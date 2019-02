Imprecisos

No pudo ser. En el debut absoluto de Gonzalo Quesada como entrenador del representativo de la UAR, el dueño de casa padeció los errores de manejo de la segunda mitad y terminó sucumbiendo ante el trisubcampeón de este certamen, que ganó por primera vez en la Argentina. De todos modos, no deja de ser el primer gran desafío del año para un grupo de jugadores que, a diferencia de los tres primeros años donde sí tuvo testeos de alta intensidad, en la reciente pretemporada solo estuvo cara a cara con Uruguay y los Pumitas. En fin, dos rivales de ribetes menores que no fueron oposición para el segundo equipo que tiene nuestro país en orden de importancia (solo por detrás de los Pumas).

Yendo estrictamente a lo que ocurrió durante los ochenta minutos, ¿por qué perdió Jaguares? En principio, por la cantidad de posibilidades desperdiciadas a pocos metros del ingoal adversario. No estuvieron finos. Y todas estas chances se dieron en momentos cruciales de la segunda mitad. De las más importantes que dejaron escapar, la guinda se le escurre a Marcos Kremer a la hora de apoyar fue, sin duda alguna, la más significativa. De haber llegado al try, siempre y cuando Joaquín Díaz Bonilla hubiese aportado la conversión, los capitaneados por Jerónimo de la Fuente, tal vez, ahora estarían festejando su primer éxito en esta campaña; minutos antes, cuando el complemento estaba en sus primeros instantes, un fabuloso maul ofensivo de aproximadamente quince metros de avance concluyó con una obstrucción a centímetros de sumar cinco puntos más. Y si uno hace la cuenta, ya tendríamos, como mínimo, diez puntos y, como máximo, catorce. Esos detalles, en definitiva, decantaron la balanza en favor de los de Johannesburgo, quienes se hicieron fuertes a partir del breakdown, del tackle y de la grandiosa tarde de Marnus Schoeman, autor de los tres tries de la visita.

¿Y dentro de lo positivo? En primer lugar, la férrea defensa. Jaguares fue una pared durante los ochenta minutos. No hubo quiebres limpios por parte de Lions. Se inmolaron con el objetivo de no recibir puntos; en segundo, el orden. Pese a los momentos de indisciplina donde primó la mala locura, De la Fuente y compañía estuvieron focalizados en cumplir con el plan de juego. Si gustó o no es otra cuestión, pero no se salieron del libreto; en tercero y último, los progresos en el scrum. Salvo por una formación propia deficiente que derivó en la segunda conquista de Schoeman, se vio una clara evolución, principalmente con los ingresos de Juan Pablo Zeiss y Enrique Pieretto.

Ahora será tiempo de dar vuelta la hoja. El primer escollo no pudo ser superado. Ahora llegará el segundo, Bulls, que aterrizará en el aeropuerto internacional de Ezeiza con la moral en alza tras haber vapuleado en condición de local a Stormers (40-3). Para aquel cotejo seguramente veremos a unos Jaguares con mayor ritmo y menos yerros. Lo de hoy, en parte, fue producto de una preparación que, en comparación a lo que estaban acostumbrados, no fue la ideal. Estuvieron imprecisos, pero, desde ya, la mente tiene que estar puesta en lo que viene. El Super Rugby es un torneo largo, y cada juego es una historia nueva.

Síntesis del partido:

Jaguares (16): 15- Joaquín Tuculet; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente (C); 11- Ramiro Moyano; 10- Joaquín Díaz Bonilla y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Javier Ortega Desio, 7- Rodrigo Bruni y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Santiago Medrano, 2- Agustín Creevy y 1- Mayco Vivas.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Juan Pablo Zeiss, 18- Enrique Pieretto, 19- Matías Alemanno, 20- Marcos Kremer, 21- Martín Landajo, 22- Juan Cruz Mallía y 23- Matías Moroni.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Lions (25): 15- Andries Coetzee; 14- Courtnall Skosan; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Elton Jantjies y 9- Nic Groom; 8- Warren Whiteley, 7- Hacjivah Dayimani y 6- Marnus Schoeman; 5- Marvin Orie y 4- Rhyno Herbst; 3- Carlü Sadie, 2- Malcolm Marx y 1- Dylan Smith.

Ingresaron: 16- Pieter Jansen, 17- Frans van Wyk, 18- Jacobie Adriaanse, 19- Ruan Vermaak, 20- Robert Kruger, 21- Dillon Smit, 22- Wandisile Simelane y 23- Ruan Combrinck.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Try de Marnus Schoeman (Jaguares 0-5 Lions). 12´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 3-5 Lions). 15´ Try de Santiago Medrano convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 10-5 Lions). 26´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 13-5 Lions). 29´ Penal de Elton Jantjies (Jaguares 13-8 Lions). 31´ Try de Marnus Schoeman convertido por Elton Jantjies (Jaguares 13-15 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 10´ Try de Marnus Schoeman convertido por Elton Jantjies (Jaguares 13-22 Lions). 19´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 16-22 Lions). 29´ Penal de Elton Jantjies (Jaguares 16-25 Lions).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).