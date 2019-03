Parecía que se lo llevaba. Las más de 7100 personas que se acercaron a Vélez a observar la cuarta actuación del representativo de la UAR en nuestro país estaban eufóricas. A minutos del cierre, y tras estar catorce puntos por debajo (20-6), el dueño de casa conseguía ponerse adelante gracias al try de Matías Orlando. Antes, Joaquín Tuculet y Pablo Matera habían aterrizado en el ingoal rival. Estaba todo dado para un gran festejo. Pero no… algo ocurrió. Tras el 27-23 parcial en favor de Gonzalo Quesada y sus conducidos, Marcos Kremer, quien tuvo su peor partido como profesional, ingresó de costado a un ruck y fue penalizado por el australiano Angus Gardner, quien sobre el cierre de la primera mitad le había mostrado la tarjeta amarilla. Luego de la indisciplina, y con varios minutos entre medio consumándose, Te Toiroa Tahuriorangi apoyó la tercera conquista de la escuadra neozelandesa -NdR: antes habían sumado de a cinco Damian McKenzie, quien fue la gran figura de la tarde-noche, y Tumua Manu- que con la posterior conversión acabaría decretando el 30-27 con el cual se bajó la persiana.

Si uno no analiza optase por no analizar minuciosamente los pormenores de este resultado final, la lógica indicaría que se estuvo cerca y que se perdió por detalles, pero, según el criterio de quien escribe, no fue así. Jaguares tuvo una pésima performance durante los primeros cuarenta minutos: flojo en las formaciones fijas (fundamentalmente en el lineout, una de sus máximas fortalezas), descoordinados en el juego de manos y, fundamentalmente, indisciplinados en situaciones críticas. Es más, los dos primeros tries del adversario llegaron por penales cometidos por el equipo argentino; posteriormente, en el segundo acto, los capitaneados por Jerónimo de la Fuente, quien regresó a la acción con muy buenos aportes, dieron un vuelco de 180 ° y fueron completamente superiores al elenco de Waikato. Estuvieron sólidos en defensa, mejor en el scrum y en line, más finos en el handling y con mayor iniciativa para atacar. De todos modos, lamentablemente no alcanzó. Esto, teniendo en cuenta que el gran objetivo de este certamen es clasificar a cuartos de final, es duro de masticar porque hoy se acostarán sabiendo que el encuentro estuvo al alcance de la mano y que lo dejaron escapar por errores propios que fueron evitables.

Individualmente, las caras más destacadas en el local fueron Guido Petti (quien casi siempre juega entre ocho y nueve puntos), Tomás Lezana (de gran segundo tiempo), Joaquín Díaz Bonilla (con una clara evolución en el juego con el pie y un 100 % de efectividad en sus envíos a las haches) y Emiliano Boffelli, quien tranquilamente podría ser denominado como “El señor de los cielos”. Dentro de lo negativo, lo hecho por Marcos Kremer (quien suele ser una de las grandes figuras que tiene este plantel) y Gaspar Baldunciel (solo jugó ocho minutos que le alcanzaron para buscar pleito y desenfocarse de lo rugbístico) no puede dejarse de lado. A ambos les vendría bien un descanso de cara a lo que viene. Y los ayudaría en lo psicológico. Lo necesitan.

¿Qué es lo que sigue para Jaguares? Mañana estarán viajando rumbo a Johannesburgo, con escala previa en San Pablo, Brasil. El sábado, a sesenta y cinco kilómetros de Joburg (tal como se la conoce en la tierra de los Springboks), visitarán el Loftus Versfeld, de Pretoria, el hogar de Bulls; por último, siete días después, pisarán el Kings Park, en Durban, territorio de Sharks. Lo importante de cara a lo que se avecina será, en primer lugar, ganar para reacomodarse en la Conferencia Sudafricana y, no menos importante, cambiar la imagen infantil mostrada durante buena parte del cotejo frente a los kiwis.

Síntesis del partido:

Jaguares (27): 15- Joaquín Tuculet; 14- Ramiro Moyano; 13- Matías Moroni y 12- Jerónimo de la Fuente (C); 11- Emiliano Boffelli; 10- Joaquín Díaz Bonilla y 9- Tomás Cubelli; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Tomás Lezana; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Santiago Medrano, 2- Julián Montoya y 1- Mayco Vivas.

Ingresaron: 16- Gaspar Baldunciel, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Enrique Pieretto, 19- Pablo Matera, 20- Juan Manuel Leguizamón, 21- Felipe Ezcurra, 22- Santiago González Iglesias y 23- Matías Orlando.

Amonestado: PT 36´ Marcos Kremer.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Chiefs (30): 15- Damian McKenzie; 14- Sean Wainui; 13- Tumua Manu y 12- Anton Lienert-Brown; 11- Solomon Alaimalo; 10- Marty McKenzie y 9- Brad Weber; 8- Tyler Ardron, 7- Lachlan Boshier y 6- Luke Jacobson; 5- Mitchell Brown y 4- Michael Allardice; 3- Nepo Laulala, 2- Nathan Harris y 1- Aidan Ross.

Ingresaron: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Tevita Mafileo, 18- Angus Ta’avao, 19- Jesse Parete, 20- Taleni Seu, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Alex Nankivell y 23- Etene Nanai-Seturo.

Entrenador: Colin Cooper.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 3-0 Chiefs). 9´ Penal de Damian McKenzie (Jaguares 3-3 Chiefs). 11´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 6-3 Chiefs). 24´ Try de Damian McKenzie convertido por él mismo (Jaguares 6-10 Chiefs). 33´ Try de Tumua Manu convertido por Damian McKenzie (Jaguares 6-17 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Penal de Damian McKenzie (Jaguares 6-20 Chiefs). 6´ y 16´ Tries de Joaquín Tuculet y Pablo Matera convertidos por Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 20-20 Chiefs). 29´ Penal de Damian McKenzie (Jaguares 20-23 Chiefs). 32´ Try de Matías Orlando convertido por Santiago González Iglesias (Jaguares 27-23 Chiefs). 38´ Try de Te Toiroa Tahuriorangi convertido por Damian McKenzie (Jaguares 27-30 Chiefs).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Jueces de touch: Damon Murphy (Australia) y Juan Pablo Federico (Argentina).

Asistente de video: Santiago Borsani (Argentina).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).