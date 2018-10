Reece Hodge busca el ingoal albiceleste y se encuentra con la muralla defensiva del dueño de casa. Como conclusión, acaba fuera del campo de juego y, de paso, con el primer tiempo: Argentina, con una actuación sencillamente brillante, se va al descanso ganando por 31-7. Sí, cuatro tries a uno, bonus ofensivo incluido, tercer triunfo en esta séptima edición del Rugby Championship y, de yapa, sirviéndole en bandeja la cuchara de madera a su rival de turno.

¿Por qué el párrafo anterior está escrito así? Simplemente para que a continuación puedan entender qué fue lo que pasó en el norte argentino. Lo que ocurrió, sin duda alguna, no tiene una explicación razonable. Si se guian solo por las primeras líneas y evitan la bajada de este artículo, pensarán que el resultado, más o menos, se mantuvo, es decir, que tuvo a los Pumas alzando los brazos tras el pitazo final. ¡Pero no fue así! Increíblemente, para el desconcierto del público, periodistas, jugadores y staff, Australia le dio la vuelta al resultado y marcó 38 puntos en la segunda etapa. En resumen, consiguieron anotar más que si se combina el resultado final de Gold Coast (23-19 para los dirigidos por Mario Ledesma) y el primer acto en Salta.

¿Pero cómo, cómo pasó algo así? Objetivamente, no hay un argumento sólido para asegurar qué ocurrió con el seleccionado nacional tras el descanso. Pasaron de ser un equipo indomable y con claras muestras de estar en el camino indicado a desaparecer mentalmente dejando atrás todo lo que se había construido instantes atrás. Si uno tiene que buscar una palabra para definir a los Pumas que jugaron esta tarde-noche, tal vez se los pueda catalogar como bipolares. Mostraron, en un abrir y cerrar de ojos, lo mejor que tienen e, inesperadamente, también lo peor. No tiene mucho sentido ahondar en críticas a jugadores puntuales teniendo en cuenta que por momentos brillaron y que por otros se asemejaron al mismo conjunto que cayó vergonzosamente ante Escocia, en Chaco, en junio pasado.

Para destacar, claramente, todo lo relacionado a los cuarenta minutos iniciales. Allí la mejor versión de local. Grandes ángulos en ataque, mejor conducción de los medios, férrea defensa y rendimientos individuales realmente a la altura de lo que amerita este certamen que año a año reúne a las cuatro grandes potencias del hemisferio sur. De todos modos, se apañó con lo que aconteció luego. Al final y al cabo, lo que parecía un paseo en el parque se convirtió, casi sin tiempo para procesarlo, en una pesadilla.

Síntesis del partido:

Argentina (34): 15- Emiliano Boffelli; 14- Matías Moroni; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Ramiro Moyano; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Ramiro Herrera, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Nahuel Tetaz Chaparro.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Santiago García Botta, 18- Santiago Medrano, 19- Matías Alemanno, 20- Juan Manuel Leguizamón, 21- Tomás Cubelli, 22- Santiago González Iglesias y 23- Sebastián Cancelliere.

Entrenador: Mario Ledesma.

Australia (45): 15- Dane Haylett-Petty; 14- Israel Folau; 13- Reece Hodge y 12- Kurtley Beale; 11- Marika Koroibete; 10- Bernard Foley y 9- Will Genia; 8- David Pocock, 7- Michael Hooper (C) y 6- Ned Hanigan; 5- Adam Coleman y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Folau Fainga’a y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Tolu Latu, 17- Sekope Kepu, 18- Allan Alaalatoa, 19- Rob Simmons, 20- Caleb Timu, 21- Nick Phipps, 22- Matt Toomua y 23- Tom Banks.

Amonestado: ST 36´ Tolu Latu.

Entrenador: Michael Cheika.

Puntos en el primer tiempo: 1´ y 4´ Tries de Pablo Matera y Emiliano Boffelli convertidos por Nicolás Sánchez (Argentina 14-0 Australia). 14´ Try de Michael Hooper convertido por Bernard Foley (Argentina 14-7 Australia). 27´ Try de Matías Orlando convertido por Nicolás Sánchez (Argentina 21-7 Australia). 31´ Try de Santiago González Iglesias convertido por él mismo (Argentina 28-7 Australia). 37´ Penal de Santiago González Iglesias (Argentina 31-7 Australia).

Puntos en el segundo tiempo: 4´, 8´ y 11´ Tries de Izack Rodda, Israel Folau y Dane Haylett-Petty convertidos por Bernard Foley (Argentina 31-28 Australia). 20´ Penal de Santiago González Iglesias (Argentina 34-28 Argentina). 23´ y 26´ Tries de David Pocock y Dane Haylett-Petty convertidos por Bernard Foley (Argentina 34-42 Australia). 34´ Penal de Bernard Foley (Argentina 34-45 Australia).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Jueces de touch: Mathieu Raynal (Francia) y Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Asistente de video: David Grashoff (Inglaterra).

Estadio: Padre Ernesto Martearena (Salta).