A la altura de las circunstancias

Nelson, Nueva Zelanda - Si bien no fue con batacazo incluido, Argentina concluyó su travesía por la casa del bicampeón mundial con un gusto agridulce. Lo agrio, en este caso, fue únicamente por el resultado. Lo dulce, por todo… o casi todo.

Los dirigidos por Mario Ledesma dieron la talla ante un rival que venía de vapulear por duplicado a los Wallabies y eso, aún en la tristeza por el resultado adverso, es para valorar. Incisivo en ataque y atento en defensa, el elenco visitante resultó siendo un duro escollo para el actual número uno del ranking de la World Rugby, que recién sobre el final pudo llevarse el bonus ofensivo, que para ellos es cosa de todos los partidos.

Grupalmente, en el debe, el pobre nivel del scrum. Sin Juan Figallo y con Nahuel Tetaz Chaparro teniendo que cambiar de izquierdo a derecho, y viceversa, fue imposible encontrar un equilibrio en la fría tarde-noche neozelandesa. Karl Tu'inukuafe y Owen Franks se hicieron un festín con Tetaz Chaparro y García Botta. Ni siquiera mejoró la situación con el ingreso de Gastón Cortés, quien recién se sumó al grupo a mediados de semana y ya tuvo sus primeros minutos con la indumentaria albiceleste. Este problema, no menor, tendrá que ser prioritario para el staff del máximo representativo de la UAR. Es imposible pretender mejorías si todas las expectativas están puestas en Figallo o, en segundo orden, Cortés. Esta formación simbólica del deporte ovalado ha sido pisoteada desde que se cambió el estilo de juego con la llegada de Daniel Hourcade. Si bien se aportaron nuevas destrezas, principalmente desde el ataque, estas, sin fundamento alguno, terminaron pulverizando a las formaciones fijas, pero con mayor impacto en la lucha entre packs.

Individualmente, Martín Landajo fue una de las gratas sorpresas. El nueve surgido en el CASI tuvo una gran producción tras meses en los que tuvo pocos minutos debido al gran presente de Gonzalo Bertranou. Le dio juego al equipo, tackleó (una de sus principales deficiencias) y estuvo lúcido para exprimir las -pocas- debilidades de los conducidos por Steve Hansen. También sobresalieron Ramiro Moyano, autor de un try, y Agustín Creevy, que siempre buscó poner adelante al equipo.

Quedó el sinsabor del resultado, y más cuando estuvieron a cuatro puntos en el segundo tiempo y con un scrum a metros del ingoal adversario, pero, de todos modos, también hay que tener quién estuvo del otro lado. La sensación es positiva, pero los Pumas tendrán que seguir trabajando arduamente en busca de su mejor versión. ¿Será dentro de siete días (7:05 de nuestro país) en el Cbus Super Stadium de Gold Coast frente a los Wallabies?...

Síntesis del partido:

Nueva Zelanda (46): 15- Ben Smith; 14- Nehe Milner-Skudder; 13- Jack Goodhue y 12- Ngani Laumape; 11- Waisake Naholo; 10- Richie Mo'unga y 9- TJ Perenara; 8- Kieran Read (C), 7- Ardie Savea y 6- Shannon Frizell; 5- Scott Barrett y 4- Brodie Retallick; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Karl Tu'inukuafe.

Ingresaron: 16- Nathan Harris, 17- Tim Perry, 18- Ofa Tu'ungafasi, 19- Sam Whitelock, 20- Luke Whitelock, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Damian McKenzie y 23- Anton Lienert-Brown.

Entrenador: Steve Hansen.

Argentina (24): 15- Emiliano Boffelli; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Moroni y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Ramiro Moyano; 10- Nicolás Sánchez y 9- Martín Landajo; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Tomás Lezana; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy y 1- Santiago García Botta.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Juan Pablo Zeiss, 18- Gastón Cortés, 19- Matías Alemanno, 20- Pablo Matera, 21- Tomás Cubelli, 22- Bautista Ezcurra y 23- Juan Cruz Mallía.

Entrenador: Mario Ledesma.

Puntos en el primer tiempo: 4’ Penal de Richie Mo'unga (Nueva Zelanda 3-0 Argentina). 15’ Try de Ramiro Moyano convertido por Nicolás Sánchez (Nueva Zelanda 3-7 Argentina). 18’ Try de Nehe Milner-Skudder convertido por Richie Mo'unga (Nueva Zelanda 10-7 Argentina). 30’ Try de TJ Perenara (Nueva Zelanda 15-7 Argentina). 40+1’ Penal de Richie Mo'unga (Nueva Zelanda 18-7 Argentina).

Puntos en el segundo tiempo: 1’ Try de Nicolás Sánchez convertido por él mismo (Nueva Zelanda 18-14 Argentina). 9’ Try de Kieran Read convertido por Richie Mo'unga (Nueva Zelanda 25-14 Argentina). 16’ Penal de Nicolás Sánchez (Nueva Zelanda 25-17 Argentina). 18’ Try de TJ Perenara convertido por Richie Mo'unga (Nueva Zelanda 32-17 Argentina). 29’ Try de Emiliano Boffelli convertido por Nicolás Sánchez (Nueva Zelanda 32-24 Argentina). 33’ y 39’ Tries de Shannon Frizell y Jack Goodhue convertidos por Richie Mo'unga (Nueva Zelanda 46-24 Argentina).

Árbitro: Pascal Gauzere (Francia).

Jueces de touch: Nigel Owens (Gales) y Nic Berry (Australia).

Asistente de video: Rowan Kitt (Inglaterra).

Estadio: Trafalgar Park (Nelson).