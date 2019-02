Cuidar el trono: de eso se trata el 2019 para Crusaders

Sábado 4 de agosto último. Estadio AMI, el único que quedó utilizable en Christchurch tras el terremoto ocurrido en febrero del 2011 que devastó gran parte de la ciudad. Allí, con la presión de 18 mil espectadores más todos los estuvieron pegados al televisor y a las redes sociales, Crusaders superó a Lions por 37-18 y alzó su novena copa bajo la órbita de SANZAAR. Ante el mismo rival que en el 2017, pero, a diferencia de aquella vez, con el público a su favor. Y así se esfumó una temporada más de esfuerzos que, como ya se ha vuelto una costumbre para ellos, dio más alegrías que tragos amargos.Así como llegó la final frente a los de Johannesburgo y el posterior renglón final con el breakdance de Scott Robertson, entrenador y gurú de esta organización mega-exitosa, también ya estamos en el prólogo de una nueva campaña. Y no se vislumbran grandes cambios para los reyes de esta competición. Las tres únicas grandes pérdidas fueron las de Seta Tamanivalu (Bordeaux-Bègles, de Francia), Pete Samu (Brumbies) y Wyatt Crockett, quien tras ¡¡¡202!!! partidos con la indumentaria rojinegra dijo adiós a la “NBA del rugby” y, asimismo, a nivel test match con los All Blacks (71 partidos). Tampoco llegaron grandes nombres. El único regreso que tal vez pueda llegar a mover la brújula es el del octavo Whetu Douglas, quien dejó Benetton Treviso, de Italia, para volver a pelear un puesto con dos estrellas como Kieran Read (quien parece inamovible si está sano) y Jordan Taufua, de gigantescas actuaciones en los dos últimos años. ¿Y con respecto a los grandes proyectos? En estas líneas, todo se resume a Will Jordan. El fullback, de 20 años, brilló con Tasman durante la última Mitre 10 Cup y parece que en este 2019 dará el salto de calidad que necesita para estar en las grandes carteleras, es decir, con probabilidades de vestir la camiseta negra en el mediano plazo; de los que ya no son promesas, las mayores expectativas están depositadas sobre George Bridge (autor de 15 tries en la anterior temporada) y Braydon Ennor, quien posiblemente tenga más minutos tras la partida de Tamanivalu al viejo continente.

La mesa ya está servida para los ‘Saders. La famosa “décima”, que tomó reconocimiento con la búsqueda sin cesar del Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa, ahora está en la mente de cada uno de los integrantes del plantel de los Cruzados y su staff técnico comandado por “Razor”, tal como se lo conoce a Robertson. El primer paso, Blues. Luego, Hurricanes. Y así será a lo largo del primer semestre. ¿Seguirán escribiendo capítulos dorados?

As de espada: Richie Mo’unga. Aun teniendo a Codie Taylor, Matt Todd, Bryn Hall, Ryan Crotty, Israel Dagg, Jack Goodhue y los mencionados Read, Taufua, Whitelock y Bridge, el factor X es el mágico apertura con el que fin de semana a fin de semana se relamen en Christchurch. Su juego con el pie y la creatividad son la crème de la crème dentro de la élite. El único motivo por el cual no porta el helecho de plata desde el comienzo en cada desafío que tiene Nueva Zelanda es porque por delante tiene a un tal Beauden Barrett.

Relevación: Will Jordan. Así como aparecieron hombres como Bridge, Goodhue y Havili, ahora es el turno del elusivo back surgido en el Christchurch Boys High School. Confirmará rápido los rumores de pasillo, es decir, que afirmará todo lo bueno se habla acerca de sus condiciones. Si bien los videos lo confirman, no es lo mismo un torneo doméstico que un Super Rugby, pero Jordan no debería tener demasiados inconvenientes, y mucho menos con la compañía de la franquicia/club más dominante del planeta ovalado.

Predicción: ¡¡¡Campeones!!! Sí, otra vez. No se cansan ni se cansarán. La sequía entre 2019 y 2016 parece haber sido una simple pesadilla. Desde allí, la supremacía fue aún más fuerte que en la época de Richie McCaw y Dan Carter. Y no se sorprendan si acaban invictos, sin importar lo alta que está la vara en estas latitudes.

Plantel:

Forwards: Michael Alaalatoa (pilar), Harry Allan (pilar), Owen Franks (pilar), Olivier Jager (pilar), Joe Moody (pilar), Tim Perry (pilar), Ben Funnell (hooker), Andrew Makalio (hooker), Codie Taylor (hooker), Scott Barrett (segunda línea), Luke Romano (segunda línea), Quinten Strange (segunda línea), Sam Whitelock (segunda línea. Capitán), Ethan Blackadder (ala), Mitchell Dunshea (ala y segunda línea), Billy Harmon (ala), Tom Sanders (ala), Jordan Taufua (ala y octavo), Matt Todd (ala), Whetu Douglas (octavo) y Kieran Read (octavo).

Backs: Mitchell Drummond (medio-scrum), Ere Enari (medio-scrum), Bryn Hall (medio-scrum), Brett Cameron (apertura), Mitchell Hunt (apertura y fullback), Richie Mo’unga (apertura), Tim Bateman (centro), Ryan Crotty (centro), Jack Goodhue (centro), George Bridge (wing), Braydon Ennor (wing), Leicester Fainga’anuku (wing), Manasa Mataele (wing), Ngani Punivai (wing), Israel Dagg (fullback y wing), David Havili (fullback, centro y wing) y Will Jordan (fullback y wing).

Altas: Whetu Douglas (Benetton Treviso, de Italia), Ere Enari (Canterbury), Leicester Fainga'anuku (Tasman) y Ngani Punivai (Canterbury).

Bajas: Donald Brighouse (Otago), Wyatt Crockett (Tasman), Chris King (Canterbury), Sam Anderson-Heather (Otago), Sebastian Siataga (Bay of Plenty), Heiden Bedwell-Curtis (Hurricanes), Pete Samu (Brumbies, de Australia), Jack Stratton (Waikato), Mike Delany (Bay of Plenty), Seta Tamanivalu (Bourdeaux-Bègles, de Francia), Tima Fainga'anuku (Tasman) y Jone Macilai (Northland).

* Quienes llegaron y se fueron de la franquicia y cuyo país de partida o llegada no figura es porque el movimiento se realizó nacionalmente.

Entrenador: Scott Robertson.

XV ideal: David Havili; Israel Dagg; Jack Goodhue y Ryan Crotty; George Bridge; Richie Mo’unga y Bryn Hall; Kieran Read, Matt Todd y Jordan Taufua; Sam Whitelock y Scott Barrett; Owen Franks, Codie Taylor y Joe Moody.

Calendario:

Fecha Rival Día y horario Estadio 1° Blues Sábado 16/2 (3:35) Eden Park (Auckland) 2° Hurricanes Sábado 23/2 (3:35) AMI (Christchurch) 3° Reds Sábado 2/3 (5:45) Suncorp (Brisbane) 4° Chiefs Sábado 9/3 (1:15) AMI (Christchurch) 5° Highlanders Sábado 16/3 (3:35) Forsyth Barr (Dunedin) 6° Waratahs Sábado 23/3 (5:45) Sydney Cricket Ground (Sídney) 7° Hurricanes Viernes 29/3 (3:35) Regional de Wellington 8° Brumbies Sábado 6/4 (2:15) AMI (Christchurch) 9° Highlanders Viernes 12/4 (4:35) AMI (Christchurch) 10° libre - - 11° Lions Viernes 26/4 (4:35) AMI (Christchurch) 12° Sharks Viernes 3/5 (4:35) AMI (Christchurch) 13° Bulls Viernes 10/5 (14:10) Loftus Versfeld (Pretoria) 14° Stormers Sábado 18/5 (12:15) Newlands (Ciudad del Cabo) 15° Blues Sábado 25/5 (4:35) AMI (Christchurch) 16° Chiefs Sábado 1/6 (4:35) ANZ (Suva, Fiji) 17° Rebels Sábado 8/6 (4:35) AMI (Christchurch) 18° libre - -