Usualmente, el título está destinado a aquellos que hayan ganado. Salvo cuando Jaguares, claro. Si el equipo argentino está en cancha, la nota periodística debe enfocarse en él, sin importar el resultado de por medio. Al menos un medio de comunicación dentro de nuestro territorio. Y la misma situación se repite con cada seleccionado en su país de origen.

En esta ocasión, sin el representativo de la UAR en el foco de este artículo, lo primero que leyeron fue “Chiefs y Blues brillaron en la novena semana del Super Rugby”. Puede sonar raro, porque este último salió abatido del Estadio FMG. Aun así, su actuación fue fenomenal. Y eso que durante los primeros cuarenta minutos lucieron limitados por un adversario que cada partido que pasa juega mejor. De todos modos, pese a la superioridad del dueño de casa en la etapa inicial, el tricampeón (1996, 1997 y 2003) se las arregló para emparejar la conocida “Battle of Bombays”, que enfrenta a las dos franquicias más representativas de la isla Norte de Nueva Zelanda. Al fin y al cabo, más allá del 33-29, ambos conjuntos se retiraron satisfechos del terreno de juego. Protagonizaron una verdadera batalla rugbística, plagada de buenos tries y un nivel de altísimo voltaje. Para Chiefs, con la alegría del resultado final, que lo pone en la lucha por ingresar a los cuartos de final, aunque recién transcurrió el 50 % de la temporada regular; para Blues, la tranquilidad de que finalmente se ha convertido en verdadero contendiente en la competición más prestigiosa del hemisferio sur, más allá de lo que arrojó el luminoso tras el pitazo final del australiano Angus Gardner. Los dos deben ir por todo. Tienen material para pelear por la corona.

A aproximadamente dos horas de vuelo de allí, el AMI de Christchurch, en la isla Sur del territorio kiwi, Crusaders tuvo un déjà vu: al igual que ante Brumbies, al que acabó ganándole 36-14. En esta ocasión, con Highlanders, uno de sus grandes oponentes en esta competición, el actual bicampeón y máximo ganador (con nueve trofeos en sus vitrinas) se fue al entretiempo tres puntos por detrás (10-7) de la escuadra con base en Dunedin. Posteriormente, en el segundo acto, desplegaron todo su arsenal y acabaron apabullando por 43-17 al ganador del 2015. La gran figura, otra vez más, Richie Mo'unga, amo y señor en un plantel plagado de estrellas pero que mantiene una idea de juego fija sin importar quiénes estén vistiendo el rojinegro. Tampoco que hay olvidarse de Bryn Hall, quien según el criterio de quien escribe es el medio scrum menos valorado del torneo, ni de Matt Todd, habitual figura dentro del pack de forwards.

Lejos de la emblemática ciudad de la región de Canterbury, Canberra, la capital de Australia, celebró gracias al éxito de sus Brumbies. En el GIO, su casa, los conducidos por Dan McKellar se impusieron sobre Lions por 31-20. Tom Wright, exjugador de rugby league, fue una de las caras más destacadas de la noche; la visita, por su parte, no levanta cabeza y se complica cada vez más en una Conferencia Sudafricana que está al rojo vivo. Y eso que aún tiene que jugar dos encuentros más en Nueva Zelanda -NdR: el viernes, en Hamilton, contra Chiefs. Luego, una semana más tarde, frente a Crusaders, en Christchurch-.

Novena semana (12 y 13 de abril):

Viernes:

Crusaders (Nueva Zelanda) 43-17 Highlanders (Nueva Zelanda) Rebels (Australia) 24-41 Stormers (Sudáfrica)

Sábado:

Chiefs (Nueva Zelanda) 33-29 Blues (Nueva Zelanda) Brumbies (Australia) 31-20 Lions (Sudáfrica) Sharks (Sudáfrica) 17-51 Jaguares (Argentina) Bulls (Sudáfrica) 32-17 Reds (Australia)

Libres: Hurricanes (Nueva Zelanda), Sunwolves (Japón) y Waratahs (Australia).

Síntesis de los partidos:

Crusaders 43-17 Highlanders:

Crusaders: 15- David Havili; 14- Braydon Ennor; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- Sevu Reece; 10- Richie Mo'unga y 9- Bryn Hall; 8- Kieran Read, 7- Matt Todd y 6- Whetu Douglas; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Scott Barrett; 3- Mike Alaalatoa, 2- Andrew Makalio y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Ben Funnell, 17- Harry Allan, 18- Olivier Jager, 19- Quinten Strange, 20- Jordan Taufua, 21- Mitch Drummond, 22- Mitch Hunt y 23- Will Jordan.

Amonestado: ST 40’ Ben Funnell.

Entrenador: Scott Robertson.

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Matt Faddes; 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11- Tevita Li; 10- Josh Ioane y 9- Kayne Hammington; 8- Elliot Dixon, 7- James Lentjes y 6- Shannon Frizell; 5- Tom Franklin y 4- Pari Pari Parkinson; 3- Tyrel Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Dan Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Ayden Johnstone, 18- Siate Tokolahi, 19- Josh Dickson, 20- Jackson Hemopo, 21- Folau Fakatava, 22- Bryn Gatland y 23- Patelesio Tomkinson.

Entrenador: Aaron Mauger.

Puntos en el primer tiempo: 2’ Try de Ben Smith convertido por Josh Ioane (Crusaders 0-7 Highlanders). 10’ Penal de Josh Ioane (Crusaders 0-10 Highlanders). 25’ Try de Braydon Ennor convertido por Richie Mo'unga (Crusaders 7-10 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 1’ Try de David Havili convertido por Richie Mo'unga (Crusaders 14-10 Highlanders). 7’ Penal de Richie Mo'unga (Crusaders 17-10 Highlanders). 11’ Try-penal (Crusaders 24-10 Highlanders). 16’ Try de Sevu Reece (Crusaders 29-10 Highlanders). 29’ Try de Mitch Drummond convertido por Richie Mo'unga (Crusaders 36-10 Highlanders). 33’ Try de Josh Ioane convertido por Bryn Gatland (Crusaders 36-17 Highlanders). 35’ Try de Will Jordan convertido por Mitch Hunt (Crusaders 43-17 Highlanders).

Árbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: AMI (Christchurch).

Rebels 24-41 Stormers:

Rebels: 15- Reece Hodge; 14- Semisi Tupou; 13- Tom English (C) y 12- Bill Metales; 11- Marika Koroibete; 10- Quade Cooper y 9- Will Genia; 8- Isi Naisarani, 7- Angus Cottrell y 6- Luke Jones; 5- Adam Coleman y 4- Ross Haylett-Petty; 3- Sam Talakai, 2- Robbie Abel y 1- Tetera Faulkner.

Ingresaron: 16- Hugh Roach, 17- Matt Gibbon, 18- Jermaine Ainsley, 19- Esei Ha'angana, 20- Rob Leota, 21- Richard Hardwick, 22- Michael Ruru y 23- Campbell Magnay.

Entrenador: Dave Wessels.

Stormers: 15- Damian Willemse; 14- Sergeal Petersen; 13- Ruhan Nel y 12- Damian de Allende; 11- Dillyn Leyds; 10- Jean-Luc du Plessis y 9- Herschel Jantjies; 8- Jaco Coetzee, 7- Kobus van Dyk y 6- Ernst van Rhyn; 5- Cobus Wiese y 4- Salmaan Moerat; 3- Wilco Louw, 2- Bongi Mbonambi y 1- Steven Kitshoff (C).

Ingresaron: 16- Scarra Ntubeni, 17- Corné Fourie, 18- Frans Malherbe, 19- Johan du Toit, 20- Juarno Augustus, 21- Justin Phillips, 22- Josh Stander y 23- Seabelo Senatla.

Entrenador: Robbie Fleck.

Puntos en el primer tiempo: 2’ Try de Dillyn Leyds convertido por Jean-Luc du Plessis (Rebels 0-7 Stormers). 22’ Penal de Quade Cooper (Rebels 3-7 Stormers). 25’ Penal de Jean-Luc du Plessis (Rebels 3-10 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 0’ Try de Reece Hodge convertido por Quade Cooper (Rebels 10-10 Stormers). 6’ Try de Juarno Augustus convertido por Jean-Luc du Plessis (Rebels 10-17 Stormers). 11’ y 15’ Tries de Damian de Allende y Ruhan Nel convertidos por Josh Stander (Rebels 10-31 Stormers). 20’ Penal de Josh Stander (Rebels 10-34 Stormers). 27’ y 36’ Tries de Will Genia y Campbell Magnat convertidos por Quade Cooper (Rebels 24-34 Stormers). 38’ Try de Ruhan Nel convertido por Josh Stander (Rebels 24-41 Stormers).

Árbitro: Brendon Pickerill (Nueva Zelanda).

Estadio: AAMI Park (Melbourne).

Chiefs 33-29 Blues:

Chiefs: 15- Damian McKenzie; 14- Sean Wainui; 13- Tumua Manu y 12- Anton Lienert-Brown; 11- Solomon Alaimalo; 10- Marty McKenzie y 9- Brad Weber; 8- Taleni Seu, 7- Lachlan Boshier y 6- Luke Jacobson; 5- Tyler Ardron y 4- Brodie Retallick (C); 3- Nepo Laulala, 2- Nathan Harris y 1- Angus Ta'avao.

Ingresaron: 16- Samisoni Taukei'aho, 17- Ryan Coxon, 18- Sosefo Kautai, 19- Jesse Parete, 20- Pita Gus Sowakula, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Alex Nankivell y 23- Ataata Moeakiola.

Entrenador: Colin Cooper.

Blues: 15- Melani Nanai; 14- Caleb Clarke; 13- TJ Faiane y 12- Ma'a Nonu; 11- Rieko Ioane; 10- Otere Black y 9- Jonathan Ruru; 8- Akira Ioane, 7- Dalton Papali'i y 6- Tom Robinson; 5- Gerard Cowley-Tuioti y 4- Patrick Tuipulotu (C); 3- Ofa Tu'ungafasi, 2- James Parsons y 1- Karl Tu'inukuafe.

Ingresaron: 16- Matt Moulds, 17- Alex Hodgman, 18- Sione Mafileo, 19- Josh Goodhue, 20- Jed Brown, 21- Sam Nock, 22- Harry Plummer y 23- Matt Duffie.

Entrenador: Leon MacDonald.

Puntos en el primer tiempo: 5´ Penal de Otere Black (Chiefs 0-3 Blues). 10´ y 24´ Tries de Brad Weber y Lachlan Boshier convertidos por Damian McKenzie (Chiefs 14-3 Blues). 40´ Try de Melani Nanani convertido por Otere Black (Chiefs 14-10 Blues).

Puntos en el segundo tiempo: 4´ Try de Ataata Moeakiola convertido por Marty McKenzie (Chiefs 21-10 Blues). 18´ Try de Ma’a Nonu (Chiefs 21-15 Blues). 23´ Try de Lachlan Boshier convertido por Marty McKenzie (Chiefs 28-15 Blues). 25´ Try de Rieko Ioane convertido por Otere Black (Chiefs 28-22 Blues). 31´ Try de Jesse Parete (Chiefs 33-22 Blues). 37´ Try de Ma’a Nonu convertido por Otere Black (Chiefs 33-29 Blues).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: FMG (Hamilton).

Brumbies 31-20 Lions:

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Tom Wright; 11- Toni Pulu; 10- Christian Leali'ifano (C) y 9- Joe Powell; 8- Lachlan McCaffrey, 7- Tom Cusack y 6- Pete Samu; 5- Sam Carter y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga'a y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Josh Mann-Rea, 17- James Slipper, 18- Leslie Leulua, 19- Darcy Swain, 20- Jahrome Brown, 21- Matt Lucas, 22- Irae Simone y 23- Andy Muirhead.

Amonestado: PT 5´ Tom Wright.

Entrenador: Dan McKellar.

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Ruan Combrinck; 13- Lionel Mapoe y 12- Franco Naudé; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Elton Jantjies y 9- Nic Groom; 8- Hacjivah Dayimani, 7- Stephan Lewies y 6- Cyle Brink; 5- Marvin Orie y 4- Rhyno Herbst; 3- Johannes Jonker, 2- Malcolm Marx (C) y 1- Nathan McBeth.

Ingresaron: 16- Robbie Coetzee, 17- Sti Sithole, 18- Carlü Sadie, 19- Wilhelm van der Sluys, 20- Marnus Schoeman, 21- Ross Cronjé, 22- Gianni Lombard y 23- Sylvian Mahuza.

Entrenador: Swys de Bruin.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Try de Aphiwe Dyantyi (Brumbies 0-5 Lions). 20´ Try de Lachlan McCaffrey convertido por Christian Leali’ifano (Brumbies 7-5 Lions). 24´ Penal de Elton Jantjies (Brumbies 7-8 Lions). 26´ Try de Toni Pulu convertido por Christian Leali’ifano (Brumbies 14-8 Lions). 38´ Try de Tevita Kuridrani (Brumbies 19-8 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 9´ Try de Elton Jantjies convertido por él mismo (Brumbies 19-15 Lions). 14´ Try de Tom Banks (Brumbies 24-15 Lions). 17´ Try de Tom Wright convertido por Christian Leali’ifano (Brumbies 31-15 Lions). 29´ Try de Sylvian Mahuza (Brumbies 31-20 Lions).

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Estadio: GIO (Canberra).

Sharks 17-51 Jaguares:

Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- Lwazi Mvovo; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Makazole Mapimpi; 10- Rob du Preez y 9- Louis Schreuder (C); 8- Dan du Preez, 7- Philip van der Walt y 6- Luke Stringer; 5- Hyron Andrews y 4- Ruben van Heerden; 3- Thomas du Toit, 2- Kerron van Vuuren y 1- Juan Schoeman.

Ingresaron: 16- Feko Mbatha, 17- Mzamo Majola, 18- John-Hubert Meyer, 19- JJ van der Mescht, 20- Jean-Luc du Preez, 21- Grant Williams, 22- Kobus van Wyk y 23- Aphelele Fassi.

Entrenador: Rob du Preez.

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Matías Moroni; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente (C); 11- Emiliano Boffelli; 10- Domingo Miotti y 9- Tomás Cubelli; 8- Tomás Lezana, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Santiago Medrano, 2- Julián Montoya y 1- Nahuel Tetaz Chaparro.

Ingresaron: 16- Agustín Creevy, 17- Mayco Vivas, 18- Enrique Pieretto, 19- Javier Ortega Desio, 20- Rodrigo Bruni, 21- Felipe Ezcurra, 22- Juan Cruz Mallía y 23- Santiago Carreras.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Puntos en el primer tiempo: 3’ Try de Tomás Cubelli convertido por Domingo Miotti (Sharks 0-7 Jaguares). 11’ Try de Hyron Andrews convertido por Rob du Preez (Sharks 7-7 Jaguares). 21’ Penal de Rob du Preez (Sharks 10-7 Jaguares). 33’ y 37’ Tries de Pablo Matera y Matías Orlando convertidos por Domingo Miotti (Sharks 10-21 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 2’ Try de Pablo Matera convertido por Domingo Miotti (Sharks 10-28 Jaguares). 11’ Penal de Domingo Miotti (Sharks 10-31 Jaguares). 13’ Try de Matías Moroni (Sharks 10-36 Jaguares). 16’ Try de Aphelele Fassi convertido por Curwin Bosch (Sharks 17-36 Jaguares). 21’ Penal de Domingo Miotti (Sharks 17-39 Jaguares). 27’ Try de Matías Orlando convertido por Domingo Miotti (Sharks 17-46 Jaguares). 39’ Try de Matías Orlando (Sharks 17-51 Jaguares).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: Kings Park (Durban).

Bulls 32-17 Reds:

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Johhny Kotzé; 13- Jesse Kriel y 12- Burger Odendaal; 11- Jade Stighling; 10- Handré Pollard (C) y 9- Ivan van Zyl; 8- Paul Schoeman, 7- Hanro Liebenberg y 6- Marco van Staden; 5- RG Snyman y 4- Jannes Kirsten; 3- Trevor Nyakane, 2- Jaco Visagie y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Corniel Els, 17- Simphiwe Matanzima, 18- Wiehahn Herbst, 19- Thembelani Bholi, 20- Roelof Smit, 21- Embrose Papier y 23- Divan Rossouw.

No ingresó: 22- Manie Libbok.

Entrenador: Pote Human.

Reds: 15- Hamish Stewart; 14- Jack Hardy; 13- Chris Feauai-Sautia y 12- Samu Kerevi (C); 11- Aidan Toua; 10- Bryce Hegarty y 9- Tate McDermott; 8- Scott Higginbotham, 7- Liam Wright y 6- Lukhan Tui; 5- Harry Hockings y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Alex Mafi y 1- JP Smith.

Ingresaron: 16- Brandon Paenga-Amosa, 17- Harry Hoopert, 18- Ruan Smith, 19- Angus Blyth, 20- Angus Scott-Young, 21- Moses Sorovi, 22- Duncan Paia'aua y 23- Jock Campbell.

Entrenador: Brad Thorn.

Puntos en el primer tiempo: 1´ Penal de Bryce Hegarty (Bulls 0-3 Reds). 4´ Try de Lizo Gqoboka (Bulls 5-3 Reds). 14´ Penal de Handré Pollard (Bulls 8-3 Reds). 28´ Try de Marco van Staden (Bulls 13-3 Reds).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Try de Handré Pollard convertido por él mismo (Bulls 20-3 Reds). 17´ Try de Samu Kerevi convertido por Bryce Hegarty (Bulls 20-10 Reds). 20´ Try de Hanro Liebenberg convertido por Handré Pollard (Bulls 27-10 Reds). 24´ Try de Handré Pollard (Bulls 32-10 Reds). 28´ Try de Samu Kerevi convertido por Bryce Hegarty (Bulls 32-17 Reds).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: Loftus Versfeld (Pretoria).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Rebels 23 8 +27 2- Waratahs 16 7 +8 3- Brumbies 15 8 -30 4- Reds 14 8 -23 5- Sunwolves 10 8 -70

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 34 9 +121 2- Hurricanes 23 8 +3 3- Blues 20 8 +4 4- Chiefs 16 8 -41 5- Highlanders 12 8 -3

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Bulls 23 8 +43 2- Sharks 21 8 +40 3- Jaguares 19 8 +8 4- Stormers 18 8 -19 5- Lions 18 8 -35

Próxima fecha (19 y 20 de abril):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Chiefs-Lions 7 Sunwolves-Hurricanes 10:05 Sharks-Reds

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Highlanders-Blues 6:45 Waratahs-Rebels 10:05 Stormers-Brumbies

Libres: Bulls, Crusaders y Jaguares.