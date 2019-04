El glamur de Sharks y la solidez de Blues marcaron la octava semana del Super Rugby

Con un espectáculo de altísimo nivel encabezado por Lukhanyo Am, Makazole Mapimpi (autor de dos tries) y Curwin Bosch, Sharks dio el gran golpe del fin de semana en el hemisferio sur al ganar con punto bonus en el Ellis Park, la casa del actual trisubcampeón. La supremacía de la visita fue total. La escuadra conducida por Rob du Preez (padre) se mostró letal desde el kickoff y arrinconó poco a poco a un adversario que lució totalmente desganado y desenfocado. Con estos cinco puntos obtenidos en rodeo ajeno, el representativo de Natal, con 21 unidades en su bolsillo, trepó a la cima de la Conferencia Sudafricana y al tercer lugar de la tabla general; el dueño de casa, por su parte, perdió su segundo juego del año en Johannesburgo. Lo más preocupante, de todos modos, fue lo cabizbajo que se lo vio al equipo, no la caída en sí. Veremos qué les depara el futuro a ambos elencos.

Lejos de la “ciudad del oro”, Blues, frente a un bullicioso Eden Park que vibró a su ritmo, festejó por cuarta vez consecutiva: en esta ocasión, ante Waratahs. Si bien los capitaneados por Patrick Tuipulotu sufrieron hasta el ocaso de la contienda, el 32-29 final les dio motivos de sobra para sonreír, ya que también continúan escalando posiciones en la clasificación. Ahora, con 19 puntos en su cuenta, están quintos y, de concluir la temporada hoy mismo, estarían clasificándose a los cuartos de final por primera vez en ocho años. Si bien aún falta mucho camino por recorrer, la campaña ilusiona y mucho a los fanáticos en Auckland, quienes finalmente, tras años y años de amargos tragos, pueden disfrutar de su máxima pasión al 100 % debido a que los jugadores enorgullecen los colores. ¿Qué fue lo mejor en esta actuación? La solidez durante la primera etapa y, principalmente, la inteligencia para manejar el momentum, es decir, la parte determinante del juego, en la cual en temporadas anteriores solían perder la brújula. ¿Pelearán por la primera plaza en la Conferencia Neozelandesa? Eso lo sabremos más tarde, aunque de ganar aunque sea uno de sus dos próximos compromisos quedarán en una muy buena posición. El próximo fin de semana estarán frente a frente con Chiefs, en Hamilton. Luego, siete días más tarde, en Dunedin, contra Highlanders. Dos clásicos nacionales que pueden marcar su destino en este 2019.

Octava semana (5 y 6 de abril):

Viernes:

Highlanders (Nueva Zelanda) 28-31 Hurricanes (Nueva Zelanda) Reds (Australia) 24-12 Stormers (Sudáfrica) Lions (Sudáfrica) 5-42 Sharks (Sudáfrica)

Sábado:

Crusaders (Nueva Zelanda) 36-14 Brumbies (Australia) Blues (Nueva Zelanda) 32-29 Waratahs (Australia) Rebels (Australia) 42-15 Sunwolves (Japón) Bulls (Sudáfrica) 20-22 Jaguares (Argentina)

Libre: Chiefs (Nueva Zelanda).

Síntesis de los partidos:

Highlanders 28-31 Hurricanes:

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Matt Faddes; 13- Richard Buckman y 12- Teihorangi Walden; 11- Tevita Li; 10- Marty Banks y 9- Kayne Hammington; 8- Luke Whitelock, 7- James Lentjes y 6- Shannon Frizell; 5- Tom Franklin y 4- Josh Dickson; 3- Tyrel Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Ayden Johnstone.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Dan Lienert-Brown, 18- Siate Tokolahi, 19- Jackson Hemopo, 20- Elliot Dixon, 21- Folau Fakatava y 23- Rob Thompson.

No ingresó: 22- Josh Ioane.

Entrenador: Aaron Mauger.

Hurricanes: 15- Chase Tiatia; 14- Wes Goosen; 13- Jordie Barrett y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara (C); 8- Reed Prinsep, 7- Ardie Savea y 6- Vaea Fifita; 5- Kane Le’aupepe y 4- James Blackwell; 3- Ben May, 2- Ricky Riccitelli y 1- Fraser Armstrong.

Ingresaron: 16- Asafo Aumua, 17- Chris Eves, 18- Jeffery Toomaga-Allen, 19- Isaia Walker-Leawere, 20- Liam Mitchell, 21- Du’Plessis Kirifi, 22- Finlay Christie y 23- Matt Proctor.

Amonestado: ST 40´ Liam Mitchell.

Entrenador: John Plumtree.

Puntos en el primer tiempo: 18´ Try de Shannon Frizell convertido por Marty Banks (Highlanders 7-0 Hurricanes). 22´ Try de TJ Perenara convertido por Beauden Barrett (Highlanders 7-7 Hurricanes). 28´ Try de Ash Dixon convertido por Marty Banks (Highlanders 14-7 Hurricanes). 38´ Try de Ardie Savea convertido por Beauden Barrett (Highlanders 14-14 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Penal de Beauden Barrett (Highlanders 14-17 Hurricanes). 13´ y 17´ Tries de Kayne Hammington y James Lentjes convertidos por Marty Banks (Highlanders 28-17 Hurricanes). 21´ y 26´ Tries de Ardie Savea y Ngani Laumape convertidos por Beauden Barrett (Highlanders 28-31 Hurricanes).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda)

Estadio: Forsyth Barr (Dunedin).

Reds 24-12 Stormers:

Reds: 15- Hamish Stewart; 14- Filipo Daugunu; 13- Sefa Naivalu y 12- Samu Kerevi (C); 11- Jack Hardy; 10- Bryce Hegarty y 9- Tate McDermott; 8- Scott Higginbotham, 7- Liam Wright y 6- Lukhan Tui; 5- Harry Hockings y 4- Izack Rodda; 3- Ruan Smith, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- JP Smith.

Ingresaron: 16- Alex Mafi, 17- Harry Hoopert, 18- Taniela Tupou, 19- Angus Blyth, 20- Fraser McReight, 21- Moses Sorovi, 22- Duncan Paia’aua y 23- Isaac Lucas.

Entrenador: Brad Thorn.

Stormers: 15- Damian Willemse; 14- Sergeal Petersen; 13- Ruhan Nel y 12- Damian de Allende; 11- Dillyn Leyds; 10- Jean-Luc du Plessis y 9- Justin Phillips; 8- Jaco Coetzee, 7- Kobus van Dyk y 6- Siya Kolisi (C); 5- Chris van Zyl y 4- Cobus Wiese; 3- Frans Malherbe, 2- Scarra Ntubeni y 1- Corné Fourie.

Ingresaron: 16- Bongi Mbonambi, 17- Steven Kitshoff, 18- Michael Kumbirai, 19- Salmaan Moerat, 20- Juarno Augustus, 21- Herschel Jantjies, 22- Josh Stander y 23- SP Marais.

Amonestado: PT 39´ Siya Kolisi.

Entrenador: Robbie Fleck.

Puntos en el primer tiempo: no hubo.

Puntos en el segundo tiempo: 1´ y 5´ Tries de Samu Kerevi y Brandon Paenga-Amosa convertidos por Bryce Hegarty (Reds 14-0 Stormers). 10´ Try de Kobus van Wyk convertido por Jean-Luc du Plessis (Reds 14-7 Stormers). 26´ Try de Tate McDermott convertido por Bryce Hegarty (Reds 21-7 Stormers). 34´ Try de Damian de Allende (Reds 21-12 Stormers). 38´ Penal de Bryce Hegarty (Reds 24-12 Stormers).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Suncorp (Brisbane).

Lions 5-42 Sharks:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Tyrone Green; 13- Aphiwe Dyantyi y 12- Lionel Mapoe; 11- Courtnall Skosan; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Ruan Vermaak, 7- Cyle Brink y 6- Marnus Schoeman; 5- Marvin Orie y 4- Rhyno Herbst; 3- Carlü Sadie, 2- Malcolm Marx (C) y 1- Sti Sithole.

Ingresaron: 16- Jan-Henning Campher, 17- Nathan McBeth, 18-Jacobie Adriaanse, 19- Wilhelm van der Sluys, 20- Stephan Lewies, 21- Nic Groom, 22- Hacjivah Dayimani y 23- Sylvian Mahuza.

Amonestado: PT 10´ Rhyno Herbst.

Entrenador: Swys de Bruin.

Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- Lwazi Mvovo; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Makazole Mapimpi; 10- Rob du Preez y 9- Louis Schreuder (C); 8- Dan du Preez, 7- Jacques Vermeulen y 6- Luke Stringer; 5- Hyron Andrews y 4- Ruben van Heerden; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Kerron van Vuuren y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Fez Mbatha, 17- Juan Schoeman, 18- Thomas du Toit, 19- JJ van der Mescht, 20- Philip van der Walt, 21- Grant Williams, 22- Kobus van Wyk y 23- Aphelele Fassi.

Entrenador: Rob du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 18´ y 21´ Tries de Jacques Vermeulen y Makazole Mapimpi (Lions 0-10 Sharks). 26´ Try de Lukhanyo Am convertido por Rob du Preez (Lions 0-17 Sharks). 31´ Penal de Rob du Preez (Lions 0-20 Sharks). 37´ Try de Makazole Mapimpi (Lions 0-25 Sharks). 18’ y 21’ Tries de Jacques Vermeulen y Makazole Mapimpi (Lions 0-10 Sharks). 26’ Try de Lukhanyo Am convertido por Rob du Preez (Lions 0-17 Sharks). 31’ Penal de Rob du Preez (Lions 0-20 Sharks). 37’ Try de Makazole Mapimpi (Lions 0-25 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 7´ Penal de Curwin Bosch (Lions 0-28 Sharks). 31´ Try de Thomas du Toit convertido por Curwin Bosch (Lions 0-35 Sharks). 38´ Try de Sylvian Mahuza (Lions 5-35 Sharks). 40+1´ Try de Aphelele Fassi convertido por Curwin Bosch (Lions 5-42 Sharks).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: Ellis Park (Johannesburgo).

Crusaders 36-14 Brumbies:

Crusaders: 15- David Havili; 14- Will Jordan; 13- Tim Bateman y 12- Ryan Crotty; 11- Sevu Reece; 10- Richie Mo’unga y 9- Mitch Drummond; 8- Kieran Read, 7- Matt Todd (C) y 6- Ethan Blackadder; 5- Quinten Strange y 4- Scott Barrett; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Ben Funnell, 17- Harry Allan, 18- Mike Alaalatoa, 19- Sam Whitelock, 20- Jordan Taufua, 21- Bryn Hall, 22- Brett Cameron y 23- Leicester Fainga’anuku.

Amonestado: PT 27´ Owen Franks.

Entrenador: Scott Robertson.

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight: 13- Tevita Kuridrani y 12- Irae Simone; 11- Toni Pulu; 10- Christian Leali’ifano (C) y 9- Joe Powell; 8- Lachlan McCaffrey, 7- Tom Cusack y 6- Pete Samu; 5- Murray Douglas y 4- Darcy Swain; 3- Allan Alaalatoa, 2- Josh Mann-Rea y 1- James Slipper.

Ingresaron: 16- Connal McInerney, 17- Vunipola Fifita, 18- Tom Ross, 19- Sam Carter, 20- Jahrome Brown, 21- Matt Lucas, 22- Jordan Jackson-Hope y 23- Andy Muirhead.

Amonestados: ST 14´ y 26´ Toni Pulu y Sam Carter.

Entrenador: Dan McKellar.

Puntos en el primer tiempo: 33´ Try de Christian Leali’ifano convertido por él mismo (Crusaders 0-7 Brumbies).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Try de Sevu Reece convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 7-7 Brumbies). 13´ Try de Will Jordan (Crusaders 12-7 Brumbies). 17´ y 30´ Tries de Will Jordan y Jordan Taufua convertidos por Richie Mo’unga (Crusaders 26-7 Brumbies). 32´ Try de Sevu Reece convertido por Brett Cameron (Crusaders 33-7 Brumbies). 37´ Try de Tevita Kuridrani convertido por Christian Leali’ifano (Crusaders 33-14 Brumbies). 40+1´ Penal de Brett Cameron (Crusaders 36-14 Brumbies).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: AMI (Christchurch).

Blues 32-29 Waratahs:

Blues: 15- Melani Nanai; 14- Caleb Clarke; 13- TJ Faiane y 12- Ma’a Nonu; 11- Rieko Ioane; 10- Otere Black y 9- Jonathan Ruru; 8- Akira Ioane, 7- Blake Gibson y 6- Tom Robinson; 5- Josh Goodhue y 4- Patrick Tuipulotu (C); 3- Sione Mafileo, 2- James Parsons y 1- Alex Hodgman.

Ingresaron: 16- Matt Moulds, 17- Marcel Renata, 18- Ofa Tu’ungafasi, 19- Gerard Cowley-Tuioti, 20- Dalton Papali’i, 21- Sam Nock, 22- Harry Plummer y 23- Michael Collins.

Entrenador: Leon MacDonald.

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Cam Clark; 13- Adam Ashley-Cooper y 12- Karmichael Hunt; 11- Alex Newsome; 10- Bernard Foley (C) y 9- Nick Phipps; 8- Michael Wells, 7- Will Miller y 6- Jack Dempsey; 5- Rob Simmons y 4- Ned Hanigan; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Harry Johnson-Holmes.

Ingresaron: 17- Rory O’Connor, 18- Chris Talakai, 19- Tom Staniforth, 20- Lachlan Swinton, 21- Jake Gordon, 22- Kurtley Beale y 23- Lalakai Foketi.

No ingresó: 16- Andrew Tuala.

Entrenador: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 2’ Penal de Otere Black (Blues 3-0 Waratahs). 8’ y 16’ Tries de Tom Robinson y Caleb Clarke convertidos por Otere Black (Blues 17-0 Waratahs). 24’ Try de Israel Folau convertido por Bernard Foley (Blues 17-7 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 6’ Try de TJ Faiane (Blues 22-14 Waratahs). 15´ Try de Alex Newsome convertido por Bernard Foley (Blues 22-21 Waratahs). 19´ Try de Ma’a Nonu convertido por Otere Black (Blues 29-21 Waratahs). 22´ Penal de Bernard Foley (Blues 29-24 Waratahs). 26´ Penal de Otere Black (Blues 32-24 Waratahs). 34´ Try de Jake Gordon (Blues 32-29 Waratahs).

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina).

Estadio: Eden Park (Auckland).

Rebels 42-15 Sunwolves:

Rebels: 15- Reece Hodge; 14- Jack Maddocks; 13- Tom English (C) y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Quade Cooper y 9- Will Genia; 8- Isi Naisarani, 7- Angus Cottrell y 6- Luke Jones; 5- Adam Coleman y 4- Matt Philip; 3- Jermaine Ainsley, 2- Anaru Rangi y 1- Tetera Faulkner.

Amonestados: ST 34´ y 40+1´ Semisi Tupou y Campbell Magnay.

Ingresaron 16- Hugh Roach, 17- Matt Gibbon, 18- Pone Fa’amausili, 19- Ross Haylett-Petty, 20- Rob Leota, 21- Michael Ruru, 22- Campbell Magnay y 23- Semisi Tupou.

Entrenador: Dave Wessels.

Sunwolves: 15- Ryohei Yamanaka; 14- Gerhard van den Heever; 13- Jason Emery y 12- Harumichi Tatekawa; 11- Semisi Masirewa; 10- Hayden Parker y 9- Kaito Shigeno; 8- Hendrik Tui, 7- Dan Pryor (C) y 6- Hendrik Tui; 5- Luke Thompson y 4- Mark Abbott; 3- Jiwon Koo, 2- Jaba Bregvadze y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Nathan Vella, 17- Mastaka Mikami, 18- Hiroshi Yamashita, 19- Uwe Helu, 20- Grant Hattingh, 21- Jamie Booth, 22- Takuya Yamasawa y 23- Josh Timu.

Amonestado: ST 36´ Nathan Vella.

Entrenador: Tony Brown.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Try de Reece Hodge convertido por Quade Cooper (Rebels 7-0 Sunwolves). 13´ Penal de Hayden Parker (Rebels 7-3 Sunwolves). 15´ y 25´ Tries de Reece Hodge y Bill Meakes convertidos por Quade Cooper (Rebels 21-3 Sunwolves). 30´ Try de Semisi Masirewa (Rebels 21-8 Sunwolves). 39´ Try de Quade Cooper convertido por él mismo (Rebels 28-8 Sunwolves).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Semisi Masirewa convertido por Hayden Parker (Rebels 28-15 Sunwolves). 21´ y 28´ Tries de Reece Hodge y Will Genia convertidos por Quade Cooper (Reds 42-15 Sunwolves).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: AAMI Park (Melbourne).

Bulls 20-22 Jaguares:

Bulls: 15- Divan Rossouw; 14- Johnny Kotzé; 13- Dylan Sage y 12- Burger Odendaal; 11- Jade Stighling; 10- Manie Libbok y 9- Embrose Papier; 8- Duane Vermeulen (C), 7- Jannes Kirsten y 6- Ruan Steenkamp; 5- Eli Snyman y 4- Hanro Liebenberg; 3- Trevor Nyakane, 2- Corniel Els y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Jaco Visagie, 17- Simphiwe Matanzima, 18- Conraad van Vuuren, 19- Thembelani Bholi, 20- Tim Agaba, 21- Ivan van Zyl y 23- Cornal Hendricks.

No ingresó: 22- JT Jackson.

Amonestados: ST 31´ y 37´ Tim Agaba y Conrad van Vuuren.

Entrenador: Pote Human.

Jaguares: 15- Emiliano Boffelli; 14- Matías Moroni; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente (C); 11- Ramiro Moyano; 10- Santiago González Iglesias y 9- Tomás Cubelli; 8- Javier Ortega Desio, 7- Tomás Lezana y 6- Pablo Matera; 5- Marcos Kremer y 4- Guido Petti; 3- Santiago Medrano, 2- Julián Montoya y 1- Mayco Vivas.

Ingresaron: 16- Agustín Creevy, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Enrique Pieretto, 19- Tomás Lavanini, 20- Rodrigo Bruni, 21- Felipe Ezcurra, 22- Domingo Miotti y 23- Joaquín Tuculet.

Amonestado: ST 6´ Nahuel Tetaz Chaparro.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Puntos en el primer tiempo: 7´, 16´ y 24´ Penales de Manie Libbok (Bulls 9-0 Jaguares). 26´ Try de Pablo Matera convertido por Santiago González Iglesias (Bulls 9-7 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Try de Jade Stighling (Bulls 14-7 Jaguares). 11´ Penal de Santiago González Iglesias (Bulls 14-10 Jaguares). 13´ y 20´ Penales de Manie Libbok (Bulls 20-10 Jaguares). 33´ Try de Domingo Miotti convertido por él mismo (Bulls 20-17 Jaguares). 35´ Try de Domingo Miotti (Bulls 20-22 Jaguares).

Árbitro: Brendon Pickerill (Nueva Zelanda).

Estadio: Loftus Versfeld (Pretoria).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Rebels 23 7 +44 2- Waratahs 16 7 +8 3- Reds 14 7 -8 4- Brumbies 11 7 -41 5- Sunwolves 10 8 -70

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 29 8 +95 2- Hurricanes 23 8 +3 3- Blues 19 7 +8 4- Highlanders 14 7 -10 5- Chiefs 12 7 -45

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Sharks 21 7 +74 2- Bulls 18 7 +28 3- Lions 18 7 -24 4- Jaguares 14 7 -26 5- Stormers 14 7 -36

Próxima fecha (12 y 13 de abril):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Crusaders-Highlanders 6:45 Rebels-Stormers

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Chiefs-Blues 6:45 Brumbies-Lions 10:05 Sharks-Jaguares 12:15 Bulls-Reds

Libres: Sunwolves, Waratahs y Hurricanes.