Crusaders estuvo imparable en la undécima semana del Super Rugby

“Otro deporte, otra liga. Juegan el Super Super Rugby”. Esas palabras, vía Twitter, utilizó el periodista Eugenio Astesiano para definir a los Crusaders. Y vaya que tiene razón. El representativo de Canterbury, nueve veces rey en el hemisferio sur y actual portador de la corona, ganó ocho de sus diez partidos… bueno, ocho de nueve, porque este, al fin y al cabo, es el número real. Debido a los tiroteos en las dos mosquitas de Christchurch ocurridos el pasado 15 de marzo, SANZAAR, con el reglamento en mano, decidió suspender el clásico de la isla Sur de Nueva Zelanda que debían disputar los ‘Saders en el Forsyth Barr de Dunedin, el hogar de Highlanders. Finalmente, tal como lo estipula la letra chica en el organismo que regula el deporte ovalado por debajo de la línea del Ecuador, ambos equipos recibieron dos puntos. ¿Resultado? Empate. Una semana más tarde, en Sídney, cayeron por 20-12 ante Waratahs. Antes y después de estos sucesos, los dirigidos por Scott Robertson tuvieron que salir al terreno de juego en ocho ocasiones, y siempre alzaron los brazos una vez consumados los ochenta minutos. La última de ellas, con el elenco de Johannesburgo del otro lado. Pese a un primer tiempo parejo en el trámite, el AMI, hogar de la megapotencia kiwi, fue testigo de un verdadero espectáculo durante la segunda etapa: tres tries, bonus ofensivo y un luminoso que acabó 36-10. Está claro quién manda en esta competición, ¿no?

En el mundo de los mortales, el icónico y bullicioso Newlands acogió el duelo entre el dueño de casa, Stormers, y Bulls, su acérrimo oponente. Western Province versus Pretoria, Pretoria versus Western Province. La contienda, atractiva por el ida y vuelta entre ambos protagonistas, careció de buen rugby. Se jugó con el corazón en la mano, los nervios a flor de piel y la cabeza nublada para tomar buenas decisiones. Finalmente, el local, con un poco más de ganas y orden, acabó imponiéndose por 24-23. De todos modos, exceptuando la alegría del resultado final, el bonus defensivo conseguido por su víctima pudo haberse evitado: ganaban 24-16 ya sin tiempo en el reloj y con la guinda en sus manos tras un penal fallado por Handré Pollard, pero decidieron jugar desde el ingoal… ¿Cómo terminó la secuencia? Sí, con un try de la escuadra abatida abajo de los palos. ¿Tendrá impacto en la Conferencia Sudafricana cuando se termine la fase regular? Veremos…

Lejos de las paradisíacas playas de la bella ciudad costera en la tierra de los Springboks, en Sídney, una de las perlas australianas, se inauguró un nuevo estadio: el Western Sydney, con capacidad para 30 mil espectadores. Allí, Waratahs, el orgullo máximo que tiene Nueva Gales del Sur en el rugby union, cayó por 23-15 ante Sharks, que había aterrizado en el país oceánico con la obligación de ganar luego de dos traspiés consecutivos (Jaguares y Reds. Ambos se dieron en el Kings Park, su fortín). Este marcador favoreció, sin duda alguna, a Rebels, quien siguió las alternativas del cotejo a través de la tevé. ¿A quién perjudicó? A los cuatro conjuntos que luchan palmo a palmo con los sudafricanos en su conferencia (Jaguares, Bulls, Lions y Stormers).

Undécima semana (26 y 27 de abril):

Viernes:

Crusaders (Nueva Zelanda) 36-10 Lions (Sudáfrica) Sunwolves (Japón) 0-52 Highlanders (Nueva Zelanda)

Sábado:

Hurricanes (Nueva Zelanda) 47-19 Chiefs (Nueva Zelanda) Waratahs (Australia) 15-23 Sharks (Sudáfrica) Stormers (Sudáfrica) 24-23 Bulls (Sudáfrica) Jaguares (Argentina) 20-15 Brumbies (Australia)

Libres: Blues (Nueva Zelanda), Rebels (Australia) y Reds (Australia).

Síntesis de los partidos:

Crusaders 36-10 Lions:

Crusaders: 15- David Havili; 14- Sevu Reece; 13- Braydon Ennor y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo'unga y 9- Mitch Drummond; 8- Kieran Read, 7- Billy Harmon y 6- Whetu Douglas; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Quinten Strange; 3- Mike Alaalatoa, 2- Codie Taylor y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Ben Funnell, 17- Harry Allan, 18- Olivier Jager, 19- Mitchell Dunshea, 20- Jordan Taufua, 21- Ere Enari, 22- Mitch Hunt y 23- Ngani Punivai.

Entrenador: Scott Robertson.

Lions: 15- Ruan Combrinck; 14- Sylvian Mahuza; 13- Lionel Mapoe y 12- Elton Jantjies; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Shaun Reynolds y 9- Nic Groom; 8- Kwagga Smith (C), 7- Cyle Brink y 6- Marnus Schoeman; 5- Marvin Orie y 4- Stephan Lewies; 3- Carlü Sadie, 2- Robbie Coetzee y 1- Sti Sithole.

Ingresaron: 16- Jan-Henning Campher, 17- Nathan McBeth, 18- Johannes Jonker, 19- Wilhelm van der Sluys, 20- Hacjivah Dayimani, 21- Ross Cronjé, 22- Franco Naudé y 23- Tyrone Green.

Entrenador: Swys de Bruin.

Puntos en el primer tiempo: 4´ Try de Braydon Ennor convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 7-0 Lions). 9´ Penal de Richie Mo’unga (Crusaders 10-0 Lions). 18´ Penal de Elton Jantjies (Crusaders 10-3 Lions). 34´ Try de Sevu Reece convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 17-3 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 8´ y 10´ Tries de George Bridge convertidos por Richie Mo’unga (Crusaders 31-3 Lions). 12´ Try de Ruan Combrinck convertido por Elton Jantjies (Crusaders 31-10 Lions). 17´ Try de Sevu Reece (Crusaders 36-10 Lions).

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Estadio: AMI (Christchurch).

Sunwolves 0-52 Highlanders:

Sunwolves: 15- Ryohei Yamanaka; 14- Gerhard van den Heever; 13- Josh Timu y 12- Rahboni Warren-Vosayaco; 11- Semisi Masirewa; 10- Hayden Parker y 9- Fumiaki Tanaka; 8- Hendrik Tui, 7- Shuhei Matsuhashi y 6- Grant Hattingh; 5- Luke Thompson y 4- Mark Abbott; 3- Hiroshi Yamashita, 2- Nathan Vella y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Shota Horie, 17- Alex Woonton, 18- Takuma Asahara, 19- Tom Rowe, 20- Ben Gunter, 21- Kaito Shigeno, 22- Yu Tamura y 23- Jason Emery.

Entrenador: Tony Brown.

Highlanders: 15- Matt Faddes; 14- Patelesio Tomkinson; 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11- Tevita Li; 10- Josh Ioane y 9- Aaron Smith; 8- Elliot Dixon, 7- James Lentjes y 6- Luke Whitelock (C); 5- Tom Franklin y 4- Jackson Hemopo; 3- Tyrel Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Dan Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Sef Fa'agase, 18- Siate Tokolahi, 19- Josh Dickson, 20- Shannon Frizell, 21- Kayne Hammington, 22- Bryn Gatland y 23- Dillon Hunt.

Entrenador: Aaron Mauger.

Puntos en el primer tiempo: 4´ y 11´ Tries de Tom Franklin y Tyrel Lomax convertidos por Josh Ioane (Sunwolves 0-14 Highlanders). 13´ Try de Tevita Li (Sunwolves 0-19 Highlanders). 19´ Try de Josh Ioane convertido por él mismo (Sunwolves 0-26 Highlanders). 31’ Try de Liam Coltman convertido por Josh Ioane (Sunwolves 0-33 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 11´ y 19´ Tries de Tevita Li y Rob Thompson convertidos por Josh Ioane y Bryn Gatland (Sunwolves 0-47 Highlanders). 23´ Try de Patelesio Tomkinson (Sunwolves 0-52 Highlanders).

Árbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Prince Chichibu Memorial (Tokio).

Hurricanes 47-19 Chiefs:

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Wes Goosen; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Chase Tiatia; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara (C); 8- Reed Prinsep, 7- Ardie Savea y 6- Vaea Fifita; 5- Kane Leaupepe y 4- James Blackwell; 3- Ben May, 2- Asafo Aumua y 1- Fraser Armstrong.

Ingresaron: 16- Ricky Riccitelli, 17- Xavier Numia, 18- Jeffery Toomaga-Allen, 19- Isaia Walker-Leawere, 20- Sam Henwood, 21- Richard Judd, 22- James Marshall y 23- Salesi Rayasi.

Entrenador: John Plumtree.

Chiefs: 15- Solomon Alaimalo; 14- Ataata Moeakiola; 13- Tumua Manu y 12- Anton Lienert-Brown; 11- Etene Nanai-Seturo; 10- Marty McKenzie y 9- Te Toiroa Tahuriorangi; 8- Tyler Ardron, 7- Lachlan Boshier y 6- Luke Jacobson; 5- Mitchell Brown y 4- Michael Allardice (C); 3- Angus Ta’avao, 2- Nathan Harris y 1- Atu Moli.

Ingresaron: 16- Liam Polwart, 17- Tevita Mafileo, 18- Sosefo Kautai, 19- Taleni Seu, 20- Jesse Parete, 21- Jonathan Taumateine, 22- Stephen Donald y 23- Alex Nankivell.

Entrenador: Colin Cooper.

Puntos en el primer tiempo: 2´ y 6´ Tries de Jordie Barrett convertidos por Beauden Barrett (Hurricanes 14-0 Chiefs). 16´ Try de Kane Leaupepe convertido por Beauden Barrett (Hurricanes 21-0 Chiefs). 23´ Try de Luke Jacobson convertido por Marty McKenzie (Hurricanes 21-7 Chiefs). 28´ Try de Ataata Moeakiola (Hurricanes 21-12 Chiefs). 31´ Try de TJ Perenara convertido por Beauden Barrett (Hurricanes 28-12 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Lachlan Boshier convertido por Marty McKenzie (Hurricanes 28-19 Chiefs). 10´ Try de Wes Goosen (Hurricanes 33-19 Chiefs). 15´ y 33´ Tries de Ardie Savea y Salesi Rayasi convertidos por Beauden Barrett (Hurricanes 47-19 Chiefs).

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Estadio: Regional de Wellington.

Waratahs 15-23 Sharks:

Waratahs: 15- Kurtley Beale; 14- Cam Clark; 13- Adam Ashley-Cooper y 12- Karmichael Hunt; 11- Curtis Rona; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Jack Dempsey; 5- Rob Simmons y 4- Jed Holloway; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Harry Johnson-Holmes.

Ingresaron: 16- Tolu Latu, 17- Rory O’Connor, 18- Chris Talakai, 19- Tom Staniforth, 20- Lachlan Swinton, 21- Nick Phipps, 22- Lalakai Foketi y 23- Alex Newsome.

Amonestado: ST 10´ Jack Dempsey.

Expulsado: ST 5´ Jed Holloway.

Entrenador: Darryl Gibson.

Sharks: 15- Aphelele Fassi; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Makazole Mapimpi; 10- Curwin Bosch y 9- Cameron Wright; 8- Dan du Preez, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Philip van der Walt; 5- Hyron Andrews y 4- Ruben van Heerden; 3- Thomas du Toit, 2- Kerron van Vuuren y 1- Tendai Mtawarira (C).

Ingresaron: 16- Akker van der Merwe, 17- Mzamo Majola, 18- Coenie Oosthuizen, 19- Ruan Botha, 20- Jacques Vermeulen, 21- Louis Schreuder, 22- Rob du Preez (h) y 23- Marius Louw.

Amonestado: ST 5´ Thomas du Toit.

Entrenador: Rob du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Penal de Bernard Foley (Waratahs 3-0 Sharks). 13´ Try de Dan du Preez convertido por Curwin Bosch (Waratahs 3-7 Sharks). 24´ Try de Jake Gordon convertido por Bernard Foley (Waratahs 10-7 Sharks). 28´ Penal de Curwin Bosch (Waratahs 10-10 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 12´ Try de André Esterhuizen convertido por Curwin Bosch (Waratahs 10-17 Sharks). 27´ y 31´ Penales de Curwin Bosch (Waratahs 10-23 Sharks). 40+3´ Try de Bernard Foley (Waratahs 15-23 Sharks).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: Western Sydney (Sídney).

Stormers 24-23 Bulls:

Stormers: 15- Damian Willemse; 14- Sergeal Petersen; 13- JJ Engelbrecht y 12- Damian de Allende; 11- Dillyn Leyds; 10- Jean-Luc du Plessis y 9- Herschel Jantjies; 8- Kobus van Dyk, 7- Pieter-Steph du Toit y 6- Siya Kolisi (C); 5- JD Schickerling y 4- Cobus Wiese; 3- Frans Malherbe, 2- Scarra Ntubeni y 1- Steven Kitshoff.

Ingresaron: 16- Bongi Mbonambi, 17- Corné Fourie, 18- Wilco Louw, 19- Eben Etzebeth, 20- Ernst van Rhyn, 21- Justin Phillips, 22- Josh Stander y 23- Seabelo Senatla.

Entrenador: Robbie Fleck.

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Jade Stighling; 13- Jesse Kriel y 12- Burger Odendaal; 11- Johnny Kotzé; 10- Handré Pollard (C) y 9- Piet van Zyl; 8- Duane Vermeulen, 7- Hanro Liebenberg y 6- Marco van Staden; 5- RG Snyman y 4- Jannes Kirsten; 3- Trevor Nyakane, 2- Jaco Visagie y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Johan Grobbelaar, 17- Simphiwe Matanzima, 18- Wiehahn Herbst, 19- Thembelani Bholi, 20- Paul Schoeman, 21- Embrose Papier, 22- Manie Libbok y 23- Divan Rossouw.

Entrenador: Pote Human.

Puntos en el primer tiempo: 12´ Try de Sergeal Petersen convertido por Jean-Luc du Plessis (Stormers 7-0 Bulls). 21´ Penal de Handré Pollard (Stormers 7-3 Bulls). 27´ Try de Seabelo Senatla convertido por Jean-Luc du Plessis (Stormers 14-3 Bulls). 37´ y 39´ Penales de Handré Pollard (Stormers 14-9 Bulls).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Ivan van Zyl convertido por Handré Pollard (Stormers 14-16 Bulls). 16´ Penal de Josh Stander (Stormers 17-16 Bulls). 18´ Try de Herschel Jantjies convertido por Josh Stander (Stormers 24-16 Bulls). 40+1´ Try de Manie Libbok convertido por Handré Pollard (Stormers 24-23 Bulls).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: Newlands (Ciudad del Cabo).

Jaguares 20-15 Brumbies:

Jaguares: 15- Emiliano Boffelli; 14- Sebastián Cancelliere; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente (C); 11- Santiago Carreras; 10- Domingo Miotti y 9- Tomás Cubelli; 8- Tomás Lezana, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Santiago Medrano, 2- Agustín Creevy y 1- Nahuel Tetaz Chaparro.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Mayco Vivas, 18- Enrique Pieretto, 19- Rodrigo Bruni, 20- Javier Ortega Desio, 21- Felipe Ezcurra y 23- Juan Cruz Mallía.

No ingresó: 22- Bautista Ezcurra.

Amonestado: ST 25´ Marcos Kremer.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Tom Wright; 11- Toni Pulu; 10- Christian Leali’ifano y 9- Matt Lucas; 8- Pete Samu, 7- Tom Cusack y 6- Jahrome Brown; 5- Sam Carter y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga’a y 1- James Slipper.

Ingresaron: 16- Connal McInerney, 17- Scott Sio, 18- Leslie Leulua, 19- Darcy Swain, 20- Murray Douglas, 21- Joe Powell, 22- Andy Muirhead y 23- Irae Simone.

Entrenador: Dan McKellar.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Try de Sebastián Cancelliere (Jaguares 5-0 Brumbies). 6´ Try de Folau Fainga’a (Jaguares 5-5 Brumbies). 19´ Try de Tom Banks convertido por Christian Leali’ifano (Jaguares 5-12 Brumbies). 30´ Try de Matías Orlando convertido por Domingo Miotti (Jaguares 12-12 Brumbies). 34´ Try de Agustín Creevy (Jaguares 17-12 Brumbies). 40´ Penal de Christian Leali’ifano (Jaguares 17-15 Brumbies).

Puntos en el segundo tiempo: 21´ Penal de Domingo Miotti (Jaguares 20-15 Brumbies).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Rebels 24 9 +24 2- Waratahs 20 9 +3 3- Brumbies 20 10 -33 4- Reds 18 9 -16 5- Sunwolves 11 10 -128

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 39 10 +147 2- Hurricanes 32 10 +37 3- Highlanders 23 10 +28 4- Blues 20 9 -8 5- Chiefs 17 10 -75

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Sharks 26 10 +41 2- Bulls 24 9 +42 3- Jaguares 23 9 +13 4- Stormers 23 10 -20 5- Lions 22 10 -55

Próxima fecha (3 y 4 de mayo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Crusaders-Sharks 6:45 Reds-Sunwolves

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 2:15 Hurricanes-Rebels 4:35 Highlanders-Chiefs 6:45 Brumbies-Blues 10:05 Bulls-Waratahs 16:40 Jaguares-Stormers

Libre: Lions.