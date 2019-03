Sunwolves, la gran sorpresa de la tercera semana del Super Rugby

A más de tres años de haber debutado en la considerada “NBA del rugby”, Sunwolves, el único representativo que tiene la Unión de Rugby de Japón (JRFU, por sus siglas en inglés), escribió su página más importante al doblegar a Chiefs, campeón en 2012 y 2013, y con jugadores como Damian McKenzie y Brodie Retallick (que cumplió cien partidos con la indumentaria de los de Waikato) en cancha. Y lo sorpresivo no fue solamente el resultado, sino cómo se dio, fundamentalmente en la primera parte de la contienda. Allí, la visita, que tiene a Tony Brown como entrenador, pasó por arriba a un adversario que luce perdido en este inicio de esta edición -NdR: cayeron en sus tres actuaciones-. Su tradicional eléctrico ataque fue decisivo para que acaben produciendo uno (o el) de los cimbronazos más grandes en la historia del torneo que año a año, desde 1996, organiza SANZAAR. Individualmente, lo hecho por Gerhard van der Heever, autor de un try, fue de lo más sobresaliente, aunque sin olvidarse del siempre valioso aporte de Hayden Parker, infalible en sus envíos a los palos.

A más de 11.600 kilómetros de la icónica ciudad en tierra maorí, Durban, una de las perlas de las costas sudafricanas, fue testigo del cruce que protagonizaron el dueño de casa, Sharks, y Stormers, el máximo orgullo ovalado que tiene Ciudad del Cabo. Y, contra toda apuesta que circulaba por internet, quien alzó los brazos tras los ochenta minutos fue el conjunto de Western Province. El 16-11, que silenció al público que se acercó al Kings Park, concluyó con el invicto de los conducidos por Rob du Preez, quienes previamente habían sido verdugos de Sunwolves (45-10, en Singapur) y Blues (26-7, en su hogar). La llave del éxito para Robbie Fleck y su grupo de jugadores fue, sin duda alguna, lo hecho en la primera mitad del cotejo, cuando lograron una distancia de diez puntos en el luminoso. Luego, en los últimos cuarenta minutos, mantuvieron una sólida defensa que les permitió retirarse de territorio enemigo con cuatro puntos en el bolsillo.

Por otra parte, también en suelo springbok, el prestigioso Ellis Park de Johannesburgo vibró al ritmo de Lions y Bulls. Este último, con una gran producción integral desde el kickoff hasta el pitazo final, se impuso por 30-12, con Handré Pollard, autor de veinte punto, como estandarte; su víctima, en cambio, jamás pudo hacer pie. Malcolm Marx, habitual figura, pasó desapercibido, y lo mismo con Elton Jantjies. También sintieron la baja, por lesión, de Warren Whiteley, quien estará fuera de las canchas entre seis y ocho semanas.

Tercera semana (1° y 2 de marzo):

Viernes:

Hurricanes (Nueva Zelanda) 43-13 Brumbies (Australia) Rebels (Australia) 24-19 Highlanders (Nueva Zelanda)

Sábado:

Chiefs (Nueva Zelanda) 15-30 Sunwolves (Japón) Reds (Australia) 12-22 Crusaders (Nueva Zelanda) Lions (Sudáfrica) 12-30 Bulls (Sudáfrica) Sharks (Sudáfrica) 11-16 Stormers (Sudáfrica) Jaguares (Argentina) 23-19 Blues (Nueva Zelanda)

Libre: Waratahs (Australia).

Síntesis de los partidos:

Hurricanes 43-13 Brumbies:

Hurricanes: 15- Chase Tiatia; 14- Vince Aso; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara; 8- Ardie Savea, 7- Du’Plessis Kirifi y 6- Vaea Fifita; 5- Liam Mitchell y 4- James Blackwell; 3- Ben May, 2- Dane Coles (C) y 1- Chris Eves.

Ingresaron: 16- Ricky Riccitelli, 17- Xavier Numia, 18- Jeffery Toomaga-Allen, 19- Isaia Walker-Leawere, 20- Reed Prinsep, 21- Richard Judd, 22- Jackson Garden-Bachop y 23- Wes Goosen.

Entrenador: John Plumtree.

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Andy Muirhead; 13- Tevita Kuridrani y 12- Irae Simone; 11- Chance Peni; 10- Christian Leali’ifano (C) y 9- Joe Powell; 8- Isi Naisarani, 7- David Pocock y 6- Pete Samu; 5- Blake Enever y 4- Sam Carter; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga’a y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Josh Mann-Rea, 17- James Slipper, 18- Leslie Leulua, 19- Darcy Swain, 20- Tom Cusack, 21- Matt Lucas, 22- Wharenui Hawera y 23- Tom Wright.

Amonestado: ST 21´ David Pocock.

Entrenador: Dan McKellar.

Puntos en el primer tiempo: 11´ y 13´ Tries de Dane Coles y Ngani Laumape convertidos por Beauden Barrett (Hurricanes 14-0 Brumbies). 19` Try de Folau Fainga’a (Hurricanes 14-5 Brumbies). 28´ Penal de Christian Leali’ifano (Hurricanes 14-8 Brumbies), 35´ Try de Dane Coles (Hurricanes 19-8 Brumbies).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Penal de Beauden Barrett (Hurricanes 22-8 Brumbies). 12´ y 19` Tries de Ngani Laumape convertidos por Beauden Barrett (Hurricanes 36-8 Brumbies). 30´ Try de Tom Wright (Hurricanes 36-13 Brumbies). 40+1´ Try de James Blackwell convertido por Jackson Garden-Bachop (Hurricanes 43-13 Brumbies).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: Central Energy Trust Arena (Palmerston North).

Rebels 24-19 Highlanders:

Rebels: 15- Dane Haylett-Petty (C); 14- Jack Maddocks; 13- Tom English y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Quade Cooper y 9- Will Genia; 8- Isi Naisarani, 7- Brad Wilkin y 6- Angus Cottrell; 5- Matt Philip y 4- Luke Jones; 3- Sam Talakai, 2- Anaru Rangi y 1- Tetera Faulkner.

Ingresaron: 16- Robbie Abel, 17- Matt Gibbon, 18- Jermaine Ainsley, 19- Adam Coleman, 20- Richard Hardwick, 21- Rob Leota, 22- Michael Ruru y 23- Reece Hodge.

Entrenador: Dave Wessels.

Highlanders: 15- Josh Ioane; 14- Waisake Naholo; 13- Thomas Umaga-Jensen y 12- Teihorangi Walden; 11- Josh McKay; 10- Bryn Gatland y 9- Kayne Hammington; 8- Elliot Dixon, 7- James Lentjes y 6- Shannon Frizell; 5- Pari Pari Parkinson y 4- Jackson Hemopo; 3- Siate Tokolahi, 2- Ash Dixon (C) y 1- Dan Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Ricky Jackson, 17- Ayden Johnstone, 18- Josh Iosefa-Scott, 19- Tom Franklin, 21- Folau Fakatava, 22- Patelesio Tomkinson y 23- Marty Banks.

No ingresò: 20- Marino Mikaele-Tu’u.

Entrenador: Aaron Mauger.

Puntos en el primer tiempo: 2` Try de Shannon Frizell (Rebels 0-5 Highlanders). 8´ Try de Tom English convertido por Quade Cooper (Rebels 7-5 Highlanders). 16` Try de Siate Tokolahi convertido por Bryn Gatland (Rebels 7-12 Highlanders). 25` Try de Jack Maddocks convertido por Quade Cooper (Rebels 14-12 Highlanders). 29` Try de Tom English (Rebels 19-12 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Bill Meakes (Rebels 24-12 Highlanders). 23´ Try de Jackson Hemopo convertido por Marty Banks (Rebels 24-19 Highlanders).

Árbitro: AJ Jacobs (Sudáfrica).

Estadio: AAMI Park (Melbourne).

Chiefs 15-30 Sunwolves:

Chiefs: 15- Shaun Stevenson; 14- Sean Wainui; 13- Alex Nankivell y 12- Orbyn Leger; 11- Etene Nanai-Seturo; 10- Damian McKenzie y 9- Brad Weber; 8- Taleni Seu, 7- Mitch Karpik y 6- Mitchell Brown; 5- Michael Allardice y 4- Brodie Retallick (C); 3- Angus Ta'avao, 2- Samisoni Taukei'aho y 1- Aidan Ross.

Ingresaron: 16- Bradley Slater, 17- Tevita Mafileo, 18- Sosefo Kautai, 19- Jesse Parete, 20- Lachlan Boshier, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Baillyn Sullivan y 23- Ataata Moeakiola.

Entrenador: Colin Cooper.

Sunwolves: 15- Jason Emery; 14- Gerhard van der Heever; 13- Shane Gates y 12- Michael Little; 11- Jamie Henry; 10- Hayden Parker y 9- Kaito Shigeno; 8- Rahboni Warren Vosayaco, 7- Shuhei Matsuhashi y 6- Hendrik Tui; 5- Uwe Helu y 4- Luke Thompson; 3- Hiroshi Yamashita, 2- Atsushi Sakate y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Nathan Vella, 17- Sam Prattley, 18- Asaeli Ai Valu, 19- Tom Rowe, 20- James Moore, 21- Jamie Booth, 22- Phil Burleigh y 23- Rikiya Matsuda.

Entrenador: Tony Brown.

Puntos en el primer tiempo: 1´ Try de Shuhei Matsuhashi convertido por Hayden Parker (Chiefs 0-7 Sunwolves). 5´ Penal de Hayden Parker (Chiefs 0-10 Sunwolves). 22´ Penal de Damian McKenzie (Chiefs 3-10 Sunwolves). 25´ Penal de Hayden Parker (Chiefs 3-13 Sunwolves). 31´ Try de Uwe Helu convertido por Hayden Parker (Chiefs 3-20 Sunwolves). 34´ Penal de Hayden Parker (Chiefs 3-23 Sunwolves).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ Try de Alex Nankivel convertido por Damian McKenzie (Chiefs 10-23 Sunwolves). 16´ Try de Gerhard van der Heever convertido por Hayden Parker (Chiefs 10-30 Sunwolves). 23´ Try de Etene Nanai-Seturo (Chiefs 15-30 Sunwolves).

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina).

Estadio: FMG (Hamilton).

Reds 12-22 Crusaders:

Reds: 15- Bryce Hegarty; 14- Chris Feauai-Sautia; 13- Jordan Petaia y 12- Samu Kerevi (C); 11- Sefa Naivalu; 10- Hamish Stewart y 9- Moses Sorovi; 8- Angus Scott-Young, 7- Liam Wright y 6- Lukhan Tui; 5- Harry Hockings y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- Feao Fotuaika.

Ingresaron: 16- Alex Mafi, 17- JP Smith, 18- Ruan Smith, 19- Caleb Timu, 20- Scott Higginbotham, 21- Tate McDermott, 22- Duncan Paia’aua y 23- Isaac Lucas.

Amonestado: ST 13´ Lukhan Tui.

Entrenador: Brad Thorn.

Crusaders: 15- Will Jordan; 14- Braydon Ennor; 13- Jack Goodhue y 12- Tim Bateman; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Mitch Drummond; 8- Whetu Douglas, 7- Matt Todd (C) y 6- Tom Sanders; 5- Quinten Strange y 4- Scott Barrett; 3- Owen Franks, 2- Andrew Makalio y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Ben Funnell, 17- Harry Allan, 18- Michael Alaalatoa, 19- Luke Romano, 20- Jordan Taufua, 21- Bryn Hall, 22- Mitch Hunt y 23- David Havili.

Entrenador: Scott Robertson.

Puntos en el primer tiempo: 7´ y 9´ Tries de Braydon Ennor y Will Jordan (Reds 0-10 Crusaders). 38´ Try de Samu Kerevi convertido por Bryce Hegarty (Reds 7-10 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: 9´ Try de Whetu Douglas convertido por Richie Mo’unga (Reds 7-17 Crusaders). 17´ Try de Jordan Taufua (Reds 7-22 Crusaders). 34´ Try de Scott Higginbotham (Reds 12-22 Crusaders).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Suncorp (Brisbane).

Lions 12-30 Bulls:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Ruan Combrinck; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Elton Jantjies y 9- Nic Groom; 8- Hacjivah Dayimani, 7- Marnus Schoeman y 6- Kwagga Smith; 5- Stephan Lewies y 4- Rhyno Herbst; 3- Carlü Sadie, 2- Malcolm Marx (C) y 1- Dylan Smith.

Ingresaron: 16- Pieter Jansen, 17- Frans van Wyk, 18- Sti Sithole, 19- Robert Kruger, 20- Vincent Tshituka, 21- Ross Cronjé, 22- Franco Naudé y 23- Courtnall Skosan.

Entrenador: Swys de Bruin.

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Cornal Hendricks; 13- Jesse Kriel y 12- Dylan Sage; 11- Rosko Specman; 10- Handré Pollard y 9- Embrose Papier; 8- Duane Vermeulen, 7- Hanro Liebenberg y 6- Ruan Steenkamp; 5- Eli Snyman y 4- Jason Jenkins; 3- Trevor Nyakane, 2- Schalk Brits y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Corniel Els, 17- Simphiwe Matanzima, 18- Dayan van der Westhuizen, 19- Jannes Kirsten, 20- Tim Agaba, 21- Ivan van Zyl, 22- Manie Libbok y 23- Divan Rossouw.

Entrenador: Pote Human.

Puntos en el primer tiempo: 14´ y 27´ Penales de Handré Pollard (Lions 0-6 Bulls). 30´ Try de Duane Vermeulen (Lions 0-11 Bulls). 38´ Penal de Handré Pollard (Lions 0-14 Bulls).

Puntos en el segundo tiempo: 4´ Penal de Handré Pollard (Lions 0-17 Bulls). 8´ Try de Carlü Sadie (Lions 5-17 Bulls). 18´ y 23´ Penales de Handré Pollard (Lions 5-23 Bulls). 26´ Try de Kwagga Smith convertido por Elton Jantjies (Lions 12-23 Bulls). 35´ Try de Warrick Gelant convertido por Handré Pollard (Lions 12-30 Bulls).

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Estadio: Ellis Park (Johannesburgo).

Sharks 11-16 Stormers:

Sharks: 15- Aphelele Fassi; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Makazole Mapimpi; 10- Rob du Preez (h) y 9- Louis Schreuder (C); 8- Dan du Preez, 7- Tyler Paul y 6- Jacques Vermeulen; 5- Ruan Botha y 4- Hyron Andrews; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Akker van der Merwe y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Kerron van Vuuren, 17- Juan Schoeman, 18- Thomas du Toit, 19- Gideon Koegelenberg, 20- Phepsi Buthelezi, 21- Cameron Wright, 22- Jeremy Ward y 23- Curwin Bosch.

Amonestados: PT 22´ y 38´ Lukhanyo Am y Akker van der Merwe.

Entrenador: Rob du Preez.

Stormers: 15- Damian Willemse; 14- Sergeal Petersen; 13- Dan du Plessis y 12- Damian de Allende; 11- SP Marais; 10- Jean-Luc du Plessis y 9- Herschel Jantjies; 8- Sikhumbuzo Notshe, 7- Pieter-Steph du Toit y 6- Siya Kolisi (C); 5- JD Schickerling y 4- Eben Etzebeth; 3- Frans Malherbe, 2- Bongi Mbonambi y 1- Ali Vermaak.

Ingresaron: 16- Scarra Ntubeni, 17- Corné Fourie, 18- Wilco Louw, 19- Chris van Zyl, 20- Jaco Coetzee, 21- Justin Phillips, 22- Ruhan Nel y 23- Dillyn Leyds.

Amonestado: ST 6´ Dan du Plessis.

Entrenador: Robbie Fleck.

Puntos en el primer tiempo: 5´ Try de Damian Willemse convertido por SP Marais (Sharks 0-7 Stormers). 15´ Penal de Rob du Preez (Sharks 3-7 Stormers). 29´ y 38´ Penales de SP Marais (Sharks 3-13 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Lukhanyo Am (Sharks 8-13 Stormers). 11´ Penal de Rob du Preez (Sharks 11-13 Stormers). 26´ Penal de SP Marais (Sharks 11-16 Stormers).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Kings Park (Durban).

Jaguares 23-19 Blues:

Jaguares: 15- Juan Cruz Mallía; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Moroni y 12- Matías Orlando (C); 11- Ramiro Moyano; 10- Joaquín Díaz Bonilla y 9- Tomás Cubelli; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Santiago Medrano, 2- Agustín Creevy y 1- Mayco Vivas.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Juan Pablo Zeiss, 18- Enrique Pieretto, 19- Matías Alemanno, 20- Rodrigo Bruni, 21- Martín Landajo, 22- Santiago González Iglesias y 23- Joaquín Tuculet.

Amonestado: PT 32´ Tomás Lavanini.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Blues: 15- Melani Nanai; 14- Tanielu Tele'a; 13- TJ Faiane y 12- Ma’a Nonu; 11- Rieko Ioane; 10- Otere Black y 9- Augustine Pulu; 8- Akira Ioane, 7- Dalton Papali'i y 6- Tom Robinson; 5- Josh Goodhue y 4- Patrick Tuipulotu (C); 3- Ofa Tu'ungafasi, 2- James Parsons y 1- Alex Hodgman.

Ingresaron: 16- Matt Moulds, 17- Karl Tu'inukuafe, 18- Sione Mafileo, 19- Gerard Cowley-Tuioti, 20- Matt Matich, 21- Jonathan Ruru, 22- Harry Plummer y 23- Sonny Bill Williams.

Entrenador: Leon MacDonald.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Penal de Otere Black (Jaguares 0-3 Blues). 6´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 3-3 Blues). 8´ Penal de Otere Black (Jaguares 3-6 Blues). 14´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 6-6 Blues). 33´ Penal de Otere Black (Jaguares 6-9 Blues). 38´ Try de Ramiro Moyano (Jaguares 11-9 Blues).

Puntos en el segundo tiempo: 10´ Penal de Otere Black (Jaguares 11-12 Blues). 24´ Try de Ramiro Moyano convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 18-12 Blues). 28´ Try de Julián Montoya (Jaguares 23-12 Blues). 32´ Try de Dalton Papali’i convertido por Otere Black (Jaguares 23-19 Blues).

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Rebels 8 2 +12 2- Brumbies 5 3 0 3- Waratahs 5 2 0 4- Sunwolves 5 3 -21 5- Reds 1 2 -15

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 12 3 +28 2- Hurricanes 9 3 +15 3- Highlanders 9 3 +3 4- Blues 2 3 -25 5- Chiefs 1 3 -55

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Sharks 11 3 +49 2- Bulls 9 3 +40 3- Jaguares 9 3 +10 4- Stormers 8 3 -30 5- Lions 5 3 -11

Próxima fecha (8 y 9 de marzo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 3:35 Hurricanes-Highlanders 5:45 Rebels-Brumbies

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 1:15 Crusaders-Chiefs 3:35 Blues-Sunwolves 5:45 Waratahs-Reds 10:05 Lions-Jaguares 12:15 Bulls-Sharks

Libre: Stormers.