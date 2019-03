La tristeza se apoderó de la quinta semana del Super Rugby

Viernes. El reloj marca las dos de la tarde en la tierra de los All Blacks. Una nueva fecha del torneo de franquicias más importante del hemisferio sur está a punto de comenzar. Solo quedan cinco horas y treinta y cinco puntos para el kickoff en el FMG, de Hamilton, la casa de Chiefs, quien recibirá a Hurricanes. Los diarios kiwis, con el New Zealand Herald a la cabeza, resaltan la importancia del partido y lo ubican en su portada. Como siempre, el rugby tiene espacio en las grandes vidrieras de la ascendente potencia oceánica. Quien escribe estas líneas, a más de 100 kilómetros de Waikato (donde desde las 19:35 tendrá lugar la cobertura periodística para este medio), comienza a prepararse para partir rumbo a la casa de Brodie Retallick, Damian McKenzie y compañía. De repente, las redes sociales generan una nueva tendencia: “Christchurch”. Uno, sin pensarlo, cree que se debe a la ovalada o, tal vez, a algún evento político (o también deportivo). En este caso, lamentablemente, no es así. La catarata de tuits tiene un solo motivo, un triste motivo: “Atentado en dos mezquitas”, es lo que mayormente se lee. Junto a esta horripilante oración, los detalles: “Un hombre, de aproximadamente treinta años de edad, abrió fuego y asesinó a más de cuarenta personas”. Por el momento, sin mucha más información. El Super Rugby, que tanto nos apasiona a aquellos que nos toca cubrirlo y a ustedes siguiéndolo desde sus casas o en los estadios mismos, pasa a un segundo plano. La noticia pasa a ser lo que acontece en la ciudad más grande de la isla Sur.

Ya dentro del estadio, con el Sol cayendo lentamente y la noticia cocinada hace rato, la tristeza inunda a los presentes. Y con los equipos dentro del campo de acción, el encargado de hacer los anuncios por altoparlante pide por favor que todos nos pongamos de pie. El porqué es muy claro, y es el desglosado previamente en este artículo que lamentablemente podría estar destinado a las secciones de Policiales y Sociedad en vez de ocupar espacio en la Deportiva. Los jugadores, abrazados en una ronda, miran hacia el suelo. El respeto es absoluto. La desolación, más dura aún. Lo que debe ser una fiesta y un espectáculo se convierte, drástica y trágicamente, en un evento secundario sin ningún tipo de relevancia debido a los hechos aberrantes que tuvieron lugar horas atrás a más de 1070 kilómetros de allí.

Luego, por ochenta minutos, ambos equipos homenajearon a las víctimas como mejor saben hacerlo: jugando bien al rugby. Ofrecieron un show magnífico en un día que quedará para siempre impregnado en la historia de Aotearoa. El empate 23-23 fue anecdótico. El análisis rugbístico, en este caso, carece de sentido. Lo único positivo es que tanto Chiefs como Hurricanes se entregaron al 100 % en una jornada negra.

Este escrito está dedicado en memoria de aquellos que perdieron sus vidas durante el viernes. También a sus familias y allegados. El objetivo de estos párrafos es poder trasladarles esta horrorosa experiencia en primera persona. Contado en presente desde el inicio hasta el final. Como una excepción, porque lo que pasó fue un evento extraordinario dentro de una nación en la cual reina la tranquilidad. Lo vinculado a lo nos compete retornará el viernes, con la previa de la sexta fecha. Hoy, buscando el perdón de los lectores que no estén de acuerdo, el foco estuvo en lo sucedido a nivel extradeportivo.

Quinta semana (15 y 16 de marzo):

Viernes:

Chiefs (Nueva Zelanda) 23-23 Hurricanes (Nueva Zelanda) Brumbies (Australia) 19-13 Waratahs (Australia) Stormers (Sudáfrica) 35-8 Jaguares (Argentina)

Sábado:

Sunwolves (Japón) 31-34 Reds (Australia) Highlanders (Nueva Zelanda) 0-0 Crusaders (Nueva Zelanda) (*) Lions (Sudáfrica) 36-33 Rebels (Australia)

Libres: Blues (Nueva Zelanda), Bulls (Sudáfrica) y Sharks (Sudáfrica).

(*): tal como lo estipula el reglamento de SANZAAR en casos de suspensiones por motivos de fuerza mayor, el organismo que regula el rugby en el hemisferio sur dio por concluido el partido en empate y le otorgó dos puntos a cada franquicia.

Síntesis de los partidos:

Chiefs 23-23 Hurricanes:

Chiefs: 15- Damian McKenzie; 14- Sean Wainui; 13- Tumua Manu y 12- Anton Lienert-Brown; 11- Ataata Moeakiola; 10- Marty McKenzie y 9- Brad Weber; 8- Tyler Ardron, 7- Mitch Karpik y 6- Mitchell Brown; 5- Michael Allardice y 4- Brodie Retallick (C); 3- Nepo Laulala, 2- Nathan Harris y 1- Aidan Ross.

Ingresaron: 16- Samisoni Taukei'aho, 17- Ryan Coxon, 18- Angus Ta'avao, 19- Taleni Seu, 20- Luke Jacobson, 21- Te Toiroa Tahuriorangi y 23- Etene Nanai-Seturo.

No ingresó: 22- Alex Nankivell.

Entrenador: Colin Cooper.

Hurricanes: 15- Chase Tiatia; 14- Jordie Barrett; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Wes Goosen; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara; 8- Ardie Savea, 7- Du’Plessis Kirifi y 6- Reed Prinsep; 5- Vaea Fifita y 4- James Blackwell; 3- Ben May, 2- Dane Coles (C) y 1- Toby Smith.

Ingresaron: 16- Asafo Aumua, 17- Fraser Armstrong, 18- Alex Fidow, 19- Liam Mitchell, 20- Heiden Bedwell-Curtis y 23- Salesi Rayasi.

No ingresaron: 21- Finlay Christie y 22- Jackson Garden-Bachop.

Entrenador: John Plumtree.

Puntos en el primer tiempo: 1’ Try de Anton Lienert-Brown convertido por Damian McKenzie (Chiefs 7-0 Hurricanes). 7’ Penal de Beauden Barrett (Chiefs 7-3 Hurricanes). 14’ Try de Matt Proctor convertido por Beauden Barrett (Chiefs 7-10 Hurricanes). 19’ Try de Damian McKenzie convertido por él mismo (Chiefs 14-10 Hurricanes). 26’ Penal de Jordie Barrett (Chiefs 14-13 Hurricanes). 40’ Penal de Damian McKenzie (Chiefs 20-13 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 2’ Penal de Beauden Barrett (Chiefs 20-16 Hurricanes). 11’ Try de Wes Goosen convertido por Beauden Barrett (Chiefs 20-23 Hurricanes). 17’ Penal de Damian McKenzie (Chiefs 23-23 Hurricanes).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: FMG (Hamilton).

Brumbies 19-13 Waratahs:

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Irae Simone; 11- Lausii Taliauli; 10- Christian Leali'ifano (C) y 9- Joe Powell; 8- Lachlan McCaffrey, 7- Tom Cusack y 6- Rob Valetini; 5- Sam Carter y 4- Rory Arnold; 3- Leslie Leulua, 2- Folau Fainga'a y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Josh Mann-Rea, 17- James Slipper, 18- Tom Ross, 19- Murray Douglas, 20- Pete Samu, 21- Ryan Lonergan, 22- Jackson Jordan-Hope y 23- Mack Hansen.

Entrenador: Dan McKellar.

Waratahs: 15- Kurtley Beale; 14- Israel Folau; 13- Adam Ashley-Cooper y 12- Karmichael Hunt; 11- Alex Newsome; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Jack Dempsey, 7- Michael Hooper (C) y 6- Ned Hanigan; 5- Rob Simmons y 4- Jed Holloway; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Harry Johnson-Holmes.

Ingresaron: 16- Tatafu Polota-Nau, 17- Rory O'Connor, 18- Chris Talakai, 19- Ryan McCauley, 20- Lachlan Swinton, 21- Nick Phipps, 22- Mack Mason y 23- Cam Clark.

Entrenador: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 3’ Try de Michael Hooper (Brumbies 0-5 Waratahs). 13’ Try de Folau Fainga'a convertido por Christian Leali'ifano (Brumbies 7-5 Waratahs). 22’ Try de Folau Fainga'a (Brumbies 12-5 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 8’ Try de Alex Newsome (Brumbies 12-10 Waratahs). 13’ Try-penal (Brumbies 19-10 Waratahs).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: GIO (Canberra).

Stormers 35-8 Jaguares:

Stormers: 15- Dillyn Leyds; 14- Sergeal Petersen; 13- Dan du Plessis y 12- Damian de Allende; 11- SP Marais; 10- Jean-Luc du Plessis y 9- Herschel Jantjies; 8- Juarno Augustus, 7- Pieter-Steph du Toit y 6- Siya Kolisi (C); 5- JD Schickerling y 4- Eben Etzebeth; 3- Frans Malherbe, 2- Scarra Ntubeni y 1- Steven Kitshoff.

Ingresaron: 16- Bongi Mbonambi, 17- Corne Fourie, 18- Wilco Louw, 19- Cobus Wiese, 19- Jaco Coetzee, 20- Justin Phillips, 22- Ruhan Nel y 23- Damian Willemse.

Entrenador: Robbie Fleck.

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet (C); 14- Bautista Delguy; 13- Matías Moroni y 12- Bautista Ezcurra; 11- Ramiro Moyano; 10- Joaquín Díaz Bonilla y 9- Tomás Cubelli; 8- Javier Ortega Desio, 7- Tomás Lezana y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Santiago Medrano, 2- Julián Montoya y 1- Mayco Vivas.

Ingresaron: 16- Gaspar Baldunciel, 17- Santiago García Botta, 18- Enrique Pieretto, 19- Matías Alemanno, 20- Juan Manuel Leguizamón, 21- Martín Landajo, 22- Juan Cruz Mallía y 23- Sebastián Cancelliere.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Puntos en el primer tiempo: 5´ Try de Bautista Delguy (Stormers 0-5 Jaguares). 13´ Penal de SP Marais (Stormers 3-5 Jaguares). 18´ Try de Dan du Plessis convertido por SP Marais (Stormers 10-5 Jaguares). 26´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Stormers 10-8 Jaguares). 35´ y 40+3´ Penales de SP Marais (Stormers 16-8 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 7´ y 20´ Tries de Siya Kolisi y Herschel Jantjies convertidos por SP Marais y Jean-Luc du Plessis (Stormers 30-8 Jaguares). 38´ Try de Justin Phillips (Stormers 35-8 Jaguares).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Newlands (Ciudad del Cabo).

Sunwolves 31-34 Reds:

Sunwolves: 15- Jason Emery; 14- Gerhard van der Heever; 13- Sione Teaupa y 12- Michael Little (C); 11- Hosea Saumaki; 10- Hayden Parker y 9- Jamie Booth; 8- Rahboni Warren Vosayaco, 7- Dan Pryor y 6- Ben Gunter; 5- Tom Rowe y 4- Uwe Helu; 3- Hiroshi Yamashita, 2- Atsushi Sakate y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Jaba Bregvadze, 17- Sam Prattley, 18- Asaeli Ai Valu, 19- James Moore, 20- Amanaki Mafi, 21- Keisuke Uchida, 22- Rikiya Matsuda y 23- Semisi Masirewa.

Entrenador: Tony Brown.

Reds: 15- Hamish Stewart; 14- Chris Feauai-Sautia; 13- Samu Kerevi (C) y 12- Duncan Paia’aua; 11- Sefa Naivalu; 10- Isaac Lucas y 9- Moses Sorovi; 8- Scott Higginbotham, 7- Liam Wright y 6- Angus Scott-Young; 5- Lukhan Tui y 4- Harry Hockings; 3- Ruan Smith, 2- Alex Mafi y 1- JP Smith.

Ingresaron: 16- Brandon Paenga-Amosa, 17- Harry Hoopert, 18- Feao Fotuaika, 21- Tate McDermott y 23- Filipo Daugunu.

No ingresaron: 19- Angus Blyth, 20- Caleb Timu y 22- Teti Tela.

Entrenador: Brad Thorn.

Puntos en el primer tiempo: 12´ Try de Jamie Booth convertido por Hayden Parker (Sunwolves 7-0 Reds). 18´ Try de Liam Wright (Sunwolves 7-5 Reds). 23´ y 37´ Tries de Rahboni Warren Vosayaco y Dan Pryor convertidos por Hayden Parker (Sunwolves 21-5 Reds).

Puntos en el segundo tiempo: 18´ y 21´ Tries de Brandon Paenga-Amosa y Harry Hoopert convertidos por Hamish Stewart (Sunwolves 21-19 Reds). 25´ Try de Brandon Paenga-Amosa convertido por Hamish Stewart (Sunwolves 21-26 Reds). 29´ Try de Keisuke Uchida convertido por Hayden Parker (Sunwolves 28-26 Reds). 33´ Penal de Hayden Parker (Sunwolvers 31-26 Reds). 35´ Try de Tate McDermott (Sunwolves 31-31 Reds). 39´ Penal de Hamish Stewart (Sunwolves 31-34 Reds).

Árbitro: Damon Murphy (Australia).

Estadio: Prince Chichibu Memorial (Tokio).

Lions 36-33 Rebels:

Lions: 15- Tyrone Green; 14- Ruan Combrinck; 13- Wandisile Simelane y 12- Franco Naudé; 11- Courtnall Skosan; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Kwagga Smith, 7- Vincent Tshituka y 6- Marnus Schoeman; 5- Stephan Lewies y 4- Marvin Orie; 3- Carlü Sadie, 2- Malcolm Marx (C) y 1- Dylan Smith.

Ingresaron: 16- Jan-Henning Campher, 17- Sti Sithole, 18- Frans van Wyk, 19- Rhyno Herbst, 20- Ruan Vermaak, 21- Gianni Lombard, 22- Lionel Mapoe y 23- Andries Coetzee.

Entrenador: Swys de Bruin.

Rebels: 15- Dane Haylett-Petty (C); 14- Jack Maddocks; 13- Tom English y 12- Bill Meakes; 11- Reece Hodge; 10- Quade Cooper y 9- Will Genia; 8- Isi Naisarani, 7- Brad Wilkin y 6- Luke Jones; 5- Adam Coleman y 4- Ross Haylett-Petty; 3- Sam Talakai, 2- Anaru Rangi y 1- Tetera Faulkner.

Ingresaron: 16- Robbie Abel, 17- Matt Gibbon, 18- Jermaine Ainsley, 19- Matt Philip, 20- Angus Cottrell, 21- Michael Ruru, 22- Sione Tuipulotu y 23- Marika Koroibete.

Amonestados: ST 7´ y 36´ Bill Meakes y Angus Cottrell.

Entrenador: Dave Wessels.

Puntos en el primer tiempo: 4´ Try de Malcolm Marx (Lions 5-0 Rebels). 7´ Try de Reece Hodge (Lions 5-5 Rebels). 12´ Try de Quade Cooper convertido por él mismo (Lions 5-12 Rebels). 20´ y 23´ Tries de Bill Meakes e Isi Naisarani convertidos por Quade Cooper (Lions 5-26 Rebels).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Tom English convertido por Quade Cooper (Lions 5-33 Rebels). 10´, 13´, 16´ y 23´ Tries de Marnus Schoeman, Andries Coetzee, Lionel Mapoe y Courtnall Skosan convertidos por Elton Jantjies (Lions 33-33 Rebels). 40+1´ Penal de Gianni Lombard (Lions 36-33 Rebels).

Árbitro: Egon Segonds (Sudáfrica).

Estadio: Ellis Park (Johannesburgo).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicias Puntos Partidos Diferencial 1- Rebels 13 4 +12 2- Brumbies 11 5 +3 3- Waratahs 10 4 +5 4- Sunwolves 6 5 -32 5- Reds 5 4 -23

Conferencia Neozelandesa:

Franquicias Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 17 5 +57 2- Hurricanes 15 5 +18 3- Highlanders 10 5 0 4- Blues 6 4 -17 5- Chiefs 3 5 -84

Conferencia Sudafricana:

Franquicias Puntos Partidos Diferencial 1- Bulls 13 4 +63 2- Lions 13 5 0 3- Stormers 13 4 +3 4- Sharks 11 4 +26 5- Jaguares 9 5 -25

Próxima fecha (22, 23 y 24 de marzo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 3:35 Blues-Highlanders

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 3:35 Hurricanes-Stormers 5:45 Waratahs-Crusaders 7:55 Sunwolves-Lions 10:05 Bulls-Chiefs 12:15 Sharks-Rebels

Domingo:

Horario (Argentina) Partido 2:05 Reds-Brumbies

Libre: Jaguares.