Crusaders fue sinónimo de solidez en la segunda semana del Super Rugby

En el AMI, su hogar, Crusaders, rey absoluto del hemisferio sur -NdR: ganó nueve títulos, la máxima cantidad en este certamen-, tuvo una primera mitad maravillosa y acabó imponiéndose por 38-22 sobre Hurricanes. El dueño de casa, como de costumbre, brindó un espectáculo de altísimo voltaje frente a sus propios fanáticos, quienes no ven perder al amor de su vida desde julio de 2016, cuando sucumbieron ante este mismísimo adversario por 35-10. Individualmente, los más destacados fueron Richie Mo’unga, autor de dos tries, y Scott Barrett, quien junto a Matt Todd lideró el pack de forwards. La organización más dominante de SANZAAR dejó en claro que, como de costumbre, es la que llevará el mote de candidata en esta campaña.

A poco más de 2200 kilómetros de la icónica ciudad de la isla Sur de Nueva Zelanda, Canberra, la capital de Australia, vibró al compás de unos Brumbies que lucieron como en sus mejores épocas, como aquellos equipos que levantaron el trofeo en 2001 y 2004. Fue ¡¡¡54-17!!! sobre Chiefs. De no creer. Principalmente, además por lo abultado que acabó siendo el resultado final, por quién estuvo del otro lado. Enfrente tuvieron a un equipo plagado de estrellas como Damian McKenzie, Brodie Retallick, Anton Lienert-Brown, Nathan Harris y Shaun Stevenson. Y no fueron una escuadra de un solo tiempo, sino que completaron una obra maestra de ochenta minutos, con momentos brillantes y otros más parejos, pero siempre a la altura de lo que significa una performance sobresaliente. La llegada al ingoal de Tom Banks gracias a la asistencia de Christian Leali’ifano, tal vez, la mejor de todo el fin de semana rugbístico.

Stormers, por su parte, recuperó la sonrisa en Newlands, su fortín situado en Ciudad del Cabo. Allí, los comandados por Robbie Fleck, con un try de Herschel Jantjies en el minuto 84, doblegaron a Lions por 19-17. Si bien llegaban con la urgencia de demostrar para qué están en este 2019 tras el pésimo debut ante Bulls (con caída por 40-3), la realidad es que muy pocos esperaban un éxito sobre el trisubcampeón actual que tiene el torneo, y menos después de estar por debajo en el luminoso durante casi todo el encuentro. Aun así, el representativo de Western Province mostró temple y coraje para sacar adelante una contienda que, en los papeles, lucía casi imposible. Chapeau por ellos.

Segunda semana (22 y 23 de febrero):

Viernes:

Highlanders (Nueva Zelanda) 36-31 Reds (Australia)

Sábado:

Sunwolves (Japón) 30-31 Waratahs (Australia) Crusaders (Nueva Zelanda) 38-22 Hurricanes (Nueva Zelanda) Brumbies (Australia) 54-17 Chiefs (Nueva Zelanda) Sharks (Sudáfrica) 26-7 Blues (Nueva Zelanda) Stormers (Sudáfrica) 19-17 Lions (Sudáfrica) Jaguares (Argentina) 27-12 Bulls (Sudáfrica)

Libre: Rebels (Australia).

Síntesis de los partidos:

Highlanders 36-31 Reds:

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11- Tevita Li; 10- Josh Ioane y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- Dillon Hunt y 6- Shannon Frizell; 5- Josh Dickson y 4- Jackson Hemopo; 3- Tyler Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Ayden Johnstone.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Dan Lienert-Brown, 18- Siate Tokolahi, 19- Jack Whetton, 20- Marino Mikaele-Tu’u, 21- Kayne Hammington, 22- Marty Banks y 23- Matt Faddes.

Entrenador: Aaron Mauger.

Reds: 15- Bryce Hegarty; 14- Chris Feauai-Sautia; 13- Jordan Petaia y 12- Samu Kerevi (C); 11- Sefa Naivalu; 10- Hamish Stewart y 9- Moses Sorovi; 8- Caleb Timu, 7- Liam Wright y 6- Angus Scott-Young; 5- Lukhan Tui y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- Feao Fotuaika.

Ingresaron: 16- Alex Mafi, 17- Harry Hoopert, 18- Ruan Smith, 19- Harry Hockings, 22- Duncan Paia’aua y 23- Isaac Lucas.

No ingresaron: 20- Fraser McReight y 21 Tate McDermott.

Entrenador: Brad Thorn.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Penal de Bryce Hegarty (Highlanders 0-3 Reds). 6´ Try de Rob Thompson convertido por Josh Ioane (Highlanders 7-3 Reds). 16´ Penal de Josh Ioane (Highlanders 10-3 Reds). 23´ Try de Chris Feauai-Sautia convertido por Bryce Hegarty (Highlanders 10-10 Reds). 28´ y 32´ Tries de Shannon Frizell y Ben Smith convertido por Josh Ioane (Highlanders 24-10 Reds). 38´ Try de Moses Sorovi convertido por Bryce Hegarty (Highlanders 27-17 Reds).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Shannon Frizell (Highlanders 29-17 Reds). 8´ y 16´ Tries de Izack Rodda y Feao Fotuaika convertidos por Bryce Hegarty (Highlanders 29-31 Reds). 33´ Try de Dillon Hunt convertido por Josh Ioane (Highlanders 36-31 Reds).

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina).

Estadio: Forsyth Barr (Dunedin).

Sunwolves 30-31 Waratahs:

Sunwolves: 15- Jason Emery; 14- Gerhard van der Heever; 13- Shane Gates y 12- Ryoto Nakamura; 11- Semisi Masirewa; 10- Hayden Parker y 9- Kaito Shigeno; 8- Rahboni Warren-Vosayaco, 7- Ed Quirk y 6- Hendrik Tui; 5- Tom Rowe y 4- Luke Thompson; 3- Hiroshi Yamashita, 2- Jaba Bregvadze y 1- Craig Miller (C).

Ingresaron: 16- Atsushi Sakate, 17- Pauliasi Manu, 18- Asaeli Ai Valu, 19- Uwe Helu, 20- James Moore, 21- Keisuke Uchida, 22- Michael Little y 23- Rikiya Matsuda.

Amonestado: ST 21´ Luke Thompson.

Entrenador: Tony Brown.

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Alex Newsome; 13- Karmichael Hunt y 12- Kurtley Beale; 11- Curtis Rona; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Jack Dempsey, 7- Michael Hooper (C) y 6- Ned Hanigan; 5- Rob Simmons y 4- Jed Holloway; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Harry Johnson-Holmes.

Ingresaron: 16- Tolu Latu, 17- Rory O’Connor, 18- Chris Talakai, 19- Lachlan Swinton, 20- Will Miller y 23- Adam Ashley-Cooper.

No ingresaron: 21- Mitch Short y 22- Mack Mason.

Entrenador: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 7´ Try de Gerhard van der Heever convertido por Hayden Parker (Sunwolves 7-0 Waratahs). 9´ Try de Kurtley Beale convertido por Bernard Foley (Sunwolves 7-7 Waratahs). 17´ Penal de Hayden Parker (Sunwolves 10-7 Waratahs). 23´ y 28´ Tries de Israel Folau (Sunwolves 10-17 Waratahs). 33´ Penal de Hayden Parker (Sunwolves 13-17 Waratahs). 38´ Try de Tom Rowe convertido por Hayden Parker (Sunwolves 20-17 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Penal de Hayden Parker (Sunwolves 23-17 Waratahs). 7´ Try de Jack Dempsey convertido por Bernard Foley (Sunwolves 23-24 Waratahs). 21´ Try-penal (Sunwolves 23-31 Waratahs). 29´ Try de Gerhard van der Heever convertido por Hayden Parker (Sunwolves 30-31 Waratahs).

Árbitro: AJ Jacobs (Sudáfrica).

Estadio: Prince Chichibu Memorial (Tokio).

Crusaders 38-22 Hurricanes:

Crusaders: 15- David Havili; 14- Manasa Mataele; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Bryn Hall; 8- Whetu Douglas, 7- Matt Todd (C) y 6- Jordan Taufua; 5- Quentin Strange y 4- Scott Barrett; 3- Owen Franks, 2- Andrew Makalio y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Ben Funnell, 17- Harry Allan, 18- Michael Alaalatoa, 19- Luke Romano, 20- Tom Sanders, 21- Mitch Drummond, 22- Mitch Hunt y 23- Braydon Ennor.

Amonestado: ST 40+2´ Mitch Hunt.

Entrenador: Scott Robertson.

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Wes Goosen; 13- Matt Proctor y 12- Vince Aso; 11- Ben Lam; 10- Fletcher Smith y 9- Finlay Christie; 8- Gareth Evans, 7- Du'Plessis Kirifi y 6- Reed Prinsep; 5- Liam Mitchell y 4- James Blackwell; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Dane Coles (C) y 1- Chris Eves.

Ingresaron: 16- Ricky Riccitelli, 17- Xavier Numia, 18- Ben May, 19- Isaia Walker-Leawere, 20- Sam Henwood, 21- TJ Perenara, 22- Jackson Garden-Bachop y 23- Ngani Laumape.

Entrenador: John Plumtree.

Puntos en el primer tiempo: 8´ y 23´ Tries de Scott Barrett y Richie Mo’unga (Crusaders 10-0 Hurricanes). 25´ Try de Jordan Taufua convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 17-0 Hurricanes). 40´ Try de Richie Mo’unga convertido por él mismo (Crusaders 24-0 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Try de Scott Barrett convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 31-0 Hurricanes). 8´ y 27´ Tries de Ben Lam y Wes Goosen (Crusaders 31-10 Hurricanes). 36´ Try de George Bridge convertido por Mitch Hunt (Crusaders 38-10 Hurricanes). 39´ Try de Ben Lam (Crusaders 38-15 Hurricanes). 40+2´ Try de TJ Perenara convertido por Jordie Barrett (Crusaders 38-22 Hurricanes).

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: AMI (Christchurch).

Brumbies 54-17 Chiefs:

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Chance Peni; 13- Tevita Kuridrani y 12- Irae Simone; 11- Andrew Muirhead; 10- Christian Leali'ifano (C) y 9- Joe Powell; 8- Lachlan McCaffrey, 7- Tom Cusack y 6- Rob Valetini; 5- Sam Carter y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga'a y 1- James Slipper.

Ingresaron: 16- Josh Mann-Rea, 17- Scott Sio, 18- Leslie Leulua, 19- Blake Enever, 20- Pete Samu, 21- Matt Lucas, 22- Wharenui Hawera y 23- Tom Wright.

Entrenador: Dan McKellar.

Chiefs: 15- Shaun Stevenson; 14- Ataata Moeakiola; 13- Tumua Manu y 12- Anton Lienert-Brown; 11- Etene Nanai-Seturo; 10- Damian McKenzie y 9- Te Toiroa Tahuriorangi; 8- Tyler Ardron, 7- Lachlan Boshier y 6- Mitchell Brown; 5- Michael Allardice y 4- Brodie Retallick (C); 3- Nepo Laulala, 2- Nathan Harris y 1- Aidan Ross.

Ingresaron: 16- Samisoni Taukei'aho, 17- Tevita Mafileo, 18- Sosefo Kautai, 19- Taleni Seu, 20- Mitch Karpik, 21- Jonathan Taumateine y 23- Baillyn Sullivan.

No ingresó: 22- Orbyn Leger.

Entrenador: Colin Cooper.

Puntos en el primer tiempo: 1´ Penal de Damian McKenzie (Brumbies 0-3 Chiefs). 12´, 16´ y 22´ Tries de Tevita Kuridrani, Tom Banks y Chance Peni convertidos por Christian Leali’ifano (Brumbies 21-3 Chiefs). 28´ Try de Ataata Moeakiola convertido por Damian McKenzie (Brumbies 21-10 Chiefs). 36´ Try de Lachlan McCaffrey convertido por Christian Leali’ifano (Brumbies 28-10 Chiefs). 40+2´ Try de Folau Fainga’a (Brumbies 33-10 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 11´ Try de Chance Peni convertido por Christian Leali’ifano (Brumbies 40-10 Chiefs). 16´ Try de Samisoni Taukei’aho convertido por Damian McKenzie (Brumbies 40-17 Chiefs). 29´ y 37´ Tries de Josh Mann-Rea y Tevita Kuridrani convertidos por Wharenui Hawera (Brumbies 54-17 Chiefs).

Árbitro: Angus Gardner (Sudáfrica).

Estadio: GIO (Canberra).

Sharks 26-7 Blues:

Sharks: 15- Aphelele Fassi; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Makazole Mapimpi; 10- Rob du Preez (h) y 9- Louis Schreuder (C); 8- Dan du Preez, 7- Tyler Paul y 6- Jacques Vermeulen; 5- Ruan Botha y 4- Hyron Andrews; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Akker van der Merwe y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Kerron van Vuuren, 17- Juan Schoeman, 18- Thomas du Toit, 19- Gideon Koelenberg, 20- Phepsi Buthelezi, 21- Cameron Wright, 22- Jeremy Ward y 23- Curwin Bosch.

Entrenador: Rob du Preez.

Blues: 15- Melani Nanai; 14- Caleb Clarke; 13- TJ Faiane y 12- Sonny Bill Williams; 11- Rieko Ioane; 10- Otere Black y 9- Jonathan Ruru; 8- Akira Ioane, 7- Dalton Papali'i y 6- Tom Robinson; 5- Josh Goodhue y 4- Patrick Tuipulotu (C); 3- Ofa Tu'ungafasi, 2- James Parsons y 1- Karl Tu'inukuafe.

Ingresaron: 16- Matt Moulds, 17- Alex Hodgman, 18- Sione Mafileo, 19- Gerard Cowley-Tuioti, 20- Matt Matich, 21- Augustine Pulu, 22- Harry Plummer y 23- Tanielu Tele'a.

Entrenador: Leon MacDonald.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Try de Aphelele Fassi (Sharks 5-0 Blues). 15´ Try de Akker van der Merwe convertido por Rob du Preez (Sharks 12-0 Blues). 36´ Try de Rob du Preez convertido por él mismo (Sharks 19-0 Blues).

Puntos en el segundo tiempo: 21´ Try de Tanielu Tele’a convertido por Tanielu Tele’a (Sharks 19-7 Blues). 39´ Try de Curwin Bosch convertido por Rob du Preez (Sharks 26-7 Blues).

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Estadio: Kings Park (Durban).

Stormers 19-17 Lions:

Stormers: 15- Damian Willemse; 14- Sergeal Petersen; 13- Ruhan Nel y 12- Damian de Allende; 11- SP Marais; 10- Jean-Luc du Plessis y 9- Jano Vermaak; 8- Sikhumbuzo Notshe, 7- Pieter-Steph du Toit y 6- Siya Kolisi (C); 5- JD Schickerling y 4- Chris van Zyl; 3- Wilco Louw, 2- Bongi Mbonambi y 1- Ali Vermaak.

Ingresaron: 16- Scarra Ntubeni, 17- Corné Fourie, 18- Frans Malherbe, 19- Eben Etzebeth, 20- Jaco Coetzee, 21- Herschel Jantjies, 22- Joshua Stander y 23- Dan du Plessis.

Amonestado: PT 40+1´ Ali Vermaak.

Entrenador: Robbie Fleck.

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Courtnall Skosan; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Ruan Combrinck; 10- Elton Jantjies y 9- Nic Groom; 8- Warren Whiteley (C), 7- Kwagga Smith y 6- Marnus Schoeman; 5- Stephan Lewies y 4- Marvin Orie; 3- Carlü Sadie, 2- Malcolm Marx y 1- Dylan Smith.

Ingresaron: 16- Pieter Jansen, 17- Sti Sithole, 18- Jacobie Adriaanse, 19- Rhyno Herbst, 20- Hacjivah Dayimani, 21- Gianni Lombard, 22- Aphiwe Dyantyi y 23- Sylvian Mahuza.

Amonestado: ST 38´ Marnus Schoeman.

Entrenador: Swys de Bruin.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Try de Kwagga Smith convertido por Elton Jantjies (Stormers 0-7 Lions). 11´ Penal de SP Marais (Stormers 3-7 Lions). 20´ Try de Warren Whiteley convertido por Elton Jantjies (Stormers 3-14 Lions). 28´ Penal de SP Marais (Stormers 6-14 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 10´ y 21´ Penales de SP Marais (Stormers 12-14 Lions). 24´ Penal de Elton Jantjies (Stormers 12-17 Lions). 40+4´ Try de Herschel Jantjies convertido por SP Marais (Stormers 19-17 Lions).

Árbitro: Egon Segonds (Sudáfrica).

Jaguares 27-12 Bulls:

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente (C); 11- Ramiro Moyano; 10- Joaquín Díaz Bonilla y 9- Tomás Cubelli; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Santiago Medrano, 2- Agustín Creevy y 1- Mayco Vivas.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Juan Pablo Zeiss, 18- Enrique Pieretto, 19- Matías Alemanno, 20- Rodrigo Bruni, 21- Martín Landajo, 22- Juan Cruz Mallía y 23- Matías Moroni.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Cornal Hendricks; 13- Jesse Kriel y 12- Burger Odendaal; 11- Rosko Specman; 10- Handré Pollard y 9- Embrose Papier; 8- Duane Vermeulen, 7- Hanro Liebenberg y 6- Ruan Steenkamp; 5- Lood de Jager (C) y 4- Jason Jenkins; 3- Trevor Nyakane, 2- Schalk Brits y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Corniel Els, 17- Simphiwe Matanzima, 18- Dayan van der Westhuizen, 19- Eli Snyman, 20- Thembelani Bholi, 21- Ivan van Zyl, 22- Chris Smith y 23- Dylan Sage.

Entrenador: Pote Human.



Puntos en el primer tiempo: 17´ Try de Matías Orlando convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 7-0 Bulls). 24´ Penal de Handré Pollard (Jaguares 7-3 Bulls).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ Penal de Handré Pollard (Jaguares 7-6 Bulls). 8´ Try de Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 10-6 Bulls). 13´ y 19´ Penales de Handré Pollard (Jaguares 10-12 Bulls). 24´ Try de Rodrigo Bruni convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 17-12 Bulls). 26´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 20-12 Bulls). 32´ Try de Bautista Delguy convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 27-12 Bulls).

Árbitro: Brendon Pickerill (Nueva Zelanda).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Brumbies 6 2 +30 2- Waratahs 5 2 0 3- Rebels 4 1 +7 4- Reds 1 1 -5 5- Reds 1 2 -3

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 8 2 +18 2- Highlanders 8 2 +8 3- Hurricanes 4 2 -15 4- Blues 1 2 -21 5- Chiefs 1 2 -40

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Sharks 10 2 +56 2- Bulls 5 2 +22 3- Lions 5 2 +7 4- Jaguares 5 2 +6 5- Stormers 4 2 -35

Próxima fecha (1° y 2 de marzo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 3:35 Hurricanes-Brumbies 5:45 Rebels-Highlanders

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 3:35 Chiefs-Sunwolves 5:45 Reds-Crusaders 10:05 Lions-Bulls 12:15 Sharks-Stormers 18:40 Jaguares-Blues

Libre: Waratahs.