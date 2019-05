Chapa de candidato

No jugó del todo bien, pero ganó. Hoy, ya con seis victorias bajo el brazo y una mentalidad positiva que se acrecienta encuentro a encuentro, parece algo normal. Al menos así lo asimilamos. De todos modos, no lo es. No para esta franquicia, que en los años anteriores, pese a la evolución mostrada durante el 2018 con Mario Ledesma como entrenador, solía perder esta clase de compromisos. Esto, al fin y al cabo, es mucho más importante que un simple resultado. La confianza, tan pisoteada en las últimas campañas, está por las nubes, y eso, sin duda alguna, es fundamental para un equipo que no tiene techo (si lo tiene, está en las nubes).

Rugbísticamente no fue la mejor performance del elenco perteneciente a la UAR. Salvo por los primeros quince minutos, en los cuales manejaron los tiempos a piacere, luego no lograron escabullirse de la enredadera que propuso Stormers, un oponente tan limitado como áspero. Dentro de lo positivo, a nivel colectivo, la defensa. El tackle ya es la bandera que más alto flamea. Tomás Lezana, el que más jugadores contrarios derribó, con once. La firmeza en el scrum propio, otra de las fortalezas en una deslucida tarde. Si bien el fijo durante los lanzamientos de la visita se tornaron una pesadilla, cada vez que Tomás Cubelli o Felipe Ezcurra arrojaron la pelota no hubo demasiados inconvenientes ni penales en contra; el ataque, que alternó buenas y malas, tuvo su clímax con las llegadas al ingoal de Pablo Matera (tras un gran pase de Domingo Miotti) y de Ramiro Moyano, tras un gran pasamanos que culminó con el exhombre de Lince zambulléndose a la bandera izquierda; pero también hubo varios puntos negativos. El primero de ellos, la indisciplina (¡14 penales!). A partir de allí surgieron otros subproblemas, como la falta de ideas para resolver la encrucijada que propuso el máximo orgullo de Western Province. Los argentinos, por mérito de los sudafricanos y también por errores propios, abusaron de las lateralizaciones con la guinda en mano.

Incluso así, por más que los ochenta minutos no hayan sido los deseados, Jaguares sigue cosechando puntos. Ya son 27 unidades: seis victorias y cuatro caídas. Salvo por Crusaders, que está uno o dos escalones más arriba, no es inferior a ningún otro equipo. Tiene todo para ir en busca de la historia grande. Hoy, con un plantel compuesto por 28 jugadores que será confirmado durante la mañana pero ya tuvo algunas revelaciones (como la presencia de Lucas Paulos y las ausencias de Martín Landajo y Joaquín Tuculet), los conducidos por Gonzalo Quesada viajarán a Auckland vía Air New Zealand. A diferencia de temporadas pasadas, en las cuales solían quedarse varios días en la capital financiera de Nueva Zelanda, solo estarán allí de paso, ya que irán directamente a Dunedin, la ciudad más importante de Otago, en la isla Sur, y que además es la tierra de los Highlanders, su primer escollo en la tierra de los All Blacks. Una vez consumado dicho cotejo, los Jags, tal como son reconocidos por el resto de los fanáticos que no hablan castellano, aterrizarán en Wellington, la sede del ejecutivo kiwi y casa de Hurricanes, con los Barrett (Beauden y Jordie), TJ Perenara, Dane Coles, Ardie Savea y compañía; ya en Australia, se cruzarán con Waratahs, en Sídney, y, por último, con Reds, en Brisbane. ¿Difícil? Claro que sí. ¿Imposible? Claro que no, y mucho menos con la chapa de candidato que han sacado con estos cuatro festejos seguidos.

Síntesis del partido:

Jaguares (30): 15- Emiliano Boffelli; 14- Ramiro Moyano; 13- Matías Moroni y 12- Matías Orlando (C); 11- Sebastián Cancelliere; 10- Domingo Miotti y 9- Tomás Cubelli; 8- Tomás Lezana, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Santiago Medrano, 2- Agustín Creevy y 1- Nahuel Tetaz Chaparro.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Mayco Vivas, 18- Lucio Sordoni, 19- Rodrigo Bruni, 20- Javier Ortega Desio, 21- Felipe Ezcurra, 22- Joaquín Díaz Bonilla y 23- Sebastián Cancelliere.

No ingresó: 18- Lucio Sordoni.

Amonestado: ST 40+1´ Pablo Matera.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Stormers (25): 15- Damian Willemse; 14- Sergeal Petersen; 13- JJ Engelbrecht y 12- Dan Kriel; 11- Dillyn Leyds; 10- Jean-Luc du Plessis y 9- Herschel Jantjies; 8- Kobus van Dyk, 7- Cobus Wiese y 6- Jaco Coetzee; 5- JD Schickerling y 4- Eben Etzebeth; 3- Wilco Louw, 2- Bongi Mbonambi y 1- Steven Kitshoff.

Ingresaron: 16- Scarra Ntubeni, 17- Corné Fourie, 18- Neethling Fouché, 19- Johan du Toit, 20- Sikhumbuzo Notshe, 21- Justin Phillips, 22- Damian de Allende y 23- Seabelo Senatla.

Amonestado: ST 31´ JJ Engelbrecht.

Entrenador: Robbie Fleck.

Puntos en el primer tiempo: 4´ Try de Pablo Matera convertido por Domingo Miotti (Jaguares 7-0 Stormers). 10´ Penal de Domingo Miotti (Jaguares 10-0 Stormers). 16´, 24´ y 31´ Penales de Jean-Luc du Plessis (Jaguares 10-9 Stormers). 40´ Penal de Domingo Miotti (Jaguares 13-9 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 6´ Penal de Jean-Luc du Plessis (Jaguares 13-12 Stormers). 11´ Try de Ramiro Moyano convertido por Domingo Miotti (Jaguares 20-12 Stormers). 19´ y 22´ Penales de Damian Willemse (Jaguares 20-18 Stormers). 25´ Penal de Domingo Miotti (Jaguares 23-18 Stormers). 31´ Try-penal (Jaguares 30-18 Stormers). 35´ Try de Seabelo Senatla convertido por Damian Willemse (Jaguares 30-25 Stormers).

Árbitro: AJ Jacobs (Sudáfrica).

Jueces de touch: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica) y Federico Anselmi (Argentina).

Asistente de video: Santiago Borsani (Argentina).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).