Highlanders, Crusaders, Bulls y Rebels, los cuatro grandes ganadores en el inicio del Super Rugby

Así como llegó, se fue. La primera fecha del torneo de franquicias que año a año organiza SANZAAR ya es historia. Catorce de los quince participantes ya han tenido su primera aparición en este 2019. Muchos de ellos, con una sonrisa; otros, masticando bronca y con ganas de que llegue ya mismo la revancha, que será entre el viernes y sábado venideros.

En el partido inaugural, que contó con presencia de VAVEL, Highlanders, que jugó con uno menos durante más de diez minutos por la expulsión a Patelesio Tomkinson, dio el gran golpe en el Estadio FMG de Hamilton, el hogar de los Chiefs: fue 30-27 para los representantes de Otago, quienes sacaron adelante una contienda que asomaba casi imposible tras estar perdiendo por siete puntos sobre el cierre, y en desventaja numérica. El artífice del gran éxito en rodeo ajeno fue, sin duda alguna, Aaron Smith. El medio-scrum, que en esta ocasión fue suplente e ingresó en el complemento con el objetivo de revertir la historia, fue vital, con un try de por medio, para que los dirigidos por Aaron Mauger vuelvan a la isla Sur con cuatro puntos en el bolsillo; del otro lado, caras largas, principalmente por cómo se dio el desarrollo del encuentro. El trámite estaba casi finiquitado y, por inoperancia, finalmente se quedaron con las manos vacías. El enojo se expandió al público, que se retiró en silencio, salvo por los fanáticos visitantes, quienes hasta hicieron sonar sus bocinas en las desérticas calles aledañas al recinto de capital de Waikato que parece estar destinada a la famosa serie The Walking Dead.

Un día más tarde, en el icónico Eden Park de Auckland, Blues y Crusaders protagonizaron un intenso y apasionante derbi neozelandés. Finalmente, como ya es una costumbre, el que acabó imponiéndose fue el elenco de Canterbury. El resultado final, 24-22, fue justo, principalmente por cómo jugó la visita durante gran parte de la primera etapa y por lo indisciplinado que se mostró el dueño de casa en la defensa del maul y en el scrum cuando Alex Hodgman y Sione Mafileo tuvieron que plantarse ante Joe Moody y Owen Franks, dos habituales hombres de los All Blacks. De todos modos, el local tuvo dos grandes posibilidades para acabar con la racha de veinte juegos consecutivos sin victorias ante oponentes kiwis, pero ambas fueron desperdiciadas por Harry Plummer, quien no estuvo fino en los envíos a los palos cuando tuvo que sustituir a Otere Black. Aun así, los dos máximos exponentes del país tricampeón mundial brindaron un gran espectáculo. No tan brillante como podrían mostrarse dentro de algunas semanas, cuando ya estén en el clima de juego, pero sí con la calidad que se especulaba en la previa. Examen aprobado para los dos protagonistas de esta batalla.

Los que dieron la nota fueron Bulls y Stormers, en el Loftus Versfeld de Pretoria, en el que es considerado el principal clásico de Sudáfrica. El primero de ellos, por el altísimo nivel mostrado en cancha; los de Ciudad del Cabo, por todo lo contrario. Durante los ochenta minutos no hubo equivalencias. Duane Vermeulen, Schalk Brits y compañía apabullaron a Pieter-Steph du Toit, Damian de Allende y sus muchachos. Las dos grandes figuras de la tarde en la capital legislativa fueron el debutante y exestrella de los Blitz Boks, Rosko Specman, autor de dos tries, y Handré Pollard, quien aportó veinte puntos. Y son los próximos rivales de Jaguares…

A 10.810 kilómetros del Loftus, en Canberra, sede del Ejecutivo australiano, Rebels, con una gran tarea de Quade Cooper (quien lució los colores de la escuadra del estado de Victoria por primera vez), batió por 34-27 a Brumbies, que fue de mayor a menor ante su propia gente. Inclinaron el duelo gracias a su buena labor colectiva durante gran parte del complemento. Su escollo de turno, campeón en 2001 y 2004, recién anotó su primer try de la segunda parte a falta de menos de dos minutos para el pitazo final. ¿Comenzará el reinado de Dave Wessels y sus pupilos en suelo aussie?

Además, en Brookvale Oval, Hurricanes, con una llegada al ingoal por parte de Du’Plessis Kirifi en los momentos finales, se impusieron por 20-19 sobre Waratahs, mientras que Sharks, a domicilio, arrolló a Sunwolves (45-10), que esta vez ejerció la localía en el Estadio Nacional de Singapur -NdR: habitualmente lo hacen en el Prince Chichibu Memorial, de Tokio-.

Primera semana (15 y 16 de febrero):

Viernes:

Chiefs (Nueva Zelanda) 27-30 Highlanders (Nueva Zelanda) Brumbies (Australia) 27-34 Rebels (Australia)

Sábado:

Blues (Nueva Zelanda) 22-24 Crusaders (Nueva Zelanda) Waratahs (Australia) 19-20 Hurricanes (Nueva Zelanda) Sunwolves (Japón) 10-45 Sharks (Sudáfrica) Bulls (Sudáfrica) 40-3 Stormers (Sudáfrica) Jaguares (Argentina) 16-25 Lions (Sudáfrica)

Libre: Reds (Australia).

Síntesis de los partidos:

Chiefs 30-27 Highlanders:

Chiefs: 15- Shaun Stevenson; 14- Bailyn Sullivan; 13- Tumua Manu y 12- Anton Lienert-Brown; 11- Etene Nanai-Seturo; 10- Orbyn Leger y 9- Brad Weber; 8- Tyler Ardron, 7- Lachlan Boshier y 6- Mitchell Brown; 5- Michael Allardice y 4- Brodie Retallick (C); 3- Angus Ta’avao, 2- Nathan Harris y 1- Atu Moli.

Ingresaron: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Tevita Mafileo, 18- Nepo Laulala, 19- Taleni Seu, 20- Jesse Parete, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Stephen Donald y 23- Ataata Moeakiola

Entrenador: Colin Cooper.

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Matt Faddes; 13- Rob Thompson y 12- Thomas Umaga-Jensen; 11- Tevita Li; 10- Josh Ioane y 9- Kayne Hammington; 8- Luke Whitelock, 7- Jimmy Lentjes y 6- Jackson Hemopo; 5- Josh Dickson y 4- Pari Pari Parkinson; 3- Tyrel Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Ayden Johnstone.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Daniel Lienert-Brown, 18- Siate Tokolahi, 19- Shannon Frizell, 20- Dillon Hunt, 21- Aaron Smith y 23- Patelesio Tomkinson.

No ingresó: 22- Bryn Gatland.

Expulsado: ST 27´ Patelesio Tomkinson.

Entrenador: Aaron Mauger.

Puntos en el primer tiempo: 14´ Try de Pari-Pari Parkinson convertido por Josh Ioane (Chiefs 0-7 Highlanders). 19´ Try de Tyler Ardron (Chiefs 5-7 Highlanders). 22´ y 38´ Tries de Angus Ta’avao y Etene Nanai-Seturo convertidos por Brad Weber (Chiefs 19-7 Highlanders). 40´ Penal de Josh Ioane (Chiefs 19-10 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 4´ Penal de Josh Ioane (Chiefs 19-13 Highlanders). 9´ Try de Etene Nanai-Seturo (Chiefs 24-13 Highlanders). 24´ Try de Shannon Frizell convertido por Josh Ioane (Chiefs 24-20 Highlanders). 28´ Penal de Stephen Donald (Chiefs 27-20 Highlanders). 31´ Penal de Josh Ioane (Chiefs 27-23 Highlanders). 31´ Try de Aaron Smith convertido por Josh Ioane (Chiefs 27-30 Highlanders).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: FMG (Hamilton).

Brumbies 27-34 Rebels:

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Irae Simone; 11- Toni Pulu; 10- Christian Lealiifano (C) y 9- Joe Powell; 8- Lachlan McCaffrey, 7- David Pocock y 6- Rob Valetini; 5- Sam Carter y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga’a y 1- James Slipper.

Ingresaron: 16- Josh Mann-Rea, 17- Scott Sio, 18- Leslie Leuluaialii-Makin, 19- Blake Enever, 20- Pete Samu, 21- Matt Lucas, 22- Wharenui Hawera y 23- Andy Muirhead.

Entrenador: Dan McKellar.

Rebels: 15- Dane Haylett-Petty (C); 14- Jack Maddocks; 13- Tom English y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Quade Cooper y 9- Will Genia; 8- Isi Naisarani, 7- Richard Hardwick y 6- Angus Cottrell; 5- Matt Philip y 4- Luke Jones; 3- Jermaine Ainsley, 2- Anaru Rangi y 1- Tetera Faulkner.

Ingresaron: 16- Robbie Abel, 17- Matt Gibbon, 18- Sam Talakai, 20-Brad Wilkin, 21- Rob Leota, 22- Michael Ruru y 23- Semisi Tupou.

No ingresó: 19- Esei Ha’angana.

Entrenador: Dave Wessels.

Puntos en el primer tiempo: 4´ Penal de Christian Leali’ifano (Brumbies 3-0 Rebels). 13´ Try de Folau Fainga’a convertido por Christian Leali’ifano (Brumbies 10-0 Rebels). 15´ Try de Tom English (Brumbies 10-5 Rebels). 12´ Try de Jack Maddocks convertido por Quade Cooper (Brumbies 10-12 Rebels). 27´ Try de Rory Arnold (Brumbies 15-12 Rebels). 32´ Try de Matt Philip convertido por Quade Cooper (Brumbies 15-19 Rebels). 35´ Try de Allan Alaalatoa convertido por Christian Leali’ifano (Brumbies 22-19 Rebels).

Puntos en el segundo tiempo: 8´ Try de Anaru Rangi convertido por Quade Cooper (Brumbies 22-26 Rebels). 29´ Penal de Quade Cooper (Brumbies 22-29 Rebels). 32´ Try de Jack Maddocks (Brumbies 22-34Rebels). 38´ Try de Sam Carter (Brumbies 27-34 Rebels).

Árbitro: Brendon Pickerill (Nueva Zelanda).

Estadio: GIO (Canberra).

Blues 22-24 Crusaders:

Blues: 15- Michael Collins; 14- Melani Nanai; 13- Ma’a Nonu y 12- TJ Faiane; 11- Rieko Ioane; 10- Otere Black y 9- Jonathan Ruru; 8- Akira Ioane, 7- Dalton Papalii y 6- Tom Robinson; 5- Josh Goodhue y 4- Patrick Tuipulotu (C); 3- Sione Mafileo, 2- James Parsons y 1- Alex Hodgman.

Ingresaron: 16- Matt Moulds, 17- Karl Tu’inukuafe, 18- Ofa Tu’ungafasi, 19- Gerard Cowley-Tuioti, 20- Matt Matich, 21- Augustine Pulu, 22- Harry Plummer y 23- Sonny Bill Williams.

Amonestado: PT 26´ Tom Robinson.

Entrenador: Leon MacDonald.

Crusaders: 15- David Havili; 14- Manasa Mataele; 13- Braydon Ennor y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Bryn Hall; 8- Whetu Douglas, 7- Matt Todd (C) y 6- Jordan Taufua; 5- Quinten Strange y 4- Scott Barrett; 3- Owen Franks, 2- Andrew Makalio y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Ben Funnell, 17- Tim Perry, 18- Michael Alaalatoa, 19- Luke Romano, 20- Tom Sanders, 21- Mitchell Drummond, 22- Mitchell Hunt y 23- Will Jordan.

Amarilla: ST 26´ Ben Funnell.

Entrenador: Scott Robertson.

Puntos en el primer tiempo: 12´ Penal de Otere Black (Blues 3-0 Crusaders). 17´ Try de Manasa Mataele (Blues 3-5 Crusaders). 26´ Try-penal (Blues 3-12 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ y 10´ Tries de Akira Ioane y Ofa Tu’ungafasi convertidos por Otere Black y Harry Plummer (Blues 17-12 Crusaders). 13´ Try de Manasa Mataele (Blues 17-17 Crusaders). 23´ Try-penal (Blues 17-24 Crusaders). 32´ Try de Augustine Pulu (Blues 22-24 Crusaders).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: Eden Park (Auckland).

Waratahs 19-20 Hurricanes:

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Alex Newsome; 13- Adam Ashley-Cooper y 12- Karmichael Hunt; 11- Curtis Rona; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Jack Dempsey, 7- Michael Hooper (C) y 6- Ned Hanigan; 5- Rob Simmons y 4- Jed Holloway; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Harry Johnson-Holmes.

Ingresaron: 16- Tolu Latu, 17- Rory O’Connor, 18- Chris Talakai, 19- Lachlan Swinton, 20- Will Miller y 23- Cam Clark.

No ingresaron: 21- Mitch Short y 22- Mack Mason.

Entrenador: Darryl Gibson.

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Vince Aso; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Fletcher Smith y 9- TJ Perenara (C); 8- Gareth Evans, 7- Ardie Savea y 6- Reed Prinsep; 5- Liam Mitchell y 4- James Blackwell; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Chris Eves.

Ingresaron: 16- Dane Coles, 17- Xavier Numia, 18- Ben May, 19- Isaia Walker-Leawere, 20- Du’Plessis Kirifi, 21- Finlay Christie, 22- James Marshall y 23- Wes Goosen.

Entrenador: John Plumtree.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Penal de Bernard Foley (Waratahs 3-0 Hurricanes). 8´ Penal de Jordie Barrett (Waratahs 3-3 Hurricanes). 12´ y 15´ Penales de Bernard Foley (Waratahs 9-3 Hurricanes). 36´ Try de Ardie Savea convertido por Jordie Barrett (Waratahs 9-10 Hurricanes). 39´ Penal de Bernard Foley (Waratahs 12-10 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Curtis Rona convertido por Bernard Foley (Waratahs 19-10 Hurricanes). 13´ Penal de Jordie Barrett (Waratahs 19-13 Hurricanes). 34´ Try de Du’Plessis Kirifi convertido por Jordie Barrett (Waratahs 19-20 Hurricanes).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Brookvale Oval (Sídney).

Sunwolves 10-45 Sharks:

Sunwolves: 15- Gerhard van den Heever; 14- Semisi Masirewa; 13- Shane Gates y 12- Phil Burleigh; 11- Rene Ranger; 10- Hayden Parker y 9- Kaito Shigeno; 8- Rahboni Warren-Vosayaco, 7- Ed Quirk y 6- Hendrik Tui; 5- James Moore y 4- Luke Thompson; 3- Asaeli Ai Valu, 2- Jaba Bregvadze y 1- Craig Millar.

Ingresaron: 16- Atsushi Sakate, 17- Sam Prattley, 18- Hiroshi Yamashita, 19- Uwe Helu, 20- Shuhei Matsuhashi, 21- Keisuke Uchida, 22- Rikiya Matsuda y 23- Michael Little.

Amonestado: ST 21´ James Moore.

Entrenador: Tony Brown.

Sharks: 15- Aphelele Fassi; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Makazole Mapimpi; 10- Robert du Preez (h) y 9- Louis Schreuder (C); 8- Daniel du Preez, 7- Tyler Paul y 6- Jacques Vermeulen; 5- Ruan Botha y 4- Hyron Andrews; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Akker van der Merwe y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron 16- Kerron van Vuuren, 17- Juan Schoeman, 18- Khutha Mchunu, 19- Gideon Koegelenberg, 20- Phepsi Buthelezi, 21- Cameron Wright, 22- Rhyno Smith y 23- Jeremy Ward.

Entrenador: Rob du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 4´ Penal de Rob du Preez (Sunwolves 0-3 Sharks). 8´ Try de Shane Gates convertido por Hayden Parker (Sunwolves 7-3 Sharks). 14´ Penal de Hayden Parker (Sunwolves 10-3 Sharks). 16´ Tries de Akker van der Merwe, Dan du Preez y Sbu Nkosi convertidos por Rob du Preez (Sunwolves 10-24 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 6´ Y 24´ Tries de Makazole Mapimpi y Akker van der Merwe convertidos por Rob du Preez (Sunwolves 10-38 Sharks). 31´ Try de Jeremy Ward convertido por Rhyno Smith (Sunwolves 10-45 Sharks).

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Nacional de Singapur.

Bulls 40-3 Stormers:

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Johnny Kotzé; 13- Jessie Kriel y 12- Burger Odendaal; 11- Rosko Specman; 10- Handré Pollard y 9- Embrose Papier; 8- Duane Vermeulen, 7- Hanro Liebenberg y 6- Ruan Steenkamp; 5- Lood de Jager (C) y 4- Jason Jenkins; 3- Trevor Nyakane, 2- Schalk Brits y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Corniel Els, 17- Simphiwe Matanzima, 18- Dayan van der Westhuizen, 19- Eli Snyman, 20- Thembelani Bholi, 21- Ivan van Zyl, 22- Manie Libbok y 23- Dylan Sage.

Entrenador: Pote Human.

Stormers: 15- Dillyn Leyds; 14- JJ Engelbrecht; 13- Ruhan Nel y 12- Damian de Allende; 11- SP Marais; 10- Damian Willemse y 9- Jano Vermaak; 8- Sikhumbuzo Notshe, 7- Pieter-Steph du Toit y 6- Siya Kolisi (C); 5- JD Schickerling y 4- Salmaan Moerat; 3- Wilco Louw, 2- Bongi Mbonambi y 1- Ali Vermaak.

Ingresaron: 16- Scarra Ntubeni, 17- Corné Fourie, 18- Neethling Fouché, 19- Chris van Zyl, 20- Kobus van Dyk, 21- Herschel Jantjies, 22- Jean-Luc du Plessis y 23- Dan du Plessis.

Entrenador: Robbie Fleck.

Puntos en el primer tiempo: 4´ Try de Rosko Specman convertido por Handré Pollard (Bulls 7-0 Stormers). 10´ Penal de SP Marais (Bulls 7-3 Stormers). 19´ y 24´ Tries de Rosko Specman y Johnny Kotzé convertidos por Handré Pollard (Bulls 21-3 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ Try de Jesse Kriel convertido por Handré Pollard (Bulls 28-3 Stormers). 11´, 15´, 30´ y 37´ Penales de Handré Pollard (Bulls 40-3 Stormers).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Loftus Versfeld (Pretoria).

Jaguares 16-25 Lions:

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente (C); 11- Ramiro Moyano; 10- Joaquín Díaz Bonilla y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Javier Ortega Desio, 7- Rodrigo Bruni y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Santiago Medrano, 2- Agustín Creevy y 1- Mayco Vivas.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Juan Pablo Zeiss, 18- Enrique Pieretto, 19- Matías Alemanno, 20- Marcos Kremer, 21- Martín Landajo, 22- Juan Cruz Mallía y 23- Matías Moroni.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Courtnall Skosan; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Elton Jantjies y 9- Nic Groom; 8- Warren Whiteley, 7- Hacjivah Dayimani y 6- Marnus Schoeman; 5- Marvin Orie y 4- Rhyno Herbst; 3- Carlü Sadie, 2- Malcolm Marx y 1- Dylan Smith.

Ingresaron: 16- Pieter Jansen, 17- Frans van Wyk, 18- Jacobie Adriaanse, 19- Ruan Vermaak, 20- Robert Kruger, 21- Dillon Smit, 22- Wandisile Simelane y 23- Ruan Combrinck.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Try de Marnus Schoeman (Jaguares 0-5 Lions). 12´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 3-5 Lions). 15´ Try de Santiago Medrano convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 10-5 Lions). 26´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 13-5 Lions). 29´ Penal de Elton Jantjies (Jaguares 13-8 Lions). 31´ Try de Marnus Schoeman convertido por Elton Jantjies (Jaguares 13-15 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 10´ Try de Marnus Schoeman convertido por Elton Jantjies (Jaguares 13-22 Lions). 19´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 16-22 Lions). 29´ Penal de Elton Jantjies (Jaguares 16-25 Lions).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Rebels 4 1 +7 2- Waratahs 1 1 -1 3- Brumbies 1 1 -7 4- Reds 0 0 0 5- Sunwolves 0 1 -35

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Highlanders 4 1 +3 2- Crusaders 4 1 +2 3- Hurricanes 4 1 +1 4- Blues 1 1 -2 5- Chiefs 1 1 -3

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Bulls 5 1 +37 2- Sharks 5 1 +35 3- Lions 4 1 +9 4- Jaguares 0 1 -9 5- Stormers 0 1 -37

Próxima fecha (22 y 23 febrero):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 3:35 Highlanders-Reds

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 1:15 Sunwolves-Waratahs 3:35 Crusaders-Hurricanes 5:45 Brumbies-Chiefs 10:05 Sharks-Blues 12:15 Stormers-Lions 18:40 Jaguares-Bulls

Libre: Rebels.