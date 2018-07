Se repite la última final del Super Rugby

Se veía venir. Finalmente, los dos últimos sobrevivientes en esta vigésima tercera edición del certamen que organiza SANZAAR serán los mismos que batallaron durante ochenta minutos en el último cotejo decisivo. A diferencia de aquella ocasión, en la que el Ellis Park fue el escenario en el que se llevó a cabo la contienda, los neozelandeses terminaron imponiéndose por 25-17. Ahora, casi un año después, el último capítulo se celebrará en el AMI de Christchurch, el hogar del ocho veces ganador de esta competición.

Justamente, en el AMI, Crusaders volvió a ganar y sigue invicto en condición de local. ¿Desde cuándo? Desde el 16 de julio del 2016, día en el que cayeron por 35-10 ante Hurricanes, que, casualmente, fue su víctima de turno en estas semifinales. En esta oportunidad, el dueño de casa, con un inspirado Richie Mo’unga, le ganó sin demasiadas complicaciones a la escuadra que tiene como máximos exponentes a TJ Perenara y a los hermanos Jordie y Beauden Barrett, entre otras estrellas.

Solo hubo espectáculo en el primer tiempo. Allí, la visita se mantuvo con vida gracias al try de Julian Savea, aunque en ningún momento pudo tomar las riendas y someter a su oponente; en la segunda mitad, el vigente dueño de la corona salió convencido a finiquitar el trámite lo más rápido posible, y así fue: a los tres minutos, George Bridge, uno de los mejores backs neozelandeses que aún no han debutado en los All Blacks, aterrizó en el ingoal de los de Wellington para dejar a su equipo 25-7 tras la conversión de Mo’unga. A partir de ese momento, el resto de lo sucedido fue secundario… Ahora, los dirigidos por Scott Robertson deberán recuperarse físicamente en el menor tiempo posible de cara a lo que será el encuentro más importante de la temporada, y ante un rival que demuele adversarios gracias a su fortaleza física.

Mientras tanto, en la tierra de los Springboks, Lions sufrió más de la cuenta pero finalmente terminó ganándole a Waratahs, que no pudo aprovechar el 14-0 inicial y, poco a poco, fue sintiéndose inferior al conjunto que tiene como grandes figuras a Elton Jantjies, Warren Whiteley, Franco Mostert, Malcolm Marx y Kwagga Smith, quien hoy apoyó dos tries.

Si bien en el inicio hubo paridad y, por momentos, superioridad por parte de los de Nueva Gales del Sur, los sudafricanos ganaron el contacto constamente y, gracias a sus excelentes formaciones fijas, edificaron una victoria que les costó trabajo. De esta manera, alcanzaron su tercera final consecutiva en el Super Rugby. Dentro de siete días irán por su primer trofeo. De todos modos, sin importar qué pase, el presente de esta organización es sencillamente maravilloso, y más aún si se tiene en cuenta que hasta cuatro años era el hazmerreír del torneo.

Semifinales (28 de julio):

Sábado:

Crusaders (Nueva Zelanda) 30-12 Hurricanes (Nueva Zelanda) Lions (Sudáfrica) 44-26 Waratahs (Australia)

Síntesis de los partidos:

Crusaders 30-12 Hurricanes:

Crusaders: 15- David Havili; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Bryn Hall; 8- Kieran Read, 7- Matt Todd y 6- Jordan Taufua; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Scott Barrett; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Andrew Makalio, 17- Tim Perry, 18- Michael Alaalatoa, 19- Luke Romano, 20- Pete Samu, 21- Mitchell Drummond, 22- Mitchell Hunt y 23- Braydon Ennor.

Entrenador: Scott Robertson.

Hurricanes: 15- Nehe Milner-Skudder; 14- Julian Savea; 13- Jordie Barrett y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara; 8- Blade Thomson, 7- Gareth Evans y 6- Brad Shields (C); 5- Sam Lousi y 4- Michael Fatialofa; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Toby Smith.

Ingresaron: 16- James O’Reilly, 17- Chris Eves, 18- Ben May, 19- Vaea Fifita, 20- Reed Prinsep, 21- Jamie Booth, 22- Ihaia West y 23- Wes Goosen.

Entrenador: Chris Boyd.

Puntos en el primer tiempo: 14´ Try de Richie Mo’unga (Crusaders 7-0 Hurricanes). 18´ Try de Julian Savea convertido por Beauden Barrett (Crusaders 7-7 Hurricanes). 28´ Try de George Bridge (Crusaders 12-7 Hurricanes). 35´ y 38´ Penales de Richie Mo’unga (Crusaders 18-7 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Try de David Havili convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 25-7 Hurricanes). 29´ Try de Braydon Ennor (Crusaders 30-7 Hurricanes). 40´ Try de Ben Lam (Crusaders 30-12 Hurricanes).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: AMI (Christchurch).

Lions 44-26 Waratahs:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Ruan Combrinck; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Warren Whiteley (C), 7- Lourens Erasmus y 6- Kwagga Smith; 5- Franco Mostert y 4- Marvin Orie; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Jacques van Rooyen.

Ingresaron: 16- Corné Fourie, 17- Dylan Smith, 18- Johannes Jonker, 19- Hacjivah Dayimani, 20- Marnus Schoeman, 21- Dillon Smit, 22- Courtnall Skosan y 23- Howard Mnisi.

Entrenador: Swys de Bruin.

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Alex Newsome; 13- Curtis Rona y 12- Kurtley Beale; 11- Taqele Naiyaravoro; 10- Bernard Foley (C) y 9- Nick Phipps: 8- Michael Wells, 7- Will Miller y 6- Ned Hanigan: 5- Rob Simmons y 4- Jed Holloway; 3- Sekope Kepu, 2- Tolu Latu y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Damien Fitzpatrick, 17- Harry Johnson-Holmes, 18- Paddy Ryan, 19- Tom Staniforth, 20- Brad Wilkin, 21- Jake Gordon, 22- Bryce Hegarty y 23- Cam Clark.

Amonestado: ST 16´ Damien Fitzpatrick.

Entrenador: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 3´ y 7´ Tries de Ned Hanigan e Israel Folau convertidos por Bernard Foley (Lions 0-14 Waratahs). 20´ Try de Kwagga Smith (Lions 5-14 Waratahs). 25´ y 34´ Tries de Aphiwe Dyantyi y Malcolm Marx convertidos por Elton Jantjies (Lions 19-14 Waratahs). 38´ Try de Tom Robertson (Lions 19-19 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 14´ Penal de Elton Jantjies (Lions 22-19 Waratahs). 17´ Try de Malcolm Marx (Lions 27-19 Waratahs). 22´ Try de Kwagga Smith convertido por Elton Jantjies (Lions 34-19 Waratahs). 33´ Penal de Elton Jantjies (Lions 37-19 Waratahs). 35´ Try de Jake Gordon convertido por Bernard Foley (Lions 37-26 Waratahs). 38´ Try de Courtnall Skosan convertido por Elton Jantjies (Lions 44-26 Waratahs).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: Ellis Park (Johannesburgo).

Final (4 de agosto):

Sábado: