Liam Polwart, 17- Sam Prattley, 19- Jesse Parete, 20- Mitch Karpik y 21- Te Toiroa Tahuriorangi.

No ingresaron: 18- Jeff Thwaites, 22- Marty McKenzie y 23- Alex Nankivell.

Entrenador: Colin Cooper.

Puntos en el primer tiempo: 0´ Try de Julian Savea convertido por Beauden Barrett (Hurricanes 7-0 Chiefs). 7´ Try de Brad Weber convertido por Damian McKenzie (Hurricanes 7-7 Chiefs). 11´ Penal de Beauden Barrett (Hurricanes 10-7 Chiefs). 22´ Penal de Damian McKenzie (Hurricanes 10-10 Chiefs). 32´ Try de TJ Perenara (Hurricanes 17-10 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 10´ Try de Anton Lienert-Brown convertido por Damian McKenzie (Hurricanes 17-17 Chiefs). 14´ Penal de Beauden Barrett (Hurricanes 20-17 Chiefs). 22´ Try de TJ Perenara (Hurricanes 25-17 Chiefs). 28´ Try de Ben Lam convertido por Beauden Barrett (Hurricanes 32-17 Chiefs). 38´ Try de Damian McKenzie convertido por él mismo (Hurricanes 32-24 Chiefs). 40+1´ Try de Lachlan Boshier convertido por Charlie Ngatai (Hurricanes 32-31 Chiefs).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: Regional de Wellington.

Crusaders 40-10 Sharks:

Crusaders: 15- David Havili; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Bryn Hall; 8- Kieran Read, 7- Matt Todd y 6- Jordan Taufua; 5- Samuel Whitelock (C) y 4- Scott Barrett; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Tim Perry.

Ingresaron: 16- Andrew Makalio, 17- Wyatt Crockett, 18- Michael Alaalatoa, 19- Luke Romano, 20- Pete Samu, 21- Mitchell Drummond, 22- Mitchell Hunt y 23- Braydon Ennor.

Entrenador: Scott Robertson.

Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- Kobus van Wyk; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Lwazi Mvovo; 10- Robert du Preez y 9- Louis Schreuder; 8- Daniel du Preez, 7- Jacques Vermeulen y 6- Philip van der Walt; 5- Ruan Botha (C) y 4- Tyler Paul; 3- Thomas du Toit, 2- Akker van der Merwe y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Chiliboy Ralepelle, 17- Juan Schoeman, 18- John-Hubert Meyer, 19- Hyron Andrews, 20- Wian Vosloo, 21- Cameron Wright, 22- Marius Louw y 23- Makazole Mapimpi.

Entrenador: Rob du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Penal de Richie Mo’unga (Crusaders 3-0 Sharks). 8´ y 11´ Tries de Bryn Hall y David Havili (Crusaders 13-0 Sharks). 25´ Try de Kobus van Wyk convertido por Rob du Preez (Crusaders 13-7 Sharks). 40´ Penal de Richie Mo’unga (Crusaders 16-7 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Try de Matt Todd convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 23-7 Sharks). 7´ Penal de Rob du Preez (Crusaders 23-10 Sharks). 18´ Penal de Richie Mo’unga (Crusaders 26-10 Sharks). 26´ y 31´ Tries de Braydon Ennor y Pete Samu convertidos por Richie Mo’unga (Crusaders 40-10 Sharks).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: AMI (Christchurch).

Waratahs 30-23 Highlanders:

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Alex Newsome; 13- Curtis Rona y 12- Kurtley Beale; 11- Taqele Naiyaravoro; 10- Bernard Foley (C) y 9- Nick Phipps; 8- Michael Wells, 7- Will Miller y 6- Ned Hanigan; 5- Rob Simmons y 4- Jed Holloway; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Tolu Latu, 17- Harry Johnson-Holmes, 18- Paddy Ryan, 19- Tom Staniforth, 20- Brad Wilkin, 21- Jake Gordon, 22- Cam Clark y 23- Bryce Hegarty.

Amonestado: ST 34´ Paddy Ryan.

Entrenador: Darryl Gibson.

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11- Tevita Li; 10- Lima Sopoaga y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- James Lentjes y 6- Liam Squire; 5- Tom Franklin y 4- Jackson Hemopo; 3- Tyrel Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Daniel Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Aki Seiuli, 18- Kalolo Tuiloma, 19- Shannon Frizell y 20- Elliot Dixon.

No ingresaron: 21- Kayne Hammington, 22- Josh Ioane y 23- Matt Faddes.

Amonestado: ST 11´ Waisake Naholo.

Entrenador: Aaron Mauger.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Penal de Bernard Foley (Waratahs 7-0 Highlanders). 6´ Penal de Lima Sopoaga (Waratahs 3-3 Highlanders). 8´ Penal de Bernard Foley (Waratahs 6-3 Highlanders). 10´ Try de Waisake Naholo convertido por Lima Sopoaga (Waratahs 6-10 Highlanders). 19´ Penal de Lima Sopoaga (Waratahs 6-13 Highlanders). 24´ Try de Rob Thompson convertido por Lima Sopoaga (Waratahs 6-20 Highlanders). 33´ Penal de Lima Sopoaga (Waratahs 6-23 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 13´ Try de Bernard Foley convertido por él mismo (Waratahs 13-23 Highlanders). 15´ Try de Israel Folau convertido por Bernard Foley (Waratahs 20-23 Highlanders). 20´ Try de Bernard Foley convertido por él mismo (Waratahs 27-23 Highlanders). 30´ Penal de Bernard Foley (Waratahs 30-23 Highlanders).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Allianz (Sídney).

Lions 40-23 Jaguares:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Ruan Combrinck; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Warren Whiteley (C), 7- Cyle Brink y 6- Kwagga Smith; 5- Franco Mostert y 4- Marvin Orie; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Jacques van Rooyen.

Ingresaron: 16- Corné Fourie, 17- Dylan Smith, 18- Johannes Jonker, 19- Lourens Erasmus, 20- Marnus Schoeman, 21- Dillon Smit, 22- Courtnall Skosan y 23- Howard Mnisi.

Entrenador: Swys de Bruin.

Jaguares: 15- Emiliano Boffelli; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Matías Moroni; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Javier Ortega Desio, 7- Tomás Lezana y 6- Pablo Matera (C); 5- Marcos Kremer y 4- Guido Petti; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy y 1- Santiago García Botta.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Juan Pablo Zeiss, 18- Santiago Medrano, 19- Matías Alemanno, 20- Tomás Lavanini, 21- Juan Manuel Leguizamón, 22- Martín Landajo y 23- Sebastián Cancelliere.

Entrenador: Mario Ledesma.

Puntos en el primer tiempo: 3´ y 5´ Penales de Nicolás Sánchez (Lions 0-6 Jaguares). 7´ y 12´ Tries de Ruan Combrinck y Harold Vorster convertidos por Elton Jantjies (Lions 14-6 Jaguares). 25´ Penal de Elton Jantjies (Lions 17-6 Jaguares). 26´ Try de Malcolm Marx convertido por Elton Jantjies (Lions 24-6 Jaguares). 36´ Penal de Nicolás Sánchez (Lions 24-9 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Try de Bautista Delguy convertido por Nicolás Sánchez (Lions 24-16 Jaguares). 3´ Penal de Elton Jantjies (Lions 27-16 Jaguares). 7´ Try de Pablo Matera convertido por Nicolás Sánchez (Lions 27-23 Jaguares). 16´ Try de Andries Coetzee convertido por Elton Jantjies (Lions 34-23 Jaguares). 23´ Drop de Elton Jantjies (Lions 37-23 Jaguares). 35´ Penal de Elton Jantjies (Lions 40-23 Jaguares).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Ellis Park (Johannesburgo).

Semifinales (28 de julio):

Sábado: