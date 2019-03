Ochenta minutos fundamentales

La gira por la tierra de los Springboks no fue la mejor. Ante Lions, con un tanteador que solo arrojó ocho puntos de diferencia a favor de los de Johannesburgo (47-39), el equipo alternativo que colocó en cancha Gonzalo Quesada fue de menor a mayor, con marcados altibajos en el segundo tiempo y un sprint final a puro try. El bonus defensivo quedó a tan solo una conversión o un penal, pero Joaquín Díaz Bonilla no estuvo certero en sus envíos a las haches; una semana más tarde, en Ciudad del Cabo, su victimario fue Stormers. Esta vez, en el bullicioso Newlands, sin atenuantes: 35-8, en una actuación que, a diferencia de lo acontecido en el icónico Ellis Park, fue de mayor a menor. El gran comienzo, con la llegada al ingoal rival por parte de Bautista Delguy, se dilapidó rápidamente a través de la inexistente fortaleza mental que mostraron quienes estuvieron en cancha en aquella ocasión. El luminoso, a la hora de bajar la persiana, fue simplemente una anécdota. No hubo respuesta por parte de los argentinos después de haber desperdiciado dos oportunidades de oro en el inicio del complemento. Se esfumaron del campo de juego y aparecieron en el aeropuerto repentinamente. Enfrente de los de Western Province solo había siluetas de lo que en realidad debía ser un conjunto aguerrido.

Hoy, a exactamente dos semanas de aquella oscura tarde-noche ante Eben Etzebeth, Siya Kolisi, Pieter-Steph du Toit y compañía, Jaguares tendrá otro desafío de altísima dificultad, pero, en esta oportunidad, con la localía a su favor: del otro lado estará ni más ni menos que Chiefs, con la gran mayoría de sus figuras en cancha. Los dos únicos integrantes claves que no serán de la parte de la contienda serán sus capitanes: el segunda línea Brodie Retallick, fuera por el protocolo de descanso impuesto por los All Blacks en este año mundialista, y el tercera línea Sam Cane, en plena recuperación de una severa lesión en su cuello que de milagro no acabó en una situación más grave. Entre los que sí pisarán Vélez durante el atardecer porteño figuran Anton Lienert-Brown, Solomon Alaimalo, Tyler Ardron, Lachlan Boshier… y un tal Damian McKenzie. Si bien estos nombres y apellidos asustan en la previa, el dueño de casa no debe sentirse como quienes estamos fuera del plantel. Tienen que confiar en ellos mismos. Una de las claves será, justamente, la confianza.

Para este cuarto encuentro en Liniers, donde el saldo actual arroja dos éxitos (Bulls y Blues) y una tristeza (Lions, en el debut, con la “excusa” de haber llegado sin amistosos de calidad), los capitaneados por Jerónimo de la Fuente tendrán tres cambios con respecto al cotejo con Stormers: entre los backs, uno de los que ingresará será el mismísimo portador del brazalete; el otro, Emiliano Boffelli. Ambos retornan tras varias semanas averiados -NdR: traumatismo en un hombro y traumatismo en la cresta ilíaca, respectivamente-. Reemplazarán a Sebastián Cancelliere y Bautista Ezcurra, quienes ni siquiera estarán sentados entre los suplentes; por el lado de los forwards, Marcos Kremer, uno de los mejores en estos primeros meses de la temporada, sustituirá a Pablo Matera; además, entre los reservas, reaparecerán Nahuel Tetaz Chaparro (afectado desde octubre del 2018, cuando se sometió a una cirugía en su hombro derecho), Felipe Ezcurra (figura la Americas Rugby Championship obtenida por Argentina XV), Santiago González Iglesias (quien no fue citado para viajar a Sudáfrica) y Matías Orlando, quien no jugó durante el primer viaje de la campaña por una distensión en uno de sus sóleos.

Ya está todo listo. Hasta pasó el tradicional Captain’s Run que se lleva a cabo un día antes de cada batalla. Habrá que dejar atrás el mal trago de lo vivido en rodeo ajeno y concentrarse en lo que se avecina. La puja por la Conferencia Sudafricana está viva para Jaguares, pero, si quieren seguir cerca, deberán ganar esta partida de ajedrez que se avecina. Y no tanto por el resultado en sí, sino por la moral de cara a los cruces con Bulls (Pretoria) y Sharks (Durban), dos adversarios directos en el sueño por alcanzar los playoffs por segundo año seguido. Se vienen ochenta minutos fundamentales. Aprovechen esta situación, muchachos.

Predicción: ¡Jaguares por 7! Jugar con la gente cerca tuyo no tiene precio, y eso valdrá oro para el representativo de la UAR. La calidad del plantel nunca fue un problema. Tampoco estuvo en discusión. Si logran consistencia mental a largo plazo, será difícil de predecir dónde estará el techo de estos jugadores. Que usen este enfrentamiento con la escuadra neozelandesa como punto de partida. La lucha entre los delanteros y la solidez en las formaciones fijas jugarán roles preponderantes. Los ingresos detrás de la línea de cal y el control sobre Damian McKenzie, más aún.

Historial:

- Super Rugby 2018 - Semana 12: Chiefs 19-23 Jaguares

- Super Rugby 2016 - Semana 4: Jaguares 26-30 Chiefs

Formaciones y datos del partido:

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Ramiro Moyano; 13- Matías Moroni y 12- Jerónimo de la Fuente (C); 11- Emiliano Boffelli; 10- Joaquín Díaz Bonilla y 9- Tomás Cubelli; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Tomás Lezana; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Santiago Medrano, 2- Julián Montoya y 1- Mayco Vivas.

Relevos: 16- Gaspar Baldunciel, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Enrique Pieretto, 19- Pablo Matera, 20- Juan Manuel Leguizamón, 21- Felipe Ezcurra, 22- Santiago González Iglesias y 23- Matías Orlando.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Chiefs: 15- Damian McKenzie; 14- Sean Wainui; 13- Tumua Manu y 12- Anton Lienert-Brown; 11- Solomon Alaimalo; 10- Marty McKenzie y 9- Brad Weber; 8- Tyler Ardron, 7- Lachlan Boshier y 6- Luke Jacobson; 5- Mitchell Brown y 4- Michael Allardice; 3- Nepo Laulala, 2- Nathan Harris y 1- Aidan Ross.

Relevos: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Tevita Mafileo, 18- Angus Ta’avao, 19- Jesse Parete, 20- Taleni Seu, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Alex Nankivell y 23- Etene Nanai-Seturo.

Entrenador: Colin Cooper.

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Jueces de touch: Damon Murphy (Australia). NdR: el segundo hombre aún no se dio a conocer.

Asistente de video: Santiago Borsani (Argentina).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).

Horario: 18:40.

Televisación: ESPN y ESPN HD.