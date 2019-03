Waratahs, Blues y Chiefs, los tres grandes ganadores de la sexta semana del Super Rugby

A pura sorpresa pasó esta nueva fecha en el hemisferio sur. La más grande de ellas, sin duda alguna, ocurrió en el tradicional e icónico Sydney Cricket Ground de la ciudad homónima. Allí, Waratahs, con una gran actuación de Israel Folau -NdR: nuevo tryman histórico al llegar a las cincuenta y nueve conquistas, misma cifra que ostenta desde hace años el gran Doug Howlett, leyenda de Blues-, acabó con el invicto de diecinueve juegos que tenía hasta ayer el actual bicampeón y nueve veces ganador de este torneo. Fue 20-12 para los dirigidos por Darryl Gibson, quienes golpearon por duplicado en el comienzo del encuentro gracias a las llegadas al ingoal adversario por parte de Jed Holloway y Cam Clark. Luego manejaron con paciencia los tiempos del cotejo y bajaron la persiana sin despeinarse ante unos ‘Saders que tuvieron su peor actuación en los últimos tres años.

Antes de los ‘Tahs borren de un plumazo el récord de batallas ganadas que lucía con orgullo la escuadra con base en Canterbury, el protagonista de los portales fue Blues. En el inicio de la cartelera de tres días que acabó con el éxito de Reds sobre Brumbies por 38-14, en Brisbane, en el Eden Park de Auckland se vivió una de las tardes-noches más felices que se recuerden en estas campañas recientes. El dueño de casa, con una espectacular performance de Rieko Ioane (autor de dos conquistas), por fin ganó un derbi neozelandés: no ocurría desde 2016, cuando doblegaron por 33-31 a Highlanders, en condición de local. Tres años y un mes más tarde, y con el mismo oponente del otro lado, fue 33-26, aunque el resultado pudo haber sido más amplio si Harry Plummer hubiese estado más fino a la hora de sus envíos a las haches.

Además, en el Loftus Versfeld de Pretoria, Chiefs dio el golpe y dejó boquiabierto hasta a las casas de apuestas: bajo el Sol sudafricano, los capitaneados por Brodie Retallick, de fenomenal rendimiento, vapulearon por 56-20 a Bulls. La visita, que hasta aquí no había ganado en esta temporada, tuvo ochenta minutos perfectos y apoyó siete tries ante un equipo que se caracteriza por tener una sólida defensa. El otro as de espada fue Damian McKenzie, quien aportó veintiún puntos. Solomon Alaimalo, por su parte, se zambulló dos veces al ingoal de Duane Vermeulen, Schalk Brits, Handré Pollard y compañía. Este resultado, obviamente, benefició a Jaguares, próximo escollo de los neozelandeses.

Sexta semana (22, 23 y 24 de marzo):

Viernes:

Blues (Nueva Zelanda) 33-26 Highlanders (Nueva Zelanda)

Sábado:

Hurricanes (Nueva Zelanda) 34-28 Stormers (Sudáfrica) Waratahs (Australia) 20-12 Crusaders (Nueva Zelanda) Sunwolves (Japón) 24-37 Lions (Sudáfrica) Bulls (Sudáfrica) 20-56 Chiefs (Nueva Zelanda) Sharks (Sudáfrica) 28-14 Rebels (Australia)

Domingo:

Reds (Australia) 36-14 Brumbies (Australia)

Libre: Jaguares (Argentina).

Síntesis de los partidos:

Blues 33-26 Highlanders:

Blues: 15- Melani Nanai; 14- Tanielu Tele’a; 13- TJ Faiane y 12- Ma’a Nonu; 11- Rieko Ioane; 10- Harry Plummer y 9- Jonathan Ruru; 8- Akira Ioane, 7- Blake Gibson (C) y 6- Tom Robinson; 5- Josh Goodhue y 4- Gerard Cowley-Tuioti; 3- Sione Mafileo, 2- James Parsons y 1- Alex Hodgman.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 17- Ofa Tu’ungafasi, 18- Karl Tu’inukuafe, 19- Patrick Tuipulotu, 20- Dalton Papali’i, 21- Augustine Pulu y 22- Otere Black.

No ingresó: 23- Levi Aumua.

Entrenador: Leon MacDonald.

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Patelesio Tomkinson y 12- Thomas Umaga-Jensen; 11- Tevita Li; 10- Marty Banks y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- Dillon Hunt y 6- Shannon Frizell; 5- Tom Franklin y 4- Pari Pari Parkinson; 3- Tyrel Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Ayden Johnstone.

Ingresaron: 16- Ray Niuia, 17- Dan Lienert-Brown, 18- Siate Tokolahi, 19- Josh Dickson, 20- Jackson Hemopo, 22- Josh Ioane y 23- Richard Buckman.

No ingresó: 21- Folau Fakatava.

Amonestado: ST 27’ Waisake Naholo.

Entrenador: Aaron Mauger.

Puntos en el primer tiempo: 2’ Penal de Marty Banks (Blues 0-3 Highlanders). 9’ Try de Rieko Ioane (Blues 5-3 Highlanders). 17’ Try de Luke Whitelock convertido por Marty Banks (Blues 5-10 Highlanders). 23’ Penal de Harry Plummer (Blues 8-10 Highlanders). 32’ Try de Rieko Ioane convertido por Harry Plummer (Blues 15-10 Highlanders). 36’ Penal de Marty Banks (Blues 15-13 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 8’ Penal de Marty Banks (Blues 15-16 Highlanders). 11’ Penal convertido por Harry Plummer (Blues 18-16 Highlanders). 13’ Try de Tevita Li convertido por Marty Banks (Blues 18-23 Highlanders). 17’ Try de Melani Nanai (Blues 23-23 Highlanders). 23’ Penal de Marty Banks (Blues 23-26 Highlanders). 33’ Try de Patrick Tuipulotu convertido por Otere Black (Blues 30-26 Highlanders). 37’ Penal de Otere Black (Blues 33-26 Highlanders).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Eden Park (Auckland).

Hurricanes 34-28 Stormers:

Hurricanes: 15- Chase Tiatia; 14- Wes Goosen; 13- Matt Proctor y 12- Jordie Barrett; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- Richard Judd; 8- Reed Prinsep, 7- Ardie Savea y 6- Vaea Fifita; 5- Liam Mitchell y 4- James Blackwell; 3- Ben May, 2- Ricky Riccitelli y 1- Fraser Armstrong.

Ingresaron: 17- Xavier Numia, 18- Jeffery Toomaga-Allen, 19- Isaia Walker Leawere, 20- San Henwood y 21- Finlay Christie.

No ingresaron: PT 40´ Vaea Fifita.

No ingresaron: 16- James O´ Reilly, 22- Fletcher Smith y 23- Danny Toala.

Entrenador: John Plumtree.

Stormers: 15- Dillyn Leyds; 14- Sergeal Petersen: 13- Ruhan Nel y 12- Damian de Allende; 11- SP Marais; 10- Jean-Luc du Plessis y 9- Herschel Jantjies; 8- Juarno Augustus, 7- Pieter-Steph du Toit y 6- Siya Kolisi (C); 5- Chris van Zyl y 4- JD Schickerling; 3- Frans Malherbe, 2- Bongi Mbonambi y 1- Steven Kitshoff.

Ingresaron: 16- Scarra Ntubeni, 17- Corné Fourie, 18- Wilco Louw, 19- Salmaan Moerat, 20- Jaco Coetzee, 22- Dan du Plessis y 23- Damian Willemse.

No ingresó: 21- Justin Phillips.

Amonestado: PT 23´ Jean-Luc du Plessis.

Entrenador: Robbie Fleck.

Puntos en el primer tiempo: 4´ y 8´ Penales de SP Marais (Hurricanes 0-6 Stormers). 12´ Try de Ben May convertido por Beauden Barrett (Hurricanes 7-6 Stormers). 20´ Penal de Beauden Barrett (Hurricanes 10-6 Stormers). 23´ Try de Jordie Barrett (Hurricanes 15-6 Stormers). 29´ Try de Siya Kolisi convertido por SP Marais (Hurricanes 15-13 Stormers). 37´ Penal de SP Marais (Hurricanes 15-16 Stormers). 40+2´ Try de Bongi Mbonambi (Hurricanes 15-21 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 12´ Try de Wes Goosen convertido por Beauden Barrett (Hurricanes 22-21 Stormers). 18´ Try de Jaco Coetzee convertido por SP Marais (Hurricanes 22-28 Stormers). 21´ Try de Wes Goosen (Hurricanes 27-28 Stormers). 29´ Try de Beauden Barrett convertido por él mismo (Hurricanes 34-28 Stormers).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: Regional de Wellington.

Waratahs 20-12 Crusaders:

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Cam Clark; 13- Adam Ashley-Cooper y 12- Kurtley Beale; 11- Alex Newsome; 10- Bernard Foley y 9- Nick Phipps; 8- Jack Dempsey, 7- Michael Hooper (C) y 6- Ned Hanigan; 5- Rob Simmons y 4- Jed Holloway; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Harry Johnson-Holmes.

Ingresaron: 16- Andrew Tuala, 17- Rory O’Connor, 18- Chris Talakai, 19- Lachlan Swinton, 20- Michael Wells, 21- Jake Gordon, 22- Mack Mason y 23- Karmichael Hunt.

Entrenador: Darryl Gibson.

Crusaders: 15- David Havili; 14- Braydon Ennor; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Brett Cameron y 9- Bryn Hall; 8- Whetu Douglas, 7- Matt Todd y 6- Jordan Taufua; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Quinten Strange; 3- Mike Alaalatoa, 2- Codie Taylor y 1- Harry Allan.

Ingresaron: 16- Andrew Makalio, 17- Isi Tu’ungafasi, 18- George Bower, 19- Luke Romano, 20- Tom Sanders, 21- Ere Enari, 22- Mitch Hunt y 23- Will Jordan.

Entrenador: Scott Robertson.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Try de Jed Holloway convertido por Bernard Foley (Waratahs 7-0 Crusaders). 11´ Try de Cam Clark (Waratahs 12-0 Crusaders). 28´ Try de George Bridge convertido por Brett Cameron (Waratahs 12-7 Crusaders). 38´ Penal de Bernard Foley (Waratahs 15-7 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: 33´ Try de Israel Folau (Waratahs 20-7 Crusaders). 40´ Try de Will Jordan (Waratahs 20-12 Crusaders).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Sydney Cricket Ground (Sídney).

Sunwolves 24-37 Lions:

Sunwolves: 15- Ryohei Yamanaka; 14- Gerhard van der Heever; 13- Jason Emery y 12- Harumichi Tatekawa; 11- Semisi Masirewa; 10- Hayden Parker y 9- Jamie Booth; 8- Rahboni Warren Vosayaco, 7- Dan Pryor y 6- Ben Gunter; 5- Tom Rowe y 4- Grant Hattingh; 3- Jiwon Koo, 2- Atsushi Sakate y 1- Masataka Mikami.

Ingresaron: 16- Nathan Vella, 17- Alex Woonton, 18- Hiroshi Yamashita, 19- Uwe Helu, 20- Amanaki Mafi, 21- Fumiaki Tanaka, 22- Takuya Yamasawa y 23- Hosea Saumaki.

Entrenador: Tony Brown.

Lions: 15- Tyrone Green; 14- Sylvian Mahuza; 13- Wandisile Simelane y 12- Lionel Mapoe; 11- Courtnall Skosan; 10- Elton Jantjies y 9- Nic Groom; 8- Ruan Vermaak, 7- Stephan Lewies y 6- Marnus Schoeman; 5- Marvin Orie y 4- Rhyno Herbst; 3- Carlü Sadie, 2- Malcolm Marx (C) y 1- Sti Sithole.

Ingresaron: 16- Robbie Coetzee, 17- Nathan McBeth, 18- Frans van Wyk, 19- Hacjivah Dayimani, 20- James Venter, 21- Ross Cronjé, 22- Gianni Lombard y 23- Aphiwe Dyantyi.

Amonestado: PT 6´ Sylvian Mahuza.

Entrenador: Swys de Bruin.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Try-penal (Sunwolves 7-0 Lions). 13´ Try de Malcolm Marx convertido por Elton Jantjies (Sunwolves 7-7 Lions). 35´ Try de Malcolm Marx (Sunwolves 7-12 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Penal de Hayden Parker (Sunwolves 10-12 Lions). 12´ y 17´ Tries de Nic Groom y Elton Jantjies (Sunwolves 10-22 Lions). 21´ Try de Lionel Mapoe convertido por Elton Jantjies (Sunwolves 10-29 Lions). 24´ Try de Rahboni Warren-Vosayaco convertido por Hayden Parker (Sunwolves 17-29 Lions). 29´ Penal de Elton Jantjies (Sunwolves 17-32 Lions). 35´ Try de Hacjivah Dayimani (Sunwolves 17-37 Lions). 38´ Try de Rahboni Warren-Vosayaco convertido por Hayden Parker (Sunwolves 24-37 Lions).

Árbitro: Damon Murphy (Australia).

Estadio: Nacional de Singapur.

Bulls 20-56 Chiefs:

Bulls: 15- Divan Rossouw; 14- Cornal Hendricks; 13- Jesse Kriel y 12- Burger Odendaal; 11- Rosko Specman; 10- Handré Pollard (C) y 9- Ivan van Zyl; 8- Duane Vermeulen, 7- Jannes Kirsten y 6- Ruan Steenkamp; 5- Jason Jenkins y 4- Hanro Liebenberg; 3- Trevor Nyakane, 2- Schalk Brits y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Corniel Els, 17- Simphiwe Matanzima, 18- Dayan van der Westhuizen, 19- Eli Snyman, 20- Tim Agaba, 21- Embrose Papier, 22- Manie Libbok y 23- Dylan Sage.

Entrenador: Pote Human.

Chiefs: 15- Damian McKenzie; 14- Sean Wainui; 13- Tumua Manu y 12- Anton Lienert-Brown; 11- Solomon Alaimalo; 10- Jack Debreczeni y 9- Brad Weber; 8- Tyler Ardron, 7- Lachlan Boshier y 6- Luke Jacobson; 5- Mitchell Brown y 4- Brodie Retallick (C); 3- Angus Ta’avao, 2- Nathan Harris y 1- Aidan Ross.

Ingresaron: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Tevita Mafileo, 18- Nepo Laulala, 19- Michael Allardice, 20- Jesse Parete, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Alex Nankivell y 23- Ataata Moeakiola.

Amonestado: ST 22´ Solomon Alaimalo.

Entrenador: Colin Cooper.

Puntos en el primer tiempo: 11´ Penal de Damian McKenzie (Bulls 0-3 Chiefs). 14´ Penal de Handré Pollard (Bulls 3-3 Chiefs). 25´ y 31´ Tries de Solomon Alaimalo y Alex Nankivell convertidos por Damian McKenzie (Bulls 3-17 Chiefs). 34´ Penal de Handré Pollard (Bulls 6-17 Chiefs). 40´ Try de Brodie Retallick convertido por Damian McKenzie (Bulls 6-24 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Try de Brodie Retallick convertido por Damian McKenzie (Bulls 6-31 Chiefs). 20´ Try de Alex Nankivell convertido por Damian McKenzie (Bulls 6-38 Chiefs). 23´ Try de Jesse Kriel convertido por Handré Pollard (Bulls 13-38 Chiefs). 29´ Penal de Damian McKenzie (Bulls 13-41 Chiefs). 34´ Try de Te Toiroa Tahuriorangi convertido por Damian McKenzie (Bulls 13-48 Chiefs). 36´ Penal de Damian McKenzie (Bulls 13-51 Chiefs). 38´ Try de Burger Odendaal convertido por Manie Libbok (Bulls 20-51 Chiefs). 40´ Try de Solomon Alaimalo (Bulls 20-56 Chiefs).

Árbitro: AJ Jacobs (Sudáfrica).

Estadio: Loftus Versfeld (Pretoria).

Sharks 28-14 Rebels:

Sharks: 15- Aphelele Fassi; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Makazole Mapimpi; 10- Rob du Preez y 9- Louis Schreuder; 8- Dan du Preez, 7- Jacques Vermeulen y 6- Phepsi Buthelezi; 5- Hyron Andrews y 4- Ruben van Heerden; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Akker van der Merwe y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Kerron van Vuuren, 17- Juan Schoeman, 18- Thomas du Toit, 19- Gideon Koegelenberg, 20- Luke Stringer, 21- Grant Williams, 22- Marius Louw y 23- Curwin Bosch.

Amonestado: ST 35´ Marius Louw.

Entrenador: Rob du Preez.

Rebels: 15- Jack Maddocks; 14- Reece Hodge; 13- Sione Tuipulotu y 12- Bill Meakes; 11- Tom English; 10- Quade Cooper y 9- Michael Ruru; 8- Angus Cottrell, 7- Richard Hardwick y 6- Luke Jones; 5- Matt Philip y 4- Ross Haylett-Petty; 3- Sam Talakai, 2- Anaru Rangi y 1- Matt Gibbon.

Ingresaron: 16- Robbie Abel, 17- Tetera Faulkner, 18- Pone Fa’amausili, 19- Rob Leota, 20- Brad Wilkin, 21- Harrison Goddard, 22- Campbell Magnay y 23- Stuart Dunbar.

Entrenador: Dave Wessels.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Try de Dan du Preez convertido por Rob du Preez (Sharks 7-0 Rebels). 17´ Penal de Rob du Preez (Sharks 10-0 Rebels). 20´ Try de Tom English (Sharks 10-7 Rebels). 27´ Penal de Rob du Preez (Sharks 13-7 Rebels). 31´ Try de Jack Maddocks convertido por Quade Cooper (Sharks 13-14 Rebels). 35´ Penal de Rob du Preez (Sharks 16-14 Rebels).

Puntos en el segundo tiempo: 12´ Try de Rob du Preez convertido por él mismo (Sharks 23-14 Rebels). 18´ Try de Makazole Mapimpi (Sharks 28-14 Rebels).

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Estadio: Kings Park (Durban).

Reds 36-14 Brumbies:

Reds: 15- Hamish Stewart; 14- Filipo Daugunu; 13- Chris Feauai-Sautia y 12- Samu Kerevi (C); 11- Sefanaia Naivalu; 10- Bryce Hegarty y 9- Tate McDermott; 8- Scott Higginbotham, 7- Liam Wright y 6- Angus Scott-Young; 5- Lukhan Tui y 4- Harry Hockings; 3- Taniela Tupou, 2- Alex Mafi y 1- Feao Fotuaika.

Ingresaron: 16- Brandon Paenga-Amosa, 17- Harry Hoopert, 18- Ruan Smith, 19- Izack Rodda, 20- Fraser McReight, 21- Moses Sorovi, 22- Duncan Paia'aua y 23- Isaac Lucas.

Entrenador: Brad Thorn.

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Irae Simone; 11- Lausii Taliauli; 10- Christian Leali'ifano (C) y 9- Joe Powell; 8- Lachlan McCaffrey, 7- Tom Cusack y 6- Pete Samu; 5- Sam Carter y 4- Rory Arnold; 3- Leslie Leulua, 2- Folau Fainga'a y 1- James Slipper.

Ingresaron: 16- Josh Mann-Rea, 17- Scott Sio, 18- Tom Ross, 19- Blake Enever, 20- Murray Douglas, 21- Jahrome Brown, 22- Matt Lucas y 23- Jordan Jackson-Hope.

Entrenador: Dan McKellar.

Puntos en el primer tiempo: 14´ Try de Scott Higginbotham convertido por Bryce Hegarty (Reds 7-0 Brumbies). 30´ Penal de Bryce Hegarty (Reds 10-0 Brumbies).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Try de Henry Speight convertido por Christian Leali’ifano (Reds 10-7 Brumbies). 7´ y 10´ Tries de Chris Feauai-Sautia y Tate McDermott convertidos por Bryce Hegarty (Reds 24-7 Brumbies). 30´ Try de Jahrome Brown convertido por Christian Leali’ifano (Reds 24-14 Brumbies). 34´ Try de Bryce Hegarty convertido por él mismo (Reds 31-14 Brumbies). 40´ Try de Bradon Paenga-Amosa (Reds 36-14 Brumbies).

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Estadio: Suncorp (Brisbane).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Waratahs 14 5 +13 2- Rebels 13 5 -2 3- Brumbies 13 6 -19 4- Reds 10 5 -1 5- Sunwolves 6 6 -45

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 19 6 +49 2- Hurricanes 19 6 +24 3- Highlanders 13 6 -7 4- Blues 10 5 -10 5- Chiefs 8 6 -48

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 18 6 +13 2- Sharks 15 5 +40 3- Stormers 14 5 -9 4- Bulls 13 5 +27 5- Jaguares 9 5 -25

Próxima fecha (29 y 30 de marzo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 3:35 Hurricanes-Crusaders 5:45 Waratahs-Sunwolves

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 3:35 Blues-Stormers 5:45 Reds-Rebels 10:05 Sharks-Bulls 18:40 Jaguares-Chiefs

Libres: Brumbies, Highlanders y Lions.