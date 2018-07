URBA Top 12: previa de la Fecha 10

Google Plus

CASI-SIC: El Clásico con más historia del rugby porteño vuelve a enfrentar a los zanjeros y a los de la Academia. El local, que no gana el clásico desde 2016, se encuentra a 10 puntos del líder San Luis y no quiere perderle pisada. El SIC se encuentra dos puntos debajo del CASI y no quiere dejar pasar la oportunidad de superarlo.

Belgrano Ath.-Newman: En Virrey del Pino se enfrentarán el Marrón y el Bordó. Belgrano viene teniendo un buen campeonato y se ubica a tan solo cinco puntos del puntero San Luis. Newman, en cambio, no pudo aún justificar los buenos resultados en el Nacional de Clubes y marcha octavo, aunque puede quedar cuarto si se dan varios resultados.

San Martín-Lomas Ath.: Los dos ascendidos se verán las caras en un duelo que mueve el fondo de la tabla. Pacific tiene nueve puntos y puede dejar en zona de descenso a CUBA en caso de que este pierda. El Tricolor poco puede hacer para revertir su situación que lo tiene con dos puntos a siete de su próximo rival.

San Luis-Hindú: En una final adelantada, el puntero San Luis recibe al último campeón del Nacional de Clubes en La Plata. El conjunto Marista busca seguir puntero en soledad, mientras que el Elefante de Torcuato quiere recortarle diferencias y quedar a cuatro puntos.

Alumni-CUBA: Alumni, de gran producción el año pasado, viene segundo a tres puntos y no quiere dejar escapar al líder. CUBA sacó muy pocos puntos en lo que va del año y marcha décimo a solo un punto de los puestos de descenso. Ambos necesitan llevarse los 4 puntos y tienen muchos argumentos para hacerlo.

Regatas-Pucará: En Bella Vista, Regatas recibe al Rojo, que busca volver a los primeros planos. El local debe sumar para estar tranquilo y no mirar hacia abajo. Y la visita, está a pocos puntos del podio y quiere volver a apurar a los de arriba.

Una fecha para estar muy atento a los resultados, ya que puede marcar un quiebre en lo que resta de la etapa regular. Una fecha especial y definitoria.