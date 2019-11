Reds y Brumbies, a puro batacazo en la décima semana del Super Rugby

Lógica. Esta palabra, que por lo general suele aplicarse en la ciencias formales, a veces también puede utilizarse en el deporte. Cuando piensa en estas seis letras, la primera definición, sin recurrir a formalismos, puede llegar a ser que “se trata de una situación esperable y que no genera sorpresa”. Y de aquí surge otro disparador, y que es justamente la “sorpresa”, que se puede emplear cuando “ocurre algo inesperado”.

“Lógica” y “sorpresa”. Sí, otra vez. Alguno, ya con el primer párrafo leído, tal vez se pregunte qué relación tiene con el Super Rugby. La respuesta, en este caso, pueda sorprender a más de uno (o no tanto), debido a que en este caso estamos hablando de blanco y negro, todo o nada. ¿Por qué? Porque en esta edición, la vigésima cuarta desde que SANZAAR decidió crear esta competición en 1996 (que fue el primer año del profesionalismo), en estas diez primeras fechas si hay algo que nos ha quedado claro es que no existe un algoritmo que dé indicios. Salvo Crusaders, que parece jugar en otra galaxia, las otras catorce franquicias alternan buenas y malas actuaciones.

En el Kings Park de Durban, también conocido como “Shark Tank”, Reds dejó boquiabierto al público presente al doblegar a Sharks, el dueño de casa, por 21-14. Honestamente, pocos creían que este resultado se convertiría en una realidad. Ningún apostador medianamente en sus cabales hubiese confiado en el elenco visitante, que acabó imponiéndose gracias al buen trabajo de sus delanteros, con Taniela Tupou como uno de sus grandes exponentes; el local, por su parte, volvió a mostrarse débil físicamente y quedó muy comprometido en la Conferencia Sudafricana debido a que sus chances de avanzar a playoffs se han visto claramente afectadas con estos dos tropezones al hilo en su fortín. Ahora, peor aún, viajarán a Oceanía para disputar un juego en Australia (dentro de siete días, en Sídney, contra Waratahs) y dos en Nueva Zelanda (frente a Crusaders, en Christchurch, y ante Chiefs, en Hamilton).

También en la tierra de los Springboks, la bella Ciudad del Cabo fue testigo de una de las grandes defensas del año, que fue la de Brumbies. En el icónico y bullicioso Newlands, los de Canberra tacklearon en ¡¡¡224!!! ocasiones a sus rivales de Stormers, a quienes acabaron ganándole por 19-17. De esta manera, la escuadra con base en Canberra sumó su segundo éxito en fila. Una semana atrás, en hogar, había vencido por 31-20 a Lions. Y esto no debe pasarse por encima por Jaguares, quien dentro de seis días, en Vélez, será rival de los dirigidos por Dan McKellar.

De África a Oceanía, de Sudáfrica a Nueva Zelanda. Ese es el viaje que deben hacer mentalmente como lectores al pasar del festejo brumby en rodeo ajeno a la sólida performance de Lions en el FMG de Hamilton. Allí, con un pack de forwards que manejó el trámite a piacere, los de Johannesburgo batieron por 23-17 a Chiefs. Si bien el marcador final luce parejo, lo que ocurrió en la región de Waikato, con presencia in situ de VAVEL, no reflejó lo mismo. Los kiwis, sin Damian McKenzie -NdR: quien se rompió los ligamentos de una de sus rodillas, lo cual no le permitirá jugar la Copa del Mundo que se desarrollará en Japón entre septiembre y noviembre, ni tampoco lo que resta del Super Rugby, obviamente-, se transforman en un equipo más dentro de este campeonato. Con pocas luces, jamás le encontraron la vuelta a Malcolm Marx, Kwagga Smith, al capitán Warren Whiteley y compañía que inclinaron la balanza gracias a su extraordinario trabajo en el contacto, en el breakdown y, fundamentalmente, en el scrum.

Aproximadamente a dos horas de vuelo de la desértica Hamilton se encuentra Dunedin, una de las ciudades más bellas que tiene Aotearoa (como se conoce a Nueva Zelanda en maorí). Allí, en la emblemática perla de Otago, Highlanders, con un inspirado Liam Coltman y el aporte clave de Shannon Frizell (autor de un try), se deshizo de Blues: fue 24-12 para el ganador del 2015 ante un adversario en pleno ascenso que en el Estadio Forsyth Barr tuvo sus peores ochenta minutos del año.

Décima semana (19 y 20 de abril):

Viernes:

Chiefs (Nueva Zelanda) 17-23 Lions (Sudáfrica) Sunwolves (Japón) 23-29 Hurricanes (Nueva Zelanda) Sharks (Sudáfrica) 14-21 Reds (Australia)

Sábado:

Highlanders (Nueva Zelanda) 24-12 Blues (Nueva Zelanda) Waratahs (Australia) 23-20 Rebels (Australia) Stormers (Sudáfrica) 17-19 Brumbies (Australia)

Libres: Bulls (Sudáfrica), Crusaders (Nueva Zelanda) y Jaguares (Argentina).

Síntesis de los partidos:

Chiefs 17-23 Lions:

Chiefs: 15- Jack Debreczeni; 14- Sean Wainui; 13- Alex Nankivell y 12- Anton Lienert-Brown; 11- Ataata Moeakiola; 10- Marty McKenzie y 9- Brad Weber (C); 8- Taleni Seu, 7- Lachlan Boshier y 6- Luke Jacobson; 5- Mitchell Brown y 4- Tyler Ardron; 3- Nepo Laulala, 2- Liam Polwart y 1- Angus Ta’avao.

Ingresaron: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Atu Moli, 18- Sosefo Kautai, 19- Jesse Parete, 20- Pita Gus Sowakula, 22- Tumua Manu y 23- Shaun Stevenson.

No ingresó: 21- Jonathan Taumateine.

Entrenador: Colin Cooper.

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Sylvian Mahuza; 13- Lionel Mapoe y 12- Elton Jantjies; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Gianni Lombard y 9- Ross Cronjé; 8- Warren Whiteley (C), 7- Cyle Brink y 6- Kwagga Smith; 5- Marvin Orie y 4- Stephan Lewies; 3- Carlü Sadie, 2- Malcolm Marx y 1- Sti Sithole.

Ingresaron: 17- Frans van Wyk, 18- Johannes Jonker, 19- Wilhelm van der Sluys, 20- Marnus Schoeman, 21- Nic Groom y 22- Franco Naudé.

No ingresaron: 16- Robbie Coetzee y 23- Ruan Combrinck.

Entrenador: Swys de Bruin.

Puntos en el primer tiempo: 9’ y 29’ Penales de Elton Jantjies (Chiefs 0-6 Lions). 35’ y 39’ Tries de Carlü Sadie y Aphiwe Dyantyi convertidos por Elton Jantjies (Chiefs 0-13 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 20’ y 23’ Tries de Sean Wainui y Nepo Laulala (Chiefs 10-20 Lions). 35’ Try de Tumua Manu convertido por Marty McKenzie (Chiefs 17-20 Lions). 39’ Drop de Elton Jantjies (Chiefs 17-23 Lions).

Árbitro: Brendon Pickerill (Nueva Zelanda).

Estadio: FMG (Hamilton).

Sunwolves 23-29 Hurricanes:

Sunwolves: 15- Ryohei Yamanaka; 14- Gerhard van den Heever; 13- Josh Timu y 12- Rahboni Warren-Vosayaco; 11- Semisi Masirewa; 10- Hayden Parker y 9- Jamie Booth; 8- Hendrik Tui, 7- Dan Pryor (C) y 6- Ben Gunter; 5- Luke Thompson y 4- Mark Abbott; 3- Hiroshi Yamashita, 2- Nathan Vella y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Atsushi Sakate, 17- Masataka Mikami, 18- Takuma Asahara, 19- Tom Rowe, 20- Shuhei Matsuhashi, 21- Fumiaki Tanaka, 22- Jason Emery y 23- Jamie Henry.

Entrenador: Tony Brown.

Hurricanes: 15- Chase Tiatia; 14- Wes Goosen; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Fletcher Smith y 9- TJ Perenara (C); 8- Reed Prinsep, 7- Du’Plessis Kirifi y 6- Vaea Fifita; 5- Liam Mitchell y 4- James Blackwell; 3- Ben May, 2- Ricky Riccitelli y 1- Fraser Armstrong.

Ingresaron: 16- Asafo Aumua, 17- Xavier Numia, 18- Jeffery Toomaga-Allen, 19- Isaia Walker-Leawere, 20- Sam Henwood y 22- James Marshall.

No ingresaron: 21- Richard Judd y 23- Billy Proctor.

Entrenador: John Plumtree.

Puntos en el primer tiempo: 7’ Try de Semisi Masirewa convertido por Hayden Parker (Sunwolves 7-0 Hurricanes). 13’ Penal de Hayden Parker (Sunwolves 10-0 Hurricanes). 15’ Try de TJ Perenara convertido por Fletcher Smith (Sunwolves 10-7 Hurricanes). 22’ y 26’ Penales de Hayden Parker (Sunwolves 16-7 Hurricanes). 28’ Try de Semisi Masirewa convertido por Hayden Parker (Sunwolves 23-7 Hurricanes). 40’ Penal de Fletcher Smith (Sunwolves 23-10 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 9’ Try de Ben Lam (Sunwolves 23-15 Hurricanes). 19’ y 27’ Tries de Chase Tiatia y Wes Goosen convertidos por Fletcher Smith (Sunwolves 23-29 Hurricanes).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Prince Chichibu Memorial (Tokio).

Sharks 14-21 Reds:

Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- Sbu Nkosi; 13- Kobus van Wyk y 12- André Esterhuizen; 11- Lwazi Mvovo; 10- Rob du Preez y 9- Louis Schreuder (C); 8- Dan du Preez, 7- Jacques Vermeulen y 6- Philip van der Walt; 5- Hyron Andrews y 4- Ruben van Heerden; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Kerron van Vuuren y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Fez Mbatha, 17- Juan Schoeman, 18- Thomas du Toit, 19- Tyler Paul, 20- Jean-Luc du Preez, 21- Cameron Wright, 22- Marius Louw y 23- Aphelele Fassi.

Entrenador: Rob du Preez.

Reds: 15- Hamish Stewart; 14- Sefa Naivalu; 13- Chris Feauai-Sautia y 12- Samu Kerevi (C); 11- Jack Hardy; 10- Bryce Hegarty y 9- Tate McDermott; 8- Scott Higginbotham, 7- Liam Wright y 6- Angus Scott-Young; 5- Lukhan Tui y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Alex Mafi y 1- Harry Hoopert.

Ingresaron: 16- Brandon Paenga-Amosa, 17- JP Smith, 18- Ruan Smith, 19- Harry Hockings, 21- Moses Sorovi y 23- Jock Campbell.

No ingresaron: 20- Adam Korczyk y 22- Duncan Paia'aua.

Entrenador: Brad Thorn.

Puntos en el primer tiempo: 2’ Try de Bryce Hegarty convertido por él mismo (Sharks 0-7 Reds). 19’ Try de Chris Feauai-Sautia convertido por Bryce Hegarty (Sharks 0-14 Reds). 24’ Try de Kerron van Vuuren convertido por Rob du Preez (Sharks 7-14 Reds).

Puntos en el segundo tiempo: 19’ Try de Tate McDermott convertido por Hamish Stewart (Sharks 7-21 Reds). 39’ Try de Dan du Preez convertido por Curwin Bosch (Sharks 14-21 Reds).

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina).

Estadio: Kings Park (Durban).

Highlanders 24-12 Blues:

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Matt Faddes; 13- Patelesio Tomkinson y 12- Teihorangi Walden; 11- Tevita Li; 10- Josh Ioane y 9- Kayne Hammington; 8- Elliot Dixon, 7- Dillon Hunt y 6- Shannon Frizell; 5- Tom Franklin y 4- Jackson Hemopo; 3- Tyrel Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Dan Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Ayden Johnstone, 18- Siate Tokolahi, 19- Josh Dickson, 20- Luke Whitelock, 21- Aaron Smith, 22- Bryn Gatland y 23- Jordan Hyland.

Entrenador: Aaron Mauger.

Blues: 15- Melani Nanai; 14- Caleb Clarke; 13- TJ Faiane y 12- Ma’a Nonu; 11- Rieko Ioane; 10- Otere Black y 9- Jonathan Ruru; 8- Akira Ioane, 7- Dalton Papali’i y 6- Tom Robinson; 5- Gerard Cowley-Tuioti y 4- Patrick Tuipulotu (C); 3- Sione Mafileo, 2- James Parsons y 1- Karl Tu’inukuafe.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 17- Alex Hodgman, 18- Ofa Tu’ungafasi, 19- Josh Goodhue, 20- Jed Brown, 21- Sam Nock, 22- Harry Plummer y 23- Matt Duffie.

Entrenador: Leon MacDonald.

Puntos en el primer tiempo: 22’ Try de Tom Robinson (Highlanders 0-5 Blues). 26’ Try de Shannon Frizell convertido por Josh Ioane (Highlanders 7-5 Blues).

Puntos en el segundo tiempo: 9’ Try-penal (Highlanders 14-5 Blues). 16’ Try de Matt Faddes convertido por Josh Ioane (Highlanders 21-5 Blues). 25’ Penal de Josh Ioane (Highlanders 24-5 Blues). 40’ Try de Melani Nanai convertido por Harry Plummer (Highlanders 24-12 Blues).

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Estadio: Forsyth Barr (Dunedin).

Waratahs 23-20 Rebels:

Waratahs: 15- Kurtley Beale; 14- Cam Clark; 13- Adam Ashley-Cooper y 12- Karmichael Hunt; 11- Alex Newsome; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Jack Dempsey; 5- Rob Simmons y 4- Jed Holloway; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Harry Johnson-Holmes.

Ingresaron: 17- Rory O’Connor, 18- Chris Talakai, 19- Tom Staniforth, 20- Will Miller, 21- Nick Phipps, 22- Lalakai Foketi y 23- Curtis Rona.

No ingresó: 16- Andrew Tuala.

Entrenador: Darryl Gibson.

Rebels: 15- Reece Hodge; 14- Jack Maddocks; 13- Tom English (C) y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Quade Cooper y 9- Will Genia; 8- Isi Naisarani, 7- Richard Hardwick y 6- Luke Jones; 5- Adam Coleman y 4- Matt Philip; 3- Jermaine Ainsley, 2- Anaru Rangi y 1- Matt Gibbon.

Ingresaron: 16- Hugh Roach, 17- Tetera Faulkner, 18- Sam Talakai, 19- Ross Haylett-Petty, 20- Rob Leota, 21- Michael Ruru, 22- Campbell Magnay y 23- Sione Tuipulotu.

Amonestado: ST 31’ Sam Talakai.

Entrenador: Dave Wessels.

Puntos en el primer tiempo: 12’ Penal de Quade Cooper (Waratahs 0-3 Rebels). 17’ Try de Adam Ashley-Cooper convertido por Bernard Foley (Waratahs 7-3 Rebels). 24’ y 38’ Tries de Bill Meakes y Reece Hodge convertidos por Quade Cooper (Waratahs 7-17 Rebels). 40’ Penal de Reece Hodge (Waratahs 7-20 Rebels).

Puntos en el segundo tiempo: 9’ y 12’ Penales de Bernard Foley (Waratahs 13-20 Rebels). 18’ Try de Bernard Foley convertido por él mismo (Waratahs 20-20 Waratahs). 24’ Penal de Bernard Foley (Waratahs 23-20 Rebels).

Árbitro: Damon Murphy (Australia).

Estadio: Sydney Cricket Ground (Sídney).

Stormers 17-19 Brumbies:

Stormers: 15- Damian Willemse; 14- Sergeal Petersen; 13- Ruhan Nel y 12- Dan Kriel; 11- Dillyn Leyds; 10- Josh Stander y 9- Herschel Jantjies; 8- Kobus van Dyk, 7- Pieter-Steph du Toit y 6- Ernst van Rhyn; 5- Cobus Wiese y 4- Salmaan Moerat; 3- Wilco Louw, 2- Bongi Mbonambi y 1- Steven Kitshoff (C).

Ingresaron: 16- Scarra Ntubeni, 17- Corné Fourie, 18- Neethling Fouché, 19- Johan du Toit, 20- Siya Kolisi, 21- Justin Phillips, 22- JJ Engelbrecht y 23- Seabelo Senatla.

Entrenador: Robbie Fleck.

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Tom Wright; 11- Toni Pulu; 10- Christian Leali’ifano (C) y 9- Joe Powell; 8- Pete Samu, 7- Jahrome Brown y 6- Tom Cusack; 5- Sam Carter y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga’a y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Josh Mann-Rea, 17- James Slipper, 18- Leslie Leulua, 19- Darcy Swain, 20- Murray Douglas, 21- Matt Lucas y 22- Wharenui Hawera.

No ingresó: 23- Andy Muirhead.

Amonestado: PT 40’ Toni Pulu.

Entrenador: Dan McKellar.

Puntos en el primer tiempo: 6’ Try de Pete Samu (Stormers 0-5 Brumbies). 9’ Penal de Josh Stander (Stormers 3-5 Brumbies). 10’ Try de Rory Arnold convertido por Christian Leali'ifano (Stormers 3-12 Brumbies). 40’ Try-penal (Stormers 10-12 Brumbies).

Puntos en el segundo tiempo: 5’ Try de Wilco Louw convertido por Josh Stander (Stormers 17-12 Brumbies). 17’ Try de Tom Banks convertido por Christian Leali'ifano (Stormers 17-19 Brumbies).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: Newlands (Ciudad del Cabo).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Rebels 24 9 +24 2- Waratahs 20 8 +11 3- Brumbies 19 9 -28 4- Reds 18 9 -16 5- Sunwolves 11 9 -76

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 34 9 +121 2- Hurricanes 27 9 +9 3- Blues 20 9 -8 4- Highlanders 18 9 -24 5- Chiefs 16 9 -47

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Bulls 23 8 +43 2- Lions 22 9 -29 3- Sharks 22 9 +33 4- Jaguares 19 8 +8 5- Stormers 19 9 -21

Próxima fecha (26 y 27 de abril):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Crusaders-Lions 7 Sunwolves-Highlanders

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Hurricanes-Chiefs 6:45 Waratahs-Sharks 10:05 Stormers-Bulls 18:40 Jaguares-Brumbies

Libres: Blues, Rebels y Reds.