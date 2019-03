Crusaders, el dueño de todas las miradas en la cuarta semana del Super Rugby

Nueve tries… y eso que desaceleraron sobre el final. Así fue la magnífica producción de los ‘Saders en el AMI, su hogar en la región de Canterbury. No tuvo impacto la cantidad de caras inexperimentadas (Ere Enari, Sevu Reece y George Bower, entre otras) ni la calidad del rival. Y es que pese al momento que atraviesa la franquicia con base en Hamilton, Waikato, no deja de ser un equipo que año a año se planta en playoffs. Además, con figuras de renombre como Damian McKenzie, Brodie Retallick, Anton Lienert-Brown, Solomon Alaimalo y Nathan Harris. Incluso así, el dueño de casa, que no pierde desde hace casi un año -NdR: fue el 17 de marzo, con Highlanders, que lo batió por 25-17, en Dunedin, como verdugo-, se las arregló para deleitar al público presente. Dejaron en claro que salir campeones invictos es una posibilidad para un plantel repleto de talento como es el dirige Scott Robertson.

Antes de la descomunal victoria de la escuadra más ganadora en la historia de esta competición (con nueve trofeos en sus vitrinas), Melbourne festejó un nuevo éxito de su representativo, Rebels. Los capitaneados por Dane Haylett-Petty, quien tuvo una muy buena actuación en la segunda mitad, remontaron una desventaja de dieciséis puntos (con dos jugadores amonestados en simultáneo) y acabaron doblegando a Brumbies por 29-26. De esta manera, con la conducción dentro del terreno de juego de dos grandes estrategas como Will Genia y Quade Cooper, los del estado de Victoria siguen en lo más alto de la Conferencia Australiana.

Lejos del glamur y los precios exagerados de la metrópoli aussie, Bulls, uno de los dos tricampeones que tiene el hemisferio sur -NdR: se impusieron en las ediciones del 2007, 2009 y 2010. El otro, que se coronó en 1996, 1997 y 2003, es Blues-, trepó al primer lugar de la Conferencia Sudafricana al ganarle por 37-14 a Sharks, que hasta al momento de consumarse este resultado era el único líder que tenía esta división. La clave, sin duda alguna, estuvo en el pie de Handré Pollard, autor de veintidós de los treinta y siete puntos totales que obtuvo junto a sus compañeros; los de Durban, por su parte, se vieron superados constantemente y solo pudieron ofrecer oposición durante el inicio del complemento gracias a algunos embates ofensivos comandados, en su mayoría, por Makazole Mapimpi.

Primera semana (8 y 9 de marzo):

Viernes:

Hurricanes (Nueva Zelanda) 25-22 Highlanders (Nueva Zelanda) Rebels (Australia) 29-26 Brumbies (Australia)

Sábado:

Crusaders (Nueva Zelanda) 57-28 Chiefs (Nueva Zelanda) Blues (Nueva Zelanda) 28-20 Sunwolves (Japón) Waratahs (Australia) 28-17 Reds (Australia) Lions (Sudáfrica) 47-39 Jaguares (Argentina) Bulls (Sudáfrica) - Sharks (Sudáfrica)

Libre: Stormers (Sudáfrica).

Síntesis de los partidos:

Hurricanes 25-22 Highlanders:

Hurricanes: 15- Chase Tiatia; 14- Jordie Barrett; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara; 8- Ardie Savea, 7- Du’Plessis Kirifi y 6- Vaea Fifita; 5- Liam Mitchell y 4- James Blackwell; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Dane Coles (C) y 1- Chris Eves.

Ingresaron: 17- Fraser Armstrong, 18-Alex Fidow, 19- Isaia Walker-Leawere, 20- Reed Prinsep, 21- Richard Judd, 22- Jackson Garden-Bachop y 23- Vince Aso.

No ingresaron: 16- Asafo Aumua, 21- Richard Judd y 22- Jackson Garden-Bachop.

Entrenador: John Plumtree.

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Richard Buckman; 13- Patelesio Tomkinson y 12- Thomas Umaga-Jensen; 11- Tevita Li; 10- Josh Ioane y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- James Lentjes y 6- Jackson Hemopo; 5- Pari Pari Parkinson y 4- Josh Dickson; 3- Tyrel Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Ayden Johnstone.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Dan Lienert-Brown, 19- Tom Franklin, 20- Elliot Dixon, 21- Kayne Hammington, 22- Marty Banks y 23- Waisake Naholo.

No ingresó: 18- Josh Iosefa-Scott.

Entrenador: Aaron Mauger.

Puntos en el primer tiempo: 10´ Try de Aaron Smith (Hurricanes 0-5 Highlanders). 26´ Try de Ngani Laumape convertido por Beauden Barrett (Hurricanes 7-5 Highlanders). 31´ Penal de Josh Ioane (Hurricanes 7-8 Highlanders). 39´ Try de Ngani Laumape convertido por Beauden Barrett (Hurricanes 14-8 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 11´ y 19´ Tries de Patelesio Tomkinson y Liam Coltman convertidos por Josh Ioane y Marty Banks (Hurricanes 14-22 Highlanders). 23´ Penal de Beauden Barrett (Hurricanes 17-22 Highlanders). 30´ Try de Ben Lam (Hurricanes 22-22 Highlanders). 40+1´ Penal de Beauden Barrett (Hurricanes 25-22 Highlanders).

Árbitro: Damon Murphy (Australia).

Estadio: Regional de Wellington.

Rebels 29-26 Brumbies:

Rebels: 15- Dane Haylett-Petty (C); 14- Jack Maddocks; 13- Tom English y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Quade Cooper y 9- Will Genia; 8- Isi Naisarani, 7- Brad Wilkin y 6- Rob Leota; 5- Adam Coleman y 4- Matt Philip; 3- Sam Talakai, 2- Robbie Abel y 1- Matt Gibbon.

Ingresaron: 16- Anaru Rangi, 17- Tetera Faulkner, 18- Jermaine Ainsley, 19- Luke Jones, 20- Ross Haylett-Petty, 22- Richard Hardwick y 22- Reece Hodge.

No ingresó: 21- Michael Ruru.

Amonestados: PT 32´ y 40+1´ Adam Coleman y Matt Gibbon.

Entrenador: Dave Wessels.

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Tom Wright; 11- Andrew Muirhead; 10- Christian Leali’ifano (C) y 9- Joe Powell; 8- Tom Cusack, 7- David Pocock y 6- Rob Valetini; 5- Sam Carter y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga’a y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Josh Mann-Rea, 17- James Slipper, 18- Leslie Leulua, 19- Murray Douglas, 20- Pete Samu, 21- Ryan Lonergan, 22- Wharenui Hawera y 23- Chance Peni.

Entrenador: Dan McKellar.

Puntos en el primer tiempo: 17´ Try de Henry Speight convertido por Christian Leali’ifano (Rebels 0-7 Brumbies). 28´ Penal de Quade Cooper (Rebels 3-7 Brumbies). 33´ Try de Folau Fainga’a (Rebels 3-12 Brumbies). 40+1´ Try-penal (Rebels 3-19 Brumbies).

Puntos en el segundo tiempo: 0´ Try de Marika Koroibete (Rebels 8-19 Brumbies). 11´ Try de Jack Maddocks convertido por Quade Cooper (Rebels 15-19 Brumbies). 19´ Try de Rob Valetini convertido por Christian Leali’ifano (Rebels 15-26 Brumbies). 24´ y 29´ Tries de Will Genia y Jack Maddocks convertidos por Quade Cooper (Rebels 29-26 Brumbies).

Árbitro: AJ Jacobs (Sudáfrica).

Estadio: AAMI Park (Melbourne).

Crusaders 58-27 Chiefs:

Crusaders: 15- Will Jordaan; 14- Sevu Reece; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty (C); 10- Richie Mo’unga y 9- Ere Enari; 8- Whetu Douglas, 7- Billy Harmon y 6- Jordan Taufua; 5- Scott Barrett y 4- Mitchell Dunshea; 3- Michael Alaalatoa, 2- Andrew Makalio y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Codie Taylor, 17- Harry Allan, 18- George Bower, 19- Luke Romano, 20- Ethan Blackadder, 21- Bryn Hall, 22- Brett Cameron y 23- David Havili.

Entrenador: Scott Robertson.

Chiefs: 15- Solomon Alaimalo; 14- Sean Wainui; 13- Tumua Manu y 12- Anton Lienert-Brown; 11- Etene Nanai-Seturo; 10- Damian McKenzie y 9- Brad Weber; 8- Taleni Seu, 7- Lachlan Boshier y 6- Mitchell Brown; 5- Michael Allardice y 4- Brodie Retallick (C); 3- Nepo Laulala, 2- Nathan Harris y 1- Aidan Ross.

Ingresaron: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Tevita Mafileo, 18- Angus Ta’avao, 19- Jesse Parete, 20- Mitchell Karpik, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Jack Debreczeni y 23- Alex Nankivell.

Entrenador: Colin Cooper.

Puntos en el primer tiempo: 5’ Try de Braydon Ennor convertido por Richie Mo'unga (Crusaders 7-0 Chiefs). 9’ Try de Sevu Reece (Crusaders 12-0 Chiefs). 17’ Try de Taleni Seu convertido por Damian McKenzie (Crusaders 12-7 Chiefs). 23 y 27’ Tries de Will Jordan y Andrew Makalio convertidos por Richie Mo'unga (Crusaders 26-7 Chiefs). 37’ Try de Will Jordan convertido por Richie Mo'unga (Crusaders 33-7 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 3’ Try de Michael Alaalatoa convertido por Richie Mo'unga (Crusaders 40-7 Chiefs). 12’ Try de Etene Nanai-Seturo convertido por Damian McKenzie (Crusaders 40-14 Chiefs). 21’ Try de Codie Taylor convertido por Brett Cameron (Crusaders 47-14 Chiefs). 24’ y 29’ Tries de Bryn Hall y Codie Taylor (Crusaders 57-14 Chiefs). 32’ Try de Jack Debreczeni convertido por él mismo (Crusaders 57-21 Chiefs). 33’ Try de Mitchell Brown convertido por Jack Debreczeni (Crusaders 57-28 Chiefs).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: AMI (Christchurch).

Blues 28-20 Sunwolves:

Blues: 15- Melani Nanai; 14- Tanielu Tele’a; 13- TJ Faiane y 12- Sonny Bill Williams (C); 11- Rieko Ioane; 10- Harry Plummer y 9- Augustine Pulu; 8- Akira Ioane, 7- Blake Gibson y 6- Tom Robinson; 5- Gerard Cowley-Tuioti y 4- Josh Goodhue; 3- Sione Mafileo, 2- James Parsons y 1- Karl Tu’inukuafe.

Ingresaron: 17- Marcel Renata, 18- Lua Li, 19- Scott Scrafton, 20- Dalton Papali’i, 21- Sam Nock, 22- Otere Black y 23- Levi Aumua.

No ingresó: 16- Matt Moulds.

Entrenador: Leon MacDonald.

Sunwolves: 15- Semisi Masirewa; 14- Gerhard van der Heever; 13- Jason Emery y 12- Michael Little; 11- Jamie Henry; 10- Rikiya Matsuda y 9- Jamie Booth; 8- Rahboni Warren Vosayaco, 7- Shuhei Matsuhashi y 6- Hendrik Tui; 5- James Moore y 4- Tom Rowe; 3- Hiroshi Yamashita, 2- Atsushi Sakate y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Nathan Vella, 17- Alex Woonton, 18- Asaeli Ai Valu, 19- Uwe Helu, 20- Dan Pryor, 21- Keisuke Uchida, 22- Hayden Parker y 23- Josh Timu

Amonestados: ST 15’ y 33’ Semisi Masirewa y Jaba Bredvadze.

Entrenador: Tony Brown.

Puntos en el primer tiempo: 3’ y 10’ Penales de Rikiya Matsuda (Blues 0-6 Sunwolves). 15’ Penal de Harry Plummer (Blues 3-6 Sunwolves). 20’ Try de Rieko Ioane (Blues 8-6 Sunwolves). 29’ Try de Rikiya Matsuda convertido por él mismo (Blues 8-13 Sunwolves). 34’ Try de Rieko Ioane convertido por Harry Plummer (Blues 15-13 Sunwolves).

Puntos en el segundo tiempo: 7’ y 18’ Tries de Rieko Ioane (Blues 25-13 Sunwolves). 21’ Try de Uwe Helu convertido por Rikiya Matsuda (Blues 25-20 Sunwolves). 34’ Penal de Otere Black (Blues 28-20 Sunwolves).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: QBE (Auckland).

Waratahs 28-17 Reds:

Waratahs: 15- Kurtley Beale; 14- Israel Folau; 13- Adam Ashley-Cooper y 12- Karmichael Hunt; 11- Curtis Rona; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Jack Dempsey, 7- Michael Hooper (C) y 6- Ned Hanigan; 5- Rob Simmons y 4- Jed Holloway; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Harry Johnson-Holmes.

Ingresaron: 16- Tatafu Polota-Nau, 17- Rory O’Connor, 18- Chris Talakai, 19- Lachlan Swinton, 20- Will Miller y 23- Alex Newsome.

No ingresaron: 21- Mitch Short y 22- Mack Mason.

Entrenador: Darryl Gibson.

Reds: 15- Isaac Lucas; 14- Chris Feauai-Sautia; 13- Duncan Paia’aua y 12- Samu Kerevi (C); 11- Sefa Naivalu; 10- Bryce Hegarty y 9- Moses Sorovi; 8- Scott Higginbotham, 7- Liam Wright y 6- Lukhan Tui; 5- Harry Hockings y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- JP Smith.

Ingresaron: 16- Alex Mafi, 17- Harry Hoopert, 18- Ruan Smith, 19- Caleb Timu, 20- Angus Scott-Young, 21- Tate McDermott y 23- Jack Hardy.

No ingresó: 22- Hamish Stewart.

Amonestado: PT 20´ JP Smith.

Entrenador: Brad Thorn.

Puntos en el primer tiempo: 6´ y 9´ Penales de Bernard Foley (Waratahs 6-0 Reds). 20´ Try de Ned Hanigan convertido por Bernard Foley (Waratahs 13-0 Reds). 26´ Try de Samu Kerevi convertido por Bryce Hegarty (Waratahs 13-7 Reds). 36´ Penal de Bernard Foley (Waratahs 16-7 Reds). 38´ Try de Chris Feauai-Sautia (Waratahs 16-12 Reds).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Try de Curtis Rona (Waratahs 21-12 Reds). 26´ Try de Sefa Naivalu (Waratahs 21-17 Reds). 29´ Try de Alex Newsome convertido por Bernard Foley (Waratahs 28-17 Reds).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: Sydney Cricket Ground (Sídney).

Lions 47-39 Jaguares:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Sylvian Mahuza; 13- Wandisile Simelane y 12- Franco Naudé; 11- Courtnall Skosan; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Kwagga Smith, 7- Vince Tshituka y 6- Marnus Schoeman; 5- Rhyno Herbst y 4- Ruan Vermaak; 3- Carlü Sadie, 2- Malcolm Marx (C) y 1- Dylan Smith.

Ingresaron: 16- Pieter Jansen, 17- Nathan McBeth, 18- Frans van Wyk, 19- Stephan Lewies, 20- James Venter, 21- Dillon Smit, 22- Harold Vorster y 23- Gianni Lombard.

Entrenador: Swys de Bruin.

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet (C); 14- Sebastián Cancelliere; 13- Matías Moroni y 12- Bautista Ezcurra; 11- Emiliano Boffelli; 10- Joaquín Díaz Bonilla y 9- Martín Landajo; 8- Rodrigo Bruni, 7- Marcos Kremer y 6- Juan Manuel Leguizamón; 5- Matías Alemanno y 4- Guido Petti; 3- Enrique Pieretto, 2- Julián Montoya y 1- Juan Pablo Zeiss.

Ingresaron: 16- Gaspar Baldunciel, 17- Santiago García Botta, 18- Santiago Medrano, 19- Tomás Lavanini, 20- Tomás Lezana, 21- Tomás Cubelli, 22- Juan Cruz Mallía y 23- Ramiro Moyano.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Puntos en el primer tiempo: 14´ Try de Rhyno Herbst convertido por Elton Jantjies (Lions 7-0 Jaguares). 18´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Lions 7-3 Jaguares). 23´ Try de Elton Jantjies convertido por él mismo (Lions 14-3 Jaguares). 26´ Try de Kwagga Smith (Lions 19-3 Jaguares). 31´ Try de Ramiro Moyano (Lions 19-8 Jaguares). 34´ Try de Wandisile Simelane convertido por Elton Jantjies (Lions 26-8 Jaguares). 38´ Try de Julián Montoya (Lions 26-13 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 4´, 6´ y 9´ Tries de Marnus Schoeman y Courtnall Skosan (2) convertidos por Elton Jantjies (Lions 47-13 Jaguares). 13´ Try de Julián Montoya convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Lions 47-20 Jaguares). 31´ Try de Gaspar Baldunciel convertido por Juan Cruz Mallía (Lions 47-27 Jaguares). 39´ Try de Matías Moroni (Lions 47-32 Jaguares). 40´ Try de Joaquín Tuculet convertido por Juan Cruz Mallía (Lions 47-39 Jaguares).

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Estadio: Ellis Park (Johannesburgo).

Bulls 37-14 Sharks:

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Cornal Hendricks; 13- Jesse Kriel y 12- Dylan Sage; 11- Rosko Specman; 10- Handré Pollard y 9- Ivan van Zyl; 8- Duane Vermeulen, 7- Tim Agaba y 6- Jannes Kirsten; 5- Jason Jenkins y 4- Hanro Liebenberg; 3- Trevor Nyakane, 2- Schalk Brits y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Corniel Els, 17- Simphiwe Matanzima, 18- Dayan van der Westhuizen, 19- Thembelani Bholi, 20- Paul Schoeman, 21- Embrose Papier, 22- Manie Libbok y 23- Divan Rossouw.

Entrenador: Pote Human.

Sharks: 15- Rhyno Smith; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- Jeremy Ward; 11- Makazole Mapimpi; 10- Rob du Preez y 9- Louis Schreuder (C); 8- Dan du Preez, 7- Jacques Vermeulen y 6- Wian Vosloo; 5- Hyron Andrews y 4- Gideon Koegelenberg; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Akker van der Merwe y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Fekozule Mbatha, 17- Juan Schoeman, 18- Thomas du Toit, 19- Ruben van Heerden, 20- Phepsi Buthelezi, 21- Grant Williams, 22- André Esterhuizen y 23- Curwin Bosch.

Entrenador: Rob du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 3´ y 9´ Penales de Handré Pollard (Bulls 6-0 Sharks). 19´ Try de Jesse Kriel convertido por Handré Pollard (Bulls 13-0 Sharks). 28´ y 35´ Penales de Handré Pollard (Bulls 19-0 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Try de Jeremy Ward convertido por Rob du Preez (Bulls 19-7 Sharks). 3´ Try de Rosko Specman (Bulls 24-7 Sharks). 11´ Penal de Handré Pollard (Bulls 27-7 Sharks). 14´ Try de Dan du Preez convertido por Rob du Preez (Bulls 27-14 Sharks). 37´ Penal de Handré Pollard (Bulls 30-14 Sharks). 39´ Try de Rosko Specman convertido por Handré Pollard (Bulls 37-14 Sharks).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Loftus Versfeld (Pretoria).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Rebels 12 3 +15 2- Waratahs 9 3 +11 3- Brumbies 7 4 -3 4- Sunwolves 5 4 -29 5- Reds 1 3 -26

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 17 4 +57 2- Hurricanes 13 4 +18 3- Highlanders 10 4 0 4- Blues 6 4 -17 5- Chiefs 1 4 -84

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Bulls 13 4 +63 2- Sharks 11 4 +26 3- Jaguares 9 4 +2 4- Lions 9 4 -3 5- Stormers 8 3 -30

Próxima fecha (15 y 16 de marzo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 3:35 Chiefs-Hurricanes 5:45 Brumbies-Waratahs 14:10 Stormers-Jaguares

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 1:15 Sunwolves-Reds 3:35 Highlanders-Crusaders 10:05 Lions-Rebels

Libres: Blues, Bulls y Sharks.