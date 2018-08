Ledesma Head Coach de Los Pumas: "Ser el capitán del barco me llena de orgullo"

Google Plus

Luego de la derrota 44-15 de Los Pumas ante Escocia en Chaco, Daniel Hourcade decidió dar un paso al costado pese a que tenía un año más de contrato. "Cuando el mensaje no llega, significa que es un ciclo cumplido", manifestó el Huevo en esa ocasión.

En la semana siguiente, se escucharon nombres como Marcelo Loffreda, Gonzalo Quesada y uno que llamó la atención: Mario Ledesma. El Bocha se encontraba en pleno Super Rugby con Jaguares y viviendo semanas decisivas par la clasificación a los playoffs.

Al mismo tiempo, se discutía acerca de la posibilidad de seleccionar nuevamente a los jugadores que se desempeñan en Europa, teniendo en cuenta la arreglada salida de Nicolás Sánchez y los malos resultados del seleccionado nacional.

Ledesma esperó al fin del Super Rugby y ahora es el nuevo entrenador de Los Pumas. Esto quizá signifique un "volver a ser" para el equipo, que necesita subir el ránking para preparar la RWC 2019.

Se anunció que el contrato será por cuatro años y se brindó una conferencia de prensa conjunta entre el flamante head coach y el presidente de la UAR Marcelo Rodríguez.

“Hoy, ser el capitán del barco me llena de orgullo. No es una presión ni es algo que me intimide. Es un vértigo muy lindo. Y hasta culturalmente, un desafío para todos. Estamos en un momento importante socialmente para para ser responsables, para planificar, para laburar… Estamos realmente ante un desafío enorme“ dijo Ledesma al principio de la conferencia.

Además, planteó una problemática recurrente en el equipo argentino: “Queremos tender a la excelencia. No al resultado, sino a los procesos que llevan a los resultados. Nuestra idea es basarnos en el trabajo, sin sacarle ni un gramo a la creatividad, espontaneidad. Si equilibramos esa balanza. La locura y pasión las tenemos, tenemos que tener orden y organización y con eso como dije, tender a la excelencia“.

Rodríguez elogió la idea y la forma de trabajo del Bocha : “Hoy es un día muy importante, dado el anuncio que venimos a hacer de quién va a ser la persona a cargo de nuetro Seleccionado Nacional, Los Pumas, en un nuevo ciclo que se inicia hoy. Para nosotros está la persona más adecuada para cumplir ese rol. Más allá del deportivo, el mensaje que explicó Mario es el mensaje que el rugby argentino le quiere dejar a la sociedad".

Aún resta saber cómo se va a reorganizar Jaguares, pero para eso hay tiempo. Hoy, a 16 días del arranque del Rugby Championship, hay más certezas respecto del funcionamiento del seleccionado. Los Pumas necesitan mejorar y comenzaron con un gran paso, ahora faltan los resultados en la cancha.