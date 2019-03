Sunwolves volvió a sorprender en la séptima semana del Super Rugby

El sábado 2 de marzo, en Hamilton, Sunwolves su primer batacazo en calidad de visitante: los dirigidos por Tony Brown, con un fenomenal primer tiempo, batieron por 30-15 a Chiefs. Fue, sin duda, el mejor resultado de su corta historia en esta competición. Y pese que desde el 2021 ya no serán más parte de SANZAAR y de este gran espectáculo que se celebra durante cada primer semestre del año, anteayer se dieron el lujo de volver a ser noticia: en el McDonald Jones, de Newcastle, el representativo de la Unión de Rugby de Japón (JRFU, por sus siglas en inglés) le ganó al máximo orgullo de Nueva Gales del Sur, y nada menos que teniendo enfrente a jugadores como Israel Folau, Kurtley Beale y Michael Hooper. La clave para este segundo festejo en el 2019 fue la gran tarea de Hayden Parker, quien fecha a fecha se consolida como el mejor pateador, como mínimo, del hemisferio sur. El exhombre de Highlanders ostenta un porcentaje casi imposible de imaginar en sus envíos a las haches… sí, ¡100 % de efectividad! 26 de 26 en 2019 y 69 de sus últimos 70 intentos. Simplemente asombroso.

A más de 2200 kilómetros de la casa de los Knights (miembros de la National Rugby League), el Estadio Regional de Wellington se quedó atónito tras el show brindado por Crusaders en rodeo ajeno. Los de Canterbury, actuales bicampeones y máximos ganadores de este campeonato (con nueve coronas), silenciaron a los presentes a través de un rugby de altísimo voltaje. El 32-8 final fue atípico teniendo en cuenta la paridad que se esperaba para esta contienda. El elenco ganador, que tiene como entrenador a Scott Robertson, sigue demostrando por qué es el gran favorito para levantar el trofeo el próximo sábado 4 de agosto. Su nivel es supersónico.

El que también goza de un muy buen presente es Blues. Los de Auckland, ganadores del Super Rugby en 1996, 1997 y 2003, consiguieron su tercer triunfo seguido en esta campaña. Si bien arrancaron con tropezones ante Crusaders (24-22, en casa), Sharks (26-7, en Durban) y Jaguares (23-19, en Buenos Aires), luego se repusieron imponiéndose sobre Sunwolves (28-20, en el Estadio QBE de Albany, su hogar alternativo) y Highlanders (33-29). Al igual que frente a este último adversario, el Eden Park, que con un aforo de 50 mil espectadores es considerado el estadio nacional de Nueva Zelanda, fue su fortín en la victoria contra Stormers (24-9), con bonus incluido. En total, los capitaneados por Patrick Tuipulotu apoyaron tres tries por medio de Tanielu Tele’a (que fue expulsado a falta de once minutos del cierre del complemento), Otere Black y Rieko Ioane. De esta manera, ahora están terceros en su conferencia, solo por detrás de los ‘Saders y los ‘Canes.

Séptima semana (29 y 30 de marzo):

Viernes:

Hurricanes (Nueva Zelanda) 8-32 Crusaders (Nueva Zelanda) Waratahs (Australia) 29-31 Sunwolves (Japón)

Sábado:

Blues (Nueva Zelanda) 24-9 Stormers (Sudáfrica) Reds (Australia) 13-32 Rebels (Australia) Sharks (Sudáfrica) 16-19 Bulls (Sudáfrica) Jaguares (Argentina) 27-30 Chiefs (Nueva Zelanda)

Libres: Brumbies (Australia), Highlanders (Nueva Zelanda) y Lions (Sudáfrica).

Síntesis de los partidos:

Hurricanes 8-32 Crusaders:

Hurricanes: 15- Chase Tiatia; 14- Jordie Barrett; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara (C); 8- Reed Prinsep, 7- Ardie Savea y 6- Vaea Fifita; 5- Liam Mitchell y 4- James Blackwell; 3- Ben May, 2- Ricky Riccitelli y 1- Fraser Armstrong.

Ingresaron: 16- Asafo Aumua, 17- Chris Eves, 18- Jeffery Toomaga-Allen, 19- Isaia Walker-Leawere, 20- Kane Leau’pepe, 21- Du’Plessis Kirifi, 22- Richard Judd Garden-Bachop y 23- Wes Goosen.

Entrenador: John Plumtree.

Crusaders: 15- David Havili; 14- Will Jordan; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- Braydon Ennor; 10- Richie Mo’unga y 9- Bryn Hall; 8- Kieran Read, 7- Matt Todd y 6- Whetu Douglas; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Scott Barrett; 3- Mike Alaalatoa, 2- Codie Taylor y 1- Harry Allan.

Ingresaron: 16- Andrew Makalio, 17- George Bower, 18- Olivier Jager, 19- Quinten Strange, 20- Jordan Taufua, 21- Mitch Drummond, 22- Mitch Hunt y 23- Sevu Reece.

Amonestado: PT 31´ Matt Todd.

Entrenador: Scott Robertson.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Penal de Jordie Barrett (Hurricanes 3-0 Crusaders). 16´ y 24´ Tries de David Havili y Will Jordan convertidos por Richie Mo’unga (Hurricanes 3-14 Crusaders). 32´ Try de Ngani Laumape (Hurricanes 8-14 Crusaders). 35´ Penal de Richie Mo’unga (Hurricanes 8-17 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Try de David Havili convertido por Richie Mo’unga (Hurricanes 8-24 Crusaders). 11´ Try de Braydon Ennor (Hurricanes 8-29 Crusaders). 32´ Penal de Richie Mo’unga (Hurricanes 8-32 Crusaders).

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Regional de Wellington.

Waratahs 29-31 Sunwolves:

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Cam Clark; 13- Karmichael Hunt y 12- Kurtley Beale; 11- Alex Newsome; 10- Mack Mason y 9- Nick Phipps; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Lachlan Swinton; 5- Rob Simmons y 4- Ned Hanigan; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Harry Johnson-Holmes.

Ingresaron: 17- Rory O’Connor, 18- Chris Talakai, 20- Tom Staniforth, 21- Jake Gordon y 22- Lalakai Foketi.

No ingresaron: 16- Andrew Tuala, 19- Ryan McCauley y 23- John Folau.

Entrenador: Darryl Gibson.

Sunwolves: 15- Ryohei Yamanaka; 14- Gerhard van den Heever; 13- Jason Emery y 12- Harumichi Tatekawa; 11- Semisi Masirewa; 10- Hayden Parker (C) y 9- Kaito Shigeno; 8- Rahboni Warren-Vosayaco, 7- Dan Pryor y 6- Hendrik Tui; 5- Uwe Helu y 4- Grant Hattingh; 3- Jiwon Koo, 2- Jaba Bregvadze y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Nathan Vella, 17- Masataka Mikami, 18- Takuma Asahara, 19- Mark Abbott, 20- Kara Pryor, 21- Fumiaki Tanaka y 23- Hosea Saumaki.

No ingresó: 22- Takuya Yamasawa.

Entrenador: Tony Brown.

Puntos en el primer tiempo: 1´ Try de Nick Phipps convertido por Mack Mason (Waratahs 7-0 Sunwolves). 11´ Penal de Hayden Parker (Waratahs 7-3 Sunwolves). 15´ Try de Cam Clark (Waratahs 12-3 Sunwolves). 19´ y 29´ Tries de Grant Hattingh y Semisi Masirewa convertidos por Hayden Parker (Waratahs 12-17 Sunwolves). 35´ Penal de Mack Mason (Waratahs 15-17 Sunwolves).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Try de Michael Hooper convertido por Mack Mason (Waratahs 22-17 Sunwolves). 9´ y 12´ Tries de Semisi Masirewa convertidos por Hayden Parker (Waratahs 22-31 Sunwolves). 25´ Try de Kurtley Beale convertido por él mismo (Waratahs 29-31 Sunwolves).

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Estadio: McDonald Jones (Newcastle).

Blues 24-9 Stormers:

Blues: 15- Melani Nanai; 14- Tanielu Tele’a; 13- TJ Faiane y 12- Ma’a Nonu; 11- Rieko Ioane; 10- Otere Black y 9- Jonathan Ruru; 8- Akira Ioane, 7- Blake Gibson y 6- Tom Robinson; 5- Gerard Cowley-Tuioti y 4- Patrick Tuipulotu (C); 3- Sione Mafileo, 2- James Parsons y 1- Alex Hodgman.

Ingresaron: 16- Matt Moulds, 17- Karl Tu’inukuafe, 18- Ofa Tu’ungafasi, 19- Scott Scrafton, 20- Dalton Papali’i, 21- Augustine Pulu, 22- Harry Plummer y 23- Sonny Bill Williams.

Expulsado: ST 29´ Tanielu Tele’a.

Entrenador: Leon MacDonald.

Stormers: 15- Damian Willemse; 14- Sergeal Petersen; 13- Dan du Plessis y 12- Damian de Allende; 11- Dillyn Leyds; 10- Jean-Luc du Plessis y 9- Herschel Jantjies; 8- Jaco Coetzee, 7- Pieter-Steph du Toit y 6- Siya Kolisi (C); 5- Chris van Zyl y 4- Eben Etzebeth; 3- Wilco Louw, 2- Bongi Mbonambi y 1- Steven Kitshoff.

Ingresaron: 16- Scarra Ntubeni, 17- Corné Fourie, 18- Frans Malherbe, 19- Cobus Wiese, 20- Juarno Augustus, 21- Justin Phillips, 22- Joshua Stander y 23- SP Marais.

Entrenador: Robbie Fleck.

Puntos en el primer tiempo: 19´ y 29´ Penales de Jean-Luc du Plessis (Blues 0-6 Stormers). 30´ Try de Tanielu Tele’a convertido por Otere Black (Blues 7-6 Stormers). 37´ Penal de Otere Black (Blues 10-6 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 6´ Penal de Jean-Luc du Plessis (Blues 10-9 Stormers). 21´ Try de Otere Black convertido por él mismo (Blues 17-9 Stormers). 34´ Try de Rieko Ioane convertido por Otere Black (Blues 24-9 Stormers).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: Eden Park (Auckland).

Reds 13-32 Rebels:

Reds: 15- Hamish Stewart; 14- Filipo Daugunu; 13- Samu Kerevi (C) y 12- Duncan Paia’aua; 11- Sefa Naivalu; 10- Bryce Hegarty y 9- Tate McDermott; 8- Scott Higginbotham, 7- Liam Wright y 6- Angus Scott-Young; 5- Lukhan Tui y 4- Izack Rodda; 3- Ruan Smith, 2- Alex Mafi y 1- JP Smith.

Ingresaron: 16- Brandon Paenga-Amosa, 17- Harry Hoopert, 18- Taniela Tupou, 19- Harry Hockings, 20- Fraser McReight, 21- Moses Sorovi, 22- Jack Hardy y 23- Isaac Lucas.

Entrenador: Brad Thorn.

Rebels: 15- Reece Hodge; 14- Jack Maddocks; 13- Tom English y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Quade Cooper y 9- Will Genia; 8- Isi Naisarani, 7- Angus Cottrell y 6- Luke Jones; 5- Adam Coleman y 4- Matt Philip; 3- Sam Talakai, 2- Anaru Rangi y 1- Tetera Faulkner.

Ingresaron: 16- Robbie Abel, 17- Matt Gibbon, 18- Jermaine Ainsley, 19- Esei Ha’angana, 20- Rob Leota, 21- Michael Ruru, 22- Campbell Magnay y 23- Sione Tuipulotu.

Entrenador: Dave Wessels.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Penal de Quade Cooper (Reds 0-3 Rebels). 4´ Penal de Bryce Hegarty (Reds 3-3 Rebels). 20´ Penal de Quade Cooper (Reds 3-6 Rebels). 33´ Penal de Bryce Hegarty (Reds 6-6 Rebels). 39´ Try de Jack Maddocks (Reds 6-11 Rebels).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ y 6´ Tries de Anaru Rangi y Jack Maddocks convertidos por Quade Cooper (Reds 6-25 Rebels). 35´ Try de Taniela Tupou convertido por Bryce Hegarty (Reds 13-25 Rebels). 39´ Try de Rob Leota convertido por Quade Cooper (Reds 13-32 Rebels).

Árbitro: AJ Jacobs (Sudáfrica).

Estadio: Suncorp (Brisbane).

Sharks 16-19 Bulls:

Sharks: 15- Aphelele Fassi; 14- Lwazi Mvovo; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Makazole Mapimpi; 10- Rob du Preez y 9- Louis Schreuder (C); 8- Dan du Preez, 7- Jacques Vermeulen y 6- Luke Stringer; 5- Hyron Andrews y 4- Ruben van Heerden; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Akker van der Merwe y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Kerron van Vuuren, 17- Thomas du Toit, 18- Khutha Mchunu, 20- Philip van der Walt, 21- Grant Williams, 22- Kobus van Wyk y 23- Curwin Bosch.

No ingresó: 19- Gideon Koegelenberg.

Expulsado: ST 16´ Akker van der Merwe.

Entrenador: Rob du Preez.

Bulls: 15- Divan Rossouw; 14- Cornal Hendricks; 13- Jesse Kriel y 12- Burger Odendaal; 11- Rosko Specman; 10- Handré Pollard (C) y 9- Embrose Papier; 8- Duane Vermeulen, 7- Hanro Liebenberg y 6- Ruan Steenkamp; 5- Eli Snyman y 4- Jason Jenkins; 3- Trevor Nyakane, 2- Schalk Brits y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Corniel Els, 17- Simphiwe Matanzima, 18- Conrad van Vuuren, 19- Jannes Kirsten, 21- Ivan van Zyl, 22- Manie Libbok y 23- Johnny Kotzé.

No ingresó: 20- Tim Agaba.

Expulsado: ST 16´ Schalk Brits.

Entrenador: Pote Human.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Penal de Handré Pollard (Sharks 0-3 Bulls). 5´ Penal de Rob du Preez (Sharks 3-3 Bulls). 28´ Penal de Handré Pollard (Sharks 3-6 Bulls).

Puntos en el segundo tiempo: 0´ Try de Dan du Preez (Sharks 8-6 Bulls). 11´ Try de Jesse Kriel convertido por Handré Pollard (Sharks 8-13 Bulls). 21´ Penal de Rob du Preez (Sharks 11-13 Bulls). 27´ Penal de Handré Pollard (Sharks 11-16 Bulls). 30´ Try de André Esterhuizen (Sharks 16-16 Bulls). 39´ Penal de Handré Pollard (Sharks 16-19 Bulls).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: Kings Park (Durban).

Jaguares 27-30 Chiefs:

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Ramiro Moyano; 13- Matías Moroni y 12- Jerónimo de la Fuente (C); 11- Emiliano Boffelli; 10- Joaquín Díaz Bonilla y 9- Tomás Cubelli; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Tomás Lezana; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Santiago Medrano, 2- Julián Montoya y 1- Mayco Vivas.

Ingresaron: 16- Gaspar Baldunciel, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Enrique Pieretto, 19- Pablo Matera, 20- Juan Manuel Leguizamón, 21- Felipe Ezcurra, 22- Santiago González Iglesias y 23- Matías Orlando.

Amonestado: PT 36´ Marcos Kremer.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Chiefs: 15- Damian McKenzie; 14- Sean Wainui; 13- Tumua Manu y 12- Anton Lienert-Brown; 11- Solomon Alaimalo; 10- Marty McKenzie y 9- Brad Weber; 8- Tyler Ardron, 7- Lachlan Boshier y 6- Luke Jacobson; 5- Mitchell Brown y 4- Michael Allardice; 3- Nepo Laulala, 2- Nathan Harris y 1- Aidan Ross.

Ingresaron: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Tevita Mafileo, 18- Angus Ta’avao, 19- Jesse Parete, 20- Taleni Seu, 21- Te Toiroa Tahuriorangi y 23- Etene Nanai-Seturo.

No ingresó: 22- Alex Nankivell.

Entrenador: Colin Cooper.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 3-0 Chiefs). 9´ Penal de Damian McKenzie (Jaguares 3-3 Chiefs). 11´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 6-3 Chiefs). 24´ Try de Damian McKenzie convertido por él mismo (Jaguares 6-10 Chiefs). 33´ Try de Tumua Manu convertido por Damian McKenzie (Jaguares 6-17 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Penal de Damian McKenzie (Jaguares 6-20 Chiefs). 6´ y 16´ Tries de Joaquín Tuculet y Pablo Matera convertidos por Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 20-20 Chiefs). 29´ Penal de Damian McKenzie (Jaguares 20-23 Chiefs). 32´ Try de Matías Orlando convertido por Santiago González Iglesias (Jaguares 27-23 Chiefs). 38´ Try de Te Toiroa Tahuriorangi convertido por Damian McKenzie (Jaguares 27-30 Chiefs).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Rebels 18 6 +17 2- Waratahs 15 6 +11 3- Brumbies 11 6 -19 4- Reds 10 6 -20 5- Sunwolves 10 7 -43

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 24 7 + 2- Hurricanes 19 7 0 3- Blues 15 6 +5 4- Highlanders 13 6 -7 5- Chiefs 12 7 -45

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 18 6 +13 2- Bulls 17 6 +30 3- Sharks 16 6 +37 4- Stormers 15 6 -24 5- Jaguares 10 6 -28

Próxima fecha (5 y 6 de abril):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Highlanders-Hurricanes 6:45 Reds-Stormers 14:10 Lions-Sharks

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 2:15 Crusaders-Brumbies 4:35 Blues-Waratahs 6:45 Rebels-Sunwolves 10:05 Bulls-Jaguares

Libre: Chiefs.