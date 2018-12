Evaluación

Si bien no habrá puntos para el ranking en juego, para la Argentina no es un partido más, y mucho menos si se tiene en cuenta que en septiembre próximo comenzará la Copa Mundial, en Japón. Ledesma y su grupo de trabajo corren contrarreloj. No tienen muchas posibilidades de evaluar nuevos nombres. Antes del Super Rugby, que tendrá a Gonzalo Quesada como nuevo entrenador de Jaguares, y del Rugby Championship, la última competición internacional oficial previa a la irrupción en pantalla del trofeo William Webb Ellis, la Argentina solo cuenta con estos ochenta minutos para probar a nuevos proyectos.

Seis atrás, el máximo representativo de la UAR cayó por 14-9 ante Escocia, en Murrayfield, Edimburgo. Con respecto a la alineación que jugó desde el kickoff, el staff moverá diez piezas: entre los tres cuartos, Mallía, Sebastián Cancelliere, Matías Orlando, Bautista Ezcurra, Díaz Bonilla y Martín Landajo reemplazarán a Emiliano Boffelli, Bautista Delguy, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente, Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; por el lado de los delanteros, Tomás Lezana, Matías Alemanno, Julián Montoya y Zeiss sustituirán a Javier Ortega Desio, Tomás Lavanini, Agustín Creevy y Santiago García Botta. Además, detrás de la línea de cal, además de las presencias de los jóvenes baluartes, también se destaca el retorno de Tomás Cubelli, ausente en el traspié ante el Cardo en tierra británica.

Los Barbarians, un histórico combinado de figuras mundiales, pondrán en cancha una nómina repleta de grandes nombres. Uno de ellos, el santiagueño Juan Manuel Leguizamón, ausente en la gira puma por Europa. ¿Quiénes lo acompañan? Los sudafricanos Damian de Allende, Aphiwe Dyantyi, Handré Pollard, Pieter-Steph du Toit, Siya Kolisi, Lood de Jager, Trevor Nyakane y Schalk Brits. Entre los reservas, también habituales miembros de los Springboks, Malcolm Marx, Steven Kitshoff, Sikhumbuzo Notshe, Elton Jantjies y Jesse Kriel. Por el lado de los neozelandeses, el histórico Wyatt Crockett (quien tras este cotejo se despedirá a nivel internacional) y Jordan Taufua, ausente de la travesía de los All Blacks por el viejo continente debido a la lesión sufrida con los Crusaders en los playoffs del último Super Rugby.

La mesa ya está servida para que el rugby profesional argentino cierre un 2018 que tuvo altos y bajos muy marcados. De los cuatro triunfos consecutivos de Jaguares en Oceanía y los sólidos éxitos frente a Bulls y Sharks en Buenos Aires a, en pocas semanas, caer estrepitosamente con la indumentaria albiceleste frente a los planteles “B” de Gales y Escocia, y en condición de local; luego, dentro de un mismo partido, del 31-7 del primer tiempo contra los Wallabies, en Salta, a terminar perdiéndolo por 45-34 dejando en evidencia los problemas psicológicos que siguen atravesando. Ya no tan marcados, es cierto, pero siguen apareciendo cuanto menos deberían estar. El “miedo” a los resultados resonantes aún se sigue sintiendo. Se los percibe tibios por momentos. Esto, con el Mundial entre ceja y ceja, debe desaparecer. Rugbísticamente han dado pasos agigantados, pero en noviembre han vuelto a estancarse, principalmente en el juego contra Francia, en Lille. En unas horas nomás, en unas de las grandes catedrales que tiene este deporte, estos Pumas serán evaluados. Muchos de ellos, por estar comenzando su camino en este nivel; otros, para revitalizarse tras flojas actuaciones en rodeo ajeno.

Predicción: Argentina por 17. Nuestros muchachos se sentirán cómodos dentro del planteo desestructurado de los Barbarians. Serán letales en los contraataques, una de las mejores armas que tienen los capitaneados por Pablo Matera. Harán estragos con los backs. Ellos, en un encuentro aún más abierto que los que se suelen dar en el Super Rugby, harán la diferencia.

Formaciones y datos del partido:

Barbarians: 15- Jack Debreczeni; 14- Tommaso Benvenuti; 13- Tom English y 12- Damian de Allende; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Handré Pollard y 9- Leon Fukofuka; 8- Juan Manuel Leguizamón, 7- Pieter-Steph du Toit y 6- Siya Kolisi; 5- Lood de Jager y 4- Luke Jones; 3- Trevor Nyakane, 2- Schalk Brits y 1- Wyatt Crockett (C).

Suplentes: 16- Malcolm Marx, 17- Steven Kitshoff, 18- Anton Peikrishvili, 19- Sikhumbuzo Notshe, 20- Jordan Taufua, 21- Frank Lomani, 22- Elton Jantjies y 23- Jesse Kriel.

Entrenador: Rassie Erasmus.

Argentina: 15- Juan Cruz Mallía; 14- Sebastián Cancelliere; 13- Matías Orlando y 12- Bautista Ezcurra; 11- Ramiro Moyano; 10- Joaquín Díaz Bonilla y 9- Martín Landajo; 8- Rodrigo Bruni, 7- Tomás Lezana y 6- Pablo Matera (C); 5- Matías Alemanno y 4- Guido Petti; 3- Santiago Medrano, 2- Julián Montoya y 1- Juan Pablo Zeiss.

Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Mayco Vivas, 18- Lucio Sordoni, 19- Tomás Lavanini, 20- Santiago Grondona, 21- Tomás Cubelli, 22- Jerónimo de la Fuente y 23- Santiago Carreras.

Entrenador: Mario Ledesma.

Árbitro: John Lacey (Irlanda).

Jueces de touch: Karl Dickson (Inglaterra) y Ben Whitehouse (Gales).

Asistente de video: Andrew McMenemy (Escocia).

Estadio: Twickenham (Londres).

Horario: 11:30.

Televisación: ESPN y ESPN HD.