¿Se repetirá la última final del Super Rugby?

En primera instancia, siete de los quince equipos que anualmente participan de esta competición quedaron fuera de escena antes de la irrupción de los playoffs. Los primeros en quedar por debajo del corte fueron Brumbies, Rebels, Stormers, Bulls, Reds, Blues y Sunwolves. Posteriormente, en los cuartos de final, quedaron eliminados Chiefs, Sharks, Highlanders y Jaguares. La franquicia argentina, pese a la caída, completó una temporada histórica, debido a que por primera vez estuvo entre los ocho mejores del torneo. De todas maneras, ya solo quedan cuatro elencos. Solo cuatro sueños. Festejará uno. Los tres restantes, por más trabajo que hayan realizado a lo largo de estos más de cinco meses, se quedarán con las ganas y deberán aguardar hasta la próxima campaña, que se jugará entre febrero y julio del año que viene.

Pero, al menos por ahora, el foco está puesto en los dos últimos episodios de esta vigésima tercera edición del campeonato que organiza SANZAAR. El primero de los dos espectáculos que habrá en cartelera se celebrará en el AMI de Christchurch. Allí, el dueño de casa, Crusaders, estará cara a cara con Hurricanes. En los papeles, el cruce más atractivo del fin de semana y, tal vez, del semestre en sí, principalmente por lo que pueden ofrecer ambos conjuntos desde lo rugbístico. Y también en lo individual, claro: por el lado del local, David Havili, Seta Tamanivalu, Jack Goodhue, Ryan Crotty, George Bridge, Richie Mo’unga, Kieran Read, Sam Whitelock y Owen Franks, pero también podríamos nombrar a Bryn Hall, Matt Todd, Jordan Taufua, Scott Barrett, Codie Taylor y Joe Moody, es decir, el XV inicial de memoria. Todos, absolutamente todos, en condiciones de ser parte de los All Blacks. Algunos con más pergaminos que otros, pero, aún los que menos aplausos se llevan, no tienen por qué no entrar en discusión cuando se habla de Nueva Zelanda como seleccionado; del otro, unos ‘Canes que aterrizan en la isla Sur con lo mejor que tienen, salvo por Ardie Savea, quien está en duda. Como estandartes, los hermanos Jordie y Beauden Barrett, Nehe Milner-Skudder, Ngani Laumape, Ben Lam, TJ Perenara y Brad Shields. Señoras y señores, promesa de partidazo en Canterbury, una región en la que el rugby es casi una religión más.

A más de 11.400 kilómetros del hogar del ocho veces ganador del Super Rugby y vigente poseedor de la corona, en el mítico Ellis Park de Johannesburgo, Lions, su víctima en la última definición, irá por su tercera final consecutiva. En el 2016, contra Hurricanes y en Wellington, la historia también acabó con un triste desenlace para los sudafricanos. Hoy, a una semana de un nuevo cotejo decisivo, están a tiempo de cambiar para siempre la historia de la franquicia. Su anteúltimo escollo antes de la tan ansiada gloria será Waratahs, que llegó a la tierra de los Springboks con la moral en alza luego de remontar una diferencia de 17 puntos ante Highlanders al terminar imponiéndose por 30-23, ya sabe lo que es levantar el trofeo: en el 2014, con un verdadero equipazo (Israel Folau, Adam Ashley-Cooper, Kurtley Beale, Rob Horne, Bernard Foley, Wycliff Palu, Tatafu Polota-Nau y Will Skelton, entre otros), consiguió su primer y único título al doblegar por 33-32 a Crusaders, en Sídney. A simple vista, el factor clave para esta contienda parece ser, al igual que en la visita de Jaguares, los más de 1700 metros de altura, que favorecerán a los dirigidos por Swys de Bruin, acostumbrados a estas condiciones atípicas para casi todas las demás escuadras.

Semifinales (28 de julio):

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Crusaders (Nueva Zelanda) - Hurricanes (Nueva Zelanda) 10:05 Lions (Sudáfrica) - Waratahs (Australia)

Formaciones y datos de los partidos:

Crusaders-Hurricanes:

Crusaders: 15- David Havili; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Bryn Hall; 8- Kieran Read, 7- Matt Todd y 6- Jordan Taufua; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Scott Barrett; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Joe Moody.

Reservas: 16- Andrew Makalio, 17- Tim Perry, 18- Michael Alaalatoa, 19- Luke Romano, 20- Pete Samu, 21- Mitchell Drummond, 22- Mitchell Hunt y 23- Braydon Ennor.

Entrenador: Scott Robertson.

Hurricanes: 15- Nehe Milner-Skudder; 14- Julian Savea; 13- Jordie Barrett y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara; 8- Blade Thomson, 7- Gareth Evans y 6- Brad Shields (C); 5- Sam Lousi y 4- Michael Fatialofa; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Toby Smith.

Reservas: 16- James O’Reilly, 17- Chris Eves, 18- Ben May, 19- Vaea Fifita, 20- Ardie Savea/Reed Prinsep, 21- Jamie Booth, 22- Ihaia West y 23- Wes Goosen.

Entrenador: Chris Boyd.

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: AMI (Christchurch).

Lions-Waratahs:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Ruan Combrinck; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Warren Whiteley (C), 7- Lourens Erasmus y 6- Kwagga Smith; 5- Franco Mostert y 4- Marvin Orie; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Jacques van Rooyen.

Reservas: 16- Corné Fourie, 17- Dylan Smith, 18- Johannes Jonker, 19- Hacjivah Dayimani, 20- Marnus Schoeman, 21- Dillon Smit, 22- Courtnall Skosan y 23- Howard Mnisi.

Entrenador: Swys de Bruin.

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Alex Newsome; 13- Curtis Rona y 12- Kurtley Beale; 11- Taqele Naiyaravoro; 10- Bernard Foley (C) y 9- Nick Phipps: 8- Michael Wells, 7- Will Miller y 6- Ned Hanigan: 5- Rob Simmons y 4- Jed Holloway; 3- Sekope Kepu, 2- Tolu Latu y 1- Tom Robertson.

Reservas: 16- Damien Fitzpatrick, 17- Harry Johnson-Holmes, 18- Paddy Ryan, 19- Tom Staniforth, 20- Brad Wilkin, 21- Jake Gordon, 22- Bryce Hegarty y 23- Cam Clark.

Entrenador: Darryl Gibson.

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: Ellis Park (Johannesburgo).